Великдень і травневі свята із розмахом відзначать під Києвом

27, 28 і 29 квітня у Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде грандіозне святкування Великодня з освяченням страв та шоу-програмою. А щодня з 30 квітня до 5 травня та з 9 по 12 травня на гостей чекатиме продовження яскравого відпочинку з розвагами, виставами та захоплюючими середньовічними забавами, смачними стравами в Корчмі та пікніком на свіжому повітрі.

На Великдень можна буде освятити страви в унікальному храмі Х століття. Це одна із нових споруд на території комплексу

До Василівської церкви буде організована урочиста хресна хода, яка завершиться великоднім молебнем. На подвір’ї церкви священик освятить великодні кошики всіх гостей. Замовити гарячі шашлики, середньовічні страви, медовуху, хріновуху і багато іншого можна буде на місці. Також можна взяти і з собою кошики з дому.

Розпочнеться програма зі зустрічі Великого Київського князя Володимира з частуваннями і сюрпризами. Після хресної ходи на гостей чекає насичена розважальна програма: Великодній вертеп, кінно-трюкові виступи, театралізовані постановки за мотивами давньослов’янських билин з живим вокалом і танцями, костюмований турнір кінних лучників, реконструкція прийомів ведення кінного бою з використанням середньовічної зброї. Тільки в Древньому Києві пройдуть майстер-класи з Великоднього співу і слов’янської гостинності. Кульмінацією святкувань протягом трьох днів стане яскраве дійство – стрільба з требушету палаючими ядрами.

А після великодніх вихідних Князівство Київська Русь запрошує гостей на травневі свята з 30 квітня до 5 травня. На відвідувачів чекає цікавий та пізнавальний відпочинок з традиційними давньослов’янськими забавами, виступами кінно-трюкового та пішого театру Древнього Києва, веселими конкурсами та іграми, танцювальними флеш-мобами та запальними хороводами.

З 9 до 12 травня Князівство Київська Русь знову покличе дітей і дорослих провести святкові та вихідні дні в атмосфері живого середньовіччя.

На День Перемоги, 9 травня, у Древньому Києві пройде свято сили та доблесті. Під час програми відбудеться урочиста зустріч князя та його бойової дружини. Гості Князівства зможуть відчути ті ж емоції, які відчували наші пращури тисячу років тому, зустрічаючи воїнів, що повернулися додому з перемогою.

А далі на головному ристалищі Древнього Києва розгорнеться програма, у якій всі бажаючі зможуть випробувати власну силу, спритність, влучність в традиційних слов’янських іграх і забавах. Актори кінно-трюкового театру покажуть видовищні номери з використанням середньовічної зброї.

В суботу і неділю, 11 і 12 травня, на гостей чекає насичена програма: це і кінно-трюкові виступи, і змагання та показові виступи з володіння древніми бойовим мистецтвами. В ці дня пройде Княжий турнір кінних лучників. З усієї країни до Князівства з'їдуться спортсмени-віртуози, щоб змагатися у влучності стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на коні, на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів! Конкуренція між учасниками буде запеклою, адже переможці турніру отримають можливість брати участь в міжнародному фестивалі кінних бойових мистецтв «Скіфи I», що пройде в Древньому Києві 22-23 червня.

Крім того, 11 травня в Древньому Києві Князівства Київська Русь пройде видовище, що гідне князів. Перлиною програми стане Перший Всеукраїнський конкурс "Маленька Княжна Київської Русі 2019". З усієї України до Древнього Києва з'їдуться маленькі розумниці та красуні, аби показати всім свої вміння. Юні красуні будуть боротися за перемогу в різних конкурсних завданнях. Авторитетне журі на чолі з Великим Київським князем Володимиром виберуть гідну і нагородять її титулом "Маленька Княжна Київської Русі - 2019".

Протягом усіх великодніх та травневих свят на гостей Князівства чекає калейдоскоп яскравих емоцій від подорожі до справжнього, живого середньовічного міста. Тут кожен знайде заняття до душі.

У Княжій конюшні Древнього Києва зібрані унікальні коні рідкісних історичних порід. Кожен може підійти до коней, погладити їх, сфотографуватися і покататися верхи або екіпажі.

Дізнатися багато цікавих фактів про життя наших пращурів можна на майстер-класах з народних ремесел, а також відвідавши музеї історичного костюму, дерев'яного зодчества, середньовічної музики, а також експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і навіть середньовічну катівню.

Гості Древнього Києва зможуть постріляти з лука і покидати ножі в середньовічному тирі, відвідати майстер-класи з народних ремесел, вдягнути костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію. Дітки від 2 до 12 років зможуть розважитися в мотузковому кубі-лабіринті "Мишоловка". Любителів екстриму чекає потужний заряд адреналіну від швидкісної гірки "Змій Горинич" і канатного спуску "Політайло" з маршрутами різної протяжності і складності.

Відпочити та скуштувати смачних страв і напоїв, приготованих як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна буде в Княжій корчмі, в Питній "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі.

А для тих, хто забажає продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати" та хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів Обухівського району Київської області. Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі".

Вартість вхідних квитків:

• для пенсіонерів та студентів – 150 грн.,

• для дітей шкільного віку – 60 грн.,

• для дошкільнят – безкоштовно,

• повний квиток для дорослого:

o 27, 28, 29 квітня – 250 грн.

o 30 квітня – 170 грн.

o 1 травня – 200 грн.

o 2, 3, 4, 5 травня – 170 грн. (діють знижки при купівлі повних квитків (для дорослого) заздалегідь на сайті: до 28 квітня – квитки по 150 грн.)

o 9 травня – 200 грн. (діють знижки при купівлі повних квитків (для дорослого) заздалегідь на сайті: до 2 травня – квитки по 140 грн.)

o 10 травня– 200 грн. (діють знижки при купівлі повних квитків (для дорослого) заздалегідь на сайті: до 26 квітня – знижка 50%, з 27 квітня до 2 травня знижка 30%.)

o 11, 12 травня – 170 грн. (діють знижки при купівлі повних квитків (для дорослого) заздалегідь на сайті: до 4 травня – квитки по 150 грн.)

Детальна інформація на сайті: parkkyivrus.com