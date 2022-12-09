Чому Україна переможе. Фукуямі байдуже, що Том Купер вірить у "злого генія путіна"

Пропонуємо вам переклад статті відомого політичного мислителя та професора міжнародних відносин Френсіса Фукуями, опублікованої нещодавно в Журналі Демократії. В ній він пояснює яке значення для продовження солідарної підтримки України на Заході мають нещодавні контратаки України на фронті, а також про те, які глобальні наслідки для світу матиме перемога України над росією. У заголовок ми винесли останній допис Тома Купера - звісно, його переклад є на iPress.

Френсіс Фукуяма, вересень 2022 р.

Війна в Україні, яка триває вже сьомий місяць, знаменує собою критичний момент, який визначатиме курс глобальної демократії. Є три важливі висновки, які слід зробити щодо його значення.

По-перше, це питання про те, чому взагалі виникла війна. Ще до російського вторгнення було висунуто аргумент, що володимир путін керувався страхом перед розширенням НАТО і шукав нейтральний буфер для захисту своєї країни. Хоча путіну, безперечно, не подобалася ідея про те, що Україна може вступити в НАТО, це не був його справжній мотив.

Українське членство ніколи не було неминучим. Розширення НАТО не було змовою у Вашингтоні, Лондоні чи Парижі, щоб заштовхнути альянс якомога далі на схід. Його рухали колишні сателіти колишнього СРСР, які перебували під домінуванням цієї країни з 1945 року і були переконані, що росія спробує зробити це знову, коли баланс сил зміниться на користь росії. Крім того, путін дуже чітко пояснив, що поставлено на карту. У великій статті, написаній у 2021 році, і у своїй промові напередодні вторгнення він критикував розпад Радянського Союзу та стверджував, що росіяни та українці - це "один народ", штучно розділений. У ширшому плані російські вимоги напередодні війни чітко показали, що москва заперечує проти всього європейського світопорядку після 1991 року, який створив "цілісну та вільну Європу". Російські військові цілі не були б задоволені нейтральною Україною; цей нейтралітет мав би поширюватися на всю Європу.

Зрештою, справжня загроза, яку відчув путін, була не для безпеки росії, а для її політичної моделі. Він стверджував, що ліберальна демократія загалом не працювала, але була особливо недоречною у слов’янському світі. Вільна Україна спростовувала це твердження і тому мала бути ліквідована.

Другий критичний момент стосується солідарності Заходу на підтримку України. Дотепер постачання зброї та економічні санкції були надзвичайно важливими для здатності України протистояти російській силі. Більшість спостерігачів насправді були здивовані ступенем солідарності, виявленим НАТО, і особливо поворотом у зовнішній політиці Німеччини. Однак зараз росіяни припинили постачання значної частини газу до Європи у відповідь на західні санкції, й існує величезна невизначеність щодо того, чи продовжиться солідарна зовнішня підтримка України, оскільки погода стає холоднішою, а ціни на енергоносії продовжують зростати в усій Європі.

У цій ситуації найважливішою змінною, за якою слід стежити, - це результат поточного військового конфлікту. Політологи зазвичай вважають, що військові результати відображають основні політичні сили, але сьогодні в Україні навпаки: політичне майбутнє країни залежатиме насамперед від її успіху на полі бою в короткостроковій перспективі.

Влітку, коли росія відмовилася від своїх початкових спроб окупувати Київ і бойові дії були зосереджені на Донбасі, виникла загальноприйнята думка, що Україна та росія перебувають у "тривалій війні" (про це йдеться на обкладинці The Economist). Багато хто стверджував, що патова ситуація і війна на виснаження неминучі, і це може тривати роками. У міру уповільнення військового руху України, на Заході лунали голоси, які стверджували, що мирні переговори та територіальні поступки з боку України необхідні.

Якби на цю пораду зважилися, це призвело б до жахливого результату: росія утримала б ті частини України, які вона захопила, залишивши країну нездатною відправляти експортні товари зі своїх південних портів. Такі переговори не принесуть миру. Щоб відновити війну, росія просто чекатиме, доки вона відновить свою армію.

Навпаки, якщо Україна зможе відновити військову динаміку до кінця 2022 року, лідерам західних демократій буде набагато легше стверджувати, що їх народ повинен затягнути паски майбутньої зими. З цієї причини військовий прогрес у короткостроковій перспективі має вирішальне значення для того, щоб західна коаліція могла триматися разом.

Перспектива того, що Україна справді зможе відновити військовий імпульс, цілком можлива; насправді, на мій погляд, це ймовірно і відбувається, поки ми спілкуємося. Український генштаб обрав надзвичайно розумну загальну стратегію, зосередившись не на Донбасі, а на звільненні частин півдня, які були окуповані росією у перші тижні війни. Українські сили використовували зброю, надану НАТО, зокрема реактивну систему далекого радіусу дії HIMARS, для ударів на склади боєприпасів, командні пункти та центри матеріально-технічного забезпечення на всьому фронті. Їм вдалося атакувати нібито безпечні російські тили в глибині Кримського півострова. На цей момент від 25 000 до 30 000 російських військових затиснуті в кишені навколо південного міста Херсон, яке розташоване на західному березі річки Дніпро. Українцям вдалося зруйнувати мости, що сполучають Херсон з росією, і повільно затягувати петлю навколо цих сил. Цілком можливо, що позиції росії там катастрофічно впадуть і москва втратить значну частину армії, що залишилася.

У ширшому плані моральний дух з українського боку був набагато вищим, ніж з російського. Українці воюють за власну землю і бачать звірства, які чинять російські війська на територіях, які вже окупували. російській армії, навпаки, довелося пробити дно, щоб замінити особовий склад, який вона вже втратила, вербуючи з в’язниць і представників бідніших етнічних меншин для участі в бойових діях, які етнічні росіяни, здається, самі не бажають вести.

По-третє, військова поразка росії — щонайменше звільнення територій, захоплених після 24 лютого 2022 року — матиме величезний політичний резонанс у всьому світі. росія та Китай до війни стверджували, що ліберальні демократії, зокрема Сполучені Штати, перебувають у занепаді. Вони стверджували, що їхні авторитарні системи краще справлялися з великими завданнями та діяли рішуче. Натомість сталося те, що російська модель централізованого прийняття рішень, зосереджена навколо однієї людини, допустила одну з найсерйозніших політичних помилок у новітній історії. путін, ізольований під час пандемії та не в курсі реальності як щодо власної армії, так і громадської думки в Україні, вірив, що його там зустрінуть як визволителя. Китай, зі свого боку, спостерігає зниження темпів зростання внаслідок політики "нульового зараження COVID-19", від якої, здається, його головний лідер Сі Цзіньпін, схоже, має намір не відступати. Західні демократії, навпаки, виявилися єдиними та рішучими перед обличчям цього виклику.

Якщо українці не просто встоять проти росії, а фактично розгромлять величезну російську армію та змусять її відступити, позитивні відгуки відчують у всьому світі. Націоналісти-популісти в усьому світі, від Віктора Орбана до Маттео Сальвіні, Марін Ле Пен і Дональда Трампа, висловили захоплення стилем правління путіна. Поразка та приниження росії нівелюють цей наратив про переваги авторитарного уряду та можуть призвести до відновлення демократичної впевненості у собі. Суспільству в західних демократіях було легко сприймати як належне мир і процвітання, створені ліберальним світовим порядком. Можливо, кожне покоління має засвоювати урок про те, що альтернативи ліберальній демократії призводять до насильства, репресій і, зрештою, до економічного краху. Такий урок стане очевидним, якщо світ побачить, як відважні українці, які борються за свою країну, перевершують усі очікування.

Україна переможе. Слава Україні!

Джерело: Journal of Democracy