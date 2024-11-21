"Біла гарячка" путіна і удар балістичною ракетою по Дніпру. Відповідь за знищення лояльних путіну командирів? – Том Купер

Том Купер пояснює ситуацію з ударом росіянами балістичною ракетою середньої дальності по Дніпру. На думку Купера, такою була відповідь росіян на два удари українців по командному центру та вузлу зв’язку в росії. Ці українські удари ліквідували когось з "лояльних" вищих офіцерів чи то всрф, ФСБ чи ГРУ.

Близько 05.10 ранку четверга росія запустила одну або декілька міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) з полігону Капустін Яр в Астраханській області для нанесення удару по промисловому об'єкту в місті Дніпро.

Кадр з відео, що демонструє удар по Дніпру, близько 05.10 ранку. Шість спалахів, що можна побачити тут, можуть вказувати на розгортання багатозарядних боєголовок, якими зазвичай оснащують міжконтинентальні балістичні ракети. На цьому ж відео видно три такі серії спалахів. Однак відомо, що системи, які, як стверджують, були розгорнуті росіянами для цього удару – РС-26 або РС-25 – оснащені "лише" чотирма головними частинами (кожна вагою 125-250 кг).

Наразі незрозуміло, чи росіяни розгорнули одну з ракет РС-26 "Рубіж" (звітна назва ASCC/НАТО "SS-X-31") або одну з ракет РС-24 "Ярс" (звітна назва ASCC/НАТО "SS-27 Mod 2"), а також одну, дві чи три такі ракети. Кожна з них є твердопаливною ракетою, яка може доставити до чотирьох боєголовок на дальність (щонайменше) 5800 км (РС-26) або до 12 000 км (РС-24): "Рубіж" є скороченою версією РС-24 "Ярс". Досі існували сумніви, чи можуть ці дві ракети нести звичайні боєголовки, і повідомлялося, що розробка РС-26 була зупинена через розробку гіперзвукової зброї, але я думаю, що на це питання тепер є відповідь.

Реконструкція єдиного транспортеру-переносника-пускової установки для ракети РС-26 "Рубіж" (внизу) та схема ракети.

Близько полудня за місцевим часом більшість українських джерел говорили про "РС-26", а потім про одну ракету, озброєну щонайменше 18 порожніми і малими ракетами MIRV (очевидно, кожна вагою близько 50 кг і без вибухового наповнювача).

У своєму публічному виступі пізніше того ж дня путін назвав розгорнуту ракету "Орєшнік". Він додав, що ракета атакує ціль зі швидкістю 10 Махів.

Суть використання таких ракет полягає в тому, що вони перевищують можливості перехоплення таких зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), що стоять на озброєнні українських ВПС і ППО, як PAC-2/3 Patriot, IRIS-T, SAMP-T і/або С-300 (насправді, щоб захиститися від подібних атак, Україні знадобиться щось на кшталт американських стандартних SM-6 або THAAD, здатних перехоплювати балістичні ракети, що летять на дуже великій висоті, що Вашингтон навряд чи зробить). Це було важливо, тому що Пуддінг, безумовно, хотів, щоб його послання було "доставлено", а не "збито" – це також причина, чому ця ракета (або ракети) була націлена на менш захищений Дніпро, а не на добре захищений Київ.

Ця атака була здійснена "у відповідь" на два українських удари великої дальності по росії.

1). 18 листопада, ГУР влучив у вузол зв'язку групи всрф "Північ" у Губкіні (вул. Радянська, 25А), Бєлгородська область. Об'єкт, про який йде мова, – санаторій, розташований на території табору "Орльонок", рекреаційний об'єкт, тому дехто висловлює сумніви щодо того, що українці дійсно влучили у військову ціль. Відео цього удару, зняте з БПЛА, можна знайти тут. росіяни заперечують будь-які влучання і кажуть, що "лише незначні пошкодження житлових будинків, спричинені уламками".

Вид на комплекс "Марьїно" в Губкіні з Google Earth.

2). 20 листопада, близько 15.00 за місцевим часом, ПСУ розгорнула загалом 12 ракет Storm Shadow для нанесення удару по штаб-квартирі всрф в Мар'їно. Атакований штаб повинен знаходитися під землею, під невеликим лісом на території іншого "рекреаційного" об'єкту). Українське ГУР стверджує, що це був штаб групи "Північ", але слід пам'ятати, що всрф регулярно розміщують такі об'єкти на території "баз відпочинку", готелів та інших подібних комплексів, як в росії, так і в Україні (згадайте, наприклад, штаб 6-ї окремої армійської авіаційної бригади "Нежеголь" під Шебекіно, по якому було завдано удару 9 червня). росіяни завчасно виявили цей удар, але, схоже, очікували атаки на район Єйська (невідомо чому... можливо, задіяні Су-24 дозаправлялися на одній з авіабаз на півдні України перед тим, як "розвернутися на північ").

За останніми даними, 18 російських офіцерів було вбито і 33 поранено, "в тому числі троє північних корейців". Заступник командувача Ленінградського військового округу генерал-лейтенант Солодчук мав бути на місці під час удару, але його стан залишається невідомим.

Близько 19.00 на тому ж місці стався вибух, в результаті якого було поранено 13 військовослужбовців 88-го інженерного полку (включаючи заступника начальника штабу цієї частини).

Примітно: навіть росіяни не лише здивовані розгортанням 12 ракет Storm Shadow в одному ударі, але й визнають, що якщо стільки ракет було випущено по одному і тому ж об'єкту, то там мало бути щось дуже важливе.

Більше того, не тільки росіяни, але навіть багато західних спостерігачів здивовані тим, що у ПСУ все ще є стільки Су-24, щоб одночасно підняти в повітря шість таких ракет. Настільки, що дехто почав припускати, що українці розгорнули для цієї атаки французькі "Міражі" 2000-5F...

Що ж, так: втрати 7-ї бригадної авіаційної частини були значними: з лютого 2022 року підтверджено, що близько 19 діючих Су-24М/МР були збиті, знищені на землі або списані внаслідок аварій (причому підтверджено настільки, що відомі їхні серійні номери та імена обох членів екіпажів). Це вже майже стільки ж Су-24, скільки було на озброєнні цієї частини на початку російського тотального вторгнення, не кажучи вже про можливі/імовірні додаткові втрати, які залишаються невідомими. І так, звісно, Україна мала відносно слабку інфраструктуру, необхідну для технічного обслуговування та ремонту літаків цього типу, тому лише близько 7 Су-24М/МР були капітально відремонтовані та повернуті до строю з 2014 по 2022 рік. Однак це не означає, що Україна втратила будь-яку можливість відремонтувати додаткові з десятків планерів Су-24, які перебували на зберіганні на момент російського вторгнення: навпаки, з того часу відповідні зусилля були значно посилені.

Чому я "вказую" на ці дві українські атаки як на причину того, що путін віддав наказ завдати удару по Дніпру ракетами РС-26 або РС-24?

Тому що ані йому, ані "тупоголовим командирам" у Москві немає ніякого діла до того, що українці підірвуть черговий склад боєприпасів у росії або якусь авіабазу. З їхньої точки зору, такі справи "не мають значення" у порівнянні з "лояльністю". Саме тому вони впадають у "білу гарячку", коли українці вбивають "тих чи інших своїх": топових командирів всрф, ГРУ чи ФСБ. У цьому сенсі Пуддінг і його "найближче оточення" нагадують британців часів Американської революції, які були обурені, коли "повстанці/терористи" почали стріляти в офіцерів британської армії: така практика вважалася "несправедливою". У випадку Пуддінга і Ко, вищі командири є "дуже важливими приятелями", тому що "довели свою лояльність"...

Цікаво, що підготовка росіян до контрудару по Дніпру, мабуть, була відстежена НАТО, оскільки вчора США, Німеччина, Франція, Іспанія та інші (наприклад) наказали закрити свої посольства в Києві (в результаті чого "півміста" було паралізовано через рух, викликаний їх евакуацією), і все через "можливу ядерну атаку". З іншого боку, можливо, росіяни дійсно скористалися одним із все ще чинних договорів зі США, згідно з яким кожна сторона повинна повідомити іншу про запуск МБР щонайменше за 24 години до цього.

При цьому не лише США, але й КНР та Індія неодноразово застерігали путіна від розгортання ядерної зброї проти України. Крім того, путін не може бути впевненим, що всі 24 інстанції між ним і фактичним "червоною кнопкою" виконають такий наказ, а також, що ракета, про яку йдеться, дійсно спрацює. Відповідно такий розвиток подій – напад росії з ядерними бомбами на Україну залишається малоймовірним.

Наскільки точною була російська атака на Дніпро? Наразі це неможливо оцінити незалежно. Частково це пов'язано з тим, що одночасно з РС-26 або РС-24 росіяни випустили 6 крилатих ракет Х-101 (всі шість були збиті) і 1 балістичну ракету повітряного базування "Кинджал".

Офіційний Київ повідомив про пошкодження "промислового об'єкту" та "дві пожежі".

Неофіційні російські джерела стверджують, що об'єктом обстрілу був завод "Південмаш" (наскільки мені відомо, станом на 10.00 за місцевим часом, не було жодної відповідної заяви ні від Пуддінга, ні від його московських "тупоголових командирів").

Гадаю, що я буду редагувати/оновлювати цю історію по мірі надходження додаткової інформації.

Наприклад.

І українці, і росіяни повідомляють, що лише через кілька годин після удару російської МБР по Дніпру, кілька українських ударних БПЛА вразили полігон Капустін Яр в Астраханській області –місце, звідки росіяни розпочали свою атаку.

Тим часом у соціальних мережах з'явилося ще одне відео з Дніпра, яке демонструє "приліт" "кількох (до 18) боєголовок".

Відомо, що внаслідок удару російської МБР по заводу "Південмаш" постраждали двоє людей.

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