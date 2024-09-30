Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О’Брайен

Про повний провал більшості військових аналітиків щодо ходу війни росії проти України розповідає у своєму традиційному тижневому огляді війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен. Він також оцінює візит Зеленського до США: Байден продовжує зволікати, риторика Гарріс більш войовнича, а Трамп попри театральність все ж зробить так, як захоче путін.

Не можу повірити, що це вже 100-те оновлення вихідного дня, яке я випустив на Substack. Коли я починав це робити в листопаді 2022 року, я й гадки не мав, чим це все закінчиться. Це був спосіб перенести оновлення з твіттера, і це стало набагато більшим. Зараз на Substack підписано понад 45 тисяч людей (це число я не можу собі уявити). А щотижнева читацька аудиторія оновлення становить 40 000+. Для мене є честю і привілеєм відігравати цю роль.

Я також хотів би висловити особливу подяку підписникам, які платять за підписку на цей блог. Як я і обіцяв, ці оновлення вихідного дня завжди будуть безкоштовними – я роблю це як громадську послугу, і це не зміниться. Втім, наявність платних підписників дозволила мені присвятити досить значний час кожні вихідні написанню цієї статті. Це також дозволило мені зробити кілька дуже значних пожертвувань для "Повернись живим" і за це я дуже вдячний. Чесно кажучи, я не думаю, що зміг би продовжувати цю справу інакше.

російсько-українська війна. Дослідження провалу аналітиків

Крім того, цього тижня, щоб подякувати підписникам, які платять, я проведу свій перший сеанс чату в прямому ефірі. Він приурочений до виходу раніше цього тижня доповіді, яку я опублікував разом з Еліотом Коеном "російсько-українська війна: дослідження провалу аналітиків".

Цей звіт є кульмінацією (першого етапу) дослідницького проекту, який ми розпочали одразу після повномасштабного російського вторгнення. Ми обидва відчували, що нам необхідно вивчити і зрозуміти причини нездатності аналітичних спільнот (як всередині, так і поза урядом) зрозуміти, на що здатна російська армія, на що здатна українська армія, і як розвиваються війни.

Чат-сесія, яка розпочнеться наступної п'ятниці ввечері о 22:00 за українським часом, о 20:00 за британським часом, о 15:00 за часом східного узбережжя США та опівдні за часом західного узбережжя США, буде вашим шансом поставити запитання про звіт та війну загалом, а я зроблю все можливе, щоб відповісти на них. Я говоритиму лише від себе, а не від нас обох. Я вирішив провести сесію, тому що кілька підписників вже надіслали мені запитання і я спробую відповісти на два з них зараз, щоб дати вам уявлення про те, яким буде чат.

Запитання: Всі аналітики помиляються, то чому варто розглядати саме цей кейс?

Відповідь. Це абсолютно вірно – всі аналітики роблять помилки. Звісно, я не виняток. Однак у цьому випадку помилки були настільки серйозними і мали такі значні політичні наслідки, що потребують особливого вивчення. Це не був випадок звичайної помилки. У рамках цієї доповіді я повернувся назад і подивився на стратегічний аналіз протягом усього ХХ століття, щоб побачити, що відбувалося раніше. Раніше аналіз був набагато більш зваженим і неупередженим, і зазвичай (але не завжди) уникав однобокого аналізу, який ми бачили в 2021-2022 роках.

Отже, аналіз для росії та України не лише не був проведений належним чином, але й став найбільшим стратегічним провалом в аналізі в сучасній історії. Якщо ви мені не вірите – спробуйте знайти гірший випадок. Війна, представлена аналітичним співтовариством як консенсус, не мала нічого спільного з війною, яка відбулася. Це те, що вимагає реального розгляду. Ми побудували мережі аналітичних центрів, дослідницьких центрів, розвідувальних співтовариств усіх мастей, а якість стратегічного аналізу погіршилася.

Так, всі аналітики помиляються, але це було щось більше.

Запитання: Ви хочете сказати, що експертам чи експертизі не можна довіряти?

Відповідь. Анітрохи. У звіті стверджується, що дуже вузько визначена експертиза повинна бути розширена і відфільтрована експертизою в багатьох інших сферах. Наприклад, експертиза, яка вивчала російські та українські збройні сили, насправді була досить обмеженою і зосереджувалася в невеликій групі аналітиків російських збройних сил. У доповіді стверджується, що в таких випадках необхідно консультуватися з набагато ширшим колом експертів – від економістів до метеорологів, військових істориків і науковців України. Звіт рішуче виступає проти широких припущень, що базуються на дуже обмеженій базі експертизи – він вимагає більшої і різноманітної експертизи, а не відсутності експертизи.

Насправді, я постараюся бути менш багатослівним, ніж зараз!

Сподіваюся, ці відповіді вам допоможуть. Якщо у вас є ще питання – сподіваюсь побачити вас наступної п'ятниці в чаті.

До речі, якщо ви хочете дізнатися більше про звіт – ми провели презентацію в прямому ефірі, під час якої до нас приєдналися Кім Каган з Інституту вивчення війни та Джан Джентіле з Rand. Ви можете подивитися все це тут.

Зеленський у США. Стратегія перемоги: неохочий Байден та більш прихильна Гарріс

Найважливішою подією цього тижня у війні став візит президента Зеленського до США. Він відвідав завод з виробництва озброєнь (що спричинило безглузду політичну бурю в келишку води – про це нижче), зустрівся з політичними лідерами обох партій (врешті-решт) і виступив в ООН.

Однак питанням, яке може зробити результативною або зруйнувати поїздку, було те, що він приніс свою стратегію перемоги до адміністрації Байдена, щоб спробувати отримати підтримку США. Він не поділився багатьма деталями публічно, але очевидно, що частина плану полягає в тому, щоб США допомогли українцям провести справжню кампанію проти російської військової техніки на великих відстанях.

Реакція адміністрації Байдена поки що розчаровує. По суті, вони сказали "ні", але не остаточне "ні", тож вони залишили українців у цьому питанні на самоті. Очевидно, що адміністрація Байдена несамовито інформує пресу про те, чому вони не хочуть підтримувати український план. В основному адміністрація наводить кілька аргументів. По-перше, вони кажуть, що Україна не має боєприпасів для нанесення достатньої кількості ударів на великі відстані, щоб змінити ситуацію, тому кампанія України з нанесення ударів на великі відстані не буде ефективною. По-друге, вони кажуть, що росія може завдати удару у відповідь – хоча і не ядерного, але в якийсь несподіваний спосіб, завдавши удару по країнах НАТО. Для деяких європейських прихильників України така позиція здається безглуздою, але хай буде так.

У підсумку Зеленський залишив Вашингтон без схвалення цього плану, хоча, що цікаво, я чув від деяких людей в Україні, що дискусії між українським і американським урядами тривають. Адміністрація Байдена, зокрема держсекретар Блінкен, не хоче закривати всі можливості для підтримки стратегії з боку США.

Безумовно, Зеленський, покидаючи Вашингтон, намагався виглядати якомога оптимістичніше. Він сказав, що план був представлений і обговорення тривають. Про це він написав у Твіттері пізно ввечері в п'ятницю.

Як і планувалося, сьогодні ми вирушаємо додому після завершення всіх необхідних переговорів. Кожна дискусія пройшла саме так, як потрібно. План перемоги був представлений Америці, і ми детально пояснили кожен пункт. Тепер наші команди працюватимуть над реалізацією кожного кроку та рішення. Сильні позиції для України означають швидший шлях до миру. Все, що має вирішальне значення для України, лежить на столі з нашими партнерами і знаходиться на розгляді - дальнобійність, оборонні пакети, санкції проти Росії та заходи щодо російських активів. Ми висвітлили всі ці теми.

Побачимо. Я думаю, що ми можемо сказати кілька речей. По-перше, адміністрація Байдена дійсно не хоче підтримувати стратегію дальніх ударів. Однак вони також не хочуть відмовити Україні. Пам'ятайте, що підтримка України залишається дуже сильною, особливо серед виборців-демократів. Це ми можемо бачити в іншій дійсно цікавій політичній події цього тижня – більш агресивній проукраїнській риториці, яку використовує Камала Гарріс.

Єдине, що має дати прихильникам України невелику надію, – це те, що Камала Гарріс, схоже, подвоює свою публічну підтримку України. Цього тижня відбулася зустріч Гарріс і Зеленського, під час якої Гарріс відкрито дистанціювалася від голосів, що закликають Україну поступитися територією заради укладення угоди з росією. Вона назвала такі заклики "небезпечними і неприйнятними" і зробила все можливе, щоб асоціювати себе з перемогою України.

Гарріс також використала Україну для того, щоб атакувати Трампа, назвавши його плани щодо України "пропозицією капітуляції". Безумовно, мова тіла між Гарріс і Зеленським була надзвичайно позитивною.

Знову ж таки, ми повинні бути обережними, говорячи про те, що все це означає. Однак реальність така, що на адміністрацію чиниться значний політичний тиск з метою підтримки України. У минулому, навіть коли вони відчайдушно не хотіли цього робити, вони поступалися і (слід визнати, що надто пізно) надавали Україні те, про що спочатку говорили, що ніколи цього не зроблять. Слухайте, я не маю жодного уявлення про те, яким шляхом вони підуть у підсумку, але принаймні є певний шанс, що Вашингтон підтримає український план (навіть якщо цей шанс мізерний).

Зеленський у США. Зустріч з Трампом

Я трохи писав про це у своєму огляді виборів цього тижня. На початку тижня Республіканська партія переграла себе. Здавалося, вони думали, що знайшли чудовий шанс апелювати до свого електорату, коли Зеленський відвідав завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії у супроводі губернатора штату, демократа Джоша Шапіро.

Республіканська партія почала займати деякі з найбільш антиукраїнських позицій у цій кампанії. Спікер Джонсон оприлюднив публічного листа з проханням до Зеленського звільнити українського посла в США, а наступного дня до нього долучився Трамп, заявивши, що Україна приречена, а росія – величезна військова потуга. Це майже напевно спрацювало з їхнім електоратом, але це мало б негативний вплив на решту виборців. Отже, Трамп змінив свою позицію і погодився на зустріч із Зеленським (який не звільнив українського посла).

Зустріч Трампа і Зеленського суттєво відрізнялася від зустрічі Зеленського з Гарріс. Я думаю, що найкраще, що ви можете зробити, це подивитися прес-конференцію, яку вони дали після зустрічі. Вона недовга (5 хвилин), але дуже інформативна, і все це було знято телеканалом C-Span.

Зеленський з самого початку говорив про необхідність "зупинити путіна" і про те, наскільки важливими є США для досягнення цієї мети. Трампу явно не сподобалася така постановка питання про війну, і він спробував перевести розмову на те, як він працюватиме з "обома сторонами" над укладенням угоди. Потім, похваливши Зеленського за те, що той нібито допоміг йому з процедурою імпічменту, Трамп перейшов до розмови про свої добрі стосунки з путіним. (Ще раз – Трамп ніколи, ніколи не критикує путіна).

Я думаю, що з цього можна зробити два висновки. По-перше, попри всю театральність зустрічі, Трамп зробить те, що хоче путін, коли прийде час. По-друге, він насправді не хоче здаватися агресивно налаштованим проти України. Я просто сподіваюся, що ті виборці, які підтримують Україну і думають, що вони також можуть проголосувати за Трампа, не будуть обмануті.

Тиждень (насправді рік) відносно невеликого просування. Величезні втрати росії за невеликі здобутки

Так, цього тижня лінія фронту просунулася менше, ніж за тиждень до того. Так, ситуація у Вугледарі не найкраща (так, її зараз описують, неминуче, як стратегічну). Проте, на початку тижня обговорювалося, що росіяни переважають українських військових і створюють "котли" з українськими силами. Були також розповіді про значні успіхи росіян і значні недоліки українців.

Все, що я можу сказати, це те, що за стандартами сучасної військової історії – жоден з цих екстремальних звітів про поточну ситуацію, або весь 2024 рік – не має жодного сенсу. У 2024 році з рук в руки перейшла лише крихітна частина території. Ось карта лінії фронту станом на 1 січня 2024 року.

А ось сьогоднішня карта.

росіяни отримали крихітний клаптик землі на північ від Донецька, а українці – крихітний шматочок території в Курській області. І росіяни, хоч і намагаються вже кілька місяців, все ще не взяли Часів Яр, Торецьк, Покровськ, Курахове та Вугледар – і це при тому, що вже майже жовтень. Можливо, вони візьмуть одне або кілька з цих місць до кінця року, але важко уявити великий російський прорив і захоплення території до того, як бойові дії обмежаться зимою.

За будь-якими історичними мірками, те, що ми бачимо, – це величезні втрати росії за невеликі здобутки. Ми також не бачили жодних значних успіхів України. Однак Україна була повністю відрізана від американської допомоги протягом першої третини року.

Якби на початку травня, коли росіяни розпочали свою нібито стратегічно блискучу Харківську наступальну операцію, ви сказали, що такою буде карта на 1 жовтня , думаю, можна було б сказати, що це була поразка росії.

Я зупинюся на цьому.

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