Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України та старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков ще раз пояснює західному читачеві основні тези Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, як Україна може перемогти росію і що для цього потрібно. Адже саме це було головним у текстах Залужного, а не теза, що війна перетворюється на затяжну позиційну.

Український Головнокомандувач Валерій Залужний не славиться тим, що прагне бути в центрі уваги, але його нещодавнє інтерв'ю та есе у британському журналі The Economist потрапило в заголовки світових ЗМІ. Міжнародна увага була прикута до твердження Залужного про те, що війна з росією зайшла в глухий кут, і дехто використав коментарі українського командувача для посилення закликів до врегулювання конфлікту з кремлем шляхом переговорів.

Це спровокувало політичну реакцію в Києві: президент України Володимир Зеленський прямо заперечив Залужному і публічно відкинув заяви про патову ситуацію. Спекуляції щодо можливого розриву між Зеленським та його командувачем армії затьмарили детальний аналіз війни, який зробив український генерал. Це прикро, оскільки коментарі Залужного заслуговують на більш детальне вивчення. Окрім визнання нинішнього глухого кута на полі бою, найстарший офіцер Збройних сил України також представив план перемоги над путінською росією.

У своєму інтерв'ю та есе Залужний намагається пояснити, як технологічний прогрес по обидва боки лінії фронту наразі сприяє оборонним операціям, водночас роблячи будь-які великі наступи надзвичайно дорогими. Бойові дії протягом 2023 року надали достатньо доказів цієї тенденції: Україна має оборонні переваги в таких місцях, як Авдіївка та Вугледар, тоді як росія утримує перевагу на півдні на Запорізькому та Херсонському фронтах. "Глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде", – каже Залужний.

Поточне домінування оборонної тактики на полі бою працює на користь росії, оскільки Україна не може дозволити собі заморозити конфлікт на нинішній лінії фронту. Як визнає Залужний, статична, позиційна форма війни була б дуже вигідна росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, перш ніж у кінцевому підсумку загрожувати українським Збройним силам і самій державі. Українське командування має у своєму розпорядженні значно обмеженіші ресурси і прагне зберегти динаміку, оскільки хоче звільнити близько 20 відсотків території країни і звільнити мільйони громадян від російської окупації.

Залужний бачить у технологіях ключ до повернення ініціативи на полі бою і, зрештою, до перемоги над російським вторгненням. У війні, яка вже стала свідком безпрецедентного використання всього – від військово-морських безпілотників до кібератак, він стверджує, що перемога дістанеться тій стороні, яка найкраще зможе використати потенціал існуючих і нових технологій оборонного сектору. "Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а він бачить все, що робимо ми", – пише Залужний. На його думку, щоб вийти з цього глухого кута, потрібно щось нове, на кшталт пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо одне одного.

План майбутньої перемоги над росією з'явився у Залужного на відносно ранній стадії конфлікту. Сто років тому під час Першої світової війни, яка широко сприймається як подібний патовий конфлікт, позначений перевагою оборонної тактики. Нові технології почали створювати проломи для наступальних операцій лише на третьому або четвертому році тієї війни. Варто також зазначити, що нічого подібного до відвертого аналізу Залужного не з'явилося з російського боку, незважаючи на репутацію путінського верховного головнокомандувача Валерія Герасимова як новатора.

Попри те, що Залужний наголошує на важливості нових технологій, його бачення майбутнього ведення війни не покладається на якусь одну "диво-зброю". Натомість український генерал наголошує на важливості ефективного поєднання безпілотників, радіоелектронної боротьби, контрбатарейної боротьби та нових технологій мінування.

Зараз Україна розраховує на те, що її партнери надаватимуть більше цих передових військових технологій. Хоча Залужний намагається не критикувати союзників України, коментуючи вже надану військову допомогу, він натякає на небажання надавати найсучасніші технології і відзначає часті затримки в поставках. "Важливо розуміти, що цю війну не можна виграти зброєю минулого покоління і застарілими методами", – каже він.

Залужний стверджує, що засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) є ключем до перемоги у війні з безпілотниками, і визнає, що на даний момент росія має явну перевагу в цій сфері. Він виступає за розширення виробництва систем РЕБ в Україні та за кордоном, а також закликає до розширення доступу союзників України до радіоелектронної розвідки, включаючи дані зі засобів, які збирають сигнали розвідки.

Генерал визнає, що самі по собі технології не можуть перемогти росію. Він наголошує на необхідності нарощування резервів України та усунення прогалин у чинному законодавстві, які дозволяють громадянам ухилятися від військової служби. Він також закликає до більш сучасного підходу до командування і контролю в українській армії, "щоб ми могли візуалізувати поле бою ефективніше, ніж росія, і швидше приймати рішення".

Український Головнокомандувач застерігає від недооцінки росії. Він підкреслює, що, незважаючи на великі втрати з лютого 2022 року, путінська армія ще тривалий час матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах. Читаючи детальний і тверезий аналіз Залужного, важко уникнути висновку, що час не на боці України.

У своєму інтерв'ю та есе Залужний неодноразово наголошує на небезпеці тривалої війни, яка, за його словами, буде на користь росії з її набагато більшими людськими та матеріальними ресурсами. "Позиційна війна – це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних сил України та її держави", – попереджає він. Рішення, наполягає Залужний, полягає в ефективному використанні найсучасніших оборонних технологій. Він переконаний, що "нові, інноваційні підходи можуть перетворити цю позиційну війну на війну маневрів".

Джерело: Atlantic Council