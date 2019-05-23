АНОНСИУ суботу, 25 травня, біля пам'ятника Тарасові Шевченку збирається акція на підтримку полонених Росією моряків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові відбудеться акція на підтримку полонених моряків
Організатори просять учасників брати із собою прапори ВМС України та паперові кораблики
Фото: соцмережі
Зокрема, в тексті анонсу акції зазначено:
"25 травня спливає рівно півроку, як наші моряки знаходяться у ворожому полоні.
Ми збираємось у центрі Львова, аби нагадати нашим людям та людям інших країн про полонених моряків. Ми виходимо, щоб наші полонені були впевнені, що ми з ними. Що їх пам'ятають.
Ми нічого не пробачили. Ми нікого не забули. Ми пам'ятаємо кожного українського полоненого. А їх - десятки.
Пам'ятай і ти!
Приходь 25 травня, о 12-00, до пам'ятника Т. Шевченку з прапорами України, ВМСУ, та паперовими корабликами.
Без партійних прапорів".
Долучитися до акції можна на сторінці організаторів у Facebook.
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23 05 2019 15:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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