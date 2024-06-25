Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до "культури" офіцерського корпусу – Ендрю Таннер

У своєму окремому дописі системоаналітик Ендрю Таннер пояснює чому путінська військова машина зазнає поразки. Він пояснює поточну ситуацію на полі бою і проблеми рашистських сил та згодом переходить до більш "стратегічного" рівня, аналізуючи як суспільні погляди, "культуру" та "ментальність" офіцерського корпусу та керманичів росії.

Ілюзія, загорнута в блеф, не здатна перемогти у війні, яку путін розв'язав проти України. І це, попри всі свої запаси радянських часів, все, чим коли-небудь була путінська армія орків.Багато вогню і люті, які нічого не означають – досить вдалий спосіб описати військову машину путіна, виходячи з її дій в Україні. Звісно, на фронті це не буде відчуватися так. Але жодна сила з московськими ресурсами не повинна була б зазнати такої поразки, як в українській війні.

путін наочно намагався продемонструвати, як виглядає справжня операція зі зміни режиму, використовуючи майже таку ж кількість солдатів у лютому 2022 року, яку США задіяли для повалення Іраку Саддама Хусейна в 2003 році. Задуманий меседж обернувся так само погано, як і війна Буша: будь-яка гуманітарна вигода, отримана від звільнення Іраку, була знищена, щойно ІДІЛ опинився в американських в'язницях.

Справжня трагедія – це те, що ніхто з тих, хто має доступ до путіна, досі не вважав за потрібне всадити йому в череп кулю калібру 7,62 мм. Найкращим кроком було б оголосити його зрадником і маріонеткою Заходу, який загнав росію в пастку. Тоді настав би час розставити всі крапки над "і" і чіплятися за владу разом з тією частиною найближчого оточення путіна, яка готова підігравати йому, намагаючись укласти таємну угоду зі США. Ваґнер зробив перший важливий крок, але його лідер злякався і був убитий. Хто б не зробив наступний крок, він так легко не здасться, і саме тому путін зараз проводить повільну чистку своїх військових.

Режим путіна фактично є альянсом між кількома основними групами інтересів, головним чином військовими, розвідувальними службами та провідними олігархами. Щоб пояснити жалюгідні невдачі рашистської машини в Україні – сирої пропаганди ніколи не було достатньо, щоб когось переконати, вона лише моделювала "правильну" поведінку суспільства. путіну потрібен цап-відбувайло. Практично всі в його системі корумповані, що дозволяє вибірково переслідувати людей, щоб залякати більшість і змусити їх триматися в узді.

Принизливий провал харківського наступу дав путіну гарний привід покарати частину військових. Хоча Україна перекинула резерви для боротьби із загрозою, її війська не були суттєво відкинуті в інших місцях. Україна, схоже, в основному залучила формування, які вже достатньо відпочили, тоді як інші раніше активні бригади все ще залишаються менш помітними, ніж у минулому, що свідчить про просту ротацію, яка не призвела до перенапруження українських сил. Це цілком може бути причиною того, чому Москва не наполягає на своєму на Харківщині і не намагається розширити зону вторгнення, принаймні поки що, а також тому, що вона більше не має притулку від HIMARS та завдяки Великій Британії і Франції, вочевидь, навіть від крилатих ракет.

Навіть починає здаватися, що накопичені резерви Москви, які, як вважається, налічують понад 100 000 нових військовослужбовців, не настільки добре підготовлені. Москва також не змогла непомітно перекинути значні сили до кордону.

Червень ще не закінчився, але через місяць після початку літнього наступу путіна в 2024 році його армія, схоже, не вирішила жодної зі своїх нагальних проблем. Хоча орки намагалися адаптуватися і досягли певного успіху на тактичному, а іноді й на оперативному рівнях, в цілому організм занадто жорстко прив'язаний до імітації Червоної армії 1945 року, щоб повноцінно розвиватися. Проблема має системний характер і пов'язана з одним чинником: перш за все, з відсутністю довіри в ланцюгу командування.

Кампанія путіна влітку 2024 року. Місяць перший

Минулий місяць бойових дій на різних активних фронтах створив суворий портрет військової машини, абсолютно нездатної скористатися унікальним шансом. Москва не могла вічно випускати десять снарядів на кожен снаряд, який може випустити Україна, в час коли політичний глухий кут у США також зупинив постачання зброї. Маса має власну властивість – істина, на яку покладалися як червоні, так і радянські військові машини.

Проте, незважаючи на нестачу особового складу і боєприпасів, Україна виявилася здатною достатньо ефективно використовувати безпілотники, щоб компенсувати цю нестачу. Хоча Москва першою застосувала на полі бою велику кількість FPV, саме українці почали використовувати їх концентрованими групами для нанесення ударів по окремих одиницях техніки і навіть по солдатах. Там, де безпілотники "Ланцет" націлені на українські укріплення, бронетехніку або артилерійські установки, що знаходяться на відстані до сотні кілометрів за лінією фронту, українські безпілотники працюють як дешеві керовані ракети малої дальності та мінометні міни.

Хоча "Ланцети" є однією з найефективніших рашистських інновацій за останні кілька років, вони не можуть компенсувати похмурі показники інших військових систем орків. Дешеві безпілотники виявляються ефективним рішенням проблеми фізичної маси, а також ставлять під сумнів впровадження наземних безпілотників, яким доводиться маневрувати на більш складній місцевості та які значно дорожчі.

Тепер, коли Україна знову отримує більше стандартних гаубичних снарядів, ракетних боєприпасів і ракет дальнього радіусу дії на додаток до виробництва всіх цих маленьких безпілотників, оркам ще важче просуватися вперед. Те, що потрібен час, щоб повністю поповнити всі діючі бригади України і збільшити кількість безпілотних рот у своїх формуваннях, значною мірою пояснює нечисленні успіхи Москви за останній місяць.

Наразі зусилля України мінімізувати власні втрати, покладаючись на безпілотники і не чіпляючись надто міцно за територію заради неї, схоже, приносять свої плоди. Москва повільно просувається на кількох напрямках, але темпи занадто повільні, а втрати надто великі, щоб здолати українську оборону, яка постійно зміцнюється.

В районі Авдіївки – на Покровському напрямку – продовжуються інтенсивні спроби орків просунутися на захід. Вони, схоже, зробили ще один ривок у напрямку Новоолександрівки з боку Очеретиного і увійшли в місто, що вказує на те, що зовнішня лінія оборони України тут, ймовірно, була прорвана.

Авдіївський фронт, просування росіян з 10 травня по 10 червня показано червоними стрілками. Сині дуги окреслюють природну лінію оборони України, до якої вона може бути відкинута десь у серпні за таких темпів. Для путіна це не дуже розумний крок, і можна йому тільки побажати удачі в досягненні Покровська таким чином, якщо це дійсно його мета.

Українські війська на захід від Авдіївки повільно відступають вже кілька тижнів, одночасно ротуючи кілька бригад з цього сектору. 71-а єгерська бригада зараз перебуває в Харкові, а 3-я штурмова з'явилася на півночі, на кордоні Харківської та Луганської областей. 47-а мехбригада, схоже, ділить свій час між Авдіївським фронтом і Красногорівкою трохи південніше, якщо тільки інша бригада в цьому районі, наприклад, 80-а десантно-штурмова або 46-а аеромобільна, не отримає "Бредлі" в якийсь момент (можливо, сподіваємось).

Тим не менш, навіть з урахуванням того, що Україна перекинула на цей фронт менше бригад, темпи наступу Москви не прискорилися. І навіть якщо Україна не зможе відбити наступ на Новоолександрівку, Воздвиженку буде ще легше захистити. Наразі я вважаю очевидним, що оборонний план України в цьому секторі – це бойовий відступ за Вовчу. Два місяці тому російсько-терористичні війська були на межі свого шестикілометрового прориву через Очеретине, і лише зараз вони погрожують просунутися ще на чотири кілометри. Там вони зіткнуться зі ще більш складною українською лінією оборони, захищеною з двох флангів водою.

На південь від цього місця Україна все ще утримує висоту між Дурною та Вовчою. Після падіння Авдіївки в лютому оркам знадобився місяць, щоб дійти до Дурної, потім вони витратили ще місяць, не зумівши обійти українські сили, що утримують висоту на західному боці, перш ніж перенести центр ваги наступу на Очеретине. Однією з приємних особливостей UA map та Deep State Map є те, що ви можете легко повернутися назад і переглянути їхні одно- або навіть дводенні оновлення, щоб побачити, скільки часу потрібно оркам, щоб просунутися вперед.

Такими темпами Україна відійде від Вовчої між Карлівкою та Баранівкою лише десь наприкінці липня або на початку серпня. За ці два місяці цей сектор, ймовірно, буде поглинати 200-300 жертв на день, якщо Москва збереже нинішні темпи. За наявності достатньої кількості боєприпасів Україна може досягти співвідношення втрат на цій ділянці близько 10:1. Понад дві тисячі жертв в обмін на майже двадцять тисяч – це жахлива ціна, яку доводиться платити, але в цій війні це означає, що бригаду витісняють у резерв в обмін на знищення цілого російського корпусу і майже місячного запасу мобілізованих тіл.Схожа історія і в Часовому Яру. Тут Москва також просувається повільно, зупиняючись, зазнаючи великих втрат. Протягом останнього місяця орки намагалися скористатися просуванням до каналу, який слугує природним бар'єром між окупованим Бахмутом і Часовим Яром. Нарешті, після чотирьох тижнів штурмів, що супроводжувалися інтенсивним обстрілом віддаленого бастіону на каналі, орки оточили його і знаходяться на межі штурму руїн.

Часів Яр з 10 травня по 10 червня 2024 року. Червоними стрілками показано просування російських військ, синіми – зовнішні та внутрішні лінії оборони України. З квітня по травень все, чого досягла Москва, – це вийти на околиці району Каналу.

Тут, як і в інших секторах, вони пробують все: від відправки солдатів до українських позицій на мотоциклах до розгортання танків "черепах", які практично непроникні для невеликих безпілотників – допоки їх не зупинить міна або протитанкова ракета. Тоді дрон знаходить пробоїну в броні й усе. Атаки Москви, як правило, спрямовані на те, щоб сконцентрувати якомога більше солдатів поблизу українських позицій, змусити їх вступити в бій, розкрити їхнє місцезнаходження і змусити їх витрачати боєприпаси. Накривши територію вогнем, орки атакують, часто виявляючи, що українці тим часом відступили. Часто вони зазнають контратаки, але з часом безперервний тиск дозволяє підрозділам орків просочуватися і повільно відсунути лінію контролю на лісосмугу або вулицю за раз.Невдалий наступ російських військ на північ Харківщини минулого місяця став символом ослаблення військової потужності Москви. Не випадково, що путінська чистка рядів посилилася за кілька тижнів до цього. Принаймні, деякі полонені орки вказують на те, що очікувалося швидке просування до п'ятдесяти кілометрів за кілька днів, чого російським військам не вдавалося за два роки. Мета майже напевно полягала в тому, щоб одним крилом наступу загрожувати Харкову, а потім спробувати зайти в тил українським бригадам, що утримують Куп'янський напрямок.

Провальний (поки що) харківський наступ рашистів влітку 2024 року. путіна дуже дратує, що він втратив усю територію в зеленому кольорі наприкінці 2022 року...

На жаль, зрівняний з землею Вовчанськ – це трагічна і необхідна ціна, але очевидне порушення Москвою певної таємної домовленості з Вашингтоном про масштаби конфлікту нарешті підштовхнуло більшу частину НАТО дозволити Україні використовувати безоплатно надану зброю через міжнародний кордон. Це велика перемога, яка матиме довготривалий вплив на здатність Москви вести цю війну.

За останні два тижні російські війська досягли більшого прогресу на південному кінці Харківського фронту на межі Куп'янського сектора, ніж на півночі. Схоже, що це є ще однією спробою оточити Куп'янськ, спрямованою на досить ізольовану ділянку, де Україна не має щільної концентрації військ. Флангова поведінка, яка може перерости у більш потужний наступ, але для того, щоб створити кризу, вона має бути поєднана з новими зусиллями в інших частинах Куп'янського району або на Харківському фронті загалом.

Операції противника на напрямках Харків-Куп'янськ та Авдіївка-Часів Яр дуже схожі на дві окремі спроби подвійного охоплення, які путін дуже хотів би об'єднати, щоб сформувати ще більшу пащу для поглинання Донбасу. Як і в інших флангових зусиллях орків, вирішальним компонентом є закріплюючі операції в середині, які змушують українських стратегів протистояти атакам з трьох різних напрямків.

Саме такий характер мають спроби Москви просунутися до Лиману між Тернами та Ямполем протягом останнього року, а також нещодавні спроби просунутися до Сіверська. В районі Білогорівки, Спірне та Веселого українські 10-та гірсько-піхотна, 54-та мехбригади та 81-ша аеромобільна бригади відбивають досить серйозні атаки. Якщо Москва суттєво активізує операції тут, вони можуть опинитися в біді, але якщо будуть змушені відступити до Сіверська, вони все одно матимуть низку корисних оборонних позицій, розташованих уздовж зменшеного периметру.

Південний напрямок. Роботине як пастка для рашистів

Роботине було значною мірою зруйноване, і, не маючи гідних оборонних позицій, Україна використовує його як пастку для орків. Москва посилає туди війська, Україна б'є їхню техніку на в'їзді та виїзді, а потім відправляє ударні групи, щоб знищити тих, хто вижив. Зрештою, Москва може окупувати це місце, але це не матиме великого значення. Те ж саме стосується Кринок на Дніпрі, де орки продовжують здійснювати атаки, які Україна продовжує знищувати. Поки що немає жодних ознак того, що Україна рухається до розширення своїх плацдармів, але, ймовірно, накопичує запаси в лісах уздовж річки. Тривають бої за острів Нестрига в гирлі Дніпра, де Москва досить нерозумно намагається повернути собі місце, яке географічно належить Україні.

Москва також наступає на долину Мокрі Яли, відвойовує селище Старомайорське і завдає масованих ударів по українських позиціях в Урожайному на іншому березі. Ці операції здавалися дещо дивними, доки я не почав вивчати, чому обидві сторони так запекло борються за лінію Вугледар-Костянтинівка-Красногорівка протягом такого тривалого часу.Це спляча зона: зона, де українська несподіванка може завдати катастрофічної шкоди обороні Москви на всьому Азовському узбережжі і в Криму. Ключовим моментом є місто Волноваха, розташоване всього за 25 км від лінії фронту, де вона вигинається зі сходу-заходу на північ-південь на Донбасі. Місто розташоване на височині, але ще важливіше те, що воно є ключовим вузлом залізничної мережі, яка постачає російські війська далі на захід. Щоб збільшити потік транспорту з Ростова-на-Дону і зменшити навантаження на Керченський міст і вразливу поромну переправу, Москва майже завершила будівництво залізничного об'їзду, розташованого далі від лінії фронту, залишивши існуючу колію для обслуговування місцевих підрозділів.

Вугледарський фронт, червень 2024 року. Нещодавні атаки росіян, позначені маленькими червоними стрілками, очевидно, мають на меті щось на кшталт наведеного вище. Мета: запобігти майбутньому наступу України на Волноваху.

Але навіть ця нова ділянка колії все одно проходить через Волноваху. Окрім загрози артилерійських ударів, якщо Москва зазнає тут серйозної поразки, війна буде майже програна. Єдина причина, чому путін не визначив цю ділянку як пріоритетну для більш інтенсивних операцій, полягає в тому, що Україна має лише невелику групу досвідчених бригад, перекинутих у цей регіон, яких недостатньо для наступу.

Якби 10-12 свіжих бригад прибули і могли бути забезпечені, особливо якщо Україна могла б провести розгортання приховано, раптовий наступ міг би прорвати фронт. Разом з просуванням через Дніпро до Криму я бачу це як найбільш життєздатний варіант наступу України. Лінія Суровікіна тут не така товста, що дивно, враховуючи важливість цієї ділянки. Москва, ймовірно, вважає, що Україна не зможе провести масштабну операцію, однак усунення потенціалу є непоганою ідеєю.

Чорне море та російський флот в бігах. Українська кампанія повітряних бомбардувань вийшла на новий рівень

Нарешті, Херсонсько-Кримсько-Чорноморський регіон продовжує представляти м'яке підчерев'я путінської імперії. ЗРК ATACMS, Storm Shadow/SCALP та українські ракети "Нептун" продовжують працювати з безпілотниками, щоб зробити регіон непридатним для проживання великих підрозділів орків.

На жаль, мій омріяний план нальоту F-16 з протикорабельними ракетами "Гарпун" на військово-морську базу орків у Новоросійську тепер навряд чи стане реальністю. Чи то через цю небезпеку, чи то через зростаючу загрозу, яку становлять українські військово-морські безпілотники, чи то через поєднання обох факторів, за останній тиждень, схоже, залишки Чорноморського флоту передислокувалися за Керченську протоку в Азовське море.

Звичайно, великі порти, такі як Ростов-на-Дону, знаходяться в зоні досяжності ракет Storm Shadow, що випускаються з 50 км за лінією фронту на Донбасі, тому навіть цей крок не зможе повністю захистити залишки флоту орків. А використовуючи три підводні човни, що залишилися, для запуску крилатих ракет і створення небезпеки для морського коридору, що з'єднує Одесу зі світовим океаном, Чорноморський флот може продовжувати чинити вплив. Звичайно, це лише питання часу, коли Україна поставить пристойний пасивний гідролокатор і торпеду на безпілотник...

Тим не менш, це досить велика перемога для України. Чорноморський флот у бігах, половина або більше його основних кораблів зникли, перетворившись на стартовий майданчик для крилатих ракет "Калібр" (більшість з них збиваються, на відміну від балістичних ракет, в які важче влучити), і переправляння вантажів до Криму.

Українська кампанія повітряних бомбардувань вийшла на новий рівень, завдавши удару по трьох російських системах ППО дальнього радіусу дії по всьому Криму за допомогою ATACMS. Кілька радарів, очевидно, вийшли з ладу, що в майбутніх нальотах відкриє вікно для безпілотників і крилатих ракет, які зможуть вражати цілі. Хоча орки, як повідомляється, починають розосереджувати літаки по різних аеродромах, як тільки Україна почне експлуатувати літаки AWACS, здатні вибирати наземні цілі на відстані 400 км, вона зможе здійснювати більш швидкі атаки, щоб зробити ці бази непрацездатними, або близькими до того, щоб вони не працювали.

Ще одна красива, але не операційно значуща перемога була здобута Україною, яка нібито пошкодила або знищила два російські винищувачі-невидимки Су-57 дальнім ударом безпілотника. Маючи на озброєнні лише близько десяти винищувачів, це важкий удар. Вони тримаються подалі від українського повітряного простору, але теоретично можуть становити серйозну загрозу для F-16 і літаків AWACS, які наближаються до лінії фронту.

У міру того, як ця війна затягується, здатність точно, комплексно і стабільно застосовувати вогневу міць визначає відносні втрати кожної зі сторін. Ставка Москви на сиру масу не виправдовує себе так само, як це було в Іраку в 1991 році. За винятком кількох обраних можливостей, орки не набагато кращі, ніж були сили Саддама Хусейна. Якби Україна мала хоча б віддалено такий же рівень вогневої потужності, який мала тоді коаліція на чолі з США, вона відвоювала б Донбас і Крим менш ніж за рік.

Нова Червона армія. Війна є продовженням політики

Війна – це прикладна наука, одна з найдавніших. Клаузевіц мав рацію, коли стверджував, що війна є продовженням політики. Потужний суб'єкт вирішує використовувати силу для досягнення своїх цілей, і перешкодити йому в цьому можна лише за допомогою протидії. Ці зусилля об'єднують зусилля окремих людей, які іноді налічують мільйони. Коротко кажучи, війна ведеться своєрідним організмом.

Для людей природно хотіти наймати і просувати по службі своїх друзів. На жаль, це також корінь більшості дисфункцій в організації. Існує природний компроміс між легкістю спілкування та широтою поглядів. Виникає групове мислення, яке створює ілюзію єдності, що незабаром пригнічує творче інакомислення. Гірше того, члени організації борються за збереження системи, зараженої груповим мисленням, доки когнітивний дисонанс не стає настільки сильним, що невелика криза викликає катастрофічну корекцію.

путінська армія орків через покоління інтелектуального інцесту і стійке групове мислення, до якого він призводить, виродилася у бліду імітацію того, що, на думку її лідерів, зробило успішною Червону армію.

Підозрюю, що з їхньою рабською відданістю міфам Другої світової війни може посперечатися хіба що значна частина офіцерського корпусу Сполучених Штатів.

У будь-якому суспільстві ті, хто ставить під сумнів загальноприйняту мудрість, можуть очікувати певної реакції з боку людей, які відчувають себе прив'язаними до неї. Це природно, тому що в більшості випадків традиційна мудрість, навіть якщо вона помилкова, існує не просто так і служить певній меті.

Таке фундаментальне розуміння природи світу має кумулятивний вплив на всю організацію. Корисно час від часу замислюватися над становищем пересічного орка в путінському кошмарі. Я бачив на відео з безпілотників багато разів як солдат-рашист робить щось абсолютно самогубне – аж до того, що буквально підриває себе гранатою, щоб уникнути вбивства безпілотником.

Люди в арміях протягом всієї історії завжди боролися за одне: за людей, які були поруч з ними. Особливо на сучасній війні, де смерть часто є абсолютно випадковою, відчуження від усього, окрім людей, з якими ти перебуваєш, є потужною силою.

Навіть орки піклуються про своїх товаришів – настільки, наскільки їм дозволяє їхня система. Але базова підготовка в Московській імперії, незалежно від втілення, історично була жорстокою та принизливою. Молодших солдатів б'ють і знущаються над ними; етика експлуатації закладається змалку. Старші солдати, у свою чергу, приймають систему, яка жорстоко поводиться з молодшими, тому що це те, що вони відчули на власному досвіді.

Москва так і не створила сильного сержантського корпусу, наповненого професіоналами, які знають свою сферу відповідальності та не бояться протистояти офіцеру, який висуває нездійсненні вимоги. Натомість, рашистська армія просто просуває по службі солдатів, які підписують контракт на нагляд за призовниками та мобілізованими. Їхнє завдання полягає не в тому, щоб навчати і розвивати тих, хто їм підпорядковується, а в тому, щоб тримати стадо в узді.

Тож не дивно, що офіцерський клас орків, як група, ставиться до своїх солдат, як до худоби. За винятком кількох справді боєздатних невеликих формувань, яким вдається сформуватися і вижити всередині цієї штуки, знецінення життя рядових солдатів є частиною їхньої роботи.

Відтак кожна російськомовна бригада чи полк на передовій тепер має придану роту "штурмовиків", що складається із засуджених, зацькованих пресою українців з окупованих територій та солдатів, які вчиняють правопорушення, наприклад, ставлять під сумнів логіку наказів, відданих офіцерами далеко від фронту. Позаду них розміщуються чеченські або інші парамілітарні підрозділи як загороджувальні загони з наказом стріляти в кожного, хто спробує відступити. Потім "одноразові" підрозділи хвилями засилаються для послаблення української оборони, щоб краще екіпіровані регулярні частини мали більше шансів вижити під час штурму.

Штурмові загони часто знищуються за лічені дні, але постійно поповнюються – останнім часом найманцями з Африки та Південної Азії. Часто новачки майже не проходять ніякої підготовки, а деяким з них прямо кажуть, що вони їдуть туди, щоб померти. Причинами того, що багато хто не здається в полон, очевидно, є складність виживання в поєднанні з тим, що влада помилково наполягає на тому, що українці катують своїх полонених так само, як катують 90% військовополонених, захоплених орками.

В цілому українські війська розуміють, як і більшість американських військ, що непотрібна жорстокість себе не виправдовує. Чим більше орків здасться, тим більшим буде український фонд обміну полоненими. І кожен орк, який залишає поле бою живим і ніколи не повертається, вже не є орком. Можливо, деякі з викуплених незабаром зберуться разом і підуть на справжнього ворога кожного в цій війні: путіна та його вампірську кліку.

На жаль, орки не здаються масово, як це зробили іракці. Це прикро, і ми сподіваємося, що коли постачання буде припинено, а радіозв'язок з командуванням перервано, більша частина з них зробить розумний вибір. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб достукатись до тих, хто готовий слухати.

Сьогоднішній рашистський офіцерський корпус занурений у ментальність, яка розглядає радянські операції в 1940-х роках як досягнення вершини військових досягнень. Якщо порівняти, на що був здатен Радянський Союз у 1945 році порівняно з 1942 роком або з війною з Фінляндією у 1940 році, то покращення виглядає майже дивом.

Частково це сталося тому, що радянська система з чистої необхідності стала більш демократизованою. Хоча політичні комісари завжди були поруч, величезна відстань, пов'язана з бойовими діями на Східному фронті, призвела до того, що з'явилися свіжі ідеї, якими можна було ділитися. Після перших шести місяців, коли Сталін нарешті перестав втручатися в кожну дрібницю після численних катастроф, які він сам спричинив, у Радянському Союзі так не вистачало компетентних кадрів, що брехати самому собі вже не було можливим варіантом. Навіть Сталін зрештою був змушений прийняти реальність і пристосувався до неї краще, ніж путін.

Зрештою, незважаючи на ідеологічне домінування в радянській системі оманливої ленінської концепції авангарду, самозбереження змусило до певної міри самоаналізу, що призвело до радикальних змін. Знадобилося кілька років спроб і помилок, а також масована підтримка США, але це, разом з Німеччиною, яка воювала на кількох фронтах, дозволило Радянському Союзу переломити хід подій.

Сьогодні зрозуміло, що радянські офіцери вирішили ігнорувати все, що відбувалося до 1944 року, так само, як це зазвичай роблять американці. Це створило сліпу пляму, якою Україна продовжує користуватися.

Віра в те, що "можемо повторити", що Москва може просто перевершити всіх своїх супротивників у виробництві й знекровити їх, є чистою оманою. путін керує економікою, яка вдвічі менша за економіку Каліфорнії. Запаси часів холодної війни не триватимуть вічно; вони вже використані більш ніж наполовину, а це означає, що ситуація в Москві ще гірша, ніж це випливає з необроблених цифр.

Якщо ви витягуєте пару сотень танків зі сховища, щоб підготувати їх до використання на полі бою, найдоцільніше провести аудит і в першу чергу витягнути ті танки, відновлення яких потребує найменших зусиль. Чим далі за списком, тим інтенсивнішими стають зусилля, а це означає, що на "виробництво" 600-го танка з 1000 потрібно значно більше ресурсів, ніж на 100-й. По суті, реальне виснаження реальних резервів Москви прискорюється. Це, ймовірно, є однією з причин, чому на озброєнні все ще стоять Т-72, а старіші Т-62 і навіть Т-54 з'являються у все більшій кількості.

Як тільки орки почнуть регулярно втрачати бойові літаки, їхні запаси скоротяться так само – можливо, швидше, тому що літак, як правило, більш крихкий і схильний до поломок, ніж танк. Артилерійські системи, як повідомляється, рухаються в тому ж напрямку. І чим більш технічно досконале обладнання, тим більше шансів зіткнутися з нестачею якоїсь критично важливої деталі. Закінчиться щось з цього і перевага Москви у вогневій потужності занепаде. Вона вже настільки неточна, що український артилерійський постріл коштує до 3 російських.

Московський офіцерський корпус, вочевидь, забув, що відтік солдатів, якого вимагає їхній військовий менталітет, ледь не розорив навіть Сталіна. Для того, щоб отримати підвищення в московській армії, потрібно перш за все одне: доповідати про прогрес згідно з наказом. Разом із послухом приходить неявна обіцянка командира, який віддає наказ, захистити підлеглого в разі наслідків. Щоб зберегти роботу і отримати підвищення, офіцер-орк повинен мати покровителя, в ідеалі – впливового. Індивідуальне мислення не заохочується, адже розсердити впливового покровителя означає перекреслити всю кар'єру.

Система, по суті, феодальна за своєю природою: хоча зв'язки між офіцерами та їхніми солдатами дійсно формуються, справжнє верховенство існує між однаково освіченими чоловіками, які ходять до сауни, щоб поговорити про важливі справи, такі як кар'єрне просування, не для протоколу. Подібну поведінку можна побачити в будь-якій системі – офіцери Вест-Пойнта мають звичку формувати своє власне маленьке підплем'я на рівні підрозділу, але в такій, як путінська – це, безумовно, хронічне явище.

І ця гниль тільки посилюється, коли вона піднімається вгору по сходах, тому що чим вищі ставки, тим відчайдушніші гравці. Одним з найбільш критичних побічних ефектів цієї ситуації з суто оперативної точки зору є те, що неминуча боротьба за покровителів призводить до накопичення інформації та інших дрібних схем. Ніхто не зацікавлений повідомляти своєму начальству погані новини, а на полі бою люди можуть просто зникнути безвісти.

Радянська система мала довгу історію фальсифікацій звітів про боєготовність; розумно припустити, що в жодній точці російської військової машини ніхто не має чіткого уявлення про те, що відбувається в інших частинах. А навіть якщо і розуміє, то нікому не скаже, що знає. В умовах низького рівня довіри немає сенсу нести відповідальність за те, що ви знаєте щось, чого не хоче знати ваш начальник.

путін приречений програти цю війну, тому що неможливо розробити дійсно ефективну політику, незалежно від того, наскільки ви сильні, якщо ви не знаєте, на що ви здатні. Однак, погано озброєна дубина все одно може завдати серйозної шкоди. І Україні потрібно набагато більше спорядження, щоб перетворити некомпетентність путіна на відверту поразку.

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