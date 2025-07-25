Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро

Старша співробітниця Atlantic Council Елізабет Бро розповідає про низку підривів танкерів, які в обхід санкцій перевозять російську нафту. Ніхто не бере на себе відповідальність, але аналітики вважають, що це справа рук українських спецслужб. Тож ніхто не засуджує ці дії з огляду на терор, який чинить росія по відношенню до України та українців.

Серія вибухів на російських нафтових танкерах свідчить про те, що Україна відкрила новий успішний фронт у своїй асиметричній боротьбі проти імперських амбіцій москви.

16 липня або близько цієї дати це сталося знову: танкер, пов'язаний з росією, вибухнув за загадкових обставин. Це був восьмий такий вибух за участю судна, пов'язаного з рф, із початку року. Ніхто не взяв на себе відповідальність за ці інциденти, але аналітики вказують на Україну. Більшість країн були б обурені, якби судна почали вибухати після заходження в їхні порти, але, з огляду на повномасштабне вторгнення і триваючу війну проти України, росія заслужила на своє нещастя.

"Пушпа", тіньовий танкер, який іноді плаває без реєстрації під прапором, не є тим гостем, якого будь-яка країна хотіла б бачити у своїх водах, але, як і будь-яке судно, він має право на прохід. Коли він регулярно курсує до російського порту Усть-Луга і назад, Фінляндія та Естонія просто змушені дозволити цьому багаторазовому порушнику правил перетинати Фінську затоку. Так само й інші країни Балтії, через води яких він проходить.

Але орієнтовно 16 липня на борту підсанкційного нафтового танкера, що плив Середземним морем, стався вибух. Причина вибуху не оголошена, але це був останній у ланцюжку вибухів на суднах, пов'язаних з росією. Наприклад, 30 червня нафтовий танкер "Віламуора" був пошкоджений вибухом біля берегів Лівії. У лютому постраждали щонайменше три танкери, включаючи один у порту Усть-Луга. Морські аналітики цьогоріч зареєстрували вісім підозрілих вибухів, пов'язаних із суднами, що мають відношення до росії.

Якби судна, які регулярно заходять у порти інших країн, почали вибухати, це викликало б справедливе обурення такими відвертими атаками на глобальний морський порядок. Також виникли б підозри, що це чергова частина агресії росії проти Заходу в сірій зоні – саботаж суден, аби судноплавні лінії припинили заходити в порти, що постраждали.

Хто б не планував і не здійснював ці атаки, він, схоже, має на меті вивести з ладу флот суден, які транспортують російську нафту і допомагають фінансувати війну проти України та її народу. Деякі судна роблять це згідно з правилами, але є й тіньовий флот, який перевозить російську нафту, яка продається за ціною, що перевищує встановлений ліміт, порушуючи обмеження.

Хоча ніхто не взяв на себе відповідальність за жодний з вибухів, широко вважається, що за принаймні деякими з них стоїть Україна. Мало які інші країни або угруповання мають навички або мотивацію для таких атак.

За звичайних обставин вибухи, що зачіпають торгові судна, вважалися б огидними, образою для світового судноплавства, свободи морів і міжнародного порядку, заснованого на правилах. Але судна, що стали мішенями, вели бізнес з росією і приносили доходи для кампанії Кремля з вбивчого тероризму в Україні.

Болючою реальністю є те, що Україна військово слабша за росію, саме тому путін вважав, що "спеціальна військова операція" закінчиться за кілька днів. Україна все ще має структурні недоліки у вигляді значно меншої чисельності населення, а отже, і меншої чисельності збройних сил, але вона інноваційно та успішно використовує ті ресурси, які має.

Наприклад, з початку війни її дронова промисловість пережила бум: минулого року було вироблено 2,2 мільйона дронів з видом від першої особи (FPV) порівняно з 600 000 у 2023 році. За даними Georgetown Security Review, близько 96% дронів FPV, які Україна використовувала минулого року, були вітчизняного виробництва.

Відтоді як росія вторглася в Україну і неодноразово порушувала Женевські конвенції, наприклад, катуючи військовополонених і нападаючи на цивільне населення, зобов'язання України дотримуватися суворих правил "джентльменської" поведінки було поставлено під сумнів. Що може статися далі? Більше вибухів кораблів? Нові інноваційні атаки?

Кремль вжив заходів, щоб запобігти подальшим вибухам у російських портах: путін підписав указ, який вимагає від усіх суден, що заходять у країну, отримати дозвіл ФСБ. Але найпростіший спосіб для росії уникнути неприємних сюрпризів, включаючи вибухи танкерів, – це вивести війська з України. Через три з половиною роки війни це здається марною надією.

Джерело: CEPA