Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер поставив основне запитання, яке собі задають всі – українці, європейці, союзники США в Тихому океані. Він спроєцював візит Зеленського до Сполучених Штатів на тло американських виборів та розгортання альтернативних конфліктів на Близькому Сході. На думку Таннера, єдиний шанс зараз для України, це якщо кампанія Гарріс включиться на повну, щоб максимізувати допомогу Києву напередодні виборів. Це дасть Україні засоби для перемоги у війні, а Гарріс – можливість перемогти на виборах президента.

Майбутнє влади США та їхньої позиції у світі поставлено на карту. Альянс Трампа-путіна-Нетаньяху, що формується, загрожує перевернути міжнародні відносини. Чи готова Гарріс? Доведи, Камала.

Останній візит Зеленського до США ще тільки добігав кінця, як вже з'явилися небезпечні попереджувальні знаки. Україну повністю затягнуло в партійну петлю приреченості з потенційно жахливими наслідками. Понад рік я проводив приватну кампанію, щоб зробити все можливе, що міг вдіяти звичайний блогер, аби запобігти цьому результату. До цього тижня існувала надія, примарна, звісно, але все ж таки надія, що допомогу Україні можна відокремити від американської партійної машини та ізолювати від перемоги Трампа у 2024 році.

Від самого початку російського вторгнення я відчував, що найкращим застосуванням моїх навичок є виявлення прогалин і недоліків у публічному наративі про війну. Я одразу виявив спробу англомовної преси розповісти історію України за неї, що зазвичай перешкоджає розкриттю глибинних істин. Я аналізую риторику і порівнюю її з тим, що відбувається на місцях, зосереджуючи аналіз на найбільш однозначних доступних сигналах – даних з відкритих джерел, прив'язаних до реальності за допомогою географічної прив'язки. Це те, що в академічних колах називають змішаним підходом, де теорія систем пов'язує все воєдино.

Я сподіваюся, що цей блог матиме вплив на розкриття ідей та наративів, які журналісти та політики, яким не байдужа доля України, можуть використати або принаймні бути попередженими про них. У світі, де можновладці інвестують величезну кількість часу і грошей у ведення інформаційних війн, найнадійніші ідеї повинні ґрунтуватися на даних і науці. Ви коли-небудь замислювалися над тим, скільки американців проголосували б за повний розпад країни, якби їм випала така можливість? Brightlinewatch (аж ніяк не екстремістська організація) якось поставила це питання у дослідженні 2021 року. І ось відповідь: 30-44%, залежно від регіону, Тихоокеанський регіон на другому місці – 39%. Більше вони ніколи не ставили це питання. Цікаво, чому? Деякі люди дійсно не можуть впоратися з правдою.

У будь-якому разі, до минулого тижня публічна позиція Трампа щодо України була набагато більш неоднозначною, ніж проукраїнські демократи були готові визнати. Незважаючи на критику, я залишався при своїй думці, стверджуючи, що Трамп може насправді не кинути Україну, як переконували всі відомі експерти. Здавалося ймовірним, що бажання виглядати сильним змусить його дати Україні все, що вона просила, після того, як путін відмовиться від угоди.

Я повинен оцінити свої зусилля як провальні. Я завжди знав, що це приречено, але треба було спробувати. Вибач, Україно.

За останні кілька тижнів Трамп зайняв сильну антиукраїнську позицію як частину цілеспрямованої політичної стратегії. Я завжди буду вважати, що невпинні зусилля партійних демократів, які намагалися зробити Україну своїм улюбленим зовнішньополітичним питанням, принаймні до того часу, поки Ізраїль не був атакований Хамас – завдали невимовної шкоди українським військовим зусиллям.

Щоб сприймати це, треба відійти від індукованої манії, яку виборчий сезон приносить у США, і, природно, багато хто з прихильників цього не зробить. Але сувора правда полягає в тому, що, дозволивши адміністрації Байдена-Гарріс повільно, крапельно надавати допомогу Україні супроти заяв про припиненням підтримки у 2022 і 2024 роках, проукраїнські демократи вигодували цього монстра. Нездатність стримати путіна або повністю відбити його вторгнення після майже трьох років бойових дій створила для Трампа можливість, яка може принести йому перемогу на виборах.

Обрання Трампом Венса своїм віцепрезидентом, призначення Кеннеді сурогатом і його рішення повністю прийняти позицію путіна щодо України – все це частина єдиного пакету. Так само, як він зробив це 2016 року і майже повторив 2020-го, Трамп апелює до колись сплячої частини американського електорату, яка не дуже добре реагує на опитування і виявляється лише тоді, коли опиняється на виборчих дільницях.

Незначна перемога Байдена у 2020 році замаскувала довгострокову тенденцію переходу американців без вищої освіти на бік республіканців. Gallup, одна з найстаріших американських соціологічних компаній, опублікувала своє останнє порівняння динаміки останніх виборів і виявила, що деякі ключові показники змістилися в бік республіканців.

Це те, що ви називаєте дуже поганим сигналом для демократів, і це не єдина точка даних, яка вказує на триваючу тенденцію.

Існують вагомі аргументи на користь того, щоб розглядати республіканське захоплення федерального уряду як сценарій планування за замовчуванням. Що б демократи не здобули між 2016 і 2020 роками, вони, схоже, втратили відтоді.

Жовтневий сюрприз. Особливості електорату демократів та республіканців на цих виборах

У середині вересня преса майже завжди говорить про перемогу демократів як безсумнівну. Водночас вона фінансово зобов'язана зображати вибори як кінські перегони, які можуть завершитися будь-яким чином, хоча за статистикою це завжди нічия, оскільки 90% виборців вже прихильні до кандидата від їхньої команди. Інші 10% складаються з набагато більшої кількості людей, які зазвичай не голосують, і приходять на вибори, коли їх мотивує певна проблема, особливо економічна тривога.

Однак наприкінці жовтня з'являється достатньо даних, щоб припустити, що лідерство демократів не є настільки міцним, як наполягали експерти. Тональність змінюється на панічну, жовтневий сюрприз, як стверджувалося, порушить динаміку. Насправді все, що відбувається, це те, що ті виборці, які менш прив'язані до ритуалу, підлаштовуються під нього, але вони зазвичай не є людьми з вищою освітою.

Сам факт голосування вважається демократією в цій дивній системі, навіть якщо політичні партії борються за те, щоб зробити майже неможливим зростання конкуренції. Небезпека цієї динаміки полягає в тому, що хоча випускників коледжів навчають уявляти, що вони становлять весь електорат, вони залишаються меншістю в США. Понад третина населення, що має право голосу, за звичкою не ходить на вибори і не звертає уваги на національних політичних експертів – багато хто з них ніколи не вчився в коледжі або не був політично активним. Студенти технічних та природничих спеціальностей мають не так багато вільного часу, як інші.

Істина, яка залишається невидимою для переважної більшості американців з вищою освітою, полягає в тому, що не має значення, що мотивує людей голосувати, доки вони голосують на вашому боці. Вся політична машина Трампа присвячена тому, щоб знайти людей, які відвернулися від політики, але водночас бояться за своє майбутнє, а потім дати їм наратив, в який вони повірять.

Демократи намагаються це зробити, але вони втратили здатність спілкуватися з людьми, занадто несхожими на них самих.

Чим більше проукраїнські демократи били Трампа по голові тим, що він говорить приємні речі про путіна, тим більше вони заохочують його продовжувати. Те, що війна в Україні не закінчилася, незважаючи на те, що адміністрація Байдена постійно говорить про те, як багато допомоги надсилається, створює величезний когнітивний дисонанс у суспільстві, де людям постійно розповідають про те, наскільки чарівним є американське військове обладнання та технології.

Так само, як Трамп вчинив з пандемією Covid-19 та електронними листами Гілларі Клінтон, будь-яке лицемірство з боку демократів використовується для просування тези про те, що існує велика змова, яка пригнічує всіх, хто не живе щасливо, втілюючи американську мрію. Нападки на Трампа лише роблять його сильнішим, бо ще більше зміцнюють ілюзію, що він великий крутий хлопець, який наглядатиме за своїми приятелями у світі, де люди з вищою освітою завжди намагаються вас експлуатувати.

Ось чому я так критично ставлюся до рефлекторної тенденції критикувати Трампа щоразу, коли з'являється тема України. Це не допомагає Україні; це погана звичка, яка фатально підірвала той невеликий шанс, що існував: змусити Трампа взяти на себе зобов'язання підтримати Україну під час виборів, щоб виглядати сильним, що могло б бути використано для того, щоб зв'язати йому руки в майбутньому. Замість цього він намагається досягти цього, вимагаючи капітуляції України і неправдиво описуючи її ситуацію як безнадійну – заклик, який повинен спрацювати на декого, оскільки очевидно, що з ситуацією щось не так.

Трамп активно використовує той самий патерналізм "великого батька", що і путін, Нетаньяху, Сі, Моді та багато інших авторитарних типів, щоб зробити вигляд, що вони піклуються про когось, окрім себе. Вибачте, прихильники західної цивілізації і західного світу, але ви програєте. Спочатку вдома, а потім і за кордоном. Чому? Напевно, тому, що небагато лідерів коли-небудь мали сержанта, який постійно нагадував їм, що завжди треба обирати важке правильне рішення, а не легке неправильне.

Україна та кандидати в президенти США. Сплановане політичне замовлення республіканців

Повертаючись до американської політики та України, більшість часу, коли Трамп говорить, найкраще ігнорувати його балаканину. Але останні кілька днів керівництво Республіканської партії в цілому намагається зіграти із Зеленським у хвору маленьку гру.

Республіканці звинувачують Зеленського у втручанні у вибори, оскільки він зробив кілька відвертих коментарів про Трампа і Венса та поїхав з деякими демократами на артилерійський завод у Пенсильванії. Відверто кажучи, я абсолютно впевнений, що адміністрація Байдена вимагала від Зеленського публічно критикувати Трампа, тому що зараз все пов'язано з виборами.

Але час та інтенсивність республіканської критики свідчать про сплановане політичне замовлення, яке все одно відбувалося. Керівництво партії робить ставку на те, що зможе залучити нових виборців, зображуючи Україну як ще одну провальну війну. Це не означає припинення допомоги Україні в разі перемоги Трампа, але це, безумовно, ставить таку можливість на порядок денний у широкому сенсі.

Може здатися різким контрастом з витівками Трампа те, що Байден нарешті вжив слово "перемога", говорячи про Україну у великій промові, і приємно бачити, як він тасує це слово під передсмертні зітхання своєї адміністрації. На жаль, це найстаріша історія в американському партійному кошмарі: жалюгідна некомпетентність виглядає краще, ніж високопоставлена недоброзичливість.

Хороша новина від адміністрації Байдена, окрім того, що вона, можливо, розуміє, що "стільки, скільки буде потрібно" означає вічну війну, полягає в тому, що їй вдалося гарантувати, що вся допомога Україні, передбачена нинішнім бюджетом, надійде до того, як він залишить свій пост. 8 мільярдів доларів – це чимала сума, хоча вона становить менше 1% річного бюджету Пентагону. Принаймні, існує повний облік того, що йде в Україну, чого не скажеш про решту грошей, які платники податків вкладають у жадібну пащу Пентагону.

Я також маю звернути увагу на неприємний факт, що більшість пакетів допомоги, надісланих після її відновлення наприкінці весни, є меншими, ніж колись, за обсягом. Складається враження, що команда Байдена накопичила кошти для того, щоб зараз з'явилися гарні заголовки в пресі.

Трамп, звісно, повністю спотворює інформацію про те, скільки допомоги отримала Україна, і, звісно, не визнає, що кожен надісланий долар – це інвестиція, яка гарантує, що США доведеться витрачати менше, щоб впоратися з росією в майбутньому. І його опозиція до збільшення допомоги, ймовірно, є справжньою, враховуючи те, наскільки центральне місце він відводить Україні у своїй промові.

Подробиць про те, що саме з американських запасів буде відправлено найближчими тижнями, поки що небагато. Обіцяна ще одна батарея Patriot – це добре, хоча США досі відправили лише частину того, що мають, тоді як навіть Німеччина надала близько третини своїх можливостей. Додаткові вісімнадцять навчальних місць для F-16 можуть більш ніж подвоїти кількість винищувачів, яку США обіцяли підготувати, але навіть якщо загальна кількість пілотів винищувачів, підготовлених США наступного року, зросте до 30, це менше однієї ескадрильї, а французькі і румунські навчальні центри, очевидно, підготують стільки ж пілотів.

Але для досягнення паритету з орками Україні потрібно щонайменше десяток ескадрилій. А про те, що F-16 отримають найкращий варіант AMRAAM, який може зрівнятися за дальністю дії зі зброєю, яку несуть рашистські літаки, поки що не чути. Вони мають отримати планерні бомби JSOW і, можливо, крилаті ракети JASSM, але без ліцензії на запуск останніх далеко вглиб росії вплив буде обмеженим. Поки що про це нічого не повідомляється, хоча першим словом насправді мають бути вибухи.

І поки що нічого не відомо про те, чи почнуть США надсилати сотні бронемашин, яких відчайдушно потребує Україна, щоб укомплектувати принаймні десять нових бригад. Насправді, навіть найбільша кількість, яку США можуть надати, має бути вдвічі більшою, оскільки Пентагон все ще вдає, що США мають політичну волю терпіти значні втрати, неминучі в масштабній наземній війні. Але десять бригад були б непоганим початком, і Європа, можливо, підтримає цю ініціативу, якщо НАТО нарешті визнає, що їй не потрібно багато танків, поки орки застрягли в Україні.

Слово "ядерний", корисні ідіоти і брехливі путінські уста. Ядерні погрози нічого не означають

Повертаючись до теми ракет дальнього радіусу дії – не минуло й тижня після того, як Трамп знову заговорив про Третю світову війну, як путін вирішив зробити велику справу з ядерної політики росії, припустивши, що "може бути" ядерна відплата в разі удару звичайними озброєннями. Звучить страшно, але це просто класичний випадок, коли адвокат брязкає шаблею, залишаючи собі легкий вихід, і водночас покладається на певних корисних ідіотів, у яких починається припадок, коли вони чують слово "ядерний" з брехливих вуст путіна.

Ви думаєте, якщо США запустять пару тисяч крилатих ракет зі звичайними боєголовками, намагаючись знищити ядерний арсенал путіна, то його військові утримаються від запуску цих ракет до того, як їх можна буде знищити? Якщо вже на те пішло, цей технічний перегляд доктрини є відповіддю на те, що деякі американські генерали, пов'язані з адміністрацією Байдена, наполягали у 2022 році на тому, що якщо путін застосує тактичну ядерну зброю, США розбомблять пускові установки і втрутяться на всій території окупованої України.

Москва не зможе відрізнити це від початку роззброювального удару по своїх силах ядерного стримування, тому блеф США був до болю порожнім. Це один з небагатьох сценаріїв, який міг би насправді спровокувати великий ядерний обмін. Просто цього не сталося у світі Джейка Саллівана.

путін лише констатував очевидне: якщо я вважаю, що мій режим ось-ось буде функціонально обезголовлений і залишиться безпорадним, я відстріляюся, перш ніж впасти. Але це зовсім не те, що Україна планує спробувати зробити з отриманими ракетами – і путін це знає. Це ще одна погроза, створена для американських експертів, їжа для десятків статей в Інтернеті.

Ядерні погрози нічого не означають. Вони стануть реальними лише тоді, коли бомба дійсно вибухне, і тоді масштаби атаки і особистість нападника значною мірою визначатимуть відповідь. Ось чому під час холодної війни було проведено сотні випробувань, але світ продовжував обертатися – навіть якщо трохи більше опромінювався. Випробування – це нагадування про те, що може статися і у випадку з ядерною зброєю цього достатньо. Я не здивуюся, якщо Москва проведе таке випробування. путін також може спробувати спровокувати аварію на українській атомній електростанції, підірвавши її енергопостачання.

Щойно ви починаєте поводитися так, ніби маєте реальний контроль над діями супротивника, ви налаштовуєте себе на неприємності. Суть стримування полягає не в тому, щоб знищити іншу сторону, а в тому, щоб завдати їй настільки сильного болю, що перемога в політичному плані буде рівнозначна поразці.

Те, що путін виступає з новими ядерними погрозами в той самий час, коли Трамп вирішив їх посилити, а Ізраїль серйозно ескалує війну в Лівані, не є випадковістю. Вони координують свої дії: путін грає на всі боки, так само як і Нетаньяху. Докладаються спільні зусилля, щоб зашкодити Гарріс, продаючи переконливу історію про світ, що перебуває в хаосі. Я цілком очікую, що Північна Корея може випробувати ядерну зброю з дня на день. Навіть Китай долучається до цього процесу, вперше за багато десятиліть випробовуючи над Тихим океаном міжконтинентальну балістичну ракету великої дальності.

Ізраїльський косплей росіян. Люди гинуть через те, що кілька впливових придурків мають амбіції, а інші – боягузи

І так, Ізраїль є частиною цього клубу – ще одна незручна правда, яку мало хто хоче визнавати, тому що від цього більше клопоту, ніж користі. Мільйони ізраїльтян також були змушені мовчати у своїх ЗМІ через ту частину населення, яка активно виступає за етнічну чистку Гази і Західного берега річки Йордан. Страх втратити виборців змушує Гарріс уникати цієї теми, як чуми, навіть якщо це створює їй безпорадний вигляд.

Передбачуваний крок Ізраїлю щодо нападу на Ліван без попереднього врегулювання відносин з Хамас є частиною чіткої схеми. Нетаньяху неодмінно піде на ескалацію аж до Тегерана, якщо його ніхто не зупинить, і, незважаючи на розмови Трампа про любов до миру, зверніть увагу, як тільки згадується Іран, він одразу ж виступає за війну?

Незабаром Ізраїль вимагатиме від адміністрації Байдена відправити більше бомб, а союзники в США наполягатимуть на тому, що Байден не може відмовити, не знищивши шанси Гарріс. Байден потрапив у пастку, яку сам же і створив: його ведмежі обійми з Нетаньяху, як і його велика гра в нового Рузвельта, спрямовані до одного, тепер уже зірваного, кінця: його другого терміну.

Бомбардування Хезболлою північного Ізраїлю на знак солідарності з Газою завжди було опортуністичним обманом – дії Хезболли не можна виправдовувати. Дійсно, якби хтось у мусульманському світі дбав про Палестину так сильно, як вони на цьому наполягають, Туреччина вже почала б бомбити Ізраїль разом з Іраном, Єгиптом і Саудівською Аравією. Звісно, коли Ізраїль завдав би удару у відповідь, Туреччина могла б послатися на п'яту статтю НАТО, поставивши США в абсолютно дивне становище..., але це захоплюючий уявний експеримент для іншого разу.

Хезболла аж ніяк не є хорошим хлопцем у цій казці, але бомбардування Ізраїлем Лівану жодним чином не є пропорційними і навряд чи виявляться ефективними. Вражає те, що Ізраїль відкрито використовує стратегію "ескалації для деескалації". Цей термін давно асоціюється з путінською росією, маючи на увазі використання ядерної зброї для сигналу про те, що вона дуже, дуже серйозно ставиться до загрози тотального обміну ядерними ударами з метою примусити до переговорів.

Це недоведена теорія, така ж сумнівна, як й ідея бомбардування населення настільки інтенсивно, що це налаштовує його проти збройних угруповань, які перебувають у його середовищі. У той час як англомовні ЗМІ зайняті викриттям своєї упередженості, розповідаючи історію з ізраїльської точки зору, святкуючи огидні пейджерні атаки, з яких почалася ця фаза війни, ігнорується той факт, що постраждала лише невелика частина бойовиків Хезболли, багато з постраждалих були державними службовцями, а не бойовиками. У наступні дні Ізраїль завдав авіаударів по частині керівництва Хезболли, але польові командири користуються захищеними наземними лініями зв'язку, тому що їх нелегко перехопити.

Тим часом, сотні ліванських цивільних були вбиті, Нетаньяху вдавав, що якщо хтось і загинув, то лише тому, що в його будинок влучила ракета Хезболли. Існує мало переконливих доказів того, що основні можливості Хезболли остаточно деградували, а обмеженість ракетних обстрілів Ізраїлю свідчить як про продовження командування і контролю, так і про те, що Насралла грав в довшу гру, дозволяючи Ізраїлю провокувати обурення і підштовхуючи його до дорогого наземного вторгнення.

Питання в тому, як довго Хезболла задовольнятиметься такою грою. Наразі Ізраїль жертвує такою кількістю ліванців, що вплив Хезболли, схоже, розширюватиметься до нескінченності. Якби я сидів у Тегерані, ризик нападу Трампа на мої ядерні об'єкти у 2025 році змусив би мене думати, що зараз, можливо, це найкращий і навіть останній шанс відкинути Ізраїль назад, одночасно роблячи заявку на ядерний прорив під захистом путіна. Якщо Хезболла використає свій арсенал, цього буде достатньо, щоб Ірану не довелося втручатися. Ось як ви використовуєте проксі. Мені не подобається, що зараз на Близькому Сході так багато рубильників перемикаються в бік ескалації.

Найкращим стратегічним варіантом для Ізраїлю було прийняти угоду про припинення вогню в обмін на звільнення заручників у Газі кілька місяців тому. Тоді він міг би застати зненацька розслаблену Хезболлу, якщо б він був пов'язаний і рішуче налаштований розібратися з цим угрупованням. Натомість, Нетаньяху помітно тицяє носом у Байдена, усвідомлюючи, що демократи потрапили в глухий кут, і змушує Америку стримувати його. Припинення вогню дає його внутрішній опозиції шанс скинути його – навіщо йому це дозволяти, якщо немає іншого вибору?

Тож люди гинуть по всьому світу через те, що кілька впливових придурків мають амбіції, а інші – боягузи. Чудово. Історія, як завжди, йде своїм чередом.

План перемоги Зеленського. Американські бюрократи люблять нав'язувати безвиграшні ситуації

Тим часом, у США джерела вже критикують "План перемоги" Зеленського, звинувачуючи його в тому, що він "не має стратегії", а лише більше прохань про зброю і свободу використовувати її так, як Україна вважає за потрібне. Окрім того, що більшість американців не впізнали б стратегію, якби вона дала їм по зубах. Справжня стратегія, це прикладна теорія, чого американські науковці агресивно не люблять, – це одна з тих пасток, які люблять розставляти американські аналітики та експерти.

Ви не можете їй протистояти, тому що вони завжди скажуть вам, що ви не розумієте якогось бюрократичного аспекту того, що їхня професія вважає стратегією. Будь-яке визначення в американському суспільному житті супроводжується маленькою зірочкою, яка означає, що в разі сумніву рішення приймає той, хто має більше влади.

Американські бюрократи люблять нав'язувати безвиграшні ситуації. Якщо Україна перемагає на фронті, їй явно не потрібно більше бронетехніки, чи не так? А якщо вона відступає, очевидно, що більше бронетехніки не допоможе, тому що є більш нагальні потреби, такі як протиповітряна оборона.

Але, друзі, якщо за майже три роки війни ви не повністю оновили спорядження свого союзника, то щось дуже погано. Американські лідери продовжують демонструвати слабкість, привертаючи увагу ведмедя. Парадокс їхнього страху перед ескалацією полягає в тому, що це саме те, на що супротивники розраховують.

Я пишу це без особливого сподівання на те, що зараз є достатньо часу для того, щоб хтось змінив курс. Але якою б гнітючою не здавалася оцінка, застосування екосистемного мислення дає привід для надії. Якщо світовий порядок неминуче зазнає краху і згорить, уроки, отримані під час останнього циклу, можуть допомогти визначити шляхи для того, щоб зробити наступний цикл менш суворим. Після зими приходить нова весна.

Те, що відбувається в Україні, – це лише один шматочок, хоча, можливо, і найбільш важливий, набагато більшого пазлу.

Партійні перипетії США. Гарріс має зробити більше, ніж просто вирвати перемогу

Що стосується зменшення шкоди, завданої Україні американською партійною заангажованістю в короткостроковій перспективі, то найкращим варіантом зараз є сильний тиск на кампанію Гарріс. Оскільки я був більш правий, ніж переважна більшість проплачених прогнозистів та експертів, прогнозуючи президентські вибори протягом останніх кількох циклів, я не можу не звернути увагу на те, наскільки 2024 рік схожий на 2016 та 2020 роки.

Трамп продовжує залучати нових виборців до свого табору з тією ж швидкістю, з якою він втрачає традиційних консерваторів. Але не всі вони перетікають до демократів, тоді як у демократів справи йдуть не так добре, як хотілося б у деяких традиційних центрах їхньої сили. Трамп, схоже, знову використовує термін зі стратегії відеоігор, невпинно продаючи себе рідкісним виборцям у штатах, що вагаються, ціною апеляції до традиційних консерваторів у штатах, де, як він знає, він не виграє. Це роздуває лідерство Гарріс в опитуваннях на національному рівні; вона виграє народне голосування, але залишається під серйозним ризиком у Колегії виборщиків.

Враховуючи реальний ризик того, що після виборів протрампівським силам вдасться втягнути в конфлікт Верховний суд і Конгрес, для того, щоб забезпечити собі шанси фактично вступити на посаду, навіть якщо вона переможе, Гарріс має зробити більше, ніж просто вирвати перемогу у Колегії виборщиків. Їй вкрай необхідна перемога, достатньо велика, щоб зробити неминучі спроби Трампа-Венса скасувати результат настільки ж смішними, як і махінації у 2020 році.

Гарріс має обмежений час і простір для маневру; однією з головних причин, чому я вважаю, що Байдену так важливо піти у відставку, а не просто залишитися осторонь на виборах, було те, що Гарріс не має можливості використовувати владу і популярність на посаді для просування своєї кандидатури на виборах. Схоже, що головна турбота Байдена полягає в тому, щоб зробити свій останній уклін в ООН і наполягати на тому, щоб усі говорили йому, яку чудову роботу він виконав на посаді президента.

Поки він бореться за свій трофей, Гарріс потрібно наступати йому на п'яти. Старші демократи будуть скиглити, але вони плакатимуть ще більше, якщо Трампа знову оберуть. Саме щодо України Гарріс повинна зайняти помітну і публічну позицію протягом наступних кількох тижнів, використовуючи боротьбу в Україні як символ глобальної боротьби за демократію, на якій неявно ґрунтується вся її кампанія.

Трамп завдає потенційно смертельного удару, представляючи себе як єдину силу, що запобігає апокаліпсису. Гарріс може протистояти йому і продемонструвати свою здатність боротися за американців з цілої низки інших питань, так би мовити, у стилі Тетчер: вона повинна продемонструвати, що не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити справедливість для вразливої групи, вимагаючи від Байдена зробити більше для України вже зараз і обіцяючи, що забезпечить швидку перемогу України в разі її обрання. Вона повинна публічно відкинути ядерний шантаж путіна і кинути рукавичку. Якщо ви отримуєте підтримку від Діка Чейні, ви можете також згадати Рейгана.

Так, стандартні політичні радники, які кишать у таборі Гарріса-Вальца, були б у захваті, якби Гарріс спробувала це зробити. Але вони вже ведуть свого кандидата до прірви, ставлячи галочки в кар'єрних табличках на шляху до наступної роботи, хоча вони повинні знати, в якій делікатній ситуації перебувають демократи. Чим впевненіше демократи звучать на публіці, тим гірше виглядають їхні внутрішні опитування – ця закономірність була доведена протягом усієї саги "Чи може Байден балотуватися знову?" після його провальних дебатів.

Люди, які дивилися на боротьбу України у 2022 році і відчували, що світло насправді перемагає темряву, були глибоко розчаровані Байденом, і, на відміну від більшості питань, це не було початково заангажованим. Аполітичним людям було не байдуже.

Якщо уважно придивитися до динаміки опитувань, то всупереч бажаному для медіа-бульбашки сприйняттю даних, Гарріс не набирає обертів там, де це має значення, а пробуксовує, навіть відкочується назад. Це є наслідком того, що протягом останніх двох місяців вона фактично визначалася в очах широкої громадськості як просто ще один демократ. У якийсь момент вона повинна зробити кілька великих публічних виступів, де вона викладе, що саме вона зробить для людей, які не вірять у бачення Демократичної партії.

Єдиний спосіб протистояти руху, подібному до руху Трампа, – це перевершити його на матеріальному рівні. Якщо ви хочете прийняти гасла на кшталт «ми не повернемося назад», вам потрібно створити новий і переконливий наратив, який буде дійсно інклюзивним.

Це йде врозріз з позицією всієї партії, але настав час поставити крапку в питанні про Україну. Це питання Полярної зірки, яке не завжди можна розгледіти крізь туман, але воно все ще висить над усією кампанією 2024 року. Якщо демократи програють, це буде тому, що вони на це заслужили. Солдати на передовій в Україні гинуть через чисту зневагу, і так, вони гинуть замість північноамериканців і європейців.

Якщо Гарріс не має того, що потрібно для того, щоб стати перед американським народом, прийняти План перемоги Зеленського і вимагати від Байдена вжити необхідних кроків для його реалізації, вона не має того, що потрібно для того, щоб сидіти в Овальному кабінеті.

Єдиний спосіб змусити демократів діяти – це взяти в заручники їхнє майбутнє. Можливо, це навіть врятує дурнів від них самих.

Заключні думки. Завдяки тому, що українці дали відсіч, світ був врятований

Війна в Україні не була позбавлена жорстокості, але вона відрізняється від останнього разу, коли Європа переживала один з цих геополітичних циклів краху і перезавантаження, в одному важливому аспекті: достатня кількість людей піднялася на боротьбу до того, як Україна впала, і відтоді тримала лінію. Цього разу умиротворення не зайшло так далеко. Навіть якщо найсміливіші сподівання путіна справдяться і США стануть повними ізоляціоністами або застрягнуть у вічній війні з Іраном, як Ізраїль з Хамасом і Хезболлою, значна частина НАТО буде на боці України – ймовірно, більша частина Європи в остаточному розрахунку, оскільки шок, викликаний відходом Америки від світових справ, буде дуже сильним.

Завдяки тому, що українці дали відсіч і допомозі, яка вже надійшла, світ був врятований від повторення падіння Чехословаччини і Польщі перед Гітлером, коли війна ще більше розширилася, а їхній економічний потенціал різко посилив міць його військової машини. Незалежно від того, що станеться далі, це не буде схоже на Другу світову війну, що закінчиться облогою Москви і Пекіна або Вашингтона і Берліна. Жодна держава більше не має можливості повністю розгромити і окупувати іншу. Вартість опору фундаментально знизилася завдяки автоматичній зброї, мережам і безпілотникам.

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