Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA

Незалежний журналіст Аскольд Крушельницький, який пише про російсько-українську війну для The Independent, The Sunday Times, The Times, і Foreign Policy, на сторінках Центру аналізу європейської політики стверджує, що частина американського правого табору й надалі підтримує Україну. 10 червня 2025 року у Вашингтоні відбулася конференція провідних американських консерваторів, присвячена осмисленню ролі росії як стратегічного супротивника США та обґрунтуванню підтримки України. Захід зібрав широке коло республіканців – від переконаних прихильників MAGA до опонентів Трампа – і засвідчив: частина правого табору продовжує відстоювати проукраїнський курс попри офіційну риторику Білого дому. Учасники наголосили, що допомога Україні – не благодійність, а зважена стратегія в інтересах самої Америки, адже ослаблення кремля вивільняє американські ресурси для протистояння з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні. Промова чемпіона світу з боксу Олександра Усика, який розповів про катування та викрадення українських дітей на окупованих територіях, стала емоційним свідченням людської ціни цієї війни.

10 червня у Вашингтоні відбулася конференція, що зібрала учасників із різних частин консервативного політичного спектра. Її мета – підкреслити, що росія є противником США, а підтримка України у війні, розпочатій московським вторгненням, є невід’ємною складовою американської безпеки.

Конференція відбулася в історичному Будинку Декатура поблизу Білого дому. Захід мав назву "Противники Америки: російська реальність" і зібрав провідних представників влади, сфери національної безпеки, медіа та консервативного руху.

Організаторкою конференції стала докторка Міган Моббс, директорка Центру американської безпеки при консервативному "Форумі незалежних жінок". Захід мав розвіяти уявлення, особливо поширене в Європі, про те, що Республіканська партія відмовилася від підтримки України. Хоча президент Дональд Трамп та його команда заблокували фінансування України й дозволяли собі різкі випади на адресу президента Володимира Зеленського (17 червня Трамп заявив, що війна не є пріоритетом для США і що Вашингтон не має в ній жодної ролі, крім продажу зброї), республіканська позиція не вичерпується цими заявами.

Як зазначила Моббс, "не потрібно обирати між "Америка понад усе" та моральною ясністю", охарактеризувавши росію як "підступну, лукаву, корумповану мафіозну державу".

Серед учасників були республіканці та інші консерватори – від палких прихильників Трампа й MAGA до тих, хто балотувався проти нього на останніх президентських виборах або входив до таких об’єднань, як "Республіканці проти Трампа".

Найбільш проукраїнські сили серед республіканців нині не задають тон у партії, проте учасники представляли широкий спектр партійних поглядів. Серед них були члени Конгресу та представники першої і другої адміністрацій Трампа; делегати релігійних та євангельських організацій; колишні члени адміністрації Трампа – Стівен Б’єґун, колишній заступник держсекретаря, і генерал Кіт Келлоґ, колишній спеціальний посланник щодо України; Деніел Гоффман, колишній резидент ЦРУ в Москві; представники правоконсервативних і неоконсервативних аналітичних центрів, зокрема Hudson Institute; Надя Шедлоу, колишня заступниця радника з національної безпеки за Трампа; військовий аналітик Майкл Кофман; Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради та колишній посол США в Україні; телеведуча консервативного каналу Кейті Павліч, а також Стівен Мур, консервативний активіст, який документував переслідування євангельських християн путінським режимом.

Опитування дають суперечливу картину, однак більшість американців як лівих, так і правих поглядів ставляться до росії з підозрою або відверто вороже. За даними опитування Pew, проведеного цього року, 51% демократів і 47% республіканців вважають росію ворогом. Близько 83% усіх виборців негативно оцінюють росію, а 84% так само ставляться до путіна.

Водночас чимало республіканців схильні підтримувати позицію адміністрації щодо мирних переговорів та припинення фінансової й військової допомоги Україні.

Втім, яким буде республіканський курс після завершення нинішньої адміністрації, незрозуміло. Це дає певну надію республіканським лідерам, які домагаються жорсткішої політики щодо кремля й сподіваються, що громадська думка схилиться на їхній бік. (Хоча це може бути лише незначним симптомом, неофіційна радниця Трампа Лора Лумер 17 червня заявила, що "потрапила на гачок російської пропаганди".) Нещодавні бойові успіхи України та майже щоденні удари вглиб росії також продемонстрували силу країни й підривають імідж путіна як "сильної руки".

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик виступив із пристрасною та красномовною промовою, в якій спростував претензії путіна на представництво традиційних християнських і сімейних цінностей. Усик розповів, як сотні українських християн на окупованих Москвою територіях зазнали катувань, залякувань або були вбиті путінськими каральними органами. Батько чотирьох дітей, Усик говорив про муки десятків тисяч українських родин, які намагаються відшукати дітей, викрадених росіянами: загарбники намагаються "очистити" їх від української ідентичності й навіть ідеологічно обробляють, перетворюючи на солдатів російської армії. Його слова були підкріплені атакою росії на Київ 15 червня, яка вразила найдавнішу й найшанованішу християнську святиню столиці – монастирський комплекс Києво-Печерської лаври.

Останніми місяцями дедалі більше республіканців, зокрема частина членів Конгресу, відкрито закликали до рішучішої американської підтримки України. У грудні Конгрес затвердив 400 мільйонів доларів допомоги в межах Закону про національну оборонну авторизацію (NDAA), а Палата представників і Сенат опрацьовують нові пакети.

Чимало консерваторів розглядають росію як частину неформальної осі, що загрожує США і до якої входять Китай, Іран та Північна Корея. Як зазначив один із учасників: "Вам не обов’язково любити Україну. Але якщо ви любите Америку, ви мусите підтримувати Україну у війні з росією".

Генерал Кіт Келлоґ, батько докторки Моббс і колишній спеціальний посланник щодо України, наголосив, що про нації слід судити за їхніми вчинками, а не словами. Він звернув увагу: "росія стала союзницею Ірану – режиму, який давно загрожує американським інтересам та союзникам. росія підтримала Північну Корею – диктатуру, відкрито ворожу до Сполучених Штатів. росія дедалі більше залежить від Китаю – головного стратегічного конкурента Америки".

За його словами, серйозна стратегія "Америка понад усе" має визнати, що Україна "збудувала одну з найбільших, найдосвідченіших у бою та найінноваційніших армій у Європі – та й у світі загалом", і що ця армія є необхідною для оборони Європи. Тому, наголосив він, американська підтримка у зміцненні й утриманні української військової потуги "може створити умови, за яких Америка зможе приділяти більше уваги й ресурсів Індо-Тихоокеанському регіону. Це не благодійність. Це стратегія".

Багато інших учасників говорили про те, як США можуть перейняти темп українських військових інновацій, що дав змогу країні компенсувати значно більші сили й ресурси росії та випереджати противника на полі бою. Україна задала тон у сфері дронових технологій – спочатку повітряних, а згодом морських і наземних безпілотних бойових платформ, які докорінно змінили характер сучасної війни.

Нейт Венс, двоюрідний брат віцепрезидента Джей Ді Венса та ветеран Корпусу морської піхоти США, кілька років воював добровольцем на боці України після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

На конференції він заявив: "США мусять переймати темп українських розробок". Замість того щоб роками проводити цикли розробки й тестування принципово нової зброї перед початком серійного виробництва, він закликав брати приклад з України, де вдосконалення наявних зразків і коригування виробничих ліній часом відбуваються за 45 хвилин – ще до усунення всіх "дитячих хвороб".

Джерело: CEPA