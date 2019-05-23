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У Львові відбудеться акція на підтримку полонених моряків

Організатори просять учасників брати із собою прапори ВМС України та паперові кораблики
У суботу, 25 травня, біля пам'ятника Тарасові Шевченку збирається акція на підтримку полонених Росією моряків.
У Львові відбудеться акція на підтримку полонених моряків Фото: соцмережі

Зокрема, в тексті анонсу акції зазначено: 

"25 травня спливає рівно півроку, як наші моряки знаходяться у ворожому полоні.

Ми збираємось у центрі Львова, аби нагадати нашим людям та людям інших країн про полонених моряків. Ми виходимо, щоб наші полонені були впевнені, що ми з ними. Що їх пам'ятають.

Ми нічого не пробачили. Ми нікого не забули. Ми пам'ятаємо кожного українського полоненого. А їх - десятки.

Пам'ятай і ти!

Приходь 25 травня, о 12-00, до пам'ятника Т. Шевченку з прапорами України, ВМСУ, та паперовими корабликами.

Без партійних прапорів".

Долучитися до акції можна на сторінці організаторів у Facebook.

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23 05 2019 15:21
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