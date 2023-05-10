9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак

Черговий звіт OSINT-оглядача Стефана Коршака, який інформує про останні атаки безпілотниками та ракетами. Зокрема розповідає, як ракета "Ігла" вартістю 20 тисяч доларів збила Х-55 вартістю 1,5 мільйони доларів. Та й загалом росія за останні дні випустила крилатих ракет на 190 мільйонів доларів, лише для того, щоб вирити кілька ямок на українських полях. Також автор аналізує свідчення того, що Україна потужно готується до наступу. Та інформує у цифрах: навіть якщо – суто гіпотетично – Захід відмовиться від підтримки України, ми все одно продовжимо воювати.

Українські діти ніколи не пробачать росіянам. кремль випустив крилатих ракет на 190 мільйонів доларів, лише щоб вирити кілька ямок на українських полях

Оскільки я, принаймні теоретично, був однією з мішеней, я почну цей звіт з інформації про останню серію ударів безпілотників і ракет. На головних фотографіях звіту – все те, що вразило частину Київської області за останні 24 години, щоб нагадати, що в небі є російська техніка, і навіть якщо вони не можуть влучити в те, у що ціляться, а українці в основному збивають все, що можна, закон Ньютона про гравітацію все ще діє.

Рано-вранці у понеділок росіяни запустили групу безпілотників "Шахед", і більшість із них, схоже, були спрямовані на Київ. Зрештою, українці заявили, що збили 35 з них, і я маю інформацію з кількох джерел на землі – одне з яких я сам, на своєму балконі, – що українці зробили це за допомогою комбінації автоматичних гармат, як на "Гепарді" або "Тунгусці", зенітних ракет меншої дальності або хлопців із Територіальної оборони в пікапах. У новинах не повідомляється, наскільки голосно звучать деякі з цих речей.

До речі, якщо говорити про те, що не пишуть у ЗМІ, то подумайте ось про що: один із цих "Шахедів" може гудіти над містом протягом 30 хвилин, перш ніж із ним щось зроблять, або він відлетить, або у нього закінчиться бензин, або ще щось, а це означає, що, ймовірно, десятки тисяч людей (Київ досить густонаселений) змушені ховатися у бомбосховищах, або випивати чергову порцію горілки, або запихати у вуха вату, або не звертати уваги на знервованих членів сім'ї, які наполягають на тому, щоб вони сховалися тощо.

З точки зору молодих батьків із немовлятами, яким доводиться мати справу з цим, абсолютно жахливо, що держава може називати себе цивілізованою і кидати "Шахеди" посеред ночі на людей, які просто намагаються спати в своїх будинках.

Очевидно, що втрачений сон і роздратовані діти – це не те ж саме, що мертві і поранені люди, і це не означає, що українці збираються здатися (далеко не так, читайте далі), але це відбувається, і навіть незважаючи на те, що українська протиповітряна оборона сильна кожного разу, коли росіяни роблять це, повірте мені, вони відтягують на десятиліття той час, коли українцям потрібно буде пробачити росіян. Я обіцяю вам, що кожній дитині, яка зараз перебуває під ракетними ударами, щойно вона стане достатньо дорослою, аби розуміти своїх батьків, розкажуть як вона провела свій перший місяць із мамою, бігаючи до бомбосховища або з нього. Ця історія буде передана, принаймні, дітям цих дітей.

Вранці 9 травня росіяни випустили по Україні 15 крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95, і всі вони також були збиті. Ось три зображення збитих ракет:

Велике зображення – це російська крилата ракета Х-55, яка, за даними Міністерства оборони України, була збита завдяки тому, що група Територіальної оборони на пікапі, озброєна ручною ракетою "Ігла", отримала раннє попередження, під'їхала до відповідної точки нижче траєкторії польоту ракети і поцілила в неї ззаду, коли вона пролітала повз них.

За даними Міноборони, ракета "Ігла" вартістю 20 тисяч доларів збила Х-55 вартістю 1,5 мільйона доларів, а загалом росія за останні 48 годин випустила крилатих ракет на 190 мільйонів доларів. Лише для того, щоб вирити кілька ямок на українських полях. Тож так, Україна, безумовно, перемогла у ракетно-бомбардувальній війні, але діти все ще втрачають сон і, повірте мені, їхні батьки ніколи, ніколи не забудуть про це.

Також, можливо, варто відзначити один із найбільш анемічних і безглуздих парадів на Красній площі за всю історію, включно з царським режимом, Радянським Союзом, допутінською росією і нинішньою путінською росією. Найкращою реплікою, яка прозвучала на параді, я цитую: "Є українські фермери, які мають більше танків, ніж це". Ось посилання на статтю в KyivPost про парад, але, відверто кажучи, світлини та коментарі в соціальних мережах – це і є історія.

Бахмут. Хай ідіоти переймаються твердженнями засудженого злочинця Прігожина

З російського боку тут був справжній штурм і загрози: Євгєній Прігожин з "Вагнера" протягом останніх п'яти днів спочатку обіцяв, що Бахмут буде взято; потім звинувачував Міністерство оборони в тому, що його хлопці голодують без артилерійських боєприпасів; потім заявляв, що боєприпаси вже в дорозі і Бахмут скоро буде в руках росіян; потім оголошував, що ні, боєприпаси туди не дійшли, і "Вагнер" залишає Бахмут просто зараз; а потім повертається і каже, що так, "Вагнер" їде, але за кілька днів, і нарешті заявляє, що, можливо, цей графік доведеться змінити, тому що "деякі війська зрадили "Вагнер" і втекли, і тому ПВК, можливо, доведеться відступити раніше, щоб не бути оточеним з флангу.

Зображення божевільного Прігожина додається.

У будь-якому випадку, Міністерство оборони росії некомпетентне, і "Вагнеру" потрібна тотальна державна підтримка, інакше війна з Україною буде програна. Тим часом, позавчора, з дефіцитом боєприпасів чи без, якийсь російський елемент обстріляв українську частину Бахмута фосфором, намагаючись, як я припускаю, викурити їх звідти.

Я не можу сказати, скільки в цій вагнерівській маячні правди, скільки істерики, скільки формування армії для майбутньої російської революції, скільки кремлівських музичних крісел, а скільки засуджений злочинець Прігожин просто говорить те, що йому хочеться, бо, чорт забирай, він на війні, тож навіщо перейматися інтернетом, і якщо ідіоти хочуть сприймати те, що він говорить публічно, серйозно, витрачаючи свій час на спроби розібратися в цьому, то нехай так і роблять, вони ж ідіоти.

Що я можу сказати (підтверджено багатьма джерелами, кілька з яких є надійними), так це те, що українські позиції в Бахмуті, схоже, в цілому утримуються, хоча в поганий день ЗСУ, здається, втрачають пару будівель, але тим часом на флангах вони відвойовують позиції. Очевидно, що провідною атакуючою силою є 3-я штурмова бригада, і численні джерела в цьому підрозділі та за його межами мають досить переконливі свідчення (відео з геолокацією, фотографії особистих документів загиблих російських солдатів), що дорога на Часів Яр відкрита. Однак міст на цій дорозі підірваний (фото), і це не показовий випадок у цьому сезоні, це один із тих рідкісних випадків, коли я можу стверджувати, що я (випадково) знаю, що повнопривідний автомобіль зміг би проїхати без особливих проблем. Гусеничний транспортний засіб просто посміявся б.

Інші підрозділи, що воюють тут, за останніми даними, 93-тя мехбригада, 24-та мехбригада, можливо, 46-та мехбригада і якийсь пікап з харківської Тероборони. За непідтвердженою інформацією, прикордонні війська та спецпризначенці також перебувають у цьому районі. За даними з відкритих джерел, всі ці підрозділи та бригади мають на озброєнні М-113.

Передвісники наступу. Виступ Зеленського, заяви Рогова, евакуація у Запорізькій області

За останні кілька днів таких передвісників було багато, деякі з них суперечливі, але загалом вони вказують на те, що "скоро, але не дуже-дуже скоро".

На мою думку, найважливішим фактом є наступний: у своїй промові в Нідерландах президент Зеленський заявив, що Україна активно готується до "нових подій" у "травні та червні". Це перший випадок, коли високопосадовець з Києва згадує про те, що основні дії ЗСУ – читай, майбутній наступ – відбудуться влітку. Якщо він не грає в інформаційні ігри з росіянами, ми, ймовірно, можемо вважати, що це означає, що українське вище керівництво планує наступальні операції, які розпочнуться наприкінці травня і продовжаться в червні. Це не така вже й велика різниця, але, наприклад, Харківська наступальна операція завершилася приблизно за три тижні.

Очевидно, це сигнал, що незалежно від того, що українці планують розпочати найближчим часом, на думку офіційного Києва, це триватиме довше.

Евакуація з лівого берега триває: численні повідомлення з обох сторін говорять про те, що росіяни евакуюють – це примусова міграція, за деякими мірками військовий злочин. З прибережного міста Скадовськ, де, за даними Генерального штабу української армії, проросійські громадяни 6 і 7 травня звільняли офіси і завантажували транспортні засоби документами, офісними меблями, особистими речами і, я не сумніваюся, награбованим майном. За інформацією з інших українських військових джерел, подібні евакуації відбуваються в селах Михайлівка, Петрівка, Шевченко, Широке, Ульянівка та Красне.

Запланована евакуація з лівого берега: за даними української цивільної влади, російське командування в Запорізькій області загалом планує вигнати всіх цивільних з Тимошівки, Смірнового, Тарасівки, Орлянського, Молочанська, Кам'янки, Пришиба, Токмака, Малої Білозерки, Василівки, Великої Білозерки, Дніпрорудного, Михайлівки, Кам'янки-Дніпровської, Енергодара, Пологів та Розівки. Знімок району евакуації додається. російські волонтери на відео (не додається) підтвердили евакуацію в районі Токмака і Пологів.

Додається розважальне відео, яке належить українському опору, з інструкціями для цивільного населення на окупованих територіях про те, що робити, коли з'являться Збройні сили України.

За словами Івана Федоріва, мера Мелітополя у вигнанні, росіяни планують переселити 70 000 людей з їхніх домівок, і що в Мелітополі російські чиновники спалюють документи і знищують карти пам'яті комп'ютерів. Це трохи схоже на "сплячих немовлят": дуже легко написати речення, але дуже важко передати біль, неприємність і страждання однієї сім'ї, яка змушена покинути свій дім через війну, а якщо Федорів правий, то це приблизно 15 000 родин, які будуть змушені покинути свої домівки.

Розвиток подій в Енергодарі та на Запорізькій атомній електростанції: українські ЗМІ повідомляють, що росіяни не лише розмістили війська та військову техніку на території ЗАЕС, але й встановлюють міни на випадок нападу з боку України. Рупор кремля і "військовий кореспондент" Владімір Рогов минулих вихідних заявив, що російські військові знають про український план форсування Дніпра, захоплення плацдармів і фактичне захоплення атомної електростанції в результаті державного перевороту. За його словами, російська армія перебуває "у повній бойовій готовності".

Якби українцям вдалося це зробити, це увійшло б до підручників історії, але навіть ті, хто не є Наполеоном, мають визнати, що операція з переправи через Дніпро з метою захоплення найбільшої в Європі атомної електростанції, яку захищає регулярна російська армія, цілком відповідає визначенню "високого ступеня ризику". Я думаю, що значення тут полягає в тому, що це найбільш конкретне попередження з російського боку про те, що частина українського наступу дійсно може спробувати форсувати Дніпро.

російська повітряна активність, за повідомленнями, посилилася в Лиманському і Запорізькому напрямках. Я згадую це як можливий індикатор того, де, на думку росіян, українці атакують.

Де "Патріот(и)". Україна чекає на нові комплекси

У неділю росіяни спробували завдати удару у такий спосіб: з півночі вісім безпілотників "Шахед", а потім "гіперзвукова", яка "перевершує будь-яку західну зброю", "неможливо збити", "потужна російська система доставки ядерної зброї", відома як ракета "Кинджал", була скинута перехоплювачем МіГ-31, переобладнаним у бомбардувальник, що пролітав у повітряному просторі над Бєлгородською областю, і, за задумом, влучить по чомусь важливому в Києві до того, як українці здогадаються про те, що по ним вдарили.

На жаль для російського плану, українці вирішили розмістити свій перший ракетний комплекс "Патріот" навколо Києва, що зробило українську столицю (навіть більше) місцем із найкраще захищеним повітряним простором, можливо, у світі. У рекламі говориться, що "Кинджал" розганяється до 10 Махів і його неможливо перехопити, однак, спочатку глава ВПС України, а потім і самі американці заявили, що ні, насправді американський "Патріот" збив "Кинджал", що наближався до Києва.

Український інтернет дуже швидко (напередодні більше, ніж зазвичай) поширив зображення "Кинджала", який, очевидно, був зупинений на своєму шляху зіткненням зі швидким об'єктом, або, можливо, зіткнувся з повільним, але добре керованим об'єктом, коли сам летів на великій швидкості. Новина і колаж із зображенням ракети, ударного літака і нібито пошкодженої ракети додаються.

Це послаблює (ще більше) здатність росії загрожувати українській столиці з повітря, але це також означає, що перший комплекс "Патріот" не буде задіяний – якщо тільки українці не перемістять його таємно – в майбутньому наступі.

Варто зазначити, що Україна чекає на ще два комплекси "Першинг", один від американців, інший від нідерландців, а Зеленський був у Нідерландах три дні тому.

Україна чекає на нові комплексиHIMARS та українські удари. Ще один доказ підготовки до наступу

Наприкінці минулого тижня CNN та кілька інших інформаційних платформ опублікували повідомлення про те, що, по суті, американські ракети із GPS-наведенням, які випускають HIMARS та/або M270, стають менш ефективними, оскільки росіяни розробили системи, які заглушають GPS. Це саме по собі не є новиною, оскільки багато хто з тих, хто читає цю статтю, знає із власного досвіду, що росіяни використовували глушилки GPS на Донбасі ще у 2015 році.

У суботу українці, схоже, не надто переймалися перешкодами з боку рф, завдавши серію ударів, дуже схожих на удари з HIMARS, далеко за лінією фронту, але все ще в межах досяжності HIMARS, і зосередивши їх на прилеглому до Криму залізничному вузлі Джанкой, а також по цілях на самому півострові, але за межами досяжності HIMARS:

4:15 ранку – місто Саки. Три вибухи. Протиповітряна оборона працює.

4.19 – місто Євпаторія. Множинні вибухи.

4.22 – місто Севастополь. Працює протиповітряна оборона.

4.29 – місто Новофедорівка. Вибухи схожі на зенітні.

4:35 – бухта Козача. Чути два вибухи.

4:39 – місто Севастополь. Море. Працює ППО.

5.04 – місто Красноперекопськ. Вибух.

Це, серед іншого, свідчення того, що українці наносять глибокі удари з використанням різних систем озброєнь, у тому числі далеко за межами дії озброєнь, наданих Заходом, в рамках планомірної кампанії зі зниження боєздатності армії противника.

Але також, якщо перевірити "офіційні" українські цифри, заяви Генерального штабу української армії про знищення російської техніки свідчать про певні зміни: за останні 10 днів, або перші десять днів травня, якщо хочете, кількість знищених російських артилерійських систем зросла приблизно на 40%, порівняно з кількістю артилерійських систем, про знищення яких було заявлено за перші десять днів квітня. Минулого місяця ця цифра становила 71, а станом на 9 травня, без врахування даних за 10 число – 108.

Кількість російських танків, про знищення яких заявляють українці, демонструє аналогічну тенденцію: у першій декаді квітня було заявлено про 14 знищених танків, а за перші дев'ять днів травня – 21.

Зважаючи на ймовірність того, що деякі з цих тверджень перебільшені, я вважаю, що можна зробити наступні висновки: (1) українці посилили атаки на російську техніку в першій половині травня і (2) російська артилерія є пріоритетною; (3) це майже напевно якась українська артилерія, яка знищує російську артилерію; (4) існує досить велика ймовірність того, що деякі з цих ударів відбуваються далеко від лінії фронту, а це означає, що (5) або українці все ще мають досить потужну шпигунську мережу на окупованих територіях, або американці допомагають українцям із більшою кількістю даних про цілі, ніж Вашингтон і Київ готові показати.

Так чи інакше, все вищесказане – це до певної міри гадання на кавовій гущі, але, якщо хтось шукає докази систематичної "підготовки поля бою" ЗСУ перед великим наступом, це було б варте уваги, принаймні, як інформаційний привід.

Інформація для України: Польща дивується, де МіГи. Навіть якби Захід здав Україну, вона продовжить воювати

Нетте Катце. За повідомленнями данських і німецьких ЗМІ, загалом 80 танків Leopard 1, які передаються Данією та Німеччиною, будуть готові до розгортання в Україні до 1 червня, про що заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Це значна, але не бойова кількість танків. І я, зі свого боку, нічого не бачив про спеціальну підготовку українських екіпажів для роботи з Leopard 1. Тож побачимо, наскільки план відповідає дійсності наступного місяця. Зображення Leo I у високій якості додається.

Де МіГи? Міністр оборони Польщі Блащак під час свого візиту до Канади заявив польському журналісту Якубу Павловському: "Польща надала Україні 10 винищувачів МіГ-29". Це означає, що зі середини березня кількість МіГ-29, які Україна може підняти в повітря, ймовірно, подвоїлася, хоча частково і з застарілими авіаційними рамами. Я хотів би зазначити, що ми бачили майже нуль відеозаписів МіГів у дії; МіГів на тренуваннях; МіГів, які полірують; МіГів, які перефарбовують; або МіГів, які фотографуються поруч із волонтерами, які доставляють чергову вантажівку маринованих огірків, тепловізійні приціли і теплі шкарпетки. То де ж вони? Що вони роблять?

На початку квітня в Україні були доступні різні види бомб американського виробництва, і потрібен час, щоб встановити механізми скидання, навчити пілотів користуватися ними тощо. Враховуючи, що найкращі російські винищувачі серйозно перевершують МіГи, якими користується Україна, і той факт, що швидкий реактивний літак, що злітає вгору, є досить хорошою платформою для скидання керованої бомби, політ українських пілотів МіГ-29, які навчаються скидати керовані бомби, під час наступу є цілком реальною можливістю, і це вже, як мінімум, те, про що мають турбуватися російські планувальники протиповітряної оборони.

Якщо ви дочитали до цього місця:

Нещодавнє опитування українського народу, два питання: чи вважаєте ви, що Україна виграє війну, і чи вважаєте ви, що путін є сучасним Гітлером. Графіки дадуть вам точні цифри, але головне, що категорії "абсолютно згоден" або "скоріше згоден" склали понад 90 відсотків усіх опитаних. Так виглядає об'єднана країна, і це статистичний доказ того, що якби Захід завтра продав Україну за безцінь – що виглядає все більш і більш сумнівним – українці продовжили б боротися.

Про автора: OSINT-оглядач Стефан Коршак – воєнний кореспондент, письменник. У 1985-1989 роках він служив в армії США. Має бойовий досвід у Чечні, Південній Осетії, Афганістані. В якості воєнкора бачив війну у Придністров'ї, Абхазії та Нагірному Карабасі. Був штатним кореспондентом Kyiv Post у 1997-2000 роках. Має дипломи Університету Джорджа Вашингтона та Єльського університету.

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