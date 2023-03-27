У традиційному тижневому огляді відомий історик і дослідник війни Філліпс О'Брайен обґрунтував правильність обраної українцями тактики захисту Бахмута, яка дозволила виснажити сили рф і не допустити демонстрації росіянами політичної перемоги та успіху на війні, яких у них не було від липня 2022 року. Філліпс О'Брайен аргументовано критикує тих, хто, у свою чергу, критикує ЗСУ – і це справді цікаво. Крім того, днями у The Atlantic вийшла стаття О'Брайена, у якій він високо оцінює здатність і винахідливість українців у створенні власних далекобійних систем, критикуючи при цьому Захід, який фактично готує Україну до жорсткого протистояння, замість розумної війни на ослаблення противника за рахунок знищення його інфраструктури глибоко в тилу.

Що ж, ось ми і повернулися до чергового обговорення того, що відбувається в Бахмуті. Сподіваюся, це буде останнє на деякий час, але з огляду на дивовижну зміну тональності щодо того, що відбувається/відбувалося/відбувається там протягом останнього тижня, я подумав, що варто згадати чому завжди давав українському уряду/військовим презумпцію невинуватості щодо їхньої бахмутської стратегії, і чому вважаю, що якби вони прислухалися до тих, хто говорив, що зараз це погане місце для ведення бойових дій, і вони повинні вийти, це, швидше за все, було б вкрай контрпродуктивним кроком.

Спершу оновлення. З макроперспективи лінія зіткнення майже не змінилася

Як ви могли чути, за межами Бахмута (де лінія розмежування дійсно не перемістилася) основна частина боїв точилася навколо міста Авдіївка. Там протягом останніх двох тижнів російські війська дещо просунулися вперед. Цікаво відзначити, що деякі з найвідоміших прихильників російського уряду в твітері почали говорити про те, що Авдіївка завжди була важливішою за Бахмут.

Це, мабуть, більше схоже на коментар про те, як проходить битва за Бахмут, але все ж таки росіяни досягли певних успіхів навколо Авдіївки. З'явилося кілька хороших репортажів про жахливу ситуацію для українського населення там, а бої, схоже, не припиняються.

Наразі Авдіївка справді виглядає як повторення Бахмута. Поки що українці, як і під Бахмутом, тримають оборону і завдають росіянам значних втрат. Дійсно, в майбутньому цьому напрямку можливо доведеться приділити більше уваги, ніж Бахмуту.

Однак загалом, глянувши на лінію зіткнення між російськими та українськими військами за минулий тиждень, вражає те, наскільки мало вона змінилася. З макроперспективи вона залишилася майже незмінною.

Розвідка та дальність. Обнадійливий знак

Багато в чому найбільш обнадійливою операцією з української точки зору була атака на російський об'єкт матеріально-технічного забезпечення в Криму, на якому зберігалися запаси ракет "Калібр". Подробиці атаки є розрізненими, незрозуміло, що саме було знищено і чим саме, але якщо це відбувається, то це на краще з двох основних причин.

По-перше, це ще раз показує, що Україна має доступ до чудової розвідки (як власної, так і від союзників з НАТО). Якщо вони можуть виявити досить невеликий об'єкт, який зберігає або навіть перевозить такий важливий вантаж, як "Калібри", то вони отримують чудові, дієві розвідувальні дані і швидко на них реагують. (Це, до речі, завжди так, і я вважаю, що український уряд має найкращі розвідувальні дані про Бахмут, набагато кращі, ніж будь-який аналітик, який розповідає про те, що відбувається у місті).

По-друге, це свідчить про посилення роботи України над розвитком власного далекобійного потенціалу. Дуже схоже на те, що атака була здійснена за допомогою адаптованого власними силами українського БПЛА. Це, схоже, є частиною масштабних інвестицій українців у розвиток безпілотних літальних апаратів (як в Україні, так і шляхом закупівлі). Цього тижня я писав у The Atlantic, що однією зі сфер, де підтримка України з боку НАТО не є ідеальною, є надання далекобійних озброєнь. Українці це розуміють і докладають усіх зусиль для розвитку власного потенціалу (нижче ми публікуємо ключові тези цієї статті).

Наративи навколо Бахмута змінилися за останній тиждень. 6 аргументів на захист української оборони цього міста

Цього місяця я регулярно надаю аналіз української оборони Бахмута. Не знаю, скільки разів я вже писав про це, але ось лише один приклад.

У той же час критика української стратегії значно посилилася. Ця критика (і її легко знайти) ґрунтується на кількох тезах, що повторюються:

співвідношення українських і російських втрат помітно змінилося і вже не на користь України;

українське командування було старомодним і застрягло на своїх позиціях – з особливими нападками на генерала Сирського;

Бахмут ось-ось буде відрізаний російськими військами, що погіршить ситуацію.

Багато з цих припущень увійшли до репортажів про війну в перші два тижні березня, де багато уваги приділялося надзвичайно великим українським втратам. Наприклад, як стаття у Wall Street Journal – "російські війська "вагнера" виснажують українські сили в Бахмуті".

Цікаво те, як помітно змінився наратив за останній тиждень. Тепер з'явилося набагато більше історій про те, що російські атаки навколо Бахмута обійшлися так дорого, що наступ рф наближається до кульмінації. І, безумовно, є певні докази цього, оскільки російське просування вперед стало майже непомітним протягом останнього тижня.

(Зауважте, мені завжди подобається спостерігати за тими, хто нападає на аналіз ISW, тому що з початку березня 2022 року його аналіз був набагато точнішим, ніж більшість).

Крім того, змінилося висвітлення битви – тепер акцент також робиться на російському провалі й українській стійкості. Вражаючий контраст із тим, що говорилося лише кількома тижнями раніше. І знову, як приклад, стаття у Wall Street Journal – "Україна заявляє, що лінія фронту навколо міста Бахмут стабілізується", в якій із посиланням на західних офіційних осіб стверджується, що наступ росії на сході України втрачає темпи, у той час як Київ готується до весняної кампанії.

Тепер я поясню, чому рішення України захищати Бахмут я в цілому вважаю правильним.

Коефіцієнт втрат. Найдивнішим щодо можливих втрат є те, що немає жодних переконливих доказів. У нас є якийсь молодший офіцер, який робить заяви, хоча, безумовно, втрати є реальними. Але що ми знаємо? Найкращі дані про втрати обох сторін можуть бути отримані від українського уряду щодо загальних втрат, а також від розвідки НАТО/України щодо російських втрат. Розвіддані Північноатлантичного альянсу про стан російських військ були чудовими до 24 лютого. Отже, єдине відомство, яке насправді володіє всіма цими розвідувальними даними, – це український уряд. Це не означає, що вони зроблять правильний вибір, спираючись на ці дані, але вони є у них і більше ні в кого немає. Коли йдеться про співвідношення втрат, єдине джерело, яке я бачив з розвідки НАТО, оцінює їх як 5:1. Жодне інше фактично не використовує розвіддані Альянсу. А українські військові джерела також наголошують на тому, що російські втрати є настільки екстремальними, що вони допомагають Україні підготуватися до контрнаступу. Наведений твіт належить генералу Сирському, на адресу якого лунає багато критики. Все, що я можу сказати, це те, що він відіграв важливу роль в обороні Києва та Харківській наступальній операції – двох найбільших успіхах України у війні на сьогодні. Варто зазначити, що чим більше ми чуємо про оборону Києва, тим більш вражаючою вона здається декому (наприклад, Джону Спенсеру). Чи переоцінили тут Сирського – можливо, але думка про те, що він якимось чином став проблемою, видається доволі недолугою. У росіян вичерпувалися сили, і вони не могли відрізати місто. Одним з очевидних доказів того, що оборона Бахмута була правильним вибором, є те, що росіяни почали зазнавати все більших невдач протягом останніх кількох тижнів, а українці змогли утримати відкритий шлях постачання. Українські сили в Бахмуті продовжують чинити рішучий опір, російські атаки, схоже, зменшуються, і, безумовно, для того, щоб це відбувалося, необхідно, аби туди надходило і виходило достатнє постачання. Іншими словами, росіяни дійшли до кризи раніше за українців, і якби українські сили вийшли на початку березня, вони б принесли противнику велику політичну перемогу, якої росіяни явно не здатні досягти самостійно. Згадайте про контрнаступ. Як я неодноразово говорив, результати битви за Бахмут можна зрозуміти лише тоді, коли розглядати їх як частину більш широкої української стратегії, спрямованої на звільнення захоплених росіянами земель цього літа. Найбільша загроза для будь-якого контрнаступу з боку України полягає в тому, що сили рф роблять розумну річ – переходять до оборони, витрачаючи час на відпочинок і підготовку своїх військ до українського наступу. Люди, знайомі з військовою справою, зрозуміють, чому мене найбільше турбує те, що росіяни переходять до оборони і, по суті, мають добре підготовлені війська, готові до наступу українців. Наступати в цій війні дуже важко, і росіяни готують значні оборонні лінії по всій окупованій території. Виведені з російського арсеналу війська і техніка, які не можуть зайняти ці оборонні позиції, подвійно цінні для України і врятують багато українських життів, коли почнеться наступ. Якщо росіяни з власних політичних міркувань хочуть кинути великі сили на Бахмут чи Авдіївку, то нехай кидають. Вони втратять набагато більше, наступаючи, ніж обороняючись потім на підготовлених рубежах. Відхід з Бахмута дозволив би росіянам перейти до оборони, претендуючи на політичну перемогу. Пам'ятайте, що росія не мала значного військового успіху від липня 2022 року – тепер вони могли б протрубити про нього і переключитися на відпочинок своїх сил. Не найкраща комбінація.

Отже, підсумовуючи, ось чому я надав українцям явну перевагу. Українці, які мають найкращу розвідку, вирішили боротися за Бахмут. Вони мають чудовий досвід у цій війні, коли приймають правильні стратегічні рішення, і вони сформулювали чітке стратегічне бачення того, чого намагаються досягти. Те ж саме можна сказати і про українських командирів. Їхній послужний список такий, що було б дивно, якби вони раптом стали дурними. Тим часом, саме російські атаки на Бахмут були забігом, який вичерпав себе ще до того, як українські сили зазнали поразки, адже росіяни зараз застрягли в жахливому становищі з великою кількістю відкритих проломів у їхніх лініях. Якби українці відступили, вони б дали можливість цим виснаженим силам заявити про політичну перемогу і водночас окопатися та відпочити для майбутнього українського контрнаступу.

Я можу помилятися, але бачу набагато більше логіки і доказів на користь цієї точки зору, ніж ті, хто говорив, що українці повинні були вийти з Бахмута, або що вони програють битву на виснаження.

Зрештою, час покаже, хто був правий.

Джерело

Бонусом додаємо ключові тези статті Філліпса О’Брайена, що вийшла днями у The Atlantic:

Захід повинен дати Україні зброю, необхідну для перемоги. Війни виграються або програються далеко за лінією фронту. Союзники мають озброїти українців відповідним чином.

Ефективне ведення війни передбачає завдання послабити сили опонента ще до того, як вони з'являться на полі бою. Зокрема, перешкоджати створенню військової інфраструктури противника, завадити використовувати її та розгортати ресурси на полі бою. Ці кроки є подвійно ефективними, оскільки вони зберігають ваші власні сили, водночас погіршуючи сили супротивника.

Філліпс О'Брайен підкреслює, що протягом останніх двох століть переможцями ставали ті держави, які не лише боролися з ворогом на полі бою, але й націлювалися на його системи виробництва і розгортання – як це робив Союз, контролюючи води навколо Конфедерації під час Громадянської війни у США, і як це робили Сполучені Штати і Велика Британія з повітря проти нацистської Німеччини.

У світлі такої тактики, допомога, яку оголосили нещодавно західні союзники для України, розчарувала автора, оскільки всі ті системи спрямовані на використання у прямому зіткненні з ворогом, але не націлені на знищення військ та інфраструктури глибоко в російському тилу. Нещодавня допомога, за словами Філліпса О’Брайена, в переважній більшості була спрямована на підготовку України до прямих наступальних дій проти російської армії. Найбільш широко обговорювані види озброєння – танки Leopard 2, бронетранспортери Bradley і навіть далекобійні артилерійські системи Archer – не є тими системами, які можуть підірвати або послабити російські війська далеко за лінією фронту.

Україну змушують вести війну у жорсткий спосіб, а не розумний.

Українським військам дійсно вдається відтісняти росіян. Проте, отримавши відповідні засоби, українці також атакували російські ланцюги постачання і розгортання військ, як це було, коли в їхньому розпорядженні опинилися HIMARS. За словами експерта, українські сили розпочали високоефективну кампанію проти російських пунктів постачання від Херсона до Донбасу – їм вдалося зруйнувати логістичну систему, яка щодня постачала російській армії величезну кількість боєприпасів.

росіяни були змушені одразу перемістити свої великі склади постачання за межі досяжності нових українських ракетних установок – набагато далі від лінії фронту, і це суттєво обмежило можливості росії. Територія, де росіяни можуть належним чином забезпечувати свої війська для проведення операцій, зменшилася.

Такий підхід, на думку О'Брайена, привів українців до одного з найбільших успіхів минулого року: звільнення західного берега Дніпра в Херсонській області. Зіткнувшись з великими, відносно досвідченими російськими силами навколо Херсона, українці спробували два різних підходи. Один із них – прямі збройні атаки на російські укріплення з доволі скромними результатами. Але російська армія вийшла з міста після багатомісячної української кампанії, спрямованої на ураження російських складів, мостів і річкових переправ – це підірвало здатність росіян розгортати та підтримувати власні війська.

Танки та інша допомога, яку зараз отримує Україна, допоможуть їй атакувати російську армію, що видається ймовірним у найближчі кілька місяців. Українські війська готуються до цього у багатьох країнах-партнерах і в Україні. Вони цілком можуть прорвати російську лінію і просунутися в пролом – українські військові досі демонстрували надзвичайну винахідливість і рішучість, але будь-який успіх, швидше за все, буде досягнутий значною ціною для власних сил України.

Філліпс О'Брайен вважає, що українцям було значно легше, якби союзники надали їм засоби для атакування росіян на далекій відстані. Він наголошує, що українці цього прагнуть і демонструють вражаючі здібності з розробки власних систем дальнього радіусу дії. Країни НАТО могли б надати Україні обладнання більшої дальності – у тому числі ракетну систему, відому як ATACMS, і сучасні літаки – або докласти значних зусиль, щоб допомогти українцям розробити і вдосконалити свої власні далекобійні системи.

На жаль, країни НАТО, включно зі США, досі не готові надати українцям ракетні системи з великим радіусом дії, побоюючись ескалації напруженості у відносинах з росією. Замість того, щоб дозволити українцям послабити російські сили далеко від лінії фронту, Україну готують до атаки на цю лінію. Сила духу та винахідливість українців до цього моменту свідчать про те, що вони справді можуть виконати своє завдання, але, на переконання Філліпса О'Брайена, його ускладнюють набагато більше, ніж це потрібно.

Джерело: The Atlantic