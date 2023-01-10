Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times

Американське видання New York Times опублікувало репортаж з Бахмуту, де тривають жорстокі бої з противником. Як пише видання, на початку війни українське керівництво більш неоднозначно ставилося до запеклих боїв з великими втратами. Цього разу жодних сумнівів немає. Деякі аналітики кажуть, що це має стратегічний сенс. "Чому б і ні – це ж наша земля", - говорить український воїн журналісту.

Минулої п'ятниці був ранок, коли камера українського безпілотника зафіксувала російського солдата, який крадькома рухався між деревами на околиці міста. У східному місті Бахмут відбувався черговий ворожий штурм.

Пілот безпілотника зафіксував координати під час спостереження, а потім передав їх супутниковим зв'язком командирам артилерійських підрозділів.

За кілька хвилин українські артилерійські підрозділи завдали ударів по будинках, де, за їхніми спостереженнями, сховалися росіяни. На екрані оператора безпілотника можна було побачити дим від ударів, який безшумно піднімався вгору.

Пізніше того ж дня зі східного району виїхав бронетранспортер, який перевозив поранених українських солдатів до стабілізаційного пункту на заході міста. Українська армія також отримувала свої удари.

Це похмура патова ситуація, яка набула ритму поєдинку за титул чемпіона світу у важкій вазі, де кожна сторона йде нога в ногу в одній із найтриваліших битв війни. Це контрастує зі стратегією України на інших ділянках фронту, де вона досягла успіху, уникаючи прямих зіткнень, покладаючись на спритні маневри, обман і надану Заходом далекобійну зброю, щоб змусити росіян відступити.

На більш ранній фазі війни українське керівництво неоднозначно ставилося до таких битв, як Бахмутська. Президент Володимир Зеленський у рідкісний момент публічного сумніву в собі тоді замислився над тим, чи варті смерті близько 100 українських солдатів щодня в Сєвєродонецьку та Лисичанську того, щоб боротися за два вже зруйнованих міста.

Але цього разу жодних сумнівів не виникло. І нові дослідження показують, що смертельні міські бої минулого літа не були такими безглуздими, як це могло здатися тоді.

Аналіз двох провідних військових аналітиків, опублікований минулого місяця Інститутом зовнішньополітичних досліджень, підтвердив, що бої на виснаження є виправданими. Запеклі бої послабили російську армію настільки, що дві українські контратаки восени були успішними, пишуть аналітики Роб Лі і Майкл Кофман. Ці наступальні операції, у Харківській області на Півночі і в Херсоні на Півдні, завдали президенту росії владіміру путіну двох найбільш ганебних поразок у цій війні.

Читайте аналіз Роба Лі та Майкла Кофмана у перекладі iPress: росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків

"Кількість боєприпасів, які росія витратила, і втрати, яких вона зазнала, прирекли російську армію на поразку", – сказав пан Лі в інтерв'ю.

Чи зіграє Бахмут таку ж роль напередодні очікуваного весняного наступу України, залежить від багатьох змінних, сказав він, у тому числі від того, скільки солдатів росія може виставити після мобілізації минулої осені.

Запеклі бої продовжувалися в понеділок уздовж лінії фронту, яка простягається від Бахмута на північний схід до міста Соледар, при цьому росіяни стверджують, що взяли сусіднє село, а Україна заявляє, що відбила російські спроби штурму самого Соледара.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у своєму дописі в телеграмі, що після невдалої спроби захопити Соледар і подальшого відступу ворог перегрупувався "і розпочав потужний штурм". Українські ж війська "мужньо захищають кожен сантиметр".

У понеділок в Пентагоні високопоставлений американський військовий чиновник описав бої в Бахмуті і навколо нього як "дійсно жорстокі та безжальні", обидві сторони ведуть їх.

Стратегічна цінність Бахмута є дискусійною, але він має символічне значення для обох сторін. Для росії його захоплення стало б найбільш значним успіхом за останні місяці. В Україні тривала битва та великі втрати перетворили Бахмут на національний символ непокори. Пан Зеленський згадав це місто у своєму гучному виступі перед Конгресом США минулого місяця і подарував спікеру Палати представників Ненсі Пелосі український прапор, підписаний солдатами, які воювали в Бахмуті.

Імператив "утримати Бахмут", як кажуть українці, тим не менш, несе в собі певні ризики, попереджають аналітики, кажучи, що це може затьмарити прийняття військових рішень і потенційно затримати відступ, якщо він стане необхідним.

З неба, на моніторі пілота безпілотника, Бахмут безшумно пропливає у відтінках сепії з коричневими ґрунтовими дорогами, сірими уламками будинків та білим димом, що здіймається від пожеж. Патова ситуація перетворила смугу руїн і понівечених, брудних полів на східній околиці міста на сцени, що нагадують Першу світову війну: всюди вирви від снарядів і покинуті тіла російських солдатів, а українські військовослужбовці часто скаржаться на сморід.

"Це місце схоже на Верден у Першій світовій війні, де кожна сторона намагається знекровити іншу", – сказав генерал-лейтенант Фредерік Б. Ходжес, колишній американський командувач військами в Європі, про битву під Бахмутом, яка триває вже шостий місяць.

Обліт пустки в четвер зафіксував типову сцену: два російських тіла, що лежали на полі бою поруч з артилерійською воронкою. "Це схоже на апокаліпсис", – сказав про цю місцевість рядовий Олексій Кондаков, український солдат, який був ротований з Бахмута минулого місяця.

Усередині міста залишилося небагато цивільних осіб, більшість на менш пошкодженому західному березі невеликої річки, що розділяє Бахмут, – Бахмутівки. Східні квартали – це панорами зруйнованих і спалених будинків.

Бійці вливаються у звичну рутину. Минулої п'ятниці група українців проїхала брудною вулицею на спортивному позашляховику, заїхала у двір і вишикувалася біля стіни з гвинтівками напоготові, як вони роблять більшість днів.

У відносній безпеці зруйнованої будівлі один солдат взявся розмотувати кабель для супутникового зв'язку. Інший розпаковував безпілотник. Вони обмінювалися люб'язностями з іншим підрозділом, який того дня використовував ту ж саму зруйновану будівлю, пили з ними чай, не звертаючи уваги на вибухи і гуркіт пострілів ззовні.

За царських часів місто було торговим вузлом на Сході України і центром видобутку солі. Радянська влада перейменувала його на Артемівськ, на честь більшовика, який допоміг придушити недовговічну Українську незалежну республіку на початку 1920-х років. До російського вторгнення це місто було прихистком для торговельних будинків з червоної цегли і університетів, розташованих між трав'янистими пагорбами на сході Донбасу.

За словами Тетяни Щербак, директорки волонтерської їдальні на західному березі, де у п'ятницю кілька десятків цивільних осіб тулилися біля дров'яної печі, гріючи руки і заряджаючи телефони від генератора, від довоєнного населення міста, яке становило близько 100 000 осіб, сьогодні залишилося близько 7 000.

На центральній площі, не звертаючи уваги на вибухи, в деякі дні п'яна жінка кружляє по спіралі й танцює, розкинувши руки, як дитина, імітуючи політ літака. Вона – відомий місцевим жителям, які залишилися, персонаж.

"Кожен страждає по-своєму", – каже 54-річна Світлана Шпаченко, колишня бухгалтерка, яка гріється у їдальні.

Битва у Бахмуті проходила у два етапи: перші 100 днів або близько того у ній брала участь російська регулярна армія, а відтоді – приватна військова компанія "вагнер груп", яка набирала до своїх лав ув'язнених.

Друга фаза була найбільш кривавою, оскільки росіяни штурмували місто, використовуючи бригади, сформовані з ув'язнених. Власник компанії євгєній прігожин, який є близьким соратником президента владіміра путіна і, як вважається, бажає перемоги в Бахмуті для зміцнення свого політичного становища в росії, випробував нову тактику.

Багато з цих підрозділів були, по суті, приреченими солдатами. Українські військові назвали їх атаками людських хвиль.

"По суті, вони беруть на себе основний тягар будь-якої української відповіді", – сказав високопоставлений американський військовий чиновник, який говорив на умовах анонімності для уточнення оперативних деталей. "Потім у вас є краще підготовлені сили, які рухаються за ними, щоб зайняти місце, по якому пройшли ці люди", – додав він.

Сергій Грабський, колишній український полковник і коментатор українських ЗМІ, назвав бої навколо Бахмута "зовсім іншою природою" війни. За його словами, Україна продовжує обороняти місто, зокрема тому, що "їхні втрати важливі для нас".

Атака у п'ятницю була яскравим прикладом.

росіяни просувалися з лісу в місто пішки, без бронетехніки, яку міг побачити безпілотник, що пролітав над ними. На екрані безпілотника бігали цифри висоти та дальності польоту.

"Без очей ми втрачаємо людей, – сказав пілот безпілотника, який попросив називати його на позивний "Навара", що відповідає українській військовій політиці. – А ми не можемо втрачати людей. У нас і так їх менше".

"Навара" попросив не розкривати точне місцезнаходження, але сказав, що загалом можна сказати про росіян, які просуваються до міста, що "виродки знаходяться приблизно у 800 метрах в тому напрямку", вказуючи пальцем у розбите вікно будівлі.

Невдовзі після цього українська артилерія завдала удару по росіянах, які сховалися в районі безлюдних і здебільшого зруйнованих одно- і двоповерхових будинків. На вулицях мікрорайону почалася перестрілка, лунало брязкання кулеметів.

Зробивши кілька польотів, екіпаж безпілотника виїхав іншою дорогою, оминаючи вуличні бої.

Рядовий Андрій Панченко, член команди безпілотника, до вторгнення працював електриком у Польщі, але повернувся і пішов добровольцем в армію. Загалом, за його словами, українці захищають свою країну, адже "якщо ми не будемо боротися, ми не матимемо свободи".

Мета триматися саме в руїнах східного Бахмута була менш зрозумілою, зізнався він. "Я не знаю, я просто виконую накази, – сказав він. – Вони наказали мені бути тут. Але чому б і ні? Це ж наша земля".

Ендрю Крамер – репортер, який висвітлює події в країнах колишнього Радянського Союзу. Він був частиною команди, яка отримала Пулітцерівську премію 2017 року в галузі міжнародного репортажу за серію матеріалів про приховану проєкцію сили росії.

Джерело: The New York Times