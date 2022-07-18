CУСПІЛЬСТВО СТАТТІОдин із найбагатших чоловіків світу Білл Гейтс, планує віддати майже всі статки на потреби інших людей та благодійність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білл Гейтс віддасть майже всі статки на благодійність. Закликав світових багатіїв зробити те саме
Фото: WordPress
Американський мільярдер, засновник однієї з найбільших у світі компаній-розробників програмного забезпечення Microsoft Білл Гейтс оголосив у Twitter про наміри перевести майже всі свої фінансові накопичення в благодійний фонд, який він заснував в 2000 році на тепер вже з колишньою дружиною Меліндою. Бізнесмен пояснив, що робить такий крок, оскільки відчуває обов'язок повернути свої ресурси суспільству "у спосіб, який матиме найбільший вплив на зменшення страждань і покращення життя". Він назвав себе оптимістом, вказавши на те, що за останні два десятиліття у світі сталося багато невдач в світлі історичного прогресу.
Гейтс назвав пандемію коронавірусу однією з найбільших невдач в історії. Війну росії проти України – гігантською трагедією для всього світу. Шкоду від зміни клімату – гіршою, ніж прогнозувалася. США звинуватив в тому, що вони зробили величезний крок назад у сфері гендерної рівності та здоров’я жінок.
Дотепер його благодійні витрати сягали біля $6 млрд щорічно. Ця цифра зросте до $9 млрд до 2026 року. Для цього, повідомив Гейтс, в липні він перерахує до благодійного фонду додатково $20 млрд. Мільярдер підкреслив, що має намір опуститися в рейтингах найбагатших і закликав інших, хто має величезні статки і привілеї, наслідувати його прикладу.
Рейтинг багатіїв
В списку Forbes "Мільярдери світу 2022" Гейтс посідає 4-ту позицію, його багатство оцінюють в $129 млрд. Він разом з Полом Алленом створив в 1975 році компанію Microsoft, яка згодом перетворилася в світового гіганта з розробки програмного забезпечення для комп'ютерів та інших пристроїв.
Білл Гейтс, фото з відкритих джерел
Найзаможнішим жителем планети Земля, згідно рейтингу, є американець Ілон Маск ($219 млрд) - інженер, підприємець, винахідник, інвестор. Є засновником компаній SpaceX, PayPal, Neuralink та інших. Керівник компанії Tesla Inc., що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії SolarCity.
Ілон Маск, фото з відкритих джерел
На другій сходинці - американець Джефф Безос ($171 млрд). Засновник інтернет-магазину Amazon.com, аерокосмічної компанії Blue Origin.
Джефф Безос, фото з відкритих джерел
Французький магнат предметів розкоші Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно залишився на третій сходинці ($158 млрд).
Бернар Арно, фото з відкритих джерел
П'ятірку найбагатших в світі замкнув Воррен Баффет ($118 млрд) - засновник холдингової компанії Berkshire Hathaway.
Воррен Баффет, фото з відкритих джерел
Всього в переліку 2 668 мільярдерів, серед яких 6 українців. Найбагатшим громадянином України незмінно багато років визнаний власник холдингової компанії SCM Рінат Ахметов ($4,2 млрд), який посів 687 місце.
Рінат Ахметов, фото з відкритих джерел
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18 07 2022 11:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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