Атака путіна на європейську демократію працює. Агенти кремля в Європі намагаються стримати підтримку України - Politico

Важлива стаття видання Politico про те, що путін веде проти нас війну не тільки на полі бою в Україні, але й у Європі: намагається розхитати суспільства, підважити європейські уряди, щоб зменшити підтримку України та припинити надання їй зброї. І для цього кремль використовує своїх прямих агентів. Ми спеціально виділили їх жирним шрифтом, щоб ви добре запам’ятали, хто відкрито (є й ті, які роблять це приховано) підтримує путіна своїми діями та закликами.

БЕРЛІН. Це були видовища, що місяцями розігрувалися на площах міст по всій Європі: жахливі розповіді очевидців про війну в Україні, заклик озброюватися проти колоніального завоювання та щирі заклики до громадськості про допомогу.

Проте була одна важлива відмінність: учасники мітингу в Берліні наприкінці минулого місяця вийшли під прапорами сепаратистських "Луганської" та "Донецької республік", що підтримуються кремлем, а не під прапорами України. Ціллю їх заяв була не росія, а США.

"За останні роки вималювалася чітка лінія - на тотальне знищення демократичних прав і рух в сторону фашизму", – розповів своїй аудиторії Клаус Гартманн, лідер соціалістичної Ліги вільнодумців, нарікаючи на те, що Німеччина тут опинилася не більше ніж в ролі "васала" США, на їх українському фронті та іншіх сторонах. "У цих двох "республік" ті самі права, які НАТО вимагає щодо власної клієнтури, а саме вільний вибір на користь свого альянсу".

Було б спокусливо відкинути такі настрої як балаканину політичних маргіналів (особливо тому, що зібрання, про яке йде мова, було організоване нечисленною комуністичною партією Німеччини). Але оскільки війна в Україні затягується, а європейці все більше відчувають на собі тягар високих цін на енергоносії та уповільнення економіки, маргінали швиденько сповзаються до центру.

Наскільки швидко це відбувається стало зрозуміло впродовж останніх днів, коли тисячі ультраправих і лівих демонстрантів вийшли на вулиці в Чехії та Німеччині, щоб протестувати проти зростання цін на енергоносії, проти НАТО і проти підтримки Заходом України. Тільки в Празі близько 70 000 демонстрантів взяли участь у протесті в центрі міста в суботу. Тисячі інших людей зібралися в понеділок у німецьких містах Лейпциг і Магдебург, підтримуючи заклики екстремістських партій до таких громадянських заворушень, які колись призвели до падіння комуністичної диктатури у Східній Німеччині.

"НАТО зробило все не так у ситуації щодо України та росії, що можна було зробити не так", — заявив Грегор Гізі, колишній лідер Європейської лівої партії, під бурхливі оплески в Лейпцигу.

Вихор, що наростає, ставить європейських лідерів перед важкою очевидністю - росія воює з Україною, і в той же час кремль далі тримає позицію у своїй довготривалій війні проти демократичних засад Європи.

росія роками працювала над підривом суспільної довіри до демократичних урядів за допомогою токсичного коктейлю дезінформації в соціальних мережах і політичних підступів, насамперед через підтримку маргінальних елементів, які зараз розпалюють протестні рухи. Головна мета цих зусиль полягає не в тому, щоб перетворити європейців на прихильників росії (хоча кремль вітав би це), а навпаки, поляризувати та дестабілізувати західну політику до такого ступеня, щоб виборці не знали, чому вірити.

"Немає жодних сумнівів, що путін перемагає в цьому відношенні", — сказав високопоставлений чиновник Комісії (йдеться про Єврокомісію – iPress).

Зима буде довгою

Чиновник зауважив про політичні потрясіння в Болгарії, де президент Румен Радев минулого місяця підштовхнув призначений ним тимчасовий уряд до переговорів про нову угоду з "газпромом" про постачання газу. І хоча цей крок викликав вуличні протести тих, хто виступає проти збереження енергетичної залежності Болгарії від москви, багато громадян країни, що має глибокі культурні та історичні зв’язки з росією, вітали такий крок.

Схожа картина виникла в Угорщині, де Віктор Орбан, одвічний "ворог" ЄС, чітко дав зрозуміти, що він не має наміру розривати всі зв’язки з росією. Цього тижня Орбан, який заявив, що Україна не може виграти війну, погрожував заблокувати відновлення певних європейських санкцій проти росії, якщо трьох олігархів не буде вилучено зі списку.

Угорський лідер швидко забрав свої слова назад, але тут варто зауважити, що через кілька тижнів витівки Орбана можуть стати найменшою турботою для Європи. Лідери Європейського Союзу готуються до результатів виборів в Італії, що відбудуться наприкінці місяця, і, за прогнозами, ультраправі партії отримають достатню підтримку для формування коаліції. Вибори в Італії можуть змінити ситуацію в Європі, попередив високопоставлений чиновник Комісії.

Очікується, що Джорджія Мелоні, лідер постфашистської партії "Брати Італії", яка критикувала російське вторгнення та підтримує військову допомогу Україні, виграє вибори. Однак в її коаліцію, ймовірно, входитимуть деякі із найбільш дружніх до путіна політиків Європи. Наприклад, такі як Маттео Сальвіні, лідер ультраправої Ліги, і Сільвіо Берлусконі, тричі прем’єр-міністр ( це він подарував путіну ковдру, де вони потискують один одному руки).

Не можна впевнено сказати, чи збереже свою позицію щодо росії Мелоні (в 2018 році вона відзначила переобрання путіна - "беззаперечною волею російського народу") через тиск громадськості про більш м’який підхід.

Незважаючи на те, що європейці в широкому загалі відкинули російські наративи через ті жахіття, які вона завдала Україні, опитування в регіоні все ж показують, що їх рішучість слабшає. Згідно з опитуванням YouGov, яке опублікували цього місяця, у найбільших країнах Європи (Німеччина, Франція, Великобританія та Польща) мешканці наразі більше стурбовані вартістю життя, ніж війною. У Франції 40 відсотків населення підтримали б повернення руху "Жовтих Жилетів", бурхливих щотижневих протестів, які вибухнули в 2018 році, щоб добитися, як казали організатори, "економічної справедливості".

На цьому тлі виглядає неминучим те, що європейські лідери зіткнуться з посиленням вимог громадськості про послаблення санкцій проти росії. Час — не кажучи вже про погоду — на боці москви. Оскільки температура з наближенням зими в найближчі тижні та місяці знизиться, європейці почнуть відчувати на собі весь тягар зростання цін на природний газ, які й так за останній рік зросли майже втричі.

Хоч санкції і не єдина причина зростання цін на енергоносії, вони зіграли свою роль. Зокрема на фоні рішення москви перекрити потік природного газу до Європи, що раніше становив більше однієї третини постачання в ЄС.

Зловісне нагадування про таку можливу реальність з’явилося в соціальних мережах цього тижня - відео, на якому працівник "газпрому" вимикає газовий кран, а потім з’являються сцени, на яких вулиці європейських столиць, в тому числі Брюссель, заносить снігом. Хто виклав відео з мотивом російської народної пісні "Зима буде довгою", невідомо, але послання доволі промовисте.

"Небезпека для всього світу"

Наразі європейські лідери залишаються єдиними щодо санкцій, але з кожним днем тріщини в цій підтримці стають все більш очевидними.

Вже кілька тижнів у країнах із сильними популістськими рухами антисанкційний фронт набирає обертів. Згідно з опитуванням, що оприлюднили наприкінці серпня, в Австрії, де проросійська ультраправа Партія свободи є потужною силою, 40 відсотків населення не підтримують санкції ЄС проти москви. Навіть правляча правоцентристська Народна партія розколота, і впливові регіональні лідери відкрито піддають сумніву подальшу підтримку федеральним урядом цих заходів.

"Ніщо не вічне", — таку заяву нещодавно зробив Томас Штельцер, губернатор провінції Верхня Австрія, зауваживши на необхідності перегляду позицій щодо санкцій, оскільки "ми завдаємо величезної шкоди власному життю".

Згідно з опитуванням Termometro Politico, оприлюдненим у суботу, в Італії громадська опозиція проти санкцій ще сильніша: 51 відсоток населення виступає за їх скасування, щоб полегшити економічний тиск. У неділю Сальвіні з Ліги закликав Захід переглянути санкції проти росії (це той, хто колись виклав фотографію, де він стоїть на красній площі в москві у футболці з путіним).

Для путіна антисанкційна Європа така ж прийнятна, як і проросійська.

Це останнім часом пояснює спроби росії звинуватити західні санкції в припиненні подачі газу. Санкції, які, на думку аналітиків, повільно, але успішно уповільнюють економіку країни, навіть при тому, коли вона продовжує отримувати надприбутки від продажу нафти. путін визнав це в середу, назвавши тактику Заходу "небезпекою для всього світу".

"Я говорю про санкційний поспіх Заходу та відверто агресивні спроби Заходу нав’язати іншим країнам свій modus vivendi, позбавити їх суверенітету, підкорити їх своїй волі", — заявив путін на східному економічному форумі у Владивостоці.

Крім санкцій, в Європі все більше розбіжностей щодо того, як далеко заходити, щоб підтримати Україну фінансово і воювати з росією. Згідно з опитуванням, що опублікував на цьому тижні Фонд відкритого суспільства, у Західній Європі 40 відсотків населення підтримує надання Україні зброї та її фінансування. Хоча відсоток і вищий, ніж в інших частинах світу, однак це далеко не більшість.

І хоч підтримка України в цих сферах залишається найсильнішою в країнах Балтії та Польщі, багато політиків у Західній Європі продовжують закликати до обережності, особливо коли йдеться про військову допомогу.

Президент Еммануель Макрон минулого тижня викликав ажіотаж своєю довгою промовою про зовнішню політику, у якій він закликав до європейської єдності щодо України, а також застеріг від закликів "розпалювачів війни", які багато хто в Центральній та Східній Європі вважали спрямованими проти них.

"Спекотна осінь протесту"

Ніде дискусія про Україну не є такою емоційною — чи навіть вагомішою — як у Німеччині. Для України в її боротьбі надважлива економічна та політична підтримка такої впливової країни Європи.