1 вересня 2022 - маневрова війна для початківців. Том Купер пояснює як варто розуміти маневрову війну і прорив українців на півдні

Пропонуємо переклад чергового допису Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації.

Вчора російський "військовий експерт" опублікував карту, яка привернула багато уваги — і чимало питань. Отже, ось трохи обговорення цієї справи.

Мапа, про яку йдеться, була такою:

Розвідка є схожою, хоча в багатьох сучасних збройних силах їхні розвідувальні служби збирають навіть особисту інформацію про кожного ворожого офіцера. Таким чином вони можуть розповісти своїм командирам не тільки про силу і можливості супротивника, а й про силу і можливості ворожих командирів. Вони буквально кажуть: "Це ваш опонент, і якщо ви зробите це, ви можете очікувати, що він відреагує таким чином, а якщо ви зробите це, ви можете очікувати, що він зробить щось інше…".

Намагаючись покращити власну ситуаційну обізнаність, кожна залучена сторона робить усе можливе, щоб позбавити опонента ситуаційної обізнаності. Ось чому маскування польових позицій, радіоелектронна боротьба, контроль викидів і оперативна безпека є такими ж важливими (зараз "теж в Інтернеті"). За ідеальних умов для "синіх сил" контрзаходи призведуть до наступного усвідомлення ситуації для "червоних сил":

Тобто "Червоні" можуть знати, де знаходяться "деякі", можливо, навіть "більшість" передових позицій "Синіх", але в іншому випадку не мають уявлення про склад, розгортання та можливості резервів "Синіх" тощо.

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Пояснивши ці кілька "основ", тепер давайте подивимося, як нам усім інтерпретувати карту російського експерта, згаданого вище. Перше: забудьте про ці "гарні, охайні лінії фронту, зрозумілі для всіх". Карта того поля бою виглядала не так:

….і ні, ситуація була не такою (де кожна "крапка" має означати присутність іншого підрозділу однієї чи іншої сторони), або:

Власне ситуація в тому районі станом на пізній вечір 28 серпня 2022 року була приблизно такою: один "синій" (скажімо так: український) батальйон із трьома ротами, з яких дві дислокувалися на південь від Інгульця. Ці сили протистояли трьом (пошарпаним) російським ("червоним") БТГ, кожна з яких мала "дві-три роти". Додаткові російські частини були розташовані далі в тилу, "глибше за фронтом": деякі були тактичним резервом; інші були артилерією та частинами постачання.

Як видно, між українськими та російськими підрозділами були великі "порожні" простори. А резервів за більшістю підрозділів росіян було дуже мало, в деяких випадках взагалі не було. Це те, що такі люди, як я, схильні підсумовувати словами "недостатньо зайняті лінії фронту".

Виходячи з цього висновку, легко зробити висновок, що український план був приблизно таким: пробити певну ділянку лінії фронту, обійшовши з флангу один із російських опорних пунктів, а потім зайти в тил і вдарити по кількох інших опорних пунктах.

Але знову: забудьте про "лінійну війну". Насправді війна ніколи не буває "чистою", тим паче лінійною. Мало того, що сучасні збройні сили не розгортають свої підрозділи, як (давньоримські) легіони, вздовж "рівно розкинутих ліній ровів і укріплень", вони також не просуваються "точно, як показує стрілка". Більше того, пам’ятайте про ситуаційну обізнаність — і пам’ятайте про потужний обстріл української артилерії всю ніч з 28 на 29 серпня, а потім і 29 серпня. Артилерійські обстріли не лише вбивають війська противника: вони вибивають штаби, артилерію противника, центри зв’язку противника, канали зв’язку противника (наприклад, польові телефони), ворожі склади постачання тощо: артилерійські обстріли руйнують обстановку.

Тепер, коли їх "інформують" про це все, всі автори карт реагують своїм "лінійним мисленням" і малюють карти так:

….що, м’яко кажучи, є нонсенсом — з наступних причин.

Як було сказано вище, жодні військові підрозділи в наш час не рухаються "формуваннями римських легіонів", тим більше "суворо по стрілці на карті в штабі". Ні росіяни, ні українці не мають достатніх військ і не хотіли б — якби мали достатньо військ — "негайно встановити лінію фронту з будь-якого боку цього наступу". Фактичний рух моторизованої/механізованої одиниці над відкритим полем скоріше нагадує щось на зразок цього (рух зліва направо на цій діаграмі):





4. Поки цей підрозділ знаходиться в русі, він відносно убезпечений від ворожої артилерії: ворог спочатку повинен знайти його, а потім весь час стежити за ним, щоб почати його обстріл. Навіть опинившись під артилерійським обстрілом, підрозділ може маневрувати — прискорюватися вперед, повертати ліворуч чи праворуч або відходити — щоб уникнути артилерійського вогню. Тобто артилерійський вогонь має бути дуже точним, щоб зупинити та "зафіксувати" його там, де він є: саме тоді цей підрозділ є найбільш уразливим. Без обізнаності про ситуацію станом на 29 серпня росіяни навряд чи "зафіксувати" будь-який із залучених українських підрозділів — за винятком тих, які штурмували перед російськими позиціями.

Ось чому вони кажуть, що в маневровій війні це як у повітряній війні: "швидкість — це життя", а "рух — це захист".

5. Усі початкові реакції росії на український "наступ" у Херсонській області, розпочатий 29 серпня, наголошували на невеликій кількості залучених українських сил. На кшталт "один батальйон тут, інший плюс кілька танків там…". Загалом, можливо, 3000 військових і 50 танків".

Якщо так, то це не "наступ", а "широкомасштабний рейд".

Відразу після цього всі російські соцмережі "колективно перейшли в режим контратаки", під девізом "зараз ми їм кістки поламаємо".

Однак, незважаючи на всі спроби росіян назвати їх (українців – Ipress) тупими й некомпетентними — українці не з тих, хто їздить і кричить "убий мене, убий мене спочатку". Напрошується висновок, що вони виїхали, перейшли будь-які позиції росіян, які змогли, а потім поспішили вперед, щоб знищити будь-які об’єкти, резервні підрозділи, склади тощо, які вони могли знайти в російському тилу, перш ніж повернутися — або на свої старі позиції, або на окремі російські позиції, які вони захопили в процесі свого просування.

….з чим ми, ймовірно, "повертаємося" до приблизно такої ситуації:

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