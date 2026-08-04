Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal

Wall Street Journal зауважує, наскільки глибоко економіка США вже залежить від буму штучного інтелекту: інвестиції в дата-центри, обладнання та пов’язане із ШІ будівництво разом зі зростанням фондового ринку, за оцінками економістів, забезпечують близько третини недавнього економічного зростання країни. Видання звертає увагу й на зворотний бік цієї залежності – якщо бум ШІ раптом вичерпається, економіка може втратити значну частину своєї стійкості. Водночас ці інвестиції підтримують зростання, витісняють інші сфери використання ресурсів і підживлюють інфляцію, зокрема через подорожчання пам’яті для смартфонів.

Економіка, яка тримається на ШІ

Економіка США дедалі більше робить ставку на штучний інтелект. Технологічні компанії витрачають сотні мільярдів доларів, щоб забезпечити потреби ШІ в обчислювальних потужностях, залучають мільярди доларів боргового фінансування для цих закупівель, пише американська Wall Street Journal.

Як зауважує видання, стрімке будівництво дата-центрів підтримує будівельні витрати, зайнятість і надходження до місцевих бюджетів. Водночас ралі на фондовому ринку, підживлюване зростанням акцій виробників чипів та інших компаній, що виграють від буму ШІ, суттєво збільшило статки домогосподарств. Це, своєю чергою, стимулює споживчі витрати.

За оцінкою економіста Oxford Economics Майкла Пірса, у сукупності ці чинники забезпечили приблизно третину недавнього економічного зростання країни.

Але, наголошує WSJ, та сама підтримка, яку економіка отримує від буму ШІ, водночас робить її вразливою: що станеться, якщо цей бум раптом згасне?

"Нині ШІ значною мірою є рушієм економіки, – зазначив економіст Barclays Джонатан Міллар. – Важко уявити, що без цього поштовху вона була б настільки ж стійкою".

Точно визначити, якою саме мірою економіка завдячує ШІ, непросто, і будь-яка така оцінка буде неточною. Проте, судячи з усього, вплив є значним.

Що показують цифри

Деталі оприлюдненого минулого тижня звіту про валовий внутрішній продукт –показник економічного зростання, що ґрунтується на обсязі вироблених у країні товарів і послуг, – свідчать, що інвестиції бізнесу в категорії, пов’язані зі ШІ, продовжують зростати. Витрати на програмне забезпечення, будівництво дата-центрів та комп’ютерне й комунікаційне обладнання у перерахунку на рік , сягнули близько 1,5 трильйона доларів – проти близько 1 трильйона доларів два роки тому.

У понеділок Міністерство торгівлі повідомило, що червневі витрати на будівництво дата-центрів у перерахунку на рік сягнули 68,3 мільярда доларів – на 21,5 мільярда доларів більше, ніж роком раніше. Натомість витрати на все інше приватне будівництво . – від житлових будинків до торгових центрів і лікарень – за той самий період скоротилися на 101,6 мільярда доларів. Того ж дня коментарі в липневому звіті Інституту управління постачанням (ISM) щодо виробничого сектора засвідчили стійкий попит, пов’язаний зі ШІ.

Втім, як зазначає WSJ, не всі технологічні витрати пов’язані саме зі ШІ – частина спрямована, наприклад, на звичайні комп’ютери для офісних працівників. Водночас розбудова інфраструктури ШІ зумовлює й інші види капітальних витрат, зокрема на системи охолодження та резервні генератори.

Деякі складники цієї інфраструктури, наприклад чипи пам’яті, імпортують, тож не всі витрати на ШІ безпосередньо збільшують виробництво у США, а отже, й ВВП. Так, за перші п’ять місяців цього року США імпортували з Тайваню комп’ютерного обладнання, напівпровідників та інших електронних компонентів приблизно на 90 мільярдів доларів – проти близько 20 мільярдів доларів за перші п’ять місяців 2024 року.

Крім того, інфляція "з’їдає" частину вартості інвестицій у ШІ: через різке зростання цін на чипи покупці отримують за свої гроші менше, ніж раніше.

Попри це, за оцінкою Пірса з Oxford Economics, самі лише інвестиції у ШІ забезпечили майже чверть недавнього зростання валового внутрішнього продукту.

Фондовий ринок і ефект багатства

Як зауважує WSJ, другим важливим джерелом підтримки економіки є фондовий ринок, підживлений ШІ.

У першому кварталі, за даними Федеральної резервної системи, чисті статки американських домогосподарств сягнули 174 трильйонів доларів – на 13 трильйонів доларів більше, ніж роком раніше, переважно завдяки зростанню акцій. Відтоді широкий індекс S&P 1500 зріс приблизно на 15%, тож зараз чисті статки, ймовірно, ще на кілька трильйонів доларів вищі. Значною мірою це зростання забезпечив ентузіазм навколо ШІ.

Коли чисті статки людей зростають, вони починають витрачати вільніше. Оцінки цього "ефекту багатства" різняться, але економісти загалом вважають, що на кожен долар приросту ринкового багатства припадає кілька центів додаткових витрат. Найбільше зростають витрати заможніших споживачів, яким належить основна частка акцій.

"Без цього інвестиційного буму економіка, гадаю, цілком очевидно, зростала б повільніше", – вважає Пірс.

Витіснення інших секторів та майбутні ризики

Втім, зазначає WSJ, є й інший бік: можливо, ШІ поглинає стільки ресурсів, що фактично витісняє інші сектори економіки. Наприклад, землю, матеріали й кваліфіковану робочу силу, які використовують для будівництва дата-центрів, можна було б спрямувати на щось інше.

"Не можна просто прибрати ШІ й вважати, що все інше залишиться без змін, – зауважив економіст JPMorgan Chase Майкл Феролі. – Активність і фінансовий ентузіазм навколо ШІ можуть витісняти іншу економічну активність".

WSJ наголошує також, що ШІ підживлює інфляцію, зменшуючи купівельну спроможність споживачів. Наприклад, iPhone 18 Pro, який має вийти у вересні, міг би коштувати дешевше, якби не подорожчання чипів пам’яті.

Наразі, попри нещодавній розпродаж деяких акцій, пов’язаних зі ШІ, бум капітальних витрат на ШІ, схоже, триватиме. За даними FactSet, аналітики тепер оцінюють, що капітальні витрати п’яти так званих гіперскейлерів – Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms, Microsoft та Oracle – протягом чотирьох років до кінця 2029-го сягнуть майже 4 трильйонів доларів. Це більш ніж на 300 мільярдів доларів більше, ніж прогнозувалося ще місяць тому.

WSJ наголошує, що серйозні потрясіння на фондовому ринку могли б запобігти цьому сценарію. Завадити йому можуть і проблеми на борговому ринку, який допомагає фінансувати цей бум. За оцінками Barclays, цього року обсяг випуску облігацій п’ятьма великими гіперскейлерами та новачком у сфері ШІ SpaceX сягне 285 мільярдів доларів – проти близько 109 мільярдів доларів торік.

"ШІ впливає на дуже багато сфер, – каже Міллар із Barclays. – Значна частина економіки нині фактично залежить від продовження цієї розбудови".

Джерело: Wall Street Journal