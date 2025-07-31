Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs

Директор Центру міжнародної безпеки та стратегії (CISS) в Цінхуа та професор кафедри міжнародних відносин факультету соціальних наук Університету Цінхуа Да Вей пояснює читачам видання Foreign Affairs суперечливу позицію Китаю у війні росії проти України.

Війна в Україні продовжує впливати на зовнішні відносини Китаю. Коли європейські лідери відвідали Пекін минулого тижня, щоб обговорити питання торгівлі та безпеки, необхідність знайти рішення щодо війни була однією з головних причин, чому китайсько-європейські відносини досягли точки перелому, пише Foreign Affairs.

Для Європи тісні зв'язки Китаю з росією та сприйняття підтримки її військових дій затьмарювали відносини між Китаєм і Європою протягом більше трьох років. У Пекіні президент Європейської ради Антоніу Кошта сказав своїм колегам, що Китай повинен "використати свій вплив на росію, щоб вона дотримувалася Статуту ООН і припинила свою агресивну війну проти України".

Китайські лідери доклали певних зусиль, щоб допомогти укласти довгострокову мирну угоду, але їм не вдалося наблизити конфлікт до вирішення. Хоча багато чиновників у Китаї хочуть, щоб війна закінчилася, Пекін навряд чи відіграватиме провідну роль у вирішенні конфлікту та досягненні тривалого миру в регіоні. Серед китайських науковців та широкої громадськості немає єдиної думки щодо того, як розуміти війну, а отже, і як на неї реагувати. Тісні зв'язки Китаю з росією та його стратегічна культура також ускладнюють Пекіну тиск на Москву з метою досягнення будь-яких поступок на користь України. Проте чим довше триває війна, тим складніше буде вирішити фундаментальні суперечності між Китаєм і Європою.

Розділені вдома

Через сорок місяців після початку війни в Україні члени стратегічної спільноти Китаю, включаючи чиновників із зовнішньої політики та безпеки, дослідників та експертів, все ще мають різні погляди на те, хто винен і як лідери в Пекіні повинні реагувати. Китайські соцмережі вирують від запеклих дебатів між проросійськими та проукраїнськими голосами.

Як зазначає китайський науковець Да Вей, для деяких політиків і громадян війна є конфліктом між двома суверенними державами, в якому росія порушила територіальну цілісність України. З огляду на власну історію Китаю, який зазнав іноземних вторгнень, багато китайських лідерів і громадян співчувають Україні. У своїй дипломатичній риториці Китай наголошує на своїй прихильності до національного суверенітету та незалежності, а також на своєму протистоянні застосуванню сили проти інших держав – принципах, які відповідають Статуту ООН і відображають позицію України. Отже, дії росії суперечать міжнародному праву, яке Китай заявляє, що підтримує. Більше того, після розпаду СРСР Китай встановив позитивні відносини з Україною. Україна постачала Китаю важливі технології, зокрема реактивні двигуни, що стало благом для військового та промислового розвитку Китаю.

Інші, за словами Да Вей, розглядають війну як продовження триваючої реорганізації регіону після закінчення холодної війни. Хоча колишні радянські республіки зараз є незалежними державами, зв'язки, що їх об'єднують, сягають століть. Білорусь, росія та Україна є особливо близькими. Процес реконструкції цих взаємопов'язаних суспільств уздовж новостворених кордонів національних держав набагато легше сказати, ніж зробити, і він був складним, болісним і часто кривавим.

Як зазначає Да Вей, для тих, хто розглядає регіон у цьому світлі, війна в Україні є також частиною багаторічного конфлікту, в якому західні країни ігнорували глибинні претензії та занепокоєння росії. Подібно до того, як ставлення союзників до Німеччини після Першої світової війни посіяло насіння Другої світової війни, постійне вторгнення Заходу в традиційний геополітичний простір росії після холодної війни підживило російські побоювання щодо оточення. Після того, як регіон досяг відносної стабільності після розпаду СРСР, стало неминучим, що росія буде намагатися протистояти сприйманому тиску Заходу.

Війна в Косово 1999 року, під час якої російські війська на короткий час захопили аеропорт Приштина в Косово, була першою ознакою непокори росії НАТО. Так само як і анексія Криму в 2014 році. Подальші Мінські угоди на деякий час зупинили бойові дії на сході України, але не змогли вирішити основний конфлікт. Так само, навіть якщо росія і Україна сьогодні домовляться про припинення вогню, довгострокова конфронтація між росією і Заходом залишиться невирішеною.

За словами китайського науковця, багато представників громадськості в Китаї також співчувають діям росії, оскільки вважають, що Китай теж є об'єктом оточення і стримування з боку Заходу. Протягом останніх десятиліть США і Європа посилили тиск на Китай у політичному та економічному плані. Більшість китайців вважають, що США не бажають бачити піднесення сильного Китаю і вживають конкретних заходів, щоб стримати розвиток Китаю. Якщо вже на те пішло, китайські громадяни часто сприймають дипломатію Пекіна щодо Заходу як надто стриману і обережну, і вони відчувають почуття виправдання в сміливій, навіть безрозсудній конфронтації росії із Заходом.

На думку Да Вей, неоднозначна позиція Китаю щодо війни в Україні протягом останніх трьох років відображає внутрішні розбіжності в Пекіні. Мова йде не просто про розбіжності між різними таборами думок; більшість політиків визнають обидві точки зору і не хочуть повністю підтримувати одну з них на шкоду іншій. Цю напруженість відображає 12-пунктна позиційна заява щодо України, опублікована МЗС Китаю в лютому 2023 року. Перший принцип заяви наголошує на "повазі до національного суверенітету та територіальної цілісності", що є заявою на підтримку захисту України своєї території. Китай також ніколи не визнавав анексію Криму росією, ані її претензії на чотири східні та південні регіони України. Проте другий принцип документа, який стверджує, що "законні інтереси безпеки всіх країн повинні бути сприйняті серйозно", є прихованою підтримкою побоювань росії щодо тиску Заходу, включаючи розширення НАТО на території, які Москва вважає своїм "задвірком".

Складне партнерство

Да Вей зазначає, що китайські лідери, ймовірно, воліли б, щоб ця війна ніколи не відбулася. До її початку Китай підтримував дружні відносини як з росією, так і з Україною. Протягом війни Китай продовжував торгувати з обома країнами: багато західних спостерігачів зосереджують увагу на зв'язках Китаю з росією, але Китай залишається найбільшим торговельним партнером України, незважаючи на перебої, спричинені війною. Двосторонній товарообіг між Китаєм і Україною у 2024 році сягнув майже $8 млрд.

Хоча Пекін продовжує шукати сфери співпраці з Києвом, росія все ще займає набагато важливіше місце в загальній зовнішньополітичній стратегії Китаю. росія є великою ядерною державою і має спільний сухопутний кордон з Китаєм, протяжність якого становить понад 4 тисячі км

Щорічний обсяг торгівлі між Китаєм і росією становить майже $250 млрд. Дії та риторика США та Європи під час війни також зблизили Китай і росію. Західні лідери часто об'єднують Китай і росію в один табір, називаючи їх частиною вісі, наприклад вісі автократій, що ще більше погіршило сприйняття Китаєм західних країн та їхніх урядів.

Але, зауважує Да Вей, позиція Китаю не є абсолютною. Хоча західні спостерігачі та політики підхопили ідею "безмежного партнерства" між Китаєм і росією, спираючись на те, що китайські лідери неодноразово використовували цей вислів, ця ідея перебільшує складність китайсько-російських відносин. Сам вислів є скоріше риторичним прийомом, ніж описом того, як Пекін сприймає Москву. Усі зовнішні відносини супроводжуються розбіжностями, відмінностями та потенційними конфліктами, і двосторонні відносини між Китаєм і росією не є винятком.

Загальна схильність Китаю до росії, на думку китайського професора, затьмарює виклики та суперечності у відносинах Пекіна з Москвою. Дотримання західних фінансових санкцій ускладнило врегулювання китайсько-російської торгівлі. Зростання двосторонньої торгівлі між Китаєм і росією у 2024 році зупинилося, а в першій половині 2025 року скоротилося майже на 10%. І хоча західні країни часто критикують Китай за звинуваченнями у використанні китайських компонентів у російській зброї, Україна широко застосовує китайські дрони та деталі для виробництва власних БПЛА.

Перспективи миру

На думку Да Вей, теоретично Китай має всі можливості для того, щоб змусити країни сісти за стіл переговорів. Останніми роками Китай відіграє дедалі активнішу роль у посередництві в міжнародних конфліктах, зокрема в переговорах щодо угоди, яка відновила відносини між Іраном і Саудівською Аравією, а посередництво в укладенні миру між росією та Україною усунуло б одну з головних перешкод для поліпшення відносин Китаю з Європою. Такий прорив також міг би спрямувати міжнародний порядок у бік більшої багатополярності та протидіяти посиленню бінарного розколу між Китаєм і росією, з одного боку, та США і західними країнами, з іншого. Якщо Китаю вдасться покласти край війні, це зміцнить його міжнародний імідж як відповідальної світової держави.

Проте, за словами китайського науковця, реальність така, що Китай навряд чи відіграватиме центральну роль у вирішенні конфлікту. Будь-яка його роль буде, як максимум, другорядною і обмежиться участю. Якщо багатосторонній мирний процес набуде форми, Китай із задоволенням займе своє місце за столом переговорів, якщо його запросять. Але росія та Україна є безпосередніми сторонами цієї війни, а США та Європа є опосередкованими учасниками через військову допомогу. Якщо дві основні воюючі сторони – росія та Україна – не бажають припиняти бойові дії і якщо обидві залишаються обережними щодо гарантій безпеки післявоєнного перемир'я, Китай не зможе досягти успіху як третя сторона-посередник.

Як зазначає Да Вей, геополітичні зв'язки Китаю також обмежують його здатність ефективно виступати посередником у конфлікті. Дружні відносини Китаю з росією обмежують його можливості для маневру, оскільки Пекін не бажає тиснути на Москву, щоб вона пішла на значні поступки. Стратегічна культура Китаю формує його дипломатію: коли країна в цілому співпрацює з Китаєм, Пекін не наважується критикувати конкретну політику цієї країни, навіть якщо він особисто з нею не згоден. Західні країни неодноразово закликали Китай використати свою силу, щоб чинити тиск на інші країни, включаючи Іран, Північну Корею, Судан та росію, але Китай зазвичай відхиляє ці заклики.

Тим часом напружені відносини Китаю зі США та Європою ще більше обмежують його потенційну ефективність як посередника. Україна та західні країни можуть не хотіти, щоб Китай очолював мирні переговори, навіть якщо він був би готовий це зробити, ймовірно тому, що вони вважають, що Китай буде наполягати на вирішенні, вигідному для росії. Якщо інші сторони покладуть край війні, китайські лідери сподіватимуться внести свій вклад у миротворчість та післявоєнну відбудову. Але Китай навряд чи візьме на себе ініціативу зблизити сторони за столом переговорів.

Європейський виклик

На сьогодні незважаючи на наполегливість Пекіна щодо покращення відносин з європейськими країнами, війна в Україні залишається найважливішим чинником напруженості у відносинах між Китаєм та Європою, вважає Да Вей. Коли війна спалахнула, стратегічне співтовариство Китаю розглядало її як значний, але віддалений конфлікт. Воно не змогло оцінити весь масштаб впливу конфлікту на Європу, а також не передбачило, наскільки глибоко війна напружить відносини Китаю з Європою.

У 2019 році ЄС запровадив стратегію, згідно з якою Китай розглядається як системний суперник, конкурент і партнер. Але якщо суперництво і конкуренція є простими поняттями, то партнерство виявилося важкодосяжним. Пекін все більше вважає, що характеристика Китаю з боку США та Європи є шкідливою для поліпшення відносин. Тому китайські керівники не зацікавлені в підтримці позиції США та Європи щодо війни та жертвуванні відносинами з росією, навіть якщо це допомогло б пом'якшити напруженість у відносинах з Європою. З точки зору Пекіна, зазначає китайський професор, саме Європа повинна виправити свої хибні уявлення про роль Китаю в цій війні, а не Китай повинен змінювати свою стратегію.

Коли війна врешті-решт закінчиться, її результат вплине на відносини між колишніми радянськими республіками та визначить майбутнє архітектури безпеки Європи. Якщо росія вийде з війни ослабленою, деякі країни Східної Європи та Кавказу можуть ще більше наблизитися до ЄС та Туреччини, а держави Центральної Азії можуть проводити більш збалансовану зовнішню політику, щоб убезпечити себе від Китаю, росії та інших регіональних гравців.

На думку китайського професора, ці розбіжні результати визначатимуть стратегію Китаю. Пекін прагне стабільного, відкритого та передбачуваного регіонального середовища, яке дозволить йому підтримувати дружні зв'язки, розширюючи свої торговельні та економічні інтереси. Обидва можливі сценарії майбутнього несуть ризик нових напружень або навіть насильницьких конфліктів у регіоні, що може ускладнити відносини країн з Китаєм і створити додаткові проблеми для Пекіна. Китайські стратеги обговорюють, як можуть розвиватися ці післявоєнні події і як Китай може підготуватися до майбутніх змін.

Китай намагався залишатися нейтральним або навіть пасивним у війні, яку він не передбачав і не вітав. Але такий підхід не зменшив напруженості. Навпаки, всупереч бажанням Китаю, війна ще більше поглибила протистояння між великими державами – Китаєм, росією, США та Європою. Ніхто не виграв від такого результату, а найменше – Україна. Але доки війна не закінчиться, навряд чи хтось зможе змінити хід подій, завершує статтю Да Вей.

Джерело: Foreign Affairs