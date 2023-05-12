Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян пише про важливу роль начальника Генерального штабу рф Валєрія Гєрасімова у майбутніх українських успіхах під час контрнаступальних операцій. У цій війні Гєрасімов продемонстрував неабиякий талант до стратегічних помилок, тому він, на думку військового експерта, в найближчі місяці, найімовірніше, перетвориться з чотириразового невдахи на п'ятиразового.

Під час війни важливою ціллю часто є ворожий командир і штаб, який допомагає йому планувати і здійснювати військові операції.

Вбивство вищого військового керівника може призвести до уповільнення планування і прийняття рішень. Це може своєю чергою порушити згуртованість великих військових сил, що дозволить власним силам атакувати їх або використати тактичні можливості, поки вони не зможуть ефективно відповісти.

Китайці називають це війною на знищення систем. Це надзвичайно ефективний підхід, якщо він добре спланований і скоординований, особливо з огляду на те, що сучасні збройні сили покладаються на засоби зв'язку, датчики і інструменти підтримки прийняття рішень на основі штучного інтелекту.

Але в майбутньому наступі українці можуть не націлюватися на конкретного російського командира. Адже цей російський старший офіцер був неефективним з початку війни. Це генерал Гєрасімов, начальник Генерального штабу збройних сил росії та командувач російської спеціальної військової операції в Україні. На сьогодні у цій війні Гєрасімов вже чотири рази зазнав поразки.

Його першою невдачею був початковий план вторгнення в Україну. Ґрунтуючись на припущеннях, що українці не зможуть організувати ефективну оборону, що український уряд втече, а Захід не втрутиться, він планував захопити Україну за десять днів або менше.

Але Україна мала інші плани. російські війська виявилися нескоординованими і хаотичними у своїй нездатності досягти початкової стратегії. Як начальник Генерального штабу збройних сил, Гєрасімов мав би відігравати ключову роль у плануванні та затвердженні цього плану.

Другою невдачею Гєрасімова стали шалені перші тижні російської мобілізації, оголошеної президентом путіним у вересні 2022 року. Однак із часом ці зусилля стали більш впорядкованими.

Але Гєрасімов мав би передбачити такий крок, як тільки стало зрозуміло, що війна йде не за планом (це його робота). Виявилося, що після оголошення путіна військові почали мобілізаційні зусилля з коліс. Стара радянська армія мала широкі мобілізаційні плани і процеси для швидкого розширення сухопутних військ. Гєрасімов, продукт цієї епохи, схоже, забув про необхідність інфраструктури, підготовки кадрів і резервного обладнання для такої мобілізації.

Це значною мірою пов'язано із третьою невдачею. Цією третьою невдачею Гєрасімова, яка мала значний вплив на провали під час мобілізації, а також на оперативні проблеми російської армії, була десятирічна програма трансформації, яку курували Гєрасімов і Шойгу. Розпочата у 2012 році і спрямована на професіоналізацію російської армії, модернізацію її озброєння і приведення до вищого рівня боєготовності, ця програма усунула значну частину старої радянської архітектури мобілізаційної підготовки.

Це не було випадковістю. Це був свідомий вибір Гєрасімова і Шойгу. І хоча багато хто на Заході хвалив цю трансформацію за її інноваційність, реальність полягає в тому, що вона прибрала потенціал для швидкого розширення.

І як продемонструвала Україна, реформи Гєрасімова не змогли створити сучасну, інтегровану і добре керовану військову організацію, яка необхідна для успіху в сучасній війні.

На довершення свого жахливого нещодавнього послужного списку генерал Гєрасімов прийняв командування російськими військами в Україні і швидко розпочав широкомасштабний наступ у січні цього року. Було здійснено низку ударів на п'яти основних напрямках наступу.

російські військові досягли дуже обмеженого успіху в цих наступальних операціях і навіть втратили позиції за останній місяць. За даними американської розвідки, з грудня 2022 року росіяни втратили понад 100 тисяч солдатів, у тому числі 20 тисяч убитими. Він кинувся у безодню.

З огляду на цей послужний список невдач, можна подумати, що не довго вже Гєрасімову ряст топтати. Але насправді путін, швидше за все, поки що залишить його на посаді. Адже Гєрасімов не лише добре розуміється на палацовій політиці кремля, але й дуже лояльний до російського президента.

Як зазначила дослідниця Дара Массіко з Rand Corporation, коли Гєрасімов замінив Суровікіна у січні цього року, "вони взяли компетентного і замінили його на некомпетентного, але який там давно і який показав, що він лояльний".

В авторитарних режимах компетентні солдати менш важливі, ніж лояльні. І, як Гєрасімов може дізнатися в майбутньому, з них також виходять чудові цапи-відбувайли для тиранів, які бажають врятувати власну шкуру.

Що означає діяльність Гєрасімова на найближчі місяці? Мляві і неефективні наступальні операції, розпочаті ним цьогоріч поглинули велику кількість боєприпасів і техніки, а також призвели до загибелі та поранень солдатів.

Це обмежить здатність Гєрасімова ефективно реагувати на майбутні українські наступи. Незалежно від кількості перешкод, які створюють його війська, щоб сповільнити просування українців, росіяни мають захищати величезну лінію фронту.

Це завдання, яке кинуло б виклик найкращим арміям, а росіян навряд чи можна назвати такими.

Є стара приказка, що "коли ваш ворог робить помилки, не ставайте у нього на шляху". У цій війні генерал Гєрасімов продемонстрував неабиякий талант до стратегічних помилок.

Тому українці можуть не націлюватися на Гєрасімова. Адже, враховуючи його послужний список і майбутні українські наступи, він, швидше за все, в найближчі місяці перетвориться з чотириразового невдахи на п'ятиразового.

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