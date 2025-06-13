Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла Москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36

Угорське видання Telex та центр журналістських розслідувань Direkt36 розповідають як орбанівський пропагандист працює на російську розвідку. А розкрилося це завдяки перевірці його знайомого, який подавався на дипломатичну службу. Виявляється, навіть кремлівські посіпаки Сіярто та Орбан не надто хотіли бачити російську агентуру у себе в уряді.

У другій половині 2024 року кандидат на дипломатичну посаду не пройшов перевірку з питань національної безпеки. Він подав заявку на програму дипломатичної підготовки в Угорській дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ і торгівлі, сподіваючись, що МЗС згодом запропонує йому дипломатичну посаду. Проте перевірка виявила загрозу національній безпеці: його близький знайомий, відома і помітна фігура в угорській державній пропагандистській машині, контактував з російськими спецслужбами. Про це розповідає угорське видання Telex.

Як виявилося, пропагандист загалом сприяв кар'єрному зростанню особи, яка подавала документи до МЗС, і намагався допомогти їй отримати дипломатичну роботу, використовуючи свої зв'язки в уряді.

Орбанівський пропагандист, якого підозрюють у зв'язках з російською розвідкою, є відомим громадським діячем в Угорщині: німець-угорець Георг Шпетле, який часто з'являється в проурядових ЗМІ як самозваний експерт з питань політики безпеки. Протягом багатьох років Шпетле поширював дезінформацію та прокремлівські наративи на підконтрольних угорському уряду медіа-платформах.

Шпетле також був постійним гостем на передвиборчих заходах правлячої партії Фідеш, балотувався як її кандидат на муніципальних виборах 2019 року в місті Сентеш, а ще кілька років тому працював експертом з питань міграції в інституті групи Nézőpont, яка отримала державні контракти на десятки мільярдів форинтів. У своєму профілі на LinkedIn, який востаннє оновлювався влітку 2023 року, він зазначає, що працює політичним аналітиком в угорському уряді, а раніше служив у західнонімецьких збройних силах і поліції.

Останніми роками Георга Шпетле часто використовувала російськомовна кремлівська пропаганда. Він розвинув особисті та професійні стосунки з особами, які працюють на російську розвідку, і отримав доступ до місць у росії, куди без дозволу російських спецслужб не потрапити.

Direkt36 розкрив деталі справи Шпетле через джерела, близькі до уряду, особистих знайомих Шпетле, колишніх офіцерів угорської розвідки, а також з електронного листування і фотографій, отриманих під час розслідування.

Шпетле був обурений

За звичайних обставин деталі перевірки особи з питань національної безпеки, особливо її результати, відомі лише дуже обмеженому колу осіб. Тому випадки провалу рідко стають надбанням громадськості. Однак Георг Шпетле був настільки обурений тим, що його близький знайомий не пройшов перевірку, що спробував мобілізувати свої політичні та урядові контакти на різних рівнях, щоб оскаржити це рішення.

Зрештою, ніхто не захотів допомогти Шпетле. Ображений цим, пропагандист оголосив на початку 2025 року, що йде з публічного життя. Проте вже через кілька тижнів він змінив курс і відновив регулярні публікації на різних проурядових медіа-платформах, а також у своїх особистих акаунтах у соціальних мережах.

Його основна увага зосереджена на війні в Україні. Наприклад, на сайті Pesti Srácok він веде передачу під назвою GEOrgPOLITIKA, де регулярно коментує новини, пов'язані з війною. Внутрішнє листування, отримане Direkt36, свідчить про те, що попередні аналітичні матеріали Шпетле, дружні до Кремля, дуже схожі на матеріали брифінгів, які він отримував від російської військової розвідки. Одним із головних контактів Шпетле в посольстві росії в Будапешті був військовий аташе Олег Смирнов, який організував для Шпетле участь у московській конференції міністерства оборони рф у 2024 році. В електронних листах, пов'язаних з поїздкою, Шпетле повідомив Смірнова, що опублікує статті та виступить на угорському телебаченні на основі вражень, отриманих під час заходу.

Після повернення додому Шпетле ще більше активізував свою роботу: випустив потік відео- та письмових матеріалів про російсько-українську війну з виразно проросійської точки зору. Взяв інтерв'ю у речниці МЗС рф Марії Захарової. Надавав коментарі для відомих онлайн і друкованих рупорів урядової пропаганди Origo і Magyar Nemzet.

Контент, який Шпетле публікує про війну, повністю відповідає кремлівським наративам, часто акцентуючи увагу на військовій стратегії та озброєнні. У деяких випадках його коментарі виходять за рамки навіть проросійських меседжів угорського уряду. Наприклад, в газеті Magyar Nemzet він заявив, що збройовий завод Rheinmetall на заході України може становити загрозу як для закарпатських угорців, так і для самої Угорщини, оскільки він може стати об'єктом російських атак. Ця позиція суперечить позиції угорського уряду, оскільки Rheinmetall є стратегічним партнером не лише угорських військових, але й пов'язаної з урядом технологічної компанії 4iG.

Восени 2022 року Шпетле чітко висловив свою позицію: "Я не приховую своїх поглядів. У цій війні я повністю підтримую росію".

Щодо Олега Смирнова, контактної особи Шпетле в посольстві, то присутність в Угорщині і зв'язки з високопоставленими угорськими чиновниками в оборонному відомстві цього офіцера ГРУ викликали здивування серед союзників по НАТО. Смирнов завершив свою службу в Угорщині восени 2024 року.

"Душа командос"

"Робочий обід з міністром Петером Сійярто. Нам було що обговорити – від російсько-українського конфлікту до Близького Сходу...", – написав Георг Шпетле у видаленому дописі у Facebook 18 жовтня 2024 року разом із фотографіями зі своєї зустрічі з угорським міністром закордонних справ. Сійярто також поділився знімками із зустрічі з підписом: "Світ став дуже складним місцем; ми обговорили, як кожен з нас його бачить..."

Пост Сійярто про Шпетле на його сторінці у Facebook

За даними джерел, знайомих із ситуацією, Сійярто був одним із високопосадовців, до яких Шпетле звертався, щоб лобіювати інтереси своїх близьких знайомих, намагаючись забезпечити їхню участь у програмі дипломатичної підготовки.

Теоретично, МЗС має бути однією з найбільш захищених установ з точки зору національної безпеки. Кожні п'ять років співробітники проходять повторну перевірку в Управлінні захисту конституції (AH), а власне міністерське Управління безпеки, інформаційних технологій і телекомунікацій (BITÁF) контролює безпечний зв'язок і поводження з конфіденційною інформацією. Зовнішня розвідка Угорщини, Інформаційне управління (IH), відповідає за захист дипломатів і посольств за кордоном.

Але у випадку зі знайомим Шпетле міністерство навряд чи могло проігнорувати ситуацію, тим більше, що сам Шпетле вже давно перебував на радарі угорських спецслужб: його зв'язки виходили далеко за межі російської розвідки.

За його власним свідченням, Шпетле спочатку працював на німецьку військову контррозвідку, а згодом – на федеральну поліцію. В інтерв'ю 2002 року мадярському виданню Magyar Nemzet під назвою "Душа командос" він поділився подробицями своєї військової та поліцейської кар'єри в Німеччині, з якої він, як повідомляється, був звільнений 1 січня 2002 року. На той час він вже був представлений угорській громадськості як цивільний експерт з тероризму та аналітик.

Він стверджував, що був призваний до західнонімецької армії у віці 20 років, і що після базової підготовки він спеціалізувався на спеціальній зброї, включаючи протитанкові системи і різні кулемети. За його словами, його інтерес до Близького Сходу і вільне володіння чотирма мовами змусили військову контррозвідку завербувати його.

"Звісно, я погодився – це здавалося захоплюючою місією. Я пропрацював там майже десять років. Після закінчення поліцейської академії я приєднався до Федерального бюро розслідувань у 1993 році", – стверджував Шпетле. (У статті 2006 року в газеті Magyar Nemzet його описували дещо інакше – як колишнього офіцера німецького спецназу).

Шпетле користується популярністю в колах Фідеш. Джерело: Сторінка Георга Шпетле у Facebook

За його власною версією, спочатку йому доручили канцелярську роботу: "Моїм завданням було перевіряти шукачів притулку з арабських країн на предмет потенційних ризиків". Пізніше, під час служби в Бундесвері, він "провів багато часу в Лівані, Іраку, Йорданії та Сирії. Робота полягала у спостереженні та налагодженні контактів". Він також сказав, що у сфері розвідки ізраїльтяни користуються найбільшою повагою, і що американці захоплюються їхніми технологіями.

Ці коментарі особливо привертають увагу в світлі розповідей кількох колишніх угорських розвідників і експертів з національної безпеки, які згадали про інцидент наприкінці 2000-х років: партнерські агентства з інших країн попередили угорські служби про те, що Шпетле звертався до американського та ізраїльського посольств в європейській столиці, пропонуючи поділитися своїм досвідом і контактами з їхніми розвідувальними службами. "У нашій професії ми називаємо це перевертанням для погладжування живота", – сказав один колишній співробітник розвідки, знайомий зі справою Шпетле. Інше джерело додало: "Він жадав визнання. І він завжди стверджував, що у нього немає грошей - він був розорений і постійно шукав спонсорів".

Тоді прокремлівський пропагандист нібито намагався запропонувати свою нібито близькосхідну мережу ЦРУ і Моссаду. Але і американці, і ізраїльтяни розцінили підхід Шпетле як провокацію і повідомили про це своїх угорських колег. Це спонукало угорські спецслужби провести глибше розслідування щодо колишнього німецького поліцейського, виявивши особистісні та пов'язані зі способом життя чинники, які привели їх до висновку, що він не придатний до будь-якої форми співпраці. Один з колишніх офіцерів розповів, що в колах національної безпеки Угорщини Шпетле від самого початку вважався несерйозним, непрофесійним і схильним до теорій змови.

Наприклад, у 1990-х роках Шпетле виступав на заходах, присвячених темі НЛО. Згідно з повідомленнями того часу, він стверджував, що з ним неодноразово контактували і досліджували позаземні істоти. "Тижнями я боровся зі страхом. Ночами я сидів на своєму ліжку з табельною зброєю, готовий вбивати, якщо сірі істоти повернуться", – згадував Шпеттл.

Улюблений подкастер міністра закордонних справ Угорщини

В інтерв'ю Magyar Nemzet понад 20 років тому Шпетле висловив різко негативну думку про російську розвідку. "Ми вважали їх дуже підлою зграєю. Вони були схожі на молоток, який з силою б'є по всьому підозрілому. Їхні операції були кривавими, практично кожна дія супроводжувалася насильством. Ми всі боялися КДБ. Ніхто не хотів потрапити до їхніх рук, і ніхто їх не поважав", – сказав він у 2002 році.

Але вже після вторгнення росії в Україну у 2022 році Шпетле став відкритим прихильником російської агресії, висловлюючи свою підтримку майже виключно на пов'язаних з урядом орбанівських платформах. Вперше він був помічений і просунутий проурядовими пропагандистськими ЗМІ під час кризи біженців у 2015 році, спочатку як "експерт з питань міграції". З часом його коментарі все більше зосереджувалися на російсько-українському конфлікті.

Згідно з електронною перепискою, яку бачили Direkt36 і джерела, знайомі з невдалою перевіркою безпеки знайомого Шпетле, він регулярно отримує тези і пропозиції щодо наративу від російських діячів, деякі з яких пов'язані з російськими спецслужбами.

Наприклад, 6 березня 2024 року полковник Олег Смирнов – російський військовий аташе при посольстві в Будапешті та офіцер розвідки ГРУ – розіслав два англомовні пропагандистські меморандуми кільком адресатам. Ці меморандуми, підписані на бланку посольства росії, називалися "Про роль західних країн в українському конфлікті" та "Ситуація навколо України".

Аналіз ШІ виявив високий рівень текстового та тематичного збігу із пізнішими публічними заявами Шпетле. У меморандумах стверджувалося, що війна була спровокована Заходом; що Україна не має автономії і використовується як пішак; що Зеленський є маріонеткою Заходу; і що військова допомога лише продовжує страждання українців. Шпетле повторив майже ідентичні аргументи у своєму коментарі.

Існує повна відповідність між документами посольства і твердженнями Шпетле про те, що Крим і Донбас є безповоротно російською територією, що Україна повинна відмовитися від них, і що мир може бути досягнутий лише через демілітаризацію і денацифікацію України. І російські матеріали, і коментар Шпетле також були спрямовані проти НАТО, зображуючи його як силу, що розпалює військову конфронтацію і загрожує росії. Ці наративи виходять далеко за межі навіть проросійських меседжів уряду Орбана.

Пізніше, в англомовному електронному листі від 10 квітня 2024 року, Шпетле подякував Смирнову за можливість взяти участь у Московській міжнародній конференції з безпеки міноборони росії: "Я зроблю все можливе, щоб дати й отримати нові імпульси в галузі міжнародної політики та безпеки й опублікую результати на телебаченні та в газетах Угорщини".

Очевидно, що з перших днів війни в лютому 2022 року Шпетле поширював кремлівську дезінформацію. В ефірі Pesti Srácok він звинуватив українських "бандерівців" у вбивствах цивільних осіб. Він припустив, що масове вбивство в Бучі могло бути скоєно українцями. Він також просував теорію змови про те, що США керували секретними біолабораторіями в Україні з метою розробки біологічної зброї проти росії. В інтерв'ю виданню Magyar Hírlap у листопаді 2022 року Шпеттле стверджував, що частина західної військової допомоги, яка надходить в Україну, розпродається українцями злочинним угрупованням, включно з терористами-джихадистами. Пізніше це інтерв'ю було перекладено російською мовою та опубліковано Z-блогерами.

Експерт в росії

Шпетле також регулярно з'являється в підтримуваній Кремлем російській пропаганді. Його представляють як іноземного експерта, який підтверджує і підсилює прокремлівські наративи для внутрішньої російської аудиторії. Його завжди називають угорським політологом і часто коментують широкі міжнародні теми. Він неодноразово коментував для "РИА Новости" інтерв'ю Такера Карлсона з путіним, формування альянсу "Патріоти за Європу", а в лютому 2024 року – вибори в Німеччині та німецько-російські відносини.

Він має TikTok, з 22 тисячами підписників та 330 тисяч вподобань. Європейський розслідувальний проєкт 2024 року, присвячений ультраправій та проросійській дезінформації в TikTok, визначив Шпетле як одного з головних розповсюджувачів конспірологічного контенту в угорськомовній TikTok-сфері.

Шпетле неодноразово відвідував росію і навіть окуповані росією українські території. Він широко висвітлював ці поїздки в угорських проурядових ЗМІ та на своїй сторінці у Facebook, ділячись новинами з кожної локації. У серпні 2023 року, окрім участі в московській конференції, він відвідав окупований Маріуполь, звідки писав про "нацистських українців, які нападають на цивільне населення" і позував для фотографій зі школярками. Жоден громадянин країн ЄС або НАТО не зможе отримати доступ до таких місць у воєнний час без активної співпраці або схвалення ГРУ або ФСБ.

Незважаючи на це, Шпетле у соцмережах демонструє, що регулярно зустрічається з високопоставленими політиками Фідеш і ділиться селфі зі студій і заходів, у тому числі з Віктором Орбаном, від якого він одного разу отримав вітальну листівку на день народження. Шпетле з'являвся на незліченних урядових заходах: від щорічного зібрання Băile Tușnad в Румунії до CPAC в Угорщині. На CPAC 2023 він навіть позував для фото з міністром оборони Крістофом Салаєм-Бобровніцьким, який курує Військову службу національної безпеки – відомство, яке займається протидією шпигунству ГРУ в Угорщині.

Джерела: Telex та Direkt36