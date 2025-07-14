Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times

Зіткнувшись із загрозами торгових воєн та непередбачуваною політикою США щодо митних тарифів, ЄС та інші країни-партнери Америки почали активно шукати альтернативні шляхи економічної співпраці. New York Times звертає увагу, що у відповідь на американську економічну агресію формується глобальна торговельна мережа, яка все менше залежатиме від США і може кардинально змінити архітектуру світової торгівлі. Це становить серйозний виклик для американського економічного домінування та може призвести до тривалої реструктуризації міжнародних торговельних відносин.

Зіткнувшись зі зростаючим хаосом, Європейський Союз та багато інших країн прагнуть створити глобальну торговельну мережу, яка буде менш вразливою до американських мит, пише New York Times.

Як зауважує видання, торговий хаос змушує союзників Америки зближуватися між собою і віддалятися від США. Тим часом Євросоюз намагається зайняти центральне місце на новій глобальній торговельній карті.

Цього вікенду стало відомо, що Вашингтон від 1 серпня запровадить 30-відсоткові мита проти країн ЄС та інших. Президентка виконавчої гілки Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн відповіла обіцянкою продовжувати переговори. Вона також чітко дала зрозуміти, що, хоча ЄС відкладе будь-які заходи у відповідь до початку серпня, він продовжуватиме розробляти плани сильного удару у відповідь, зазначає NYT.

Втім, наголошує видання, це була не вся стратегія. Європа, як і багато торговельних партнерів США, також шукає більш надійних друзів. "Ми живемо в неспокійні часи, і коли економічна невизначеність поєднується з геополітичною нестабільністю, такі партнери, як ми, повинні зблизитися", – заявила Фон дер Ляєн у неділю в Брюсселі на спільній із президентом Індонезії Прабово Субіанто пресконференції.

Тоді як президент Трамп погрожує ввести високі мита для багатьох країн, включаючи Індонезію, за словами NYT, Євросоюз працює над послабленням торговельних бар'єрів і поглибленням економічних відносин. "У важкі часи деякі країни замикаються в собі, прагнуть ізоляції та роздроблення", – сказала пані Фон дер Ляєн. Згодом у посланні, яке непрямо адресувалося світовим лідерам, яких шокували мита Трампа, вона додала: "Ви завжди бажані тут і можете розраховувати на Європу".

На думку видання, це типовий приклад роздвоєння. З одного боку, США сіють невизначеність, руйнуючи тижні копітких переговорів і посилюючи загрози введення мит. З іншого боку, 27 країн Євросоюзу та інші торговельні партнери США налагоджують тісніші зв'язки, закладаючи основу для глобальної торговельної системи, яка все менше обертається навколо дедалі мінливіших Сполучених Штатів.

"Ми у Південно-Східній Азії, особливо в Індонезії, дійсно вважаємо Європу дуже, дуже важливою для забезпечення глобальної стабільності", – сказав Прабово в неділю. Буде важко відійти від США, і Прабово передбачив, що Америка завжди буде світовим лідером. Вона є домом для найбільшої економіки світу, жвавого споживчого ринку та передових технологій і послуг.

Але, наголошує NYT, багато американських торговельних партнерів вважають, що у них не залишається іншого вибору, окрім як диверсифікувати свою діяльність. І хоча торговельні відносини важко змінити, їх також важко повернути до попереднього стану після їхньої повної реорганізації. Саме це і відбувається зараз.

Як стверджує видання, переговорники ЄС протягом кількох місяців вели перемовини зі своїми американськими колегами перед оголошенням Трампа. І до середини тижня Брюссель сподівався, що він наближається принаймні до укладення угоди: Європейський Союз погодився б на базову ставку мита в розмірі 10%, але також наполягав би на винятках для ключових секторів. Натомість у четвер Трамп почав натякати, що блок – один із найважливіших торговельних партнерів Америки – отримає лист із зазначенням загальної тарифної ставки.

У п'ятницю Білий дім офіційно повідомив представникам ЄС, що їхні ретельно розроблені плани провалилися. А в суботу громадськість дізналася з акаунта Трампа у соцмережах, що на Євросоюз буде накладено 30-відсоткове мито. Трамп одночасно оголосив, що введе аналогічні мита на товари з Мексики. Ставка для Канади дещо вища – 35%. На такі країни, як Таїланд (35%), Бангладеш (35%) і Бразилія (50%), а також десятки інших торговельних партнерів США, схоже, чекає подібна доля.

Як зауважує NYT, Трамп вже відмовлявся від загрози введення мит раніше, і висловив готовність домовлятися про зниження до їхнього вступу в силу 1 серпня, а Євросоюз та інші економіки готові продовжувати переговори.

Але атмосфера стає все більш ворожою. Трамп "інструменталізує невизначеність", аби змусити торговельних партнерів піти на поступки, заявив Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group у Європі, назвавши останні оголошення "повним зміщенням мети".

Як наголошує видання, заява Трампа в суботу різко посилила заклики в Європі до рішучих заходів у відповідь. "Трамп намагається розділити і залякати Європу", – заявив Брандо Беніфей, який очолює делегацію з відносин зі США в Європейському парламенті.

Але пані Фон дер Ляєн оголосила в неділю, що блок почекає до початку серпня, перш ніж ввести тарифи у відповідь. Ці тарифи охоплюють товари на суму майже $25 млрд, і вони були призупинені. "Водночас ми продовжимо готувати подальші контрзаходи", – заявила політикиня.

Відповідь буде лише першим кроком. Наближення до зовнішніх союзників може виявитися ще більш значущим у довгостроковій перспективі. З моменту, коли в лютому Трамп розпочав реформування торговельної системи, ЄС поспішає укласти нові торговельні угоди та поглибити існуючі. Канада та Євросоюз об'єднали свої зусилля. Велика Британія та ЄС налагодили відносини через п'ять років після офіційного виходу Великої Британії із Союзу. Блок працює над налагодженням тісніших торговельних відносин з Індією та Південною Африкою, а також з країнами Південної Америки та Азії.

Євросоюз не є єдиною світовою потугою, наголошує New York Times, яка застосовує таку стратегію. Канада також наближається до Південно-Східної Азії, а Бразилія та Мексика працюють над поглибленням своїх зв'язків.

Посадовці навіть висунули ідею створення торговельних структур, що виключають США та Китай, яких широко звинувачують у держпідтримці свого виробництва для експорту. Настільки, що вони виробляють надлишки продукції та заповнюють світові ринки дешевими товарами. Фон дер Ляєн нещодавно запропонувала, щоб Європа розпочала нову співпрацю між блоком та торговельною групою з 11 країн, до якої входять Японія, В'єтнам та Австралія, але, що важливо, не входять США та Китай.

Аналітики вважають, що ключовим питанням є те, чи підуть союзники Америки ще далі. Чи замість того, щоб просто посилити співпрацю між собою і залишити США осторонь, вони зможуть об'єднатися, аби протистояти Сполученим Штатам?

Великі економіки могли б розглянути можливість координації своїх заходів у відповідь на останній раунд мит, введених Трампом, вважає Джейкоб Функ Кіркегард, старший науковий співробітник Bruegel – організації з дослідження економічної політики в Брюсселі. На його думку, об'єднання сил могло б дати їм більше важелів впливу.

Джерело: New York Times