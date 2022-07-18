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Білл Гейтс віддасть майже всі статки на благодійність. Закликав світових багатіїв зробити те саме

Один із найбагатших чоловіків світу Білл Гейтс, планує віддати майже всі статки на потреби інших людей та благодійність.
Білл Гейтс віддасть майже всі статки на благодійність. Закликав світових багатіїв зробити те саме Фото: WordPress
Американський мільярдер, засновник однієї з найбільших у світі компаній-розробників програмного забезпечення Microsoft Білл Гейтс оголосив у Twitter про наміри перевести майже всі свої фінансові накопичення в благодійний фонд, який він заснував в 2000 році на тепер вже з колишньою дружиною Меліндою. Бізнесмен пояснив, що робить такий крок, оскільки відчуває обов'язок повернути свої ресурси суспільству "у спосіб, який матиме найбільший вплив на зменшення страждань і покращення життя". Він назвав себе оптимістом, вказавши на те, що за останні два десятиліття у світі сталося багато невдач в світлі історичного прогресу.
 
Гейтс назвав пандемію коронавірусу однією з найбільших невдач в історії. Війну росії проти України –  гігантською трагедією для всього світу. Шкоду від зміни клімату – гіршою, ніж прогнозувалася. США звинуватив в тому, що вони зробили величезний крок назад у сфері гендерної рівності та здоров’я жінок.
 
Дотепер його благодійні витрати сягали біля $6 млрд щорічно. Ця цифра зросте до $9 млрд до 2026 року. Для цього, повідомив Гейтс, в липні він перерахує до благодійного фонду додатково $20 млрд. Мільярдер підкреслив, що має намір опуститися в рейтингах найбагатших і закликав інших, хто має величезні статки і привілеї, наслідувати його прикладу.
 
Рейтинг багатіїв
 
В списку Forbes "Мільярдери світу 2022" Гейтс посідає 4-ту позицію, його багатство оцінюють в $129 млрд. Він разом з Полом Алленом створив в 1975 році компанію Microsoft, яка згодом перетворилася в світового гіганта з розробки програмного забезпечення для комп'ютерів та інших пристроїв.
 
Білл Гейтс, фото з відкритих джерел
 
Найзаможнішим жителем планети Земля, згідно рейтингу, є американець Ілон Маск ($219 млрд) - інженер, підприємець, винахідник, інвестор. Є засновником компаній SpaceX, PayPal, Neuralink та інших. Керівник компанії Tesla Inc., що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії SolarCity.
 
Ілон Маск, фото з відкритих джерел
 
На другій сходинці - американець Джефф Безос ($171 млрд). Засновник інтернет-магазину Amazon.com, аерокосмічної компанії Blue Origin.
 
Джефф Безос, фото з відкритих джерел
 
Французький магнат предметів розкоші Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно залишився на третій сходинці ($158 млрд).
 
Бернар Арно, фото з відкритих джерел
 
П'ятірку найбагатших в світі замкнув Воррен Баффет ($118 млрд) - засновник холдингової компанії Berkshire Hathaway.
 
Воррен Баффет, фото з відкритих джерел
 
Всього в переліку 2 668 мільярдерів, серед яких 6 українців. Найбагатшим громадянином України незмінно багато років визнаний власник холдингової компанії SCM Рінат Ахметов ($4,2 млрд), який посів 687 місце.
 
Рінат Ахметов, фото з відкритих джерел
 
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18 07 2022 11:50
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