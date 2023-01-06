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Бредлі, AMX10RC, Marder. Які "нетанки" отримає Україна від США, Франції та Німеччини – Марк Гертлінг

Переклад iPress
06 січня 2023, 11:38
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які "нетанки" отримає Україна від США, Франції та Німеччини – Марк Гертлінг
Колишній командувач армії США в Європі Марк Гертлінг коротко описав бойові та технічні характеристики бойових машин, які США, Франція та Німеччина збираються надати Україні та їхні переваги на полі бою. Всі вони значно переважають російське озброєння.

Поки американці зосереджені на Палаті представників та виборах спікера, Україна продовжує боротьбу. І США та НАТО продовжують шукати "життєздатні" рішення для оснащення та підтримки України на полі бою. Багато чуток за останні кілька днів. Що ж може відбутися?

Кілька днів тому, Bloomberg першим повідомив про можливість відправки США бойових машин "Бредлі" в Україну. На мою думку, це чудова ідея, і я підтримую її всім серцем! Чому? Як я вже казав кілька днів тому, я був командиром "Бредлі" під час "Бурі в пустелі".

Бред (або БМП/БТР) - це не танк, але він може бути вбивцею танків і носієм десанту. На башті: 2 протитанкові ракети TOW, 25-мм ланцюгова гармата Bushmaster, 7,62-мм коаксіальний кулемет, всі ефективні на великих відстанях.

Нижче фотографія нашого БТРа 1990-91 років, першого варіанту "Бреда", з "мішками з піском для бідняків" та додатковим багажником. Це була чудова машина. Ми ефективно знищували іракські танки, БМП та інші цілі. Наш бронетанковий кавалерійський підрозділ брав участь у битві на Мединському хребті.

Хоча це гусенична машина, вона не має багато складних проблем з двигуном/баштою. Хороша витрата пального, максимальна швидкість близько 40 миль/год (64 км/год.) по пересіченій місцевості, недорогий рівень технічного обслуговування, надійний захист та вогнева міць. Піхотні варіанти мають багато місця в кузові для десанту.

Ще одна чутка останніх днів - Макрон пообіцяв Зеленському кілька "винищувачів танків" AMX10RC (теж не танк). Величезний комплект. 105-мм основна гармата, зенітний кулемет калібру 12,7 та коаксіальний кулемет калібру 7,62. Колеса, не гусениці!

Він також вимагає невибагливого рівня обслуговування, має великий пробіг, має легкість у підтримці та чудову прохідність по будь-якій місцевості.

Я також підозрюю, що Байден і НАТО наполягатимуть на тому, щоб Німеччина надала свій еквівалент цих двох машин – Marder. Ця машина має протитанковий ракетний комплекс MILAN, 20-мм гармату, а також кулемет калібру 7,62.

Перевагою всіх 3-х є їхня вогнева міць, велика прохідність, низькі витрати на обслуговування, легкий ремонт та невеликий логістичний шлях. Жодна з них не є танком, про що багато хто ще буде кричати. Але вони дозволять українським загальновійськовим підрозділам, що формуються, здійснювати маневри у високому темпі.

Недоліком є те, що підготовка, ремонтні частини (і методи ремонту) не є взаємозамінними. Але їх буде легко інтегрувати на полі бою. Всі вони смертоносні проти техніки росіян, включаючи танки (протитанкові ракети мають більший радіус дії, ніж танкова гармата росіян).

Якби я був українським командиром, я був би надзвичайно радий застосувати будь-яку з них, особливо на південному театрі бойових дій. І я також підозрюю, що найближчими тижнями ми побачимо нові раунди підтримки з боку НАТО та плани підготовки українських загальновійськових підрозділів. Але це лише припущення.

Джерело

Марк Гертлінг

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