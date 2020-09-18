Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Компанія Apple провела чергову осінню презентацію своїх новинок Apple Event. Цього разу вперше з 2011 року нам не показали нові моделі iPhone — чи то через карантин їх не встигли підготувати, чи то вирішили відтермінувати їхню презентацію на жовтень.

Головну ставку Apple, який за час коронавірусної пандемії встиг досягти два трильйони доларів капіталізації (це як ВВП Італії, восьмої економіки світу), зробив на свою екосистему — смарт-годинник Apple Watch і планшет iPad Air.Кореспонденти "Громадське" Олег Павлюк та Євгенія Луценко стежили за Apple Event і коротко розповідають про те, що там було.

Нові Apple Watch

Нові Apple Watch Series 6 вийдуть у чотирьох кольорах: синьому, золотому, сірому та вперше у червоному. Суцільні силіконові ремінці Solo Loop будуть у семи кольорах, також будуть ремінці Braided Solo Loop — із перероблених матеріалів та шкіряний ремінець. У годинниках з'явиться функція вимірювання рівня кисню в організмі, яка може працювати навіть під час сну. Завдяки спеціальному датчику за 15 секунд можна дізнатися, наскільки кров насичена киснем.

Не оминули розробники й пандемію COVID-19. Apple хоче навчитися прогнозувати хвороби, тому використовуватиме дані про рівень кисню в організмі у трьох дослідженнях, які допоможуть встановити зв'язок між цими показниками та астмою, вадами серця і коронавірусом. А ще у годиннику з'явиться таймер для миття рук, який вмикатиметься автоматично.

Фото: Apple / YouTube / скриншот із трансляції

Працюватиме Apple Watch Series 6 на новому двоядерному процесорі S6, який у кілька разів швидший за попередні та оснований на процесорах A13 Bionic з iPhone. У годиннику буде покращений екран, який дозволить добре бачити навіть на освітленні.

Якщо вам захочеться в гори, знайте — нові Apple Watch будуть стежити за тим, на якій ви висоті. А для дайверів та фотографів додали можливості вимірювати глибину та рівень освітлення.

Також у нових Apple Watch будуть різні інтерфейси циферблату, наприклад, можна вивести годинник із декількома часовими поясами, memoji-face, годинник із римськими цифрами.

В Apple ще пропонують функцію батьківського контролю в нових годинниках — Family Setup. До одного iPhone можна буде під'єднати додаткові Apple Watch, наприклад, дітей або літніх родичів. Можна стежити, де вони перебувають, та визначити дозволені функції смарт-годинника.

Ціна Apple Watch Series 6 — 399 доларів. Продажі розпочнуться з 18 вересня, але замовити годинник можна вже зараз.

Фото: Apple / YouTube / скриншот із трансляції

Apple також оголосила про запуск Fitness+ — це новий сервіс для стеження за здоров'ям. Під час тренування користувача заохочуватимуть продовжити заняття та казатимуть, скільки ще часу треба попітніти. Після тренування користувач отримає підсумок заняття, зокрема кількість спалених калорій. Вартість Fitness+ — 9,99 долара за місяць або 79,99 долара за рік. Ті, хто купують новий Apple Watch, отримують три місяці безкоштовно.

Фото: Apple / YouTube / скриншот із трансляції

Apple Watch SE

А це бюджетна версія смарт-годинника. Там менше функцій та слабший процесор. Проте на Apple Watch SE можна телефонувати, писати повідомлення. Годинник навіть підтримуватиме memojis та Family Setup. Також буде вбудований детектор падіння, що важливо для літніх людей: завдяки Family Setup дітям прийде сповіщення, що їхні похилі батьки чи інші родичі раптово впали.

Такий годинник коштуватиме 279 доларів. Придбати його можна з 18 вересня.

Фото: Apple / YouTube / скриншот із трансляції

Нові iPad: кращі, ніж у конкурентів

На презентації нам показали і розповіли про нові планшети Apple — iPad 8-го покоління. Зовнішній вигляд девайсу не змінився. А от "начинка" — так. Звісно ж, Apple не втрималася від порівняння з конкурентами: новий iPad "у 12 разів швидший" за топовий планшет Microsoft і "втричі швидший" за топовий планшет Android.

Більшість нових функцій iPad пов’язані з новою операційною системою iPadOS 14, про яку ми вже писали. Нагадаємо лише, що одна з її ключових фішок — це вдосконалена робота з рукописними зображеннями й текстом, зокрема розпізнавання рукописного тексту англійською та китайською. Продажі iPad 8-го покоління починаються з 18 вересня, ціна стартує з 329 доларів (для освітян, учнів та студентів традиційно пропонують знижку — 299 доларів).

Фото: Apple / YouTube / скриншот із трансляції

Найбільше ж надії та захоплення спікери вкладали в оновлений iPad Air. Навіть керівник Apple Тім Кук прохопився, що 2020-ий — "це великий рік для iPad". У ньому — новий чип A14 Bionic, який використовує 5-нанометровий техпроцес і забезпечує на 40% кращу продуктивність, ніж попередній чип A13.

В iPad Air суттєво переробили дизайн: планшет став пласким із округленими краями, динаміки в ньому розташували на верхньому й нижньому торцях (аби забезпечити звук у режимі кінотеатру під час перегляду горизонтальних відео), а у кнопку блокування на верхньому торці додали Touch ID.

Крім того, новий iPad Air підтримує роз’єм USB-C і має фронтальну камеру на 7 Мп і тилову — на 12 Мп. Ціна на "найпотужніший на сьогодні iPad" складатиме 599 доларів, у продаж він виходить із жовтня. Будуть доступними п’ять різноколірних версій: окрім класичних чорної та білої, можна придбати iPad Air м’ятного, блідо-рожевого й лазурового кольорів.

Фото: Apple / YouTube / скриншот із трансляції

Apple One: єдина підписка на все

Apple оголосила про запуск нового сервісу Apple One — єдиної підписки на всі їхні сервіси. До Apple One входитимуть iCloud, Apple TV+, Apple Music, Arcade, News+ і Fitness+. Вартість такої підписки стартує від 14,99 доларів на місяць.

Фото: Apple / YouTube / скриншот із трансляції

Захист довкілля

У виробництві Apple Watch, iPad і взагалі всіх нових пристроїв Apple обіцяють використовувати 100% перероблюваний алюміній та інші елементи. Також у комплекті з годинником більше не буде USB-зарядки — так компанія заощаджує ресурси.

До 2030 року Apple взагалі обіцяє стати вуглецево-нейтральною компанією. Це означає, що компанія зменшить кількість викидів та вкладатиме кошти у проєкти, які працюють над тим, як поглинути вуглекислий газ. Компанія Google стала вуглецево-нейтральною вже у 2007 році, а у цьому році заявила, що усунула вуглецевий слід за весь час свого існування.

Керівник Apple Тім Кук під час презентації Apple Event у технологічному парку Apple Park, Каліфорнія, США, 15 вересня 2020 року

Фото: Apple / YouTube / скриншот із трансляції

Порушені традиції

Apple Event (як і конференція для розробників у червні) був записаний заздалегідь, а не проводився у форматі презентації для журналістів. Але це не єдина новація цьогорічної події. Із 2011 року Apple мав негласну традицію презентувати новий iPhone — багаторічний флагман своєї продукції. Цього разу, як і передбачали аналітики, про iPhone узагалі нічого не сказали. Хіба що нагадали за оновлення iOS 14.

Чому так? Формальна причина — звісно ж, пандемія коронавірусу, через яку виробництво нових смартфонів дещо ускладнилося. Як прогнозує аналітик Bloomberg Марк Ґуріен, презентацію нових iPhone Apple може готувати на жовтень, коли очікується ще один захід компанії з представленням новинок. За даними Ґуріена, нові смартфони Apple матимуть підтримку 5G — і, звісно ж, новий процесор A12 Bionic, який уже презентували на iPad.

Інша ймовірна причина відтермінування презентації iPhone — банальна зміна пріоритетів Apple. Це видно і зі структури Apple Event: там зосередилися спершу на своєму смарт-годиннику Apple Watch — він, за оцінками, займає понад 40% усього ринку таких пристроїв. А продажі iPhone уже не становлять суттєвої (понад 50%) частки доходів Apple.

Тож, вочевидь, компанія вирішила показати: в її політиці настала зміна. І, певна річ, вона стосується не лише екосистеми Apple, а й курсу на екологічність.

Джерело : "Громадське".