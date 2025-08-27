Колишній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон продовжує критикувати політику президента США щодо України попри тиск, який на нього чинить адміністрація, починаючи з обшуків вдома та в офісі. Джон Болтон був радником з національної безпеки президента Дональда Трампа у 2018–2019 роках. У 2005–2006 роках він обіймав посаду посла США в ООН, при цьому його критичне ставлення до Організації Об'єднаних Націй широко відоме. У республіканських колах Болтон відомий як "яструб" – прихильник активного імперського впливу США, який сприймає застосування сили як основну реакцію на загрози.

Політика президента Дональда Трампа щодо України сьогодні не є більш послідовною, ніж була минулої п'ятниці, коли його адміністрація провела обшуки в моєму домі та офісі. Занурившись у хаос, поспіх та відсутність будь-якого взаєморозуміння між Україною, росією, низкою європейських країн та Америкою, переговори Трампа, схоже, доживають останні дні, разом із його кампанією за Нобелівську премію миру.

Адміністрація намагається замаскувати цей безлад дописами у соцмережах: наприклад, коли Трамп порівняв своє звинувачення російського президента путіна з тодішнім віцепрезидентом Річардом Ніксоном під час знаменитих кухонних дебатів з Нікітою Хрущовим. Чому Трамп хоче, щоб його порівнювали з єдиним президентом, який пішов у відставку в ганьбі, незрозуміло. Трамп також стверджував, що Україна може перемогти, лише атакуючи вглиб росії, навіть попри те, що його власне Міністерство оборони заблокувало Києву такі ракетні атаки, фактично відмовившись від політики адміністрації Байдена. Атака росії на американський завод в Україні, яку москва не визнала, лише підкреслила безлад.

Неспровокована агресія росії проти України у 2022 році є болісно очевидною, а позиції сторін конфлікту – абсолютно протилежні. Київ вважає, що бореться за свою свободу і незалежність, тоді як москва прагне відтворити стару російську імперію. Ці позиції не залишають місця для компромісу. Обидві сторони можуть домовитися про перемир'я, але загроза відновлення бойових дій триватиме, допоки кремль не відмовиться від своїх імперіалістичних цілей. Трамп назвав конфлікт "безглуздим" і "смішним", але Київ і москва, з різних, але твердо обґрунтованих причин, категорично не погоджуються з цим.

Шалений темп, з яким Трамп намагався вирішити надзвичайно складний конфлікт протягом останніх двох тижнів, став однією з кількох значних помилок. Це неминуче ускладнило навіть досягнення угоди про припинення вогню, не кажучи вже про повномасштабну мирну угоду. 8 серпня американський посланець Стів Віткофф зустрівся з путіним у москві й негайно повернувся до Вашингтона, щоб повідомити Трампу, серед іншого, що путін бажає зустрітися з ним. Два дні по тому Трамп оголосив про запланований саміт (згодом було оголошено, що він відбудеться на Алясці) вже за тиждень, 15 серпня. Трамп зазначив, що хотів би провести зустріч ще раніше, але це майже безпрецедентно у сучасній історії – так швидко організувати переговори між лідерами двох великих держав з настільки суперечливого питання.

Після зустрічі з путіним Трамп здійснив вражаючий розворот на 180 градусів. Він заявив, що, попри свої попередні погрози про введення санкцій проти росії, якщо путін не погодиться на перемир'я, нових санкцій або мит з боку США не буде. Ба більше, Трамп оголосив, що тепер не підтримує ідею короткострокового перемир'я, а хоче одразу перейти до фінальної угоди. У москві та інших столицях не могли не помітити ці різкі зміни позиції.

Подальші зустрічі Трампа у Вашингтоні 18 серпня з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами також відбулися із запаморочливою швидкістю. Після цієї зустрічі, перерваної 40-хвилинним телефонним дзвінком Трампа до путіна, з'явилася ідея швидкої двосторонньої зустрічі між путіним і Зеленським, до якої наприкінці міг би приєднатися Трамп, або подальшої тристоронньої зустрічі, нібито для підбиття підсумків та підписання остаточної угоди. Але все це було нереалістично, і жодна така зустріч наразі не виглядає ймовірною.

Ще однією помилкою став надто загальний рівень, на якому обговорювалися ключові суттєві питання. Національні лідери часто говорять широкими категоріями, але майже завжди після того, як їхні підлеглі детально опрацювали ці питання. Традиційний "знизу-вгору" процес неминуче займає більше часу, ніж темп, якого хотів Трамп. Розмови в загальних рисах можуть здаватися шансом на домовленість, але насправді здатні лише приховати величезні розбіжності, які легко можуть зірвати перемовини. Ми ще не обов'язково на цій стадії, але сьогодні чіткого шляху вперед немає.

Зрештою, інші двосторонні відносини також зазнали значних втрат через провальну дипломатію адміністрації. Особливо ображеною почувається Індія. Вона стала єдиною жертвою погроз Трампа щодо введення тарифів і санкцій, або безпосередньо проти росії, або ж опосередковано проти країн, що купують російські нафту та газ. москва не зазнала жодних санкцій, фактично ігноруючи погрози Білого дому. Китай, який є значно більшим покупцем вуглеводнів з росії, ніж Індія, також лишився недоторканим, оскільки торговельні переговори між Пекіном і Вашингтоном тривають. Натомість Індія не лише підпала під порівняно високий рівень "звичайних" мит Трампа в розмірі 25%, але й отримала ще один рівень тарифів у 25% через свою торгівлю нафтою і газом з росією. Чим довше Індію залишають напризволяще, тим гіршими стають відносини між Нью-Делі і Вашингтоном.

Звісно, з Трампом ніколи не можна казати, що все остаточно завершено. Але його зусилля протягом останніх двох із гаком тижнів, можливо, віддалили нас від миру і справедливого врегулювання для України ще більше, ніж раніше.

Джерело: Washington Examiner