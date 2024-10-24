Автокатастрофа в сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу

Том Купер опублікував поточний огляд ситуації на війні. Він виглядає вельми знервованим діями вищого політичного та військового керівництва України. Особливо його турбує тепер Куп'янський напрямок, де триває друга битва за Куп'янськ. Єдине, що радує Купера, це те, що росіяни продовжують втрачати більше 1000 солдатів на день і це вже понад 54 дні.

Вчора пізно ввечері отримав дуже погані новини з певної ділянки фронту в Україні. Через це мав безсонну ніч. Коли я набрид самсобі і вирішив встати, в голові була лише одна думка: спостерігати за цією війною, а особливо за діяльністю "Друзів" (Генерального штабу Збройних сил України) – це все одно, що дивитися сповільнену зйомку автомобільної аварії. Результат неминучий, тому що він заздалегідь визначений. Зрештою, це відео автомобільної аварії, а не якесь котяче відео у Facebook.

Питання лише в тому, в якому напрямку і наскільки сильно розчавляться ті чи інші частини автомобіля, про які йдеться.

Мрії та мрійники. Про проблеми із налагодженням серійного виробництва

"Проте", агов: звичайно, не все так погано в Україні. Бачите, останнє пояснення, популярне в уряді в Києві, у більшості українських соціальних мереж і серед місцевих військових коментаторів, полягає в тому, що ситуація або вже "під контролем", або принаймні "ось-ось стане значно кращою".

Тому що, між іншим, у росії ось-ось закінчаться танки й артилерійські установки.

...Десь у 2026 році.

Мій календар показує, що до "десь у 2026 році" ще є решта 2024-го, а потім 365 днів або 12 місяців 2025-го. І, можливо, хтось захоче перевірити, чи не були за цей час повністю реформовані всрф. Вони набагато менше покладаються на танки і артилерію, ніж це було раніше.

Втім, історія з календарями в Україні більше не актуальна. Можливо, одразу після розробки цього фантастичного мирного плану адміністрація Зеленського також оголосила календарі поза законом і на решту цього, і на наступний рік... або видалила 2025-й..?

...як? Хочете знати більше про реформу ВДВ? По суті: від танків і самохідних артилерійських установок до бронетранспортерів, пустельних джипів, мотоциклів і цивільних автомобілів... за підтримки БПЛА з тросовим наведенням.

Але не хвилюйтеся. Це просто не має значення, тому що "Друзі" не можуть реформувати себе, а отже, і ЗСУ. А якщо "Друзі" не можуть, то чому тоді варто звертати увагу на реформи, які проводять "тупі росіяни", такі як "тупоголові командири" з москви..?

За цими фантастичними новинами слідують ще кращі про розробку українських тактичних балістичних і артилерійських ракет. Це відбувається з такою дивовижною швидкістю! Балістична ракета "Грім", нарешті, там, де вона була ще 2014 року (див. "проходить випробування"), тоді як ракети "Вільха" мають проблеми з нестачею деталей, які не виробляються в Україні.

Один із прототипів пускових установок для тактичних балістичних ракет "Грім-2". Наскільки мені відомо, це фото "довоєнного" часу...

...що нагадало мені вчорашнє запитання мого друга і колеги про те, як так сталося, що офіційний Київ так і не забезпечив навіть фінансування досліджень, розробки і серійного виробництва таких систем (плюс для "Нептуна")?

Мені спадає на думку ідеальне порівняння: 22 вересня 1980 року Ірак вторгся до щойно проголошеної "Ісламської Республіки" Іран. На той час Іран перебував у стані крайнього хаосу. На більшій частині країни вирувала багатопартійна, кровопролитна громадянська війна, економіка перебувала в занепаді (експорт нафти був припинений ще в лютому 1979 року), а... кхм... "уряд" не лише проігнорував усі попередження своїх спецслужб про майбутнє іракське вторгнення, але й применшував їхнє значення. Корупція досягала таких масштабів, що навіть владі сучасної України було б глибоко соромно (і зауважте: завдяки своїм нафтогазовим багатствам іранці також мали необхідний бакшиш)...

...І ще: за лічені дні після початку вторгнення до Іраку було відновлено експорт нафти, а в Лондоні було створено десятки підставних компаній, які займалися широкомасштабним таємним придбанням зброї та боєприпасів з-за кордону, і це незважаючи на всесвітнє ембарго на постачання зброї, накладене ООН. Приблизно через місяць після початку війни FASHA – підрозділ радіоелектронної боротьби військово-повітряних сил, оснащений високими технологіями американського виробництва, які тоді вважалися "з іншої планети", оскільки були настільки передовими, – був відновлений і повернувся до бойових дій; ще через місяць військово-повітряні сили інтегрували американські ракети AIM-7 і AIM-9 класу "повітря-повітря" у свої літаки F-14 Tomcats; ще через місяць армія і флот почали адаптувати свою доктрину і тактику; менш ніж через пів року місцеві заводи повернулися до виробництва артилерійських снарядів, мінометних бомб і розробки артилерійських ракет у три зміни на добу (так само, як і попередники "Фатуму", які, за даними блискучої української військової розвідки, "Іран [сьогодні] продає росії"), морська авіація почала адаптувати американські ракети AGM-65 Maverick з електрооптичним наведенням для своїх гелікоптерів SH-3D Sea King, а військово-повітряні сили почали адаптувати морські ракети RIM-66A Standard класу "земля-повітря" для своїх винищувачів-бомбардувальників F-4E Phantom II, або для застосування проти іракських надзвукових розвідувальних літаків МіГ-25... Через два роки після початку війни повністю перебудована і реформована іранська армія розгромила численні дивізії добре організованої іракської військової машини і звільнила Хоррамшахр...

Звісно, такі приклади не мають значення. Незалежно від того, чи в Україні, чи на "Заході". Вони просто не рахуються – тому що пов'язані з "Іраном", а це країна-ізгой, і чого благородним західним людям вчитися у таких головорізів? І, дуже ймовірно, половина суперкомпетентної і такої прогресивної України (як і більша частина "Заходу") негайно висміяла б іранців як "запорошених погоничів верблюдів", хоча виявилася б нездатною запустити серійне виробництво артилерійських снарядів або хоча б однієї з власних передових систем озброєнь навіть через 10,5 років після початкового російського вторгнення...

Ні. Набагато зручніше продовжувати витрачати час на фантазії на кшталт мирного плану Зеленського, на який не було жодної (в цифрах, а точніше: 0) позитивної реакції з боку "Заходу" – і звинувачувати цей клятий некомпетентний "Захід", його зомбованих ідіотів і різних представників його ЗМІ в усьому, що відбувається в Україні.

Все було б набагато краще, якби країну прийняли в НАТО і ЄС ще у... 1877 році, або коли там ще...

Не зважайте: тепер саме Південна Корея збирається допомогти Україні виплутатися з біди. Країна має змінити кілька своїх законів щодо експорту зброї, і вже довела свою фантастичну допомогу, оголосивши два роки тому про різні проєкти спільного виробництва зброї, жоден з яких так і не був реалізований... Але зараз вона вже працює, і це гарантовано.

Але південнокорейська допомога вже надається, це гарантовано на 1000%...

Мені дуже шкода, але єдиний висновок, який спадає на думку, полягає в тому, що єдиним можливим поясненням цього скандалу є "ідеальне" поєднання абсолютної некомпетентності та корупції на найвищих щаблях влади в Україні. У засобах масової інформації також. У поєднанні з національною схильністю уникати неприємних фактів, яка легко перевершує іракську. Настільки, що навіть надзвичайно корумпована Ісламська Республіка Іран у часи найгіршого хаосу 1980-1983 років була "ідеально організованою і добре функціонуючою" країною.

Так багато про це...

Повітряно-ракетна війна. Знов проблеми з інформуванням

Яка несподіванка: через відсутність ударів українських БПЛА по російських авіабазах протягом майже двох тижнів (єдиний виняток – Липецька АБ, атакована в ніч з 19 на 20 жовтня), ВКС знову випускає до 170 планерних бомб УМПК на день. Але, зауважте: до 40% з них скидаються на позиції ЗСУ на території Курської області у російській федерації. Вся Україна – читай: Київ і райони на захід від нього – тепер може дихати набагато легше, і я впевнений, що війська ЗСУ на Курщині теж радіють. Тим більше, що українці марно витрачають свої ударні БПЛА дальнього радіусу дії для нанесення ударів по теплових електростанціях у Брянську і Тулі...

Як вже кілька тижнів тому дійшли висновку в Україні, у росіян також скоро закінчаться запаси ударних БПЛА "Шахед". Відповідно, в ніч з 19 на 20 жовтня вони направили над Україною невідому кількість "Шахедів" (ймовірно, близько 110) – на додаток до невідомої кількості "Іскандерів", КН-23, Х-35, Х-31. Як завжди, ця операція була надзвичайно успішною: 59 "Шахедів" були збиті, а ще 45 – заглушені засобами радіоелектронної боротьби. Результати російських ракетних ударів не згадуються жодним словом. Аналогічно, в ніч з 22 на 23 жовтня було знищено ще понад 60 "Шахедів". Неважливо: 40 було збито, ще 10 заглушено, і якщо не повідомляється, що влучили решта 10 з гаком – чи всі російські ракети, випущені одночасно – значить, вони не влучили ні в що.

Це настільки ідеальне рішення, що краще відволіктися, радіючи вбивству начальника штабу 52-го гвардійського важкого бомбардувального полку ВКС: це послужить росіянам уроком і, безумовно, обмежить використання їхніх бомбардувальників Ту-22М-3. Неважливо, що вони не завдали жодного удару по Україні вже протягом орієнтовно трьох тижнів: приблизно відтоді, як бомбардували Вугледар вільнопадаючими бомбами...

Наземна війна. На Курщині росіяни розгортають оптоволоконні безпілотники

Курська область... Після того, як 17-18-19 жовтня 95-та повітряно-десантна розбила щонайменше батальйон російської 155-ї морської піхотної бригади, тут відносно тихо. Можливо, батальйон 47-ї мехбригади (оснащений танками М1 і Bradley М2/М3) провів кілька додаткових контратак і розгромив чимало росіян у Новоіванівці, але повністю відвоювати село не вдалося. Однак росіяни не гають часу: вони продовжують перекидати підкріплення в цей сектор, зокрема 137-й полк ВДВ (106-та дивізія ВДВ). Схоже, що вони мають намір покінчити зі ЗСУ на Курщині концентрованою атакою своїх десантників (десантно-штурмових військ). Ймовірно, щось на кшталт цього:

56-й і 137-й полки ВДВ з боку Кореневого;

810-та бригада морської піхоти із Заходу;

11-та бригада ВДВ і 24-та спецназу з Південного Сходу.

Поза тим, найгірша новина з Курської області за останній тиждень – це широкомасштабне розгортання росіянами оптоволоконних безпілотників, які неможливо заглушити. Їх взагалі неможливо заглушити. Єдина "хороша" річ про них – це їхня відносно невелика дальність польоту: від 5 000 до 7 000 метрів. Це пов'язано з кабелем, який використовується для їхнього наведення і який вони "тягнуть" за собою.

Цікавий шматок лайна з Курського напрямку: захоплений російський безпілотник з кабельним управлінням.

Битва за Донбас. Друга битва за Куп'янськ у розпалі

Куп'янськ-Сватове... Це район, новини з якого не давали мені спати минулої ночі. Можливо, у мене немає детального опису, але... ну, коли певні люди в Україні розповідають мені про "прорив", і я знаю, що настав час дуже хвилюватися.

По суті, новина полягає в тому, що росіянам вдалося прорватися в Кругляківку і вийти до річки Оскіл. 115-та мехбригада відступила до Глушківки на півночі; 154-та мехбригада – до Загризового на півдні (і Сенькового на західному березі Осколу). росіяни також прорвали фронт одного з українських підрозділів (не впевнений, що там була розгорнута повноцінна "бригада") десь на північному боці Піщанської дуги і просунулися в напрямку Куп'янська. "Друзі" кинули на місце події більшу частину 3-ї штурмової та 92-ї штурмової бригад, але... ех... ну, по суті, станом на минулу ніч вони намагалися відновити цілісну лінію фронту на ділянці близько 25 кілометрів.

...спробуйте зробити це з "двома бригадами", вночі і в багнюці...

До речі, цікаво, що це було б щось на кшталт "дивізійного" сектору, але... ну, в ЗСУ досі немає з'єднань, офіційно названих "дивізіями": друзі збираються продовжувати серйозно розглядати цю ідею, звісно, якщо не знайдуть важливіших справ і не відкладуть цю справу – десь до 2026 року..?

Не дивно, що тамтешні війська ЗСУ вже повідомляють, що "Друга битва за Куп'янськ" зараз у розпалі.

Щодо того, хто там наступає з російського боку: це (пере-пере-перевідновлена) 1-а гвардійська танкова армія, до складу якої входить 47-а танкова дивізія.

Торецьк... український... кхм... "контрнаступ", розпочатий десь на початку жовтня, відвоював чималу частину кварталу з багатоповерхівками в центрі міста. Скажімо, приблизно 500 на 200 метрів. Скільки саме – ніхто не може сказати, бо обидві сторони мовчать. Достеменно відомо лише те, що останніми днями не було повідомлень про значне просування російських військ. Водночас відомо, що всрф розгортають "значне підкріплення" в цьому секторі. Отже, "далі буде"...

Покровськ... приблизно з понеділка (21 жовтня) російський наступ на Покровськ повернувся до "тотального рівня". Основна мета – Селидове. 15-та бригада нацгвардії "Кара-Даг" захищає це місце у справді фантастичний спосіб, розбиваючи росіян у величезних кількостях. Тим не менш, групі "Центр" вдалося втиснути свої штурмові групи в північно-східний кут селища. Перш за все, росіяни настільки зайняли ЗСУ в Селидовому, що українцям не вистачало військ, які могли б зупинити їхнє просування на південь від міста, ймовірно, з наміром дійти до Вишневого і Новодмитрівки, щоб почати ізолювати Селидове.

Більше того, з понеділка росіяни наступають переважно в південному напрямку: вони захопили Ізмайлівку на захід від Гірника (таким чином почали ізолювати цю сильну позицію ЗСУ), а також Курахівку, ще південніше.

Успенівський напрямок... так, звісно, 19 жовтня 79-а повітряно-десантна відбила чергову "велику" російську механізовану атаку: 19 танків та бойових машин піхоти (мені здається, чи цифри стають все меншими і меншими?): 6 знищено, 4 пошкоджено.., але загалом росіяни продовжують просуватися в напрямку Антонівки, Єлизаветки та Богоявленки, а ЗСУ не мають боєприпасів, щоб зупинити їх на півдорозі.

На тлі усього цього, чимось на кшталт справжньої хорошої новини є те, що росіяни втрачають понад 1000 солдатів вбитими – щодня. Вже більше 54 днів. Знову ж таки: це підтверджено відео.

Такі темпи втрат були б дуже багатообіцяючими ще в 2023 році. Сьогодні... вже не так впевнено. Треба почекати і подивитися.

Мабуть, більш багатообіцяючим є той факт, що вчора, можливо, випадково, а не за задумом – Друзі призначили екс-командира 28-ї мехбригади, полковника Галабурду новим командувачем БПЛА-військ ЗСУ.

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