Чіпів не вистачає. путін бореться за високотехнологічні запчастини, поки його збройний арсенал перетворюється на попіл – Politico

Складені росією списки необхідних закупівель комплектуючих для мікросхем, з якими ознайомилося впливове американське видання POLITICO, свідчать, що США та союзники більш-менш контролюють точки постачання технологій, якими хоче скористатися москва. Слабкою ланкою є Китай, але сам він може лише перепродавати, а не виготовляти, - вважають опитані виданням експерти. Пропонуємо прочитати переклад розслідування POLITICO.

Джерело: Politico

Здається, саме мікрочіпи, зрештою дістануть володимира путіна. Через шість місяців після вторгнення в Україну, через санкції, росія зіткнулася з серйозним дефіцитом технологій.

Випустивши (або втративши у битвах) набагато більше своєї ракетної вогневої потужності, ніж очікувалося, московські солдати вимушені вигрібати давні запаси примітивної радянської епохи. Тоді як озброєні Заходом українські сили контрнаступаючи на півдні намагаються переломити ситуацію та використовують точкові удари по складах боєприпасів і ключових об’єктах інфраструктури, як, наприклад, мости.

Київ чітко усвідомлює, що з великою вірогідністю, результат війни залежатиме від того, чи знайде росія спосіб і шлях дістати високотехнологічні мікросхеми, і намагається забезпечити таку ситуацію, за якої росія їх не отримає. Щоб запобігти такій небезпеці, Україна розсилає міжнародні попередження про те, що кремль склав списки необхідних закупівель - напівпровідників, перетворювачів, з’єднувачів, корпусів, транзисторів, ізоляторів та інших компонентів, більшість з яких виготовлені компаніями США, Німеччини, Нідерландів, Сполученого Королівства, Тайвані і Японії.

POLITICO ознайомилося з одним із російських списків. Він поділений на три пріоритетні категорії — від найбільш до найменш критичних. У ньому навіть вказано вартість товару, яку москва готова сплатити до останньої копійки. Незважаючи на те, що POLITICO не зміг незалежно перевірити джерело надання списку, двоє експертів, що причетні до ланцюгів військового постачання, підтвердили, що він узгоджується з іншими висновками досліджень про військові потреби росії у обладнанні.

Здавалося б, росія не має змоги придбати секретні технології зі списків. кремль має лише базові вітчизняні технології, тому покладався на ключових гравців у США, ЄС та Японії в якості постачальників напівпровідників протягом останніх років. Але таким чином, щоб такі закупівлі були поза увагою через санкції. Труднощі полягають у тому, чи буде така країна-посередник як Китай купувати технології, а потім продавати їх москві. У крайніх випадках, росіяни, схоже, витягують запчастини з побутової техніки, як-от з холодильників.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що у війні наступив переломний момент, коли технологічна перевага виявилася вирішальною.

"За нашою інформацією, росіяни вже витратили майже половину свого арсеналу озброєнь", — розповів він POLITICO.

Він додав, що за оцінками України, росія залишилася лише з "приблизно чотирма десятками" гіперзвукових ракет. "Це ті, що мають точність, і ця точність забезпечується мікрочіпами, які вони мають. Але через санкції, накладені на росію, поставки цього високотехнологічного обладнання... припинилися, і вони не мають можливості поповнити ці запаси".

Меню чіпів

З 25 предметів, які завзято шукає росія, майже всі – це мікрочіпи, вироблені американськими фірмами Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom і Texas Instruments. Завершують список мікросхеми японської фірми Renesas, яка придбала американську компанію IDT; німецької Infineon, яка придбала американську Cypress; мікросхеми американської фірми Vicor; і роз’єми американської фірми AirBorn. Деякі з товарів можна легко знайти в онлайн-магазинах електроніки, тоді як інші були відсутні впродовж кількох місяців через глобальний дефіцит мікрочіпів.

Найдешевший товар у списку пріоритетів – трансивер гігабітного Ethernet 88E1322-AO-BAM2I000 виробництва Marvell, ймовірно, можна придбати в москві за 430,83 рублів за штуку, або близько 7 євро. Найдорожчий продукт - польову програмовану логічну матрицю 10M04DCF256I7G виробництва Intel, можна придбати за сильно завищеними цінами - 66 815,77 рублів або 1107 євро за штуку (до дефіциту чіпів вона коштувала би менше 20 євро).

Коли справа доходить до списку середнього пріоритету, то тут для росіян особливо важливі такі компанії як німецька Harting і нідерландська Nexperia (придбана китайською технологічною компанією Wingtech у 2019 році). Росіяни полюють за низкою корпусів і роз’ємів Harting, як вказано у списку, в тому числі 09 03 000 6201 і 09 03 000 6104, а також інверторами 74LVC1G14GV,125 і 74LVC244APW, 112 восьмиканальних буферів/лінійних драйверів Nexperia/NXP.

Джеймс Бірн, директор відділу розвідки та аналізу відкритих джерел у провідному британському дослідницькому центрі з питань оборони та безпеки RUSI, розповів, що росія, очевидно, роками скуповувала асортимент західних мікрочіпів та іншого необхідного обладнання, однак зараз ці запаси закінчуються.

російська програма військових закупівель "широка, вона добре фінансується, і вони мають величезну військову та промислову базу, де виробляється продукція, - заявив Бірн. - Але зараз вони витратили стільки всього цього в Україні, що їм потрібен великий обсяг нових поставок. І санкції ускладнять це для них... Тому їм доведеться визначити пріоритети щодо критичних випадків і необхідного, і саме тому нам трапилися ці документи. Ми вважаємо, що вони очевидно надзвичайно стараються, щоб забезпечити постачання".

Дірки в блокаді

Після лютневого вторгнення в Україну західні країни посилили санкції проти росії, націлюючись на її шляхи постачання мікрочіпів, щоб зменшити її військовий потенціал. Нові санкції доповнюють роки суворого контролю за продажем чіпів, що часто підпадають під "товари подвійного використання", оскільки використовуються не тільки у військовій, а й у цивільній сферах, згідно з міжнародними угодами (а саме: Вассенаарська угода, законодавство ЄС).

Експерти попереджають, що часто такі режими експортного контролю не можуть зупинити передачу технологій небажаним особам і організаціям.

"Як тільки чіпи опиняються за межами фабрики, дуже важко точно визначити, куди вони потрапляють", — повідомив Дідерік Копс, старший науковий співробітник відділу експорту та торгівлі зброєю Фламандського інституту миру, дослідницької організації, пов’язаної з фламандським парламентом.

За словами Копса, російські організації, які займаються забезпеченням армії, мають різні способи придбання критично важливих товарів: від купівлі на нерегульованих онлайн-ринках, до використання "лівих" магазинів і компаній-поштових скриньок для контрабанди високотехнологічного обладнання в країну.

"Такі країни, як Північна Корея та Іран, накопичили багаторічний досвід, щоб обійти санкції. росія, безсумнівно, підготувалася, щоб впоратися з цим за останні місяці... росіяни також можуть покладатися на історичний досвід для встановлення таких каналів: це було звичною справою під час холодної війни. І вона (росія - ред.) має довгі кордони з сусідніми країнами та велику мережу держав-союзників, з якими можна співпрацювати", – розповів Копс.

США, Європа та інші західні союзники встановили режими ліцензування, щоб перешкодити компаніям експортувати важливі військові технології клієнтам, які можуть бути небезпечними. Але "моніторити нелегальні канали і навіть законні канали розповсюдження, щоб побачити, хто є кінцевим користувачем, — це величезна проблема", — заявив Копс.

Санкції, запроваджені після вторгнення в лютому, мали на меті закрити лазівки та ще більше закрутити гайки для російської армії.

За словами Деміена Сплітерса, заступника операційного директора Conflict Armament Research (CAR) – організації, що спеціалізується на відстеженні військової зброї, яка наразі досліджує компоненти, знайдені на полях битв в Україні, поки зарано говорити про те, наскільки санкції діють: "Усе, що ми бачили досі, було вироблено до вторгнення. Це запаси до санкцій", - сказав він.

Але у росіян, за словами прем’єр-міністра України Шмигаля, точно "закінчуються запаси". "Вони використовують своє радянське обладнання та ракети, які були вироблені ще в 1960-70-х роках", – зазначив він.

Росія настільки критично потребує найскладніших напівпровідників для своєї збройової програми, що вдалася до видалення мікрочіпів з посудомийних машин і холодильників для використання у своєму військовому спорядженні, - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо в травні, посилаючись на інформацію від українських чиновників.

Проте деякі американські ветерани національної безпеки не погоджуються з оптимістичною оцінкою команди президента США Джо Байдена. Вони упевнені, що західні уряди не здатні зупинити інші режими, зокрема Китай, від передачі мікрочіпів росії.

Контроль чіпів "так само жорсткий, як сітка на дверях, — сказав Метью Терпін, директор Ради національної безпеки США у справах Китаю з 2018 по 2019 рік. - Китай і росія мають спільний кордон протяжністю 4300 кілометрів. Ми ніяк не можемо виявити, чи ці чіпи передаються з Китаю до росії".

Міністерство торгівлі США неодноразово заявляло, що не бачить доказів того, що Китай передає росії технології, і неможливо застосувати до Пекіна жорсткі санкції. Своєю чергою китайський уряд заявив, що не встановлюватиме нових обмежень на свої комерційні відносини з росією. Терпін же та інші стверджують, що західні уряди за жодних обставин не можуть бути впевнені в їх поведінці.

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі, яке контролює технічні санкції, має "менше 10 "інспекторів" у Китаї, які повинні визначити, чи були чіпи перенаправлені на китайські військові потреби", - повідомив Терпін і додав, що "ми не ефективні в перевірках", оскільки китайський уряд вимагає завчасного попередження про них.

Відчайдушні часи, відчайдушні заходи

Впродовж останніх років, коли відносини із Заходом ставали все більш холодними, росія реалізувала програму імпортозаміщення, прагнучи створити власну високотехнологічну промисловість. Зараз ці зусилля стали для неї ще більш актуальними.

Як повідомила минулого місяця щоденна газета "Вєдомості", міністерство промисловості і торгівлі росії підготувало пропозиції про подальше стимулювання місцевих компаній до виробництва високотехнологічних компонентів, необхідних військово-промисловому комплексу. Заходи від 22 серпня передбачають зниження податків для відповідних компаній, зниження страхових внесків, надання пільгових кредитів і гарантування закупівель. Заходи мають бути затверджені та набути чинності не пізніше 1 січня, повідомляють "Вєдомості".

Проблема для москви полягає в тому, що в минулому такі заходи були невдалими - загрузли в широко поширеній корупції та хабарництві, не кажучи вже про еміграцію спеціалістів. Тому навряд чи щось зміниться зараз.

"Врешті-решт це не мало успіху, — сказав Бірн з RUSI про імпортозаміщення росії. - Є купа високотехнологічних компонентів, які вони не можуть замінити саморобними альтернативами... Багато з цих речей є абсолютно критичними для програми виготовлення зброї".

Розслідування Reuters спільно з RUSI в серпні показало, що компоненти американських та інших західних технологічних фірм досі знаходять в російській військовій техніці після обстрілів.

Західні компоненти, і зокрема мікрочіпи, є ключовими для того, щоб російська армія підтримувала свої військові зусилля.

"російські ракети, комп’ютери обробки та датчики зроблені з російських запчастин. Але найважливіші компоненти в них, високотехнологічні, були західними, – сказав Бірн з RUSI. - росіяни використовували забагато високоточного обладнання — крилаті та балістичні ракети, високоточні боєприпаси, новітні бойові машини піхоти. Тепер вони використовують старе обладнання, що вивезли зі сховищ. І частина мети санкцій - уповільнити закупівлю високотехнологічних компонентів, щоб позбавити росіян можливості використовувати високоточну зброю. Тому їм доведеться все більше і більше використовувати застаріле обладнання".

Бельгійський дослідник Копс зазначив: "В Україні знаходять все більше і більше "тупих" ракет, що демонструє, як росія бореться з дефіцитом ланцюга поставок".

Друзі з привілеями

У той час як ЄС, США, Японія та інші країни наклали на росію санкції, у москви залишився друг у Пекіні, який уже забезпечив її позашляховиками для командного складу та компонентами для безпілотників і корабельних двигунів. Але, як і росія, Китай з останніх зусиль намагається наздогнати своїх конкурентів у найбільш високотехнологічних компонентах, що так зараз необхідні росії.

"Багато з цих [західних] компаній дійсно виробляють спеціалізований комплект, і вони виготовляють його тривалий час. Проте китайська напівпровідникова промисловість не має змоги виробляти такі речі", — зазначив Бірн з RUSI.

Кевін Вульф, колишній помічник міністра торгівлі при адміністрації Обами, повідомив, що труднощі Китаю з виробництвом свідчать про нові глобальні стандарти, оскільки країни по всьому світу координують зусилля, щоб чинити тиск на росію.

"Яким би жахливим вторгнення в Україну не було, драматичним його наслідком стали прискорені темпи роботи США зі своїми офшорними союзниками, щоб встановити спільний контроль за межами звичайного режиму, що є особливо болючим для Китаю, враховуючи стан їх [напівпровідникової] промисловості", - зазначив Вульф.

Через проблеми з національною безпекою західна промисловість опинилася між молотом і ковадлом, оскільки компанії заявляють, що продажі в Китай дають необхідний дохід для підтримки досліджень і розробок.

Важливо зазначити, що широке використання західних технологій росією у військовій техніці показує, що надзвичайно важко навіть уявити глобальну торгівлю зброєю, стверджує Сплітерс з Conflict Armament Research.

"Все можна регулювати... Але для цього потрібно мати такий компонент як нагляд, — зазначив Сплітерс. – Вам потрібно стежити за тим, як він використовується, як його купують. Якщо вам не вистачає такого бачення на полі, ви ризикуєте пропустити багато можливих торгових шляхів і способів обійти правила".