Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph

Трамп припиняє військову допомогу Україні, залишаючи боротьбу з росією проблемою виключно для Європи. Британська The Telegraph фокусує парадоксальну ситуацію: Європа витрачає понад €20 млрд на російські енергоресурси, фактично фінансуючи путінську військову машину більше, ніж підтримує Україну. Видання задається питанням: чи зможе Київ вижити самотужки проти російського оборонного бюджету в $160 млрд, коли європейські союзники й досі більше обіцяють, ніж діють.

Отже, офіційно: Вашингтон припиняє військову допомогу Україні. На слуханнях у Конгресі цього тижня міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що адміністрація Трампа має "зовсім іншу думку" про війну в Україні, ніж адміністрація Джо Байдена, і наголосив, що "мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає інтересам обох сторін і нашої країни", пише британська The Telegraph.

З огляду на те, що темою слухань був військовий бюджет США на 2026 рік, на думку The Telegraph, це повідомлення не могло бути більш чітким. Боротьба з росією тепер є проблемою Європи.

З моменту повномасштабного вторгнення путіна в лютому 2022 року Вашингтон надав Україні військову допомогу на суму близько $74 млрд. Це включає озброєння, яке змінює хід війни, таке як системи ППО Patriot, які є єдиним ефективним захистом України від російських балістичних ракет, ракети ATACMS і HIMARS, далекобійні артилерійські системи M777, танки, броньовані машини та мільйони артилерійських снарядів.

Деякі пакети допомоги епохи Байдена все ще знаходяться на стадії закупівлі. Але гірка правда, на думку The Telegraph, полягає в тому, що найпотужніший і найбагатший союзник покинув Київ.

Це залишає Україні три варіанти. Перший – покластися на те, що Європа втрутиться і надасть необхідну зброю та обладнання. Другий варіант, запропонований на початку цього місяця Зеленським, – це купівля зброї американського виробництва у Вашингтоні за європейські гроші. Третій варіант – виробництво необхідної зброї на українських заводах за рахунок європейських союзників.

На щастя для України, пише видання, європейські лідери неодноразово обіцяли вжити необхідних заходів і надати Україні все необхідне для продовження боротьби. Проте, на жаль, на практиці Європа, здається, краще обіцяє, ніж дійсно діє.

9 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила в Брюсселі про пакет ReArm Europe, який "може мобілізувати близько €800 млрд на оборонні витрати протягом п'яти років... це важливий момент для Європи, і ми готові вжити необхідних заходів".

Проте, як зазначає The Telegraph, незабаром з'ясувалося, що ця приголомшлива сума насправді не була інвестицією, а представляла собою послаблення обмежень на запозичення для членів ЄС, якщо вони вирішать збільшити свої оборонні бюджети. 19 березня Верховний представник ЄС із зовнішніх відносин Кая Каллас запропонувала пакет військової допомоги для України на суму €40 млрд. Але цей план був відхилений скептиками – Угорщиною, Словаччиною, Хорватією, Іспанією та Італією. Минулого місяця Європа нарешті виклала на стіл деякі гроші (хоча й чужі), направивши €1 млрд з Фонду миру ЄС, сформованого з заморожених російських активів, на фінансування оборонної промисловості України.

Київ використає цю допомогу з користю, вважає британське видання. За його словами, внутрішнє виробництво зараз задовольняє до 50 % військових потреб України, незважаючи на неодноразові російські удари по заводах. І Україна вже випереджає ЄС у виробництві багатьох видів озброєння. Виробництво українських гаубиць "Богдана" зараз становить 20 одиниць на місяць, що перевищує виробництво французьких "Цезарів ", і може подвоїтися за умови додаткового фінансування з боку ЄС. Виробництво дронів швидко зростає: до 2025 року планується випустити 5 млн невеликих FPV-дронів, а також 30 тис. дронів дальнього радіусу дії та 3 тис. крилатих ракет.

Крім того, як пише The Telegraph, деяке нове українське обладнання насправді краще за іноземне, оскільки воно більш точно адаптоване до специфічних потреб бойових дій на Донбасі. Українська система РЕБ Limma перевершує російські та західні технології в глушінні російських планерних бомб.

Смілива та витончена масова атака дронів на російські стратегічні бомбардувальники в глибині росії, на думку The Telegraph, доводить, що Україна має технічну досконалість, промисловий потенціал і тактичну уяву, щоб створити власну потужну оборону. Дійсно, за багатьма показниками українська армія є не тільки найбільшою, але й найкраще оснащеною на європейському континенті, за винятком росії. Але Україна має глибокі вразливі місця в нижній частині ієрархії оборонних закупівель, коли йдеться про практичні аспекти війни: від артилерійських снарядів до куль і запасних частин.

Історії про неминучий економічний і військовий колапс росії приємно читати, але вони не підтверджуються постійними і безжальними атаками в повітрі й на землі. Цьогоріч росія планує витратити $160 млрд на оборону, і завдяки розбіжностям у купівельній спроможності долар, витрачений в росії, приносить набагато більший ефект. російський Т-90 коштує приблизно $4,5 млy, а американський M1 Abrams може коштувати до $9,61 млн.

Західні експерти з питань оборони попередили, що американські ракетні системи Patriot, які виробляються з 1981 року, стають все менш ефективними проти російських гіперзвукових крилатих ракет та масових атак шахедів.

Чи зможе Україна вижити лише за рахунок власних ресурсів і періодичних грошових вливань з Європи? Найсумнішим, на думку The Telegraph, є те, що значна частина щедрих витрат Кремля на оборону безпосередньо фінансується самою Європою, яка в 2025 році має витратити понад €20 млрд на закупівлю нафти, газу, вугілля та урану в росії.

Поки Європа продовжує витрачати більше коштів на фінансування військової машини путіна, ніж на Україну, її обіцянки підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно, звучать порожньо, завершує публікацію The Telegraph.

Джерело: The Telegraph