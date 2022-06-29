Чотири з десяти банків, що обслуговують російський ОПК, не відключили від SWIFT - аналітики

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor від StateWatch.

Йдеться про АТ "Газпромбанк", ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів" та АТ "Дальнєвосточний банк".

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"Російське законодавство містить перелік з 10 банків, уповноважених обслуговувати учасників державного оборонного замовлення, здійснювати банківський супровід, а тому мають стратегічне значення для уряду росії.

Наразі актуальний список таких банків закритий, однак востаннє у відкритий список входили: ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВТБ", АТ "Газпромбанк", АТ "Всеросійський банк розвитку регіонів", АТ "Россєльхозбанк", АТ АКБ "Новікомбанк", ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", ВАТ "АБ "Росія", АТ "Дальнєвосточний банк" та ПАТ "Промсвязьбанк", - пояснюють аналітики.

Ці банки уповноважені здійснювати банківський супровід контрактів у сфері російського держоборонзамовлення.

Банки видають кредити оборонним підприємствам, а уряд росії згодом компенсує їм ці кошти. Уповноважений банк укладає договір про банківський супровід з виконавцем контракта по ДОЗ, а розрахунки по такому державному замовленню проводяться через окремі рахунки, відкриті у цих банках, додають в Trap Aggressor.