Блокада Криму б'є по головному міфу путіна. Півострів із символу імперського тріумфу перетворюється на доказ його поразки – Пітер Дікінсон

Редактор проєкту UkraineAlert Атлантичної ради Пітер Дікінсон аналізує, як розпочата на початку 2026 року українська дронова блокада Криму – атаки на "сухопутний міст", паливну інфраструктуру та енергопостачання півострова – перетворилася з військової проблеми на екзистенційну загрозу для кремлівської міфології. Він доводить, що анексія Криму 2014 року стала фундаментом, на якому путін збудував образ "збирача імперії" та відчуття реваншу після розпаду СРСР. Саме тому нинішній колапс постачання на півострові є для нього не просто логістичною, а глибоко особистою поразкою. Спираючись на досвід відступу з Херсона та виведення Чорноморського флоту, Дікінсон прогнозує, що путін, найімовірніше, відповідатиме замовчуванням проблеми через пропаганду, а не ядерною ескалацією. Висновок: Крим, який упродовж дванадцяти років був символом путінського тріумфу, ризикує стати символом його імперського прорахунку.

Призначена кремлем окупаційна влада в анексованому Криму минулого тижня оголосила режим надзвичайної ситуації через відключення електроенергії та дефіцит пального, спричинені дедалі жорсткішою українською блокадою півострова. Погіршення ситуації створює серйозні практичні труднощі для російської воєнної кампанії в Україні. Але головне – воно ставить під загрозу ретельно вибудувану кремлівську міфологію, яка зображує путіна як великого відновника російської імперії.

Українська кампанія стратегічних ударів у Криму та навколо нього триває з початку 2026 року й значною мірою спирається на новітнє покоління ударних дронів, здатних діяти глибоко в тилу ворога. Ці дрони середньої дальності дали змогу вражати шляхи сполучення півострова з материком, а також важливі об'єкти безпосередньо в Криму. Особливу увагу приділено так званому "сухопутному мосту" – смузі окупованого півдня України, що є життєво важливою артерією, яка з'єднує Крим із територією російської федерації.

Ця безпрецедентна в історії воєн дронова блокада виявилася вкрай ефективною. Окупаційна адміністрація Криму змушена була запровадити обмеження на роботу громадського транспорту, вуличне освітлення та електропостачання, а продаж бензину цивільному населенню тепер жорстко нормується – наприкінці червня його на певний час взагалі призупинили. Багато мешканців півострова вирушали через Кримський міст у пошуках пального до Краснодарського краю та Ростовської області росії, проте, за свідченнями, деякі автозаправки відмовляли кримським автомобілям в обслуговуванні через власний брак пального. За відсутності бензину та через щоденні відключення електрики бронювання в кримських курортних закладах у червні, за наявними даними, обвалилися на 79 відсотків.

Блокада Криму має серйозні військові наслідки для росії. З 2022 року півострів слугує ключовим плацдармом і маршрутом постачання для сотень тисяч російських військових, розташованих на півдні України. Малоймовірно, що Київ наразі має достатньо особового складу для наземного наступу з метою звільнення Криму, однак українська дронова тактика цілком може перетворити півострів на непридатний для великомасштабного військового базування. Це підірве російську окупацію півдня України, а також обмежить здатність Москви завдавати ударів по українських містах.

Психологічне значення української блокади Криму, ймовірно, ще вагоміше. Коли навесні 2014 року росія захопила Крим, це викликало хвилю тріумфу серед російського суспільства, різко піднесло національну гордість і підняло рейтинг схвалення путіна до рекордних показників. Ця ейфорична реакція відображала романтизований образ Криму в масовій російській свідомості – як символу імперії, місця історичної російської слави та курорту, яким користувалися покоління росіян. Після розпаду СРСР багато хто так і не змирився з тим, що півострів належав незалежній Україні.

путін розумів цю емоційну прив'язаність і скористався нею повною мірою. Коли навесні 2014 року відбувалося збройне захоплення Криму, він спочатку заперечував будь-яку причетність росії й наполягав, що вона в цьому не бере участі. путін тоді стверджував, що тисячі добре озброєних російських військових без розпізнавальних знаків, які захоплювали півострів, насправді є групами незадоволених місцевих мешканців. Проте щойно стало цілком очевидно, що міжнародна спільнота не має наміру втручатися чи запроваджувати відчутні санкції, він швидко почав приписувати собі всі заслуги за вторгнення й подав прикрашені версії того, як особисто координував усю операцію.

Приголомшливий успіх кримської операції явно надихнув путіна й переконав його у фундаментальній слабкості Заходу. Саме це заклало підвалини всього, що сталося далі. Упродовж кількох тижнів розпочалося російське вторгнення на материкову Україну, супроводжуване скоординованими кремлем спробами розпалити "сепаратистські" заворушення на півдні та сході країни. Це призвело до виснажливої неоголошеної війни на Донбасі, яка своєю чергою проклала шлях до повномасштабного вторгнення 2022 року.

У міру ескалації агресії проти України протягом останніх дванадцяти років Крим перетворився на центральний елемент імперської пропаганди путінського режиму та символ повернення росії до статусу великої держави. Наприкінці 2014 року сам путін заявив, що півострів є для росії "Храмовою горою". Річницю окупації щороку відзначали з великою пишністю, а будівництво мосту, що з'єднав Крим з материковою росією, стало флагманським проєктом кремля. Коли міст відкрили 2018 року, путін особисто проїхав по ньому на вантажівці.

Усе це робить нинішній режим надзвичайної ситуації в Криму серйозним особистим приниженням для путіна. Вибудувавши образ героїчного вождя, який повернув півострів до "рідної гавані", він тепер неспроможний ані запобігти українським авіаударам, ані забезпечити населення базовими послугами. Це вже саме собою є значним ударом по його престижу. Якщо ситуація й далі погіршуватиметься, а нинішній слабкий потік виїздів перетвориться на повноцінну евакуацію, криза набуде значно більшого масштабу й може дестабілізувати становище всередині самої росії.

Дехто припускає, що путін відповість на кримську кризу посиленням ударів по українському цивільному населенню або погрозами на адресу Європи. Цього справді не можна виключати.

Проте досвід останніх чотирьох років свідчить: зіткнувшись із принизливими невдачами, путін значно частіше обирає мовчазний відступ. У вересні 2022 року він заявив про готовність застосувати ядерну зброю для захисту завойованих українських територій і попередив, що "не блефує". Втім, коли Україна за кілька тижнів викрила цей блеф і звільнила окупований росією Херсон, ядерної відповіді не було.

Так само путін неодноразово погрожував жорсткою відплатою, якщо Україна наважиться атакувати військово-морські бази в Криму. Проте коли українські дронові сили, знехтувавши цими погрозами, потопили чи пошкодили десятки російських кораблів, путін тихо вивів залишки флоту з окупованого Криму у відносну безпеку в росії. Відступ Чорноморського флоту росії з Криму став приголомшливою перемогою України, яку годі було уявити напередодні повномасштабного вторгнення. І все ж ця знакова подія залишилася майже повністю замовчаною російськими медіа під контролем кремля.

Це кремлівське замовчування поразки в битві за Чорне море, ймовірно, найкраще свідчить про те, як путін реагуватиме, якщо його контроль над Кримом і надалі слабшатиме. Замість ядерної ескалації він, найімовірніше, накаже пропагандистській машині применшити значення півострова й повністю перевести увагу на інші теми. Крим довго вважали найбільшою перемогою путіна, але тепер він ризикує перетворитися на символ його катастрофічного імперського прорахунку.