Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico

Через низькі витрати на оборону та торговельний профіцит зі США зіткнення Італії з Трампом було неминучим. Тепер ця сутичка може зіграти на руку передвиборчим планам Мелоні. Європейське видання Politico пише, що союз Джорджі Мелоні з Дональдом Трампом, на який вона робила ставку як на ключовий козир своєї зовнішньополітичної стратегії, обернувся для неї серйозним випробуванням. Публічна сутичка між двома лідерами – спровокована насмішками Трампа та різкою відповіддю Мелоні – відбиває глибшу суперечність між порядком денним "Америка насамперед" та італійськими національними інтересами. Попри гучну риторику, пише Politico, Рим залишається стратегічно прив'язаним до трансатлантичного альянсу і має вкрай мало простору для маневру.

Порядок денний "Америка насамперед" президента США Дональда Трампа завжди мав привести його до відкритого зіткнення з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, пише європейське видання Politico.

На думку видання, хоча права трансатлантистка Мелоні роками позиціонувала себе як найприроднішого європейського союзника Трампа та потенційну посередницю у його відносинах із ЄС, Італія не мала жодних шансів уникнути чорного списку MAGA.

Мелоні солідаризувалася з Трампом у питаннях міграції та культурних воєн, однак було лише питанням часу, коли MAGA здійме галас через низькі витрати Італії на оборону та значний торговельний профіцит із США.

Фактично Італія була саме таким типом країни, на який Трамп зазвичай скаржиться: мовляв, вона безкоштовно користується американськими гарантіями безпеки. "Зважаючи на принципову суперечність інтересів США та Європи, зіткнення було лише питанням часу", – зазначив Даніеле Альбертаццо, професор Університету Суррея та автор кількох книжок про радикальних правих Європи.

Хоча конфлікт і був неминучим, зазначає Politico, залишалося незрозумілим, як саме Мелоні на нього відреагує. На відміну від більшості світових лідерів, які воліли не помічати особистих випадів Трампа, войовнича італійська прем'єрка зрештою вдалася до незвичного кроку – загострила суперечку, звинувативши американського президента в наступі на національну гідність Італії.

Після того як Трамп у п'ятницю висміяв Мелоні – буцімто вона "благала" його про спільне фото на нещодавньому саміті G7, – і звинуватив її у використанні їхніх відносин задля внутрішньополітичних цілей, вона заявила, що він вигадав цей епізод, а її власний рейтинг потерпає саме через дружбу з ним.

Як зауважує Politico, різкість її відповіді була ретельно виважена з огляду на настрої у країні, де Трампа відверто не люблять і де Мелоні наступного року чекають вибори. За даними травневого опитування Ipsos, 77 відсотків італійців ставляться до Трампа негативно.

Коаліційні партнери Мелоні з правоцентристської партії "Forza Italia" підтримали її, вбачаючи у протистоянні з Трампом переконливу електоральну логіку.

Міністр закордонних справ і лідер "Forza Italia" Антоніо Таяні назвав слова Трампа "серйозними й образливими" та скасував запланований на початок тижня візит до США.

Це не означає, пише видання, що Мелоні уникла критики. Опозиційна лівоцентристська Демократична партія заявила: вона помилилася, думаючи, що зможе використати Трампа у власних цілях.

На думку представниці Демократичної партії з питань зовнішньої політики Ліа Квартапелле, конфлікт оголив хибність ставки на привілейовані відносини з непередбачуваним Вашингтоном, який "перетворює нашу залежність від США на зброю проти нас самих".

За її словами, цей інцидент має спонукати Мелоні більше інвестувати в європейські союзи. Італійська лідерка "не зрозуміла, що у Трампа немає союзників; він сприймає світ як арену великих держав та їхніх васалів".

Квартапелле також зазначила, що сутичка сигналізує про ширший злам у відносинах між італійськими правими та MAGA: відтепер рух може звернути увагу на "вкрай небезпечних" діячів – зокрема ультраправого генерала Роберто Ванначчі – як на природніших союзників.

Переломний момент: Іран

Politico нагадує, що після переобрання Трампа Мелоні зміцнювала зв'язки з Білим домом і позиціонувала себе як міст між Вашингтоном і Брюсселем. Утім, зауважує видання, іранська війна змінила цей лейтмотив.

Рішення Трампа у лютому розпочати воєнні дії проти Тегерана виявилося вкрай непопулярним в Італії: виборці занепокоїлися зростанням цін на енергоносії та ризиком ширшого конфлікту, перетворивши сприйману близькість Мелоні до Білого дому на "величезний тягар", за словами Альбертаццо.

Удар Трампа стався вже після того, як Мелоні почала дистанціюватися від Вашингтона, відмовивши американським бомбардувальникам у доступі до італійських баз.

З погляду прихильників Трампа, проблеми глибші за торговельний профіцит Італії.

Міжнародний редактор ток-шоу War Room Стіва Беннона Бен Гарнвелл розповів: Білий дім дедалі більше дратували спроби Мелоні позиціонувати себе як посередницю між Вашингтоном і Європою.

"Що справді обурило оточення президента – так це те, що вона малювала себе мостом між США та Європою", – сказав Гарнвелл. За його словами, Трамп "не потребує посередника. Він може зателефонувати будь-кому, хто має вагу, і без допомоги Джорджі Мелоні".

Гарнвелл зазначив, що у колах MAGA також помітили позицію Мелоні щодо витрат на оборону та її захист папи Лева XIV – ще одного опонента Трампа. На його думку, публічна атака Трампа мала на меті надіслати сигнал. Виступаючи на італійському телеканалі, вважає Гарнвелл, Трамп явно хотів принизити її перед власним народом.

Атака була надто принизливою, щоб залишити її без відповіді, вважає Альбертаццо. "Вона мала відповісти, бо політична ціна мовчання була б надто високою", – зазначив він. Трамп поводився з нею "як із якоюсь фанаткою, як із несерйозною особою. Як патріотці, їй необхідно зберігати образ людини з гідністю і силою".

Утім Гарнвелл застерігав від тлумачення сутички як остаточного розриву. За його словами, Трамп не пам'ятає образ: з ним можна посваритися і повернутися в табір, якщо лише визнати, що він тут альфа.

Попри це, Гарнвелл радив не перебільшувати значення Італії для Білого дому.

"У Білому домі не надто багато думають про Італію, як і про будь-яку іншу країну, крім Америки", – заявив він. "Якщо прем'єр-міністр посередньої європейської держави не прийматиме його дзвінків – він обійдеться", – в'їдливо зауважив колега Беннона.

Немає іншого вибору

Як зауважує Politico, попри потенційні електоральні переваги гучного скандалу з Трампом, Рим не виявляє справжніх ознак відмови від ширшого стратегічного курсу на зближення з Вашингтоном.

Попри скасування поїздки до Америки цього тижня, Таяні наполягає, що все одно відвідає урочистості з нагоди 250-річчя США 4 липня в Римі – святкування, яке має для Трампа велике значення.

Сенатор від ультраправої партії "Ліга" з коаліції Мелоні Клаудіо Боргі вважає, що Рим від самого початку мав тісніше узгоджувати свої дії з цілями Трампа для Європи, зокрема вести двосторонні тарифні переговори з Вашингтоном, а не діяти через Брюссель.

Він порадив уряду "докласти всіх зусиль від сьогодні, щоб дипломатично подолати цю прикру ситуацію".

Політолог і проректор Римської бізнес-школи Лео Горетті зазначив: за публічною риторикою Італія залишається так само залежною від трансатлантичного альянсу, як і раніше. "Надто рішуча початкова відповідь Мелоні не впливає на курс Італії, яка й далі намагається триматися за трансатлантичні відносини", – пояснив він.

"Уряд намагався грати жорстко – і зрозумів, що не може собі цього дозволити", – переконує Горетті.

Джерело: Politico