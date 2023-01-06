Бредлі, AMX10RC, Marder. Які "нетанки" отримає Україна від США, Франції та Німеччини – Марк Гертлінг

Поки американці зосереджені на Палаті представників та виборах спікера, Україна продовжує боротьбу. І США та НАТО продовжують шукати "життєздатні" рішення для оснащення та підтримки України на полі бою. Багато чуток за останні кілька днів. Що ж може відбутися?
Кілька днів тому, Bloomberg першим повідомив про можливість відправки США бойових машин "Бредлі" в Україну. На мою думку, це чудова ідея, і я підтримую її всім серцем! Чому? Як я вже казав кілька днів тому, я був командиром "Бредлі" під час "Бурі в пустелі".
Бред (або БМП/БТР) - це не танк, але він може бути вбивцею танків і носієм десанту. На башті: 2 протитанкові ракети TOW, 25-мм ланцюгова гармата Bushmaster, 7,62-мм коаксіальний кулемет, всі ефективні на великих відстанях.
Нижче фотографія нашого БТРа 1990-91 років, першого варіанту "Бреда", з "мішками з піском для бідняків" та додатковим багажником. Це була чудова машина. Ми ефективно знищували іракські танки, БМП та інші цілі. Наш бронетанковий кавалерійський підрозділ брав участь у битві на Мединському хребті.
Хоча це гусенична машина, вона не має багато складних проблем з двигуном/баштою. Хороша витрата пального, максимальна швидкість близько 40 миль/год (64 км/год.) по пересіченій місцевості, недорогий рівень технічного обслуговування, надійний захист та вогнева міць. Піхотні варіанти мають багато місця в кузові для десанту.
Ще одна чутка останніх днів - Макрон пообіцяв Зеленському кілька "винищувачів танків" AMX10RC (теж не танк). Величезний комплект. 105-мм основна гармата, зенітний кулемет калібру 12,7 та коаксіальний кулемет калібру 7,62. Колеса, не гусениці!
Він також вимагає невибагливого рівня обслуговування, має великий пробіг, має легкість у підтримці та чудову прохідність по будь-якій місцевості.
Я також підозрюю, що Байден і НАТО наполягатимуть на тому, щоб Німеччина надала свій еквівалент цих двох машин – Marder. Ця машина має протитанковий ракетний комплекс MILAN, 20-мм гармату, а також кулемет калібру 7,62.
Перевагою всіх 3-х є їхня вогнева міць, велика прохідність, низькі витрати на обслуговування, легкий ремонт та невеликий логістичний шлях. Жодна з них не є танком, про що багато хто ще буде кричати. Але вони дозволять українським загальновійськовим підрозділам, що формуються, здійснювати маневри у високому темпі.
Недоліком є те, що підготовка, ремонтні частини (і методи ремонту) не є взаємозамінними. Але їх буде легко інтегрувати на полі бою. Всі вони смертоносні проти техніки росіян, включаючи танки (протитанкові ракети мають більший радіус дії, ніж танкова гармата росіян).
Якби я був українським командиром, я був би надзвичайно радий застосувати будь-яку з них, особливо на південному театрі бойових дій. І я також підозрюю, що найближчими тижнями ми побачимо нові раунди підтримки з боку НАТО та плани підготовки українських загальновійськових підрозділів. Але це лише припущення.