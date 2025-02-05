Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас

Норвезький серіал "Окуповані", який розповідає про окупацію Норвегії росіянами, все більше нагадує нинішню реальність. Таку думку висловив відомий дослідник росії та колумніст The Times Едвард Лукас. Він проводить паралелі з тим, що деякі політики в ЄС вже висловлюють сподівання про можливість відновлення постачання газу з росії, якщо буде укладене перемир'я між окупантами та Україною. І що США цілком можуть "замиритися" з росіянами.

Десять років тому геополітичний трилер "Окуповані" хайпово увірвався на норвезькі телеекрани. Акторська гра була блискучою, герої – симпатичними, сюжет – захопливим. Норвегія опинилася під російською окупацією: населення має обрати між опором (самогубство), колаборацією (ганебно) чи запереченням (приречено).

Єдиним недоліком була правдоподібність сценарію. Безумовно, кремль не наважився б окупувати країну НАТО? Звичайно, європейські союзники продемонстрували б солідарність? А Сполучені Штати навряд чи стояли б осторонь і дозволили б кремлю прогризти собі шлях до Північної Європи.

Сьогодні цей сюжет вже не виглядає таким фантастичним. Країни, які колись вважали Сполучені Штати опорою і стрижнем своєї безпеки, дивляться на них по-іншому. Особи, які приймають рішення в Копенгагені, занепокоєні після гострої телефонної розмови їхнього прем'єр-міністра з президентом Дональдом Трампом щодо майбутнього Гренландії, автономної частини Королівства Данії. Тут, в Осло, де я пишу цю колонку, питання Гренландії також викликає хвилювання. Якщо США претендують на Гренландію на підставі голої стратегічної необхідності, то де тоді залишається Шпіцберген, крижаний архіпелаг, що становить величезний інтерес для росії? Інші близькі союзники, такі як Тайвань і Канада, потерпають від жорсткого підходу адміністрації Трампа до тарифів. І все це менш ніж за місяць.

Американська непостійність – це лише одна проблема. Існує ще й європейська жадібність. Деякі європейські країни (або принаймні деякі німецькі та угорські чиновники) вже сподіваються, що угода про припинення вогню в Україні, якою б брудною вона не була, дозволить їм знову почати імпортувати російський трубопровідний газ. Це не за мільйон миль від центральної передумови "Окупації", в якій країни ЄС вирішили пожертвувати суверенітетом Норвегії, щоб зберегти потік нафти і газу.

Але вигаданий ЄС демонструє рішучість. Реальний же перебуває у ще більшому безладі: Франція та Німеччина знаходяться у політичному паралічі. Якщо нам пощастить, до травня в Берліні знову може з'явитися дієздатний уряд. Вороги Європи працюють у більш швидкому темпі. У той час як у Польщі наближаються президентські вибори, уряд у Варшаві не може або не хоче брати на себе навіть найменші політичні ризики. Румунія і Чехія, схоже, летять до прірви (з підштовхуванням із москви); Словаччина, Угорщина і Австрія вже впали.

Останнім елементом у вигаданій драмі є нездатність Норвегії захистити себе. російська окупація починається не з повномасштабного вторгнення, а з нетрадиційної війни: економічного примусу та короткого викрадення прем'єр-міністра, що спонукає до фатального політичного обману та таємних поступок.

Це теж схоже на правду. Поки західні країни все ще вдають, що з боку росії можливе спокійне життя, війна вже почалася. Україна формально не є членом НАТО, але вона є довіреною особою Альянсу, і поразка у цій війні означатиме кінець довіри до нього. Це може бути неправдою. Але росія в це вірить, і це головне.

Всі ці тривожні ознаки – лише поштовхи перед землетрусом. Надто легко уявити собі президента Трампа, який віддає наказ про повне або часткове виведення ротаційних сил у Польщі (які також захищають країни Балтії). На тлі подальших військових невдач в Україні він може розпочати "мирні" переговори безпосередньо між Вашингтоном і москвою, без будь-якої участі Європи: принизливі та такі, що викликають розкол. Легко зрозуміти, як кремль може скористатися цим, швидко захопивши територію або здійснивши іншу провокацію десь у Балтійському регіоні. Так, деякі з тамтешніх країн будуть воювати. Але чи спрацює їхня найважливіша високотехнологічна зброя стримування американського виробництва, як-от ракети великої дальності JASSM у фінів, належним чином у війні, яку Сполучені Штати не схвалюють?

Химерно? Це те, що вони говорили про "Окупованих".

Джерело: CEPA