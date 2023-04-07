Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal

Хочете знати, які найбільш перспективні шість технологій вже у найближчому майбутньому змінять наш підхід до того, як ми дбаємо про своє здоров'я? Наприклад, що незабаром УЗД можна буде зробити в домашніх умовах за допомогою смартфону, або що з'явиться замінник крові, в який треба буде лише додати води, і він вже готовий до використання. Це врятує не одне життя у нас на передовій. Про ці та інші технології близького майбутнього пише Wall Street Journal у своїй рубриці "Майбутнє всього".

Вже з'являються інноваційні пристрої та технології, які змінять спосіб лікування й збереження здоров'я пацієнтів. Wall Street Journal написала про шість найбільш перспективних потенційних досягнень, які включають у себе пристрої для поліпшення якості життя, нові застосування штучного інтелекту і розширення можливостей для лікування вдома.

Ультразвукові дослідження власноруч. Штучний інтелект допоможе, але треба зробити це доступним за ціною

"У майбутньому ультразвукове дослідження можна буде робити вдома так само легко, як оплатити рахунок зі смартфону", – переконаний кардіолог, засновник і директор Науково-дослідного інституту трансплантації імені Скріппса Ерік Тополь.

За його прогнозами, датчики, підключені до смартфону, дозволять пацієнтам робити ультразвукові знімки самих себе. Тож пацієнти матимуть можливість ділитися результатами безпосередньо зі своїми лікарями, де б вони не знаходилися, без необхідності їхати у клініку.

Доктор Тополь каже, що точність допоможе забезпечити штучний інтелект. За його словами, людина зможе зробити навіть найскладніше ультразвукове дослідження серця – ехокардіограму. Поки пацієнт триматиме датчик біля лівої половини грудної клітки, штучний інтелект буде говорити, як переміщати його вниз, за годинниковою стрілкою, проти годинникової стрілки, і автоматично знімати відеозображення. Але експерт попереджає, що інтерпретацію повинен робити лікар.

"Дослідники з Массачусетського технологічного інституту та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго продовжують розробляти різні ультразвукові технології, які дозволять отримувати ультразвукові зображення протягом певного періоду часу, а не лише окремі знімки", – цитує лікаря WSJ. На його думку, завдання полягає в тому, щоб використати ці технології для забезпечення високої роздільної здатності зондів і пластирів, але при цьому зробити їх доступними за ціною.

Замінник крові. Проєкт для солдатів, які втратили багато крові на полі бою

"Транспортування крові з донорського центру до місця, де вона потрібна на полі бою, є непростим завданням", – говорить директорка Управління біологічних технологій Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів, що входить до складу Міністерства оборони США, Керрі Дуган. Складність полягає в тому, щоб мати доступ до постійного запасу і зберігати кров в охолодженому стані під час перевезення.

"А що, якби замість цього у вас був зневоднений порошок, який, коли ви просто додасте до нього води, забезпечить усі якості, необхідні від цільної крові в надзвичайній ситуації?" – цитує WSJ пані Дуган, яка має докторський ступінь з молекулярної біології.

Видання розповідає, що кілька місяців тому вона та її команда розпочали чотирирічну програму з дослідження й розробки замінника крові, який можна було б зберігати в холодильнику та виготовляти в різних масштабах.

За словами експертки, проєкт був започаткований з метою надання допомоги солдатам, які втратили кров на полі бою, але з часом кровозамінник можна буде використовувати і в цивільних умовах. У 2020 році, нагадує вона, запаси крові в країні були небезпечно низькими через пандемію COVID-19. Успішна розробка кровозамінника могла б зменшити залежність від донорства.

Однією з проблем є те, зауважує біологиня, що замінник повинен мати важливі характеристики крові, які є мінливими. Він мусить підвищувати кров'яний тиск, доставляти кисень і мати здатність зупиняти кровотечу. Вона каже, що не існує замінника крові, який би все це робив. "Якщо у вас є лише одна з цих трьох частин, вона не може задовольнити всі потреби цільної крові", – наголошує Дуган.

Комп'ютерна діагностика. І знов на допомогу прийде штучний інтелект

"Штучний інтелект, ймовірно, відіграватиме дедалі більшу роль в інтерпретації медичних тестів та сканувань", – цитує WSJ помічника адміністратора з питань глобального здоров'я в USAID Атула Гаванде.

За його словами, якби інструмент штучного інтелекту міг проводити первинний скринінг на додаток до зчитування експерта-рентгенолога, подвійне зчитування могло б стати більш поширеним і точним методом для проведення мамографії.

В USAID лікар Гаванде та його команда вже застосовують комп'ютерну діагностику для боротьби з туберкульозом у різних країнах світу – від Нігерії до В'єтнаму, використовуючи портативну рентгенівську систему в рюкзаку, яка здатна зчитувати рентгенівські знімки. У майбутньому, на його думку, цей метод комп'ютерної діагностики може знайти більше застосувань для виявлення різних захворювань, і штучний інтелект стане більш поширеним для підтримки лікарів у постановці діагнозу.

Смартфон – лікар у кишені. Але люди хочуть мати вибір та бути певними щодо конфіденційності

"Смартфон може стати центральним пристроєм у сфері охорони здоров'я та здоров'я", – вважає Карен Де Сальво, керівниця відділу охорони здоров'я компанії Google, що входить до складу Alphabet Inc.

"Іноді в медицині ми хочемо додати щось нове, наприклад, щось таке, що вже є в кишенях у людей. Якщо це є важливою частиною вашого життя, то варто подумати, як можна зробити так, щоб це допомагало вашому здоров'ю, яке є критично важливою частиною життя?" – цитує WSJ докторку Де Сальво.

Видання зазначає, що її команда в Google працює у тому числі над створенням системи штучного інтелекту, яка була навчена на моделях великих мов – типу технології, яка дозволяє Chat GPT надавати відповіді на медичні питання як можливий будівельний матеріал для майбутніх додатків у сфері охорони здоров'я.

За її словами, більша довіра до смартфонів може принести далекосяжні позитивні зміни. Зараз система охорони здоров'я зберігає інформацію про пацієнтів і час від часу дозволяє їм ознайомитися з нею. Але під час пандемії ставлення пацієнтів до своєї медичної інформації та звернення по медичну допомогу почало змінювати цю динаміку.

Водночас, на її думку, змусити лікарів довіряти даним, які пацієнти надаватимуть зі своїх телефонів, може бути складним завданням. Ще одна проблема – питання конфіденційності.

"Люди хочуть знати, що у них є вибір використовувати чи ні свій смартфон як інструмент для їхнього здоров'я, що є прозорість щодо збереження та поширення даних, і що вони можуть змінити цей свій вибір у разі потреби", – каже лікарка Де Сальво.

Роботизований черевик допоможе літнім. Економимо на ходьбі

"Люди мріяли про роботів, яких можна було б носити на тілі, відколи з'явилися машини", – стверджує Стів Коллінз, доцент кафедри машинобудування та директор лабораторії біомехатроніки Стенфордського університету.

"Насправді, лише протягом останнього десятиліття ми отримали екзоскелети або протези кінцівок, які явно покращують будь-який аспект людської діяльності. Але нещодавно ми досягли переломного моменту. І найближче майбутнє виглядає справді захоплюючим", – цитує WSJ професора Коллінза, який має ступінь доктора в галузі машинобудування.

За інформацією видання, він розробляє роботизоване взуття, яке дає користувачеві персоналізований "поштовх", щоб допомогти йому ходити з меншими зусиллями. Пристрій може дозволити людям похилого віку, які відчувають зниження мобільності, продовжувати жити вдома і насолоджуватися спілкуванням у звичний для них спосіб. Підніматися сходами або швидко переходити вулицю може стати легше.

Пан Коллінз зауважує, що люди можуть не захотіти носити пристрій, який сигналізує про їхній вік. Але сприйняття змінюється. "Здається, що культура дійсно змінюється навколо цих технологій, можливо, через популярну медіа-фантастику. Люди знаходять ці високотехнологічні речі досить крутими", – каже він.

WSJ інформує, що зараз взуття проходить лабораторні випробування, оскільки команда Коллінза з'ясовує, як поліпшити баланс і потенційно зменшити біль у суглобах. У майбутньому це може стати або споживчим пристроєм, за який люди платитимуть з власної кишені у місцевій аптеці, або схваленим медичним пристроєм, який можна буде покривати страховкою.

"Для того, щоб дійсно допомогти людям, ці технології повинні бути комерційно життєздатними", – впевнений професор Коллінз. Він сподівається, що вихід технології на великий ринок заохотить компанії інвестувати у створення таких екзоскелетів для менших груп пацієнтів з різними фізичними вадами.

Поганий сон, проблеми із психікою? Допоможуть аксесуари

"Пристрої, що забезпечують оперативне лікування проблем зі здоров'ям, подібно до інсулінової помпи для діабету, вже на горизонті", – каже Патті Маес, професорка медіа-технологій у Медіа-лабораторії Массачусетського технологічного інституту.

WSJ інформує, що її команда працює над розробкою гаджетів-аксесуарів, які використовують електронну та аудіостимуляцію, щоб допомогти людям заснути і краще відпочити. Наприклад, через імітацію відчуття гойдання.

"Якщо система ніч за ніччю повідомляє вам, що у вас низький рівень сну, це насправді не дуже корисно, тому що змушує вас більше турбуватися про те, що ви погано спите. Це потенційно може погіршити ваш сон, – цитує видання професорку Маес. – Я вважаю, що просто виміряти всі ці дані, а потім надавати їх людям недостатньо. Важливо також думати про втручання".

На її думку, такі пристрої для негайного лікування можна було б розробити проти різних недуг. Вони могли б вимірювати дані про фізичне і психічне здоров'я людини та допомагати їй жити комфортніше.

"Це не означає, що ми більше не потребуватимемо лікарів, – вважає пані Маес. – Я думаю, що лікарі будуть залучені до призначення таких цифрових рішень".

Джерело: Wall Street Journal