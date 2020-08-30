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Астероїд розміром з багатоповерхівку пролетить поблизу Землі 1 вересня

NASA наголошує, що 2011 ES4 не представляє небезпеки для Землі
За відомостями агентства, астероїд пронесеться поблизу Землі о 16:12 за всесвітнім часом UTC в 121 тис. км від Землі - це втричі менше відстані між Землею і Місяцем.
Астероїд розміром з багатоповерхівку пролетить поблизу Землі 1 вересня Фото: Itc

Астероїд 2011 ES4 діаметром від 22 до 49 метрів пролетить 1 вересня поблизу Землі зі швидкістю 8,16 км/с., повідомляється на сайті НАСА, зазначає "Інтерфакс-Україна".

За відомостями агентства, астероїд пронесеться поблизу Землі о 16:12 за всесвітнім часом UTC в 121 тис. км від Землі - це втричі менше відстані між Землею і Місяцем (384 тис. км). Наступного разу на таку відстань до Землі наблизиться астероїд 2008 DB, і станеться це тільки в 2032 році, зазначає Business Insider.

Видання наголошує, що 2011 ES4 не представляє небезпеки для Землі. Навіть якби траєкторія його польоту перетинала Землю, через свої відносно невеликі габарити цей астероїд згорів би в атмосфері під час падіння.

Астероїд 2011 ES4 був відкритий в 2011 році. Він належить до групи Аполлонів - астероїдів, чиї орбіти перетинають орбіту Землі з зовнішньої сторони.

У серпні повз Землю пролетів більший астероїд 2009 PQ1. Його діаметр можна порівняти c розмірами футбольного поля.

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30 08 2020 12:38
ТЕГИ: NASA, астероїд
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