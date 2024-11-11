Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ

Економіст та експерт з безпекових питань Марк Тот і колишній військовий розвідник Джонатан Світ у публікації в консервативному виданні New York Post розмірковують, що – на відміну від паралізованого ескалацією Байдена – Трамп має можливість виграти Третю світову війну, яка вже давно почалася. І перемога, за їхніми словами, починається в Україні.

20 січня 2025 року, в день інавгурації, обраний президент Дональд Трамп матиме золоту нагоду, яка випала небагатьом лідерам в історії людства: виграти глобальну війну, надавши можливість Україні та Ізраїлю перемогти нову "Вісь зла", що загрожує демократії.

Перемога починається в Україні.

Трамп може сміливо досягти успіху там, де президент Байден зазнав невдачі через свій вічнозелений параліч ескалації. путін робить ставку на те, що Трамп не скористається цією можливістю. кремль відчайдушно розраховує на перемогу шляхом переговорів.

У вівторок газета Wall Street Journal повідомила, що наближені до Трампа зовнішньополітичні радники висунули кілька планів щодо заморожування конфлікту, що, схоже, підтверджує аргументацію кремля.

Під час виступу в Сочі на щорічному Валдайському форумі, путін заявив після перемоги Трампа над віцепрезиденткою Гарріс: "Я дуже розраховую на те, що наші відносини зі Сполученими Штатами врешті-решт будуть відновлені".

Алєксандр Дугін, інтелектуальний Свенгалі сучасного путінського імперіалізму, пішов далі. Він заявив, що "ми перемогли", і додав, що "світ вже ніколи не буде таким, як раніше. Глобалісти програли свою останню битву".

Можливо. З іншого боку, може й ні. Зрештою, Трамп – автор книги "Мистецтво домовлятися".

А те, чого хоче путін – повна капітуляція Заходу в Україні, було б дуже, дуже поганою угодою. По суті, це гарантувало б, що путін разом із президентом Китаю Сі Цзіньпіном стануть переможцями у Третій світовій війні.

Коли Трамп повернеться до Овального кабінету, він зіткнеться із зовсім іншим світом. росія, Китай, Іран і Північна Корея об'єдналися в нову "Вісь Зла" і діють узгоджено. Прикладів цьому безліч.

7 жовтня сталося не у вакуумі. "Відбитки пальців" путіна були скрізь у кривавій атаці Хамасу на ізраїльське цивільне населення і слугували відволікаючим маневром для прикриття його нападу на Авдіївку на сході України, що розпочався двома днями пізніше.

Іран, звільнений Байденом від успішної політики максимального тиску на Верховного лідера Алі Хаменеї під час першого терміну Трампа, став критично важливим постачальником зброї для кремля – безпілотників і балістичних ракет, які використовуються російськими військами для нападів на солдатів ЗСУ та українських цивільних в Україні.

Північна Корея зараз також по коліна загрузла в Україні. Кім Чен Ин не лише постачає рф 50% артилерійських снарядів, але й відправив кілька тисяч солдатів воювати разом із військовими силами путіна, які намагаються витіснити ЗСУ з Курської області в росії.

Китай, тим часом, фактично став банкіром "Вісі зла", купуючи дешеві нафту і газ у росії та Ірану. Пекін також продовжує рішуче підтримувати Північну Корею, а отже, зростаючу ядерну загрозу, яку Кім Чен Ин становить для Південної Кореї, американських військ, що діють у демілітаризованій зоні, та Японії.

Генерал армії у відставці Джек Кін мав рацію, коли в ефірі Fox News зауважив, що Трамп зіткнеться з "великим стратегічним зрушенням" і що на його повернення до Білого дому чекає нова геостратегічна реальність. Кін попередив, що "Китай, росія, Іран і Північна Корея вступають у змову, співпрацюють і координують свої дії разом, і вони стали набагато агресивнішими та напористішими".

Кін також додав, що "росія не ізольовано вторглася в Україну. Іран не ізольовано задіяв усіх своїх маріонеток на Близькому Сході. А також те, що президент Сі погрожує війною в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб захопити Тайвань силою, якщо це буде необхідно".

путін, Сі, Хаменеї і Кім Чен Ин досі могли розраховувати на вседозволеність Байдена у просуванні своїх військових планів проти США і наших союзників, а також на колективну нездатність на Капітолійському пагорбі повністю усвідомити масштаби війни "Вісі зла" проти Заходу.

Зараз, більш ніж будь-коли, кампанія максимального тиску, яку Трамп з таким успіхом використовував проти Ірану на Близькому Сході, необхідна на глобальному рівні, починаючи з протистояння з путіним в Україні. У цьому новому світі, що перебуває у стані війни, якщо Трамп дозволить путіну перемогти, це також стане перемогою Китаю, Ірану та Північній Кореї і буде самоусуненням з точки зору перемоги у Третій світовій війні.

Є обнадійливі ознаки того, що Трамп це розуміє. Сьюзі Вайлз, його нова керівниця апарату, міцна, як цвяхи. Роберт О'Брайен розглядається на посаду Державного секретаря, а Майк Волц, колишній "зелений берет", розглядається на посаду міністра оборони. Обидва чоловіки рішуче підтримують Україну і протидію росії, Китаю, Ірану та Північній Кореї.

Крім того, за словами Барака Равіда з Axios, Трамп разом з Ілоном Маском мали позитивну розмову із Зеленським, висловивши підтримку Україні. Kyiv Independent повідомляє, що Зеленський був натхненний дискусією.

Третя світова війна вже почалася, і для Трампа настав історичний момент, щоб створити умови для перемоги в ній.

Джерело: New York Post