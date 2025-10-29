Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico

Схоже, Орбан отримав додаткові стимули від москви, оскільки Будапешт взявся за посилення "політичного союзу" з однодумцями. Серед них він бачить Словаччину та потенційно Чехію після перемоги Бабіша на виборах. А також націлився на поєднання радикально правих та лівих сил в Європарламенті для протидії допомозі Україні з боку ЄС. Про це в інтерв'ю Politico відкрито заявив політичний радник угорського прем'єра Балаж Орбан.

За його словами, Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС, зокрема проводити попередні наради перед самітами.

Хоча до створення міцного політичного альянсу ще далеко, зауважує Politico, його формування може суттєво ускладнити зусилля Євросоюзу з фінансової та військової підтримки України.

"Я думаю, що це станеться, і буде дедалі помітнішим", – розповів політичний директор прем'єра Балаж Орбан, коли його запитали про можливість створення скептично налаштованого до України альянсу, який почне діяти як блок у Європейській раді.

"Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Саме так ми змогли чинити опір", – зазначив він про так звану групу "Вишеградська четвірка" (V4), до якої входять Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща у період, коли після 2015 року у Варшаві при владі перебувала євроскептична партія "Право і справедливість".

Politico нагадує, що тодішній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький очолював альянс як його найбільший член, а група V4 просувала просімейну політику та жорсткі зовнішні кордони для ЄС, виступаючи проти будь-якого обов'язкового перерозміщення мігрантів між країнами-членами. Альянс "Вишеградської четвірки" розпався після повномасштабного вторгнення росії в Україну: Польща зайняла жорстку позицію щодо москви, а Угорщина – протилежну.

Новий "Вишеградський альянс", зауважує Politico, налічував би трьох, а не чотирьох учасників. Нинішній правоцентристський прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск є послідовно проукраїнським і навряд чи приєднається до будь-якого союзу з Орбаном.

Водночас Роберт Фіцо та Андрей Бабіш підтримують позиції угорського лідера щодо України, закликаючи до діалогу з москвою, а не до економічного тиску. Бабіша критикували за публічне скептичне ставлення до подальшої європейської допомоги Києву, а нинішній міністр закордонних справ Чехії в інтерв'ю Politico попереджав, що Бабіш діятиме як "маріонетка" Орбана за столом Європейської ради.

Втім на відновлення будь-якої версії "Вишеградського альянсу" може піти час. Попри те, що у 2023 році Фіцо був переобраний прем'єр-міністром Словаччини, він не пішов на офіційне союзництво з угорським лідером у конкретних сферах політики, зауважує видання. І додає, що Бабіш після недавньої перемоги його партії на виборах у Чехії ще не сформував уряд.

Поза "Вишеградською трійкою"

Пошук політичних союзників у Брюсселі для Угорщини не обмежується Європейською радою, повідомив політичний директор угорського прем'єра Балаж Орбан. За його словами, партія Фідеш, яка входить до групи крайніх правих "Патріоти за Європу", може розширити свої партнерства в Європарламенті, зокрема з правою групою "Європейські консерватори та реформісти", крайніми правими з групи "Європа суверенних націй" і навіть "деякими лівими групами".

На думку радника, мейнстримні сили, зокрема правоцентриська "Європейська народна партія", рано чи пізно можуть виступити проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, зруйнувавши центристську більшість, яка забезпечила її переобрання.

"Отже, реконструкція V4 триває. Ми маємо третю за величиною фракцію в Європарламенті. У нас є мережа аналітичних центрів, широко представлена тут, у Брюсселі, і вона має також трансатлантичне крило. І ми шукаємо партнерів, союзників із кожного питання", – розповідає Балаж Орбан.

Аналітичний центр Колегіум Матяша Корвіна (MCC), який здебільшого фінансується союзниками угорського лідера та який очолює Балаж Орбан, розширив свою присутність у Брюсселі від часу свого заснування в 2022 році, інформує Politico.

Прем'єр-міністр Угорщини, який перебуває при владі вже 15 років, наступного року вступить у боротьбу за переобрання. За даними опитування Politico, партія Тіша лідера опозиції Петера Мадяра наразі є популярнішою за партію Фідеш Орбана.

На запитання про майбутню виборчу кампанію радник Орбана відповів, що вона буде "важкою, як завжди", поклавши провину на Брюссель за "організовану, скоординовану спробу усунути угорський уряд", яка, за його словами, включає "політичну підтримку опозиції".

Натомість Politico нагадує: Європейська комісія заявляє, що заходи з призупинення фінансування для Угорщини зумовлені невиконанням Будапештом законодавства ЄС, а не політичними міркуваннями. На запитання, чи Будапешт продовжує підтримувати угорського комісара з питань охорони здоров'я Олівера Варгеї, якого звинувачують у вербуванні шпигунів в інституціях ЄС у період його роботи дипломатом ЄС, Балаж Орбан відповів, що той "відмінно виконує свою роботу". "Це лише ... питання, які використовують, щоб змалювати Угорщину як країну, нібито нелояльну до інституцій, – додав він. – Ми хочемо бути всередині. Ми – частина клубу".

Джерело: Politico