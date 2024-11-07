І знов Джулія Девіс аналізує телепропаганду кремля. Вона оперативно проаналізувала "сміх і радість" пропагандонів путіна на телебаченні в зв’язку з перемогою Трампа в США на президентських виборах і як він скоро змусить Україну віддати території росії.

Прокремлівські телеканали заявили, що вони радіють поверненню Трампа в Білий дім, аби віддячити путіну.

Президентські вибори в Америці були в центрі уваги російських державних ЗМІ через поширену думку, що повернення Дональда Трампа майже гарантує успіх невдалого російського вторгнення в Україну. Під час ранкового ефіру на каналі "Соловйов Live" ведучий Сергій Карнаухов зазначив: "Нова ера почалася. Подивимося, що буде далі".

Ранковий ефір державної телепрограми "60 хвилин" у середу був майже повністю присвячений темі американських виборів, з численними відеокомпіляціями Трампа, який танцює під мелодію YMCA гурту Village People.

Посміхаючись від вуха до вуха, ведуча Ольга Скабєєва оголосила про "гучну" перемогу Трампа і зауважила: "У Трампа є 24 години, щоб закінчити війну в Україні. Дональде, годинник цокає! Це те, що обіцяв Трамп". Цей ажіотаж ґрунтується на впевненості Москви в тому, що концепція Трампа щодо припинення війни означає лише припинення американської допомоги Україні та винагороду путіну – передачу росії доброї колекції українських територій.

Під час вечірнього шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" ведучий Соловйов спрогнозував, що Трамп просто "шантажуватиме" президента України Володимира Зеленського, щоб той погодився на бажане для нього рішення, змусивши Ілона Маска перекрити доступ до Starlink в Україні і негайно припинивши всю американську допомогу і будь-який доступ до даних, що надаються американською військовою розвідкою країні, яка зіткнулася з російською агресією.

В етері програми "Велика гра" ведучий Дмитро Суслов сказав: "У світі є тільки одне місце, де настрій гірший, ніж у передвиборчому штабі Камали Гарріс: Банкова, офіс президента України в Києві".

Коли з'явилися результати виборів у США і перемога Дональда Трампа стала майже безсумнівною, російські пропагандисти опинилися у конфліктній ситуації – адже в попередніх ефірах одностайно прогнозували, що Трамп програє через "сфальсифіковані" вибори і "шалені фальсифікації". Депутат Державної думи Андрій Ісаєв вирішив дотримуватися заздалегідь написаних тез і заявив, що перемога Трампа демонструє, що американські вибори є фальсифікованими. Він вигукнув: "Ці вибори продемонстрували всьому світу одну річ: коли американці читають комусь лекції про те, що їхні вибори проводяться неправильно, вони мають на це найменше право".

Аналітик з американських питань Малек Дудаков пояснив поразку демократів старим добрим расизмом. Він спрогнозував, що на наступних президентських виборах у 2028 році демократи "більше не будуть проводити експерименти з темношкірими жінками", а натомість "висунуть білого чоловіка".

Ведучий програми "Місце зустрічі" Андрій Норкін не приховував своїх настроїв. Він сказав: "В Америці Трамп в черговий раз переміг бабцю – цього разу ще більш мерзенну, ніж та, яку він переміг вісім років тому". Співведучий Іван Трушкін радісно зазначив: "Я дивився CNN вчора ввечері, це було схоже на похорон".

Мірзаян похвалив путіна за його хитрий хід з удаваною підтримкою Камали Гарріс задля справжньої підтримки Трампа. Він зазначив: "Всупереч своїй попередній логіці, путін почав стверджувати, що демократи для нас більш вигідні. На думку багатьох експертів, включаючи мене, він зробив дуже тонкий хід на користь Трампа". Норкін додав: "Це був протрампівський тролінг". Мірзаян відповів: "Абсолютно вірно, для всіх тих, хто в Америці називав Трампа агентом путіна".

Ведучий Андрій Норкін зазначив, що згідно з деякими повідомленнями в американських ЗМІ, Трамп має намір зателефонувати путіну сьогодні і виконати свою обіцянку закінчити війну за 24 години, ще до того, як він буде офіційно приведений до присяги в якості наступного президента США. Норкін сказав: "Хіба не буде круто, якщо він подзвонить, а володимир володимирович [путін] не візьме трубку?".

Науковий співробітник російського Інституту США і Канади Геворг Мірзаян випромінював ще більше радощів. Зробивши ставку на перемогу Трампа, він отримав по пляшці коньяку від Норкіна та його колеги по дискусії Віктора Олевича, жоден з яких не вірив у перемогу Трампа.

Джерело: The Daily Beast