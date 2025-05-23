Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер розповідає про американського Портнова – Еда Мартіна, який працює над тим, щоб перетворити Закон та державні інституції на зброю авторитарного режиму Трампа. Того самого, який не вилазив з російських пропагандистських держтелеканалів, аби доводити, що росія не втручалася в американські вибори.

Ед Мартін є головною дійовою особою у спробі Трампа побудувати авторитаризм. Його особлива роль полягає у перетворенні закону на інструмент залякування американців. Після перебування на посаді тимчасового прокурора округу Колумбія, яка ознаменувалася безпрецедентною зміною цієї посади на зброю, Мартін продовжить свою роботу на Трампа як офіційний "цар з озброєння" (людина покликана перетворити на зброю закон і волю вождя проти небажаних – iPress).

Це нова посада в Міністерстві юстиції, створена адміністрацією Трампа для покарання людей, які не скоювали злочинів. Спочатку Мартін був включений до складу "робочої групи з перетворення на зброю" за посадою, коли він був прокурором США; тепер він залишиться на посаді її голови. За словами Мартіна, його завданням буде публічно виокремлювати американців, які не були визнані винними в чому-небудь, або, якщо вже на те пішло, навіть не були звинувачені. Він каже, що не буде "жодних обмежень щодо цілей".

Авторитарне минуле Мартіна та його лояльність є загальновідомими. Він допоміг створити альтернативну реальність навколо "Великої брехні" Трампа та спроби державного перевороту, вважаючи злочинців 6 січня героями, які заслуговують на фінансову підтримку та помилування. Як тимчасовий прокурор США, він називав себе адвокатом президента Трампа і зловживав своїм становищем, надсилаючи листи людям, які чимось не влаштовували президента. Він погрожував журналістам, університетам і науковцям.

Мартін бере демонстративну участь у спробі того, що нацисти називали Gleichschaltung інституцій: стирання різниці між законом і лідером, а також намагання змусити всіх учасників суспільного життя відповідати останнім заявам лідера. Це посилання не випадкове. Мартін належить до ультраправих і є прихильником теорії великої заміни: хибної ідеї про те, що існує змова, яка має на меті замінити білих американців іммігрантами. Він мав дуже приязні стосунки з відомим американським нацистом.

Царі, не забуваймо, були російськими самодержцями. Назва "цар з озброєння" нагадує нам про те, що багато з того, що відбувається в США за часів Трампа, спочатку відбувалося в домі царів. Сьогодні в рф закон – це зброя. Переслідування йде за примхами путіна і його режиму, і закон буде застосовано відповідно до політичних (і фінансових) інтересів тих, хто перебуває при владі. російські ЗМІ переповнені звинуваченнями російських чиновників у тому, що люди є злочинцями або правопорушниками ще до того, як вони постали перед судом або піддалися будь-якій судовій процедурі.

Важливо, щоб ми розуміли, що авторитаризм у російському стилі – це реальна можливість, яку Мартін не тільки захищає, але й представляє. Для Мартіна росія тінню не скидається. Це центральна частина його кар'єри. Він не має достатньої кваліфікації для роботи в Міністерстві юстиції. Натомість його роль полягає в тому, щоб зробити закон тим, чим він не повинен бути: способом захисту сильних світу цього і покарання невинних, які їх ображають. Він пройшов відбір на цю роль як пропагандист російського режиму.

Титул "царя з озброєння" є доречним, оскільки найцікавіші досягнення Мартіна на сьогодні, по суті, знаходяться на службі у росії. Він зробив більш помітну роботу для російського державного телебачення, ніж для будь-якої іншої установи. Інакше кажучи, Мартін вже деякий час є частиною однієї озброєної правової системи. Його американська кар'єра "царя з озброєння" є природним другим кроком його кар'єри як апологета як російських, так і американських озброєних і авторитарних режимів.

У період з 2016 по 2024 рік Мартін був зіркою як RT, так і Sputnik, які є пропагандистськими інструментами російської держави. Сам путін чітко дав це зрозуміти. Однією з головних місій RT і Sputnik є послаблення позицій і могутності США. Будь-хто, хто заходить на RT або Sputnik, як це робив Мартін більше сотні разів, знає, що він робить. Протягом восьми років з будь-якого питання Мартін був там, щоб поширювати брехливу пропаганду про американців і захищати путіна і Трампа. Його робота в росії перевершила будь-яке висвітлення в ЗМІ США.

Джулія Девіс, яка виконує важливу роботу з контекстуалізації російського пропагандистського телебачення, доступного для глобальної аудиторії, зробила виступи Мартіна видимими. З її дозволу я ділюся її роботою. Вона містить приклади того, як Ед Мартін поширює неправду на службі у російських і американських авторитаристів, з відеопосиланнями на його виступи. Якщо ви хочете переглянути більше його виступів, ніж ті, які я цитую нижче, ось (знову ж таки завдяки Джулії Девіс) довша добірка виступів Мартіна на російському пропагандистському телебаченні.

Трамп як американський президент може робити все, що захоче, каже Мартін в ефірі російського пропагандистського телебачення. Мартін пропонує нам жити в альтернативній реальності, яку пропонує російська пропаганда, якій він служить, оскільки американським ЗМІ не можна довіряти.

Він вчить нас, що американські вибори сфальсифіковані та що злочинці 6 січня є політичними в'язнями. (Зауважте, що Мартін виступав на російському пропагандистському телебаченні, прогнозуючи свою власну роль у пошуках помилування для цих людей і зборі грошей для них). Мартін заперечував, що росія втручалася у вибори в США 2016 року, хоча це втручання було досить кричущим і фактично безперервним, аж до беззаперечних повідомлень про те, що росіяни дзвонили з повідомленнями про замінування виборчих дільниць, на яких переважали демократи, у 2024 році.

Мартін також досить чітко висловився щодо американської ролі у світі, яка полягає в тому, що США повинні служити путіну і його війнам. Повторюючи тодішні російські заяви, Мартін стверджував, що американська розвідка помилялася щодо майбутнього повномасштабного вторгнення США в Україну, тоді як насправді вона була абсолютно правильною. На його думку, альянс НАТО не потрібен. Сполучені Штати повинні бути союзником росії.

Не так давно були часи, коли тривала робота на ворожі іноземні пропагандистські мережі перешкоджала зайняттю посад у федеральному уряді. Тепер, як хвалиться керівник RT, це, схоже, є кваліфікаційним критерієм. Оскільки Трамп хоче мати лояльних до нього, а не до США, готовність служити іноземним державам, принаймні корумпованим диктатурам, була б корисним фільтром. Повторення тез російської пропаганди навряд чи може бути образливим для Трампа; він робить це постійно. Участь у путінській пропагандистській системі була б природно сприйнята як правильне навчання для роботи над зміною власного режиму Трампа. Ми знаємо, що Трамп обирає своїх людей, розглядаючи їхні виступи на телебаченні як співбесіду. То чому б не виступити на російському телебаченні? Тим паче.

Не дивно, що Мартін каже, що його ключовим завданням на посаді "царя з озброєння" буде покарання тих, хто розслідував цілком реальні зв'язки Трампа з росією. США заплатили величезну ціну за те, що не визнали втручання росії у вибори 2016 року таким, яким воно було: дуже важливим і, цілком можливо, вирішальним у даний момент, а також ознакою настання епохи олігархічної співпраці за допомогою цифрових інструментів для побудови правих режимів.

Ця епоха вже настала. Безумовно, є щось дуже дивне в покірності Трампа росії: призначення її медіа-фаворитів (список включає Тулсі Ґаббард, яка є директором національної розвідки); звільнення її від тарифів, коли всі інші були під ударом, відмова тиснути на путіна, щоб він припинив війну, коли це є очевидною політикою, відправлення своїм посланцем до Москви людини, яка просто повторює російські заяви та користується російськими перекладачами. Занадто багато з нас дозволили залякати себе тим, що Трамп використає слово "містифікація", коли ми вказуємо на російські елементи нашої теперішньої реальності: наприклад, на те, що наш "цар з озброєння" навчився грати цю роль на службі росії. З нашим перетворенням закону на зброю і наших царів ми маємо проблему через росію.

Робота з російськими інституціями не зашкодить Мартіну і з прихильниками Трампа, які навчені бачити росію не як реальну країну з інтересами, а як частину "містифікації", змови проти Трампа. У цьому полягає сумна зручність MAGA: насправді це означає "Тільки Америка" і як би не йшли справи, ми повинні бути першими, оскільки жодних інших країн в нашій свідомості не існує. Якщо інші країни не мають значення, то люди MAGA можуть бути впевнені, що немає нічого подібного до співучасті міжнародних олігархів, або гільдії міжнародних фашистів, або планів таких країн, як росія, зруйнувати США зсередини. Якщо інші країни не мають значення, то ніколи не здається правильним запитати: чому російська пропаганда й риторика Трампа так часто перетинаються? Але є, звісно, республіканці, які мають уявлення про інтереси Сполучених Штатів і про верховенство права. Для них заслуги Мартіна перед росією повинні мати значення.

Зв'язок з росією є чи не найважливішим фактом для опонентів Трампа. Говорити про зв'язки Мартіна з росією – це не спосіб зняти з себе відповідальність перед іншою країною за власні невдачі. Це, навпаки, спосіб взяти на себе відповідальність. Поки ми бачимо Трампа і його прихильників як суто американських персонажів, наша американська винятковість спокушає нас нормалізувати те, що вони роблять. Ми знову і знову запитуємо себе, чи це "справді" спроба покінчити з демократією. Але якщо ми серйозно поставимося до зв'язків когось на кшталт Мартіна з ворожою іноземною авторитарною державою, яка веде війну з метою геноциду, ми зрозуміємо, куди все може піти. росія – це реальна країна, а для нас – реальна можливість. Коли ми визнаємо, що спроба зробити Америку авторитарною є частиною банальної глобальної тенденції з загальними закономірностями, які ми можемо розпізнати, ми зможемо краще зрозуміти, де ми знаходимося, і взятися до роботи.

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