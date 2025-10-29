Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times

Мільярдер Ілон Маск, який полюбляє викидати "римський салют", вирішив профінансувати кілька проєктів з археології, які використовують цифрові технології та штучний інтелект для проведення досліджень стародавніх артефактів. Які саме проєкти фінансуватиме в Італії "імператор Марсу" розповідає британська The Times.

Найбагатша людина світу фінансує нову еру археологічних проектів, які прагнуть заповнити прогалини в знаннях за допомогою штучного інтелекту, пише британська The Times. Порівнюючи свою платформу в соцмережах з ареною Колізею чи кидаючи виклик іншому технологічному магнату на гладіаторський двобій, Ілон Маск давно демонструє захоплення стародавнім світопорядком.

За твердженням The Times, зараз найбагатша людина світу, яка колись називала себе "імператором Марса", заявляє, що "переписує підручники історії", фінансуючи нову епоху археологічних досліджень на основі даних, що базуються на штучному інтелекті.

Видання інформує, що у п’ятницю Маск виступив по відеозв’язку на церемонії вручення щорічної премії Expandere Conscientiae Lumen у резиденції мера Риму на Капітолійському пагорбі, де колись знаходився храм Юпітера – найсакральніше місце Стародавнього Риму. Було надано 11 грантів інноваційним археологічним проектам, що використовують цифрові технології.

Ініціативу організував Американський інститут римської культури. Вона має на меті покращити розуміння греко-римської культури. Цьогоріч фінансування у розмірі 1 мільйон доларів надано зі створеного в США благодійного фонду Маска.

"Мене цікавить історія, і Рим становить значну частину історії західної цивілізації", – сказав Маск. На його думку, ШІ заповнить прогалини у знаннях, створивши "нову історичну книгу, цілком засновану на античних матеріалах та археології".

Переможні проєкти продемонстрували, що технології ШІ – це значно більше, ніж написання текстів. Один із них застосував флотилії просунутих дронів і фотограмметрію на основі ШІ для збирання високодетальних аероданих про греко-римську спадщину в Йорданії: від величних колонад Джераша до римського амфітеатру в Аммані, щоб зберегти складні архітектурні деталі, яким загрожує зміна клімату, у "вражаючих" 3D-моделях.

Інша ініціатива спрямована на реконструкцію ланцюгів постачання Стародавнього Риму через аналіз геологічних "відбитків" пігментів, використаних у фресках Помпеїв – міста, похованого внаслідок виверження Везувію у 79 р. н. е., а також через моделювання давніх морських маршрутів із урахуванням історичних погодних умов і даних про ходові характеристики суден.

The Times нагадує, що Маск, який у 2023 році кинув виклик своєму конкуренту, мільярдеру Марку Цукербергу на бій на рингу на одній із античних локацій в Італії (пізніше Міністерство культури відхилило Рим), звинувачували у тому, що на мітингу з нагоди другої інавгурації президента Трампа він зробив фашистський жест. Деякі коментатори в X, соцплатформі Маска, наполягали, що це було "римське вітання".

Його останні заяви збігаються з новою хвилею цифрових експериментів на об’єктах італійської спадщини. У Неаполі дослідники використовують рентгенівську візуалізацію та комп’ютерні алгоритми, щоб цифровим способом "розгортати" римські папіруси, обвуглені в Геркуланумі під час виверження Везувію. У рамках цього проєкту вже встановлено, що один із текстів належить епікурейському філософу Філодему, а також уточнено місце садової могили Платона. Цього року Маск надав на ці роботи 2 млн євро.

У Помпеях дослідники використовують лазери, встановлені на дронах, інженерні симуляції та 3D-візуалізації, щоб реконструювати втрачені верхні поверхи та оглядові вежі стародавніх домусів, які слугували для спостереження за зірками під час бенкетів. "Ми можемо реконструювати досвіди, простори та соціальну динаміку того часу", – пояснив генеральний директор археологічного парку в Помпеях Габріель Цухтрігель.

Фахівчиня з археології та ШІ з Університету Мілана Марта Модоло, яка аналізує тисячі неолітичних кісток тварин з центральної Італії, переконує, що цифрові технології можуть скоротити час досліджень з років до місяців і зменшити ризик людської помилки.

Джерело: The Times