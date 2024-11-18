Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у традиційному тижневому огляді війни концентрується на трьох аспектах: "хор" про необхідність переговорів, призначенці Трампа та великі економічні проблеми росії на наступний рік.

Це був тиждень, коли низка держав та лідерів діяли так, ніби вони знають, що краще для України, ніж вона сама. Дивовижно бачити, як західні лідери починають намагатися вести переговори від імені України, навіть не розмовляючи з самими українцями. І це не просто переговори – вони йдуть на поступки за рахунок України і підривають будь-яку українську переговорну позицію.

Крім того, вибір кабінету Трампа дійсно не виглядає добрим для України. По суті, ви можете розділити людей, про яких говорять на посади в уряді Трампа, на три різні табори, і лише два з них отримають роботу. Наостанок, важлива статистична робота, яка вказує на величезні проблеми, з якими зіткнеться російська економіка у 2025 році.

Перед цим, якщо ви пропустили, ми з Миколою Бєлєсковим випустили новий подкаст. Ми говоримо про стан справ на полі бою, а також про те, що може означати для країни обрання Дональда Трампа. Якщо ви хочете послухати, можете перейти за посиланням.

Тривожне явище. Деякі лідери хочуть розповісти Україні, що для неї означає мир

Вести переговори від імені іншої країни має бути легко. Лідери, здається, люблять це робити, навіть коли вони здебільшого некомпетентні у веденні власних переговорів. Зараз, наприклад, здається, що ведеться багато переговорів від імені України, але без діалогу саме з Україною. Це дивовижне і тривожне явище, знову ж таки, як і до 24 лютого 2022 року, якщо припустити, що Україна є об'єктом, якому можна сказати, яким буде його майбутнє.

Найбільш кричущим прикладом цього став дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца путіну. Ця історія вибухнула в п'ятницю. Здавалося, що Шольц попросив про дзвінок (так стверджують росіяни, і німці цього не заперечують), і це мало б сенс у відчайдушному сенсі. Шольц перебуває в жахливому політичному становищі. На нього чекають вибори в лютому-березні 2025 року, і його партія, схоже, зазнає повної поразки. Для тих, хто не знає, коаліційний уряд Шольца розпався, і оскільки він не може керувати більшістю в Бундестазі, доведеться проводити нове голосування. До речі, є припущення, що набагато більш проукраїнський (принаймні на словах) голова ХДС Фрідріх Мерц, майже напевно стане канцлером наступного німецького уряду. Так що це, принаймні, невелика втіха.

Час поговорити?

Так чи інакше, ймовірно, намагаючись зміцнити свій внутрішній авторитет (і, можливо, навіть вислужитися у Вашингтоні перед адміністрацією Байдена і новою адміністрацією Трампа), Шольц пішов на контакт з путіним. Сам по собі цей вчинок надзвичайно важливий, можливо, навіть важливіший за слова, які Шольц і путін сказали один одному. Сам по собі запит на дзвінок і подальші дії є формою переговорів. По-суті, це означає "давайте почнемо говорити і подивимося, що з цього вийде".

Сам по собі цей крок не є поганим, навіть навпаки, він міг би бути хорошим, якби Шольц заздалегідь скоординував свої дії з Україною. Однак, очевидно, він цього не зробив. Схоже, Шольц поінформував українців про те, що дзвінок відбудеться, але українці були незадоволені. Звідки ми знаємо? Коли ця історія з'явилася, реакція України була миттєвою і, м'яко кажучи, викликала здивування і підозру.

Президент Зеленський вирішив публічно дорікнути Шольцу, звинувативши його у тому, що він відкрив "скриньку Пандори", звернувшись із проханням, а потім зробивши дзвінок.

"Це саме те, чого путін давно хотів: йому вкрай важливо послабити свою ізоляцію".

Міністерство закордонних справ України виступило з черговою заявою, в якій засудило дії Німеччини.

"Навіть якщо канцлер Німеччини не висловив жодних позицій, що суперечать позиції України, розмови з російським диктатором не додають цінності у досягненні справедливого миру..."

Українці мали повне право бути підозрілими. Шольц був європейським лідером, який несе найбільшу відповідальність за обмеження озброєнь, що надаються Україні. Він публічно заявляв, що не хоче, аби Україна завдавала ударів по цілях у росії, і, будучи щедрим, у переважній більшості випадків надавав або оборонні (протиповітряні), або наступальні системи меншої дальності. Крім того, розмова між Шольцем і путіним не була поверхневою, за повідомленнями, вона тривала щонайменше годину. Це занадто багато часу для дзвінка, який, за словами німецьких джерел, охоплював лише кілька питань.

Зараз крок Шольца був настільки непродуманим, що він не повинен мати великого значення. Реакція в Німеччині навряд чи була прихильною, а час перебування Шольца на посаді, ймовірно, недовгий. Однак справа не в цьому, а в тому, що один з партнерів України, явно всупереч бажанням України, дзвонить людині, яка веде жорстоку агресивну війну проти України (того самого дня відбулося кілька жахливих атак на цивільні об'єкти), – це крок, який має всі негативні сторони (за винятком, можливо, того, що Шольц перебуває в СДПН, крило якої залишається напрочуд проросійськи налаштованим). Це показує, наскільки мало насправді має значення те, чого хоче Україна, і створює прецедент того, що "більші" держави можуть звернутися до путіна і спробувати нав'язати Україні угоду.

Це викликає ще більше занепокоєння, оскільки є ознаки того, що це питання стоїть на порядку денному нової адміністрації Трампа. Деякі з нових кандидатів та інші особи з оточення Трампа, схоже, регулярно висувають різні ідеї щодо того, як міг би виглядати мирний план для України, звісно ж, не звертаючи жодної уваги на те, чого хоче Україна.

Дві речі, які вони повторюють знову і знову, – це те, що росія зможе зберегти все/більшу частину того, що вона окупує, в межах міжнародно визнаних кордонів України, і, що гнітюче, що Україна повинна буде прийняти нейтралітет без членства в НАТО. Джей-Ді Венс (який у певному сенсі має набагато більше значення, ніж будь-хто з членів кабінету Трампа) вже давно наголошує на цьому. Незадовго до виборів він повторив основні пункти свого "мирного" плану для України, який включав не лише відмову від членства в НАТО, але й, цілком можливо, від членства в ЄС для України. Венс заявив, що не лише Північноатлантичний альянс має бути закритий для України, але й усі інші "союзницькі інституції" повинні бути закриті для України.

Цей "барабанний бій" вимушеного нейтралітету щодо України (який, мабуть, є єдиною річчю, проти якої виступають майже всі українці) був посилений Тулсі Габбард (докладніше про це нижче) в одному з найдивніших відео цього тижня, коли вона, по суті, використовувала гавайські метафори, щоб довести, що Україну потрібно залишити беззахисною перед російською жорстокістю.

Алоха!

До речі, ознакою того, наскільки це важливо, може бути те, що песик Ілона Маска Девід Сакс, який регулярно просуває російську пропаганду, вийшов і заявив, що в рамках будь-якої угоди від України очікується відмова від усіх 4 областей, які росія незаконно анексувала. Це включає в себе велику кількість території, яку росія не окупує, в тому числі великі українські міста, такі як Херсон і Запоріжжя.

Чому все це важливо? Тому що те, що люди, здається, роблять і в Європі, і в США, – це намагаються піти на значні поступки для України ще до того, як будь-які дискусії навіть почнуться. Вони поступаються українськими позиціями і важелями впливу, але ніколи, ніколи не просять путіна ні про що. Шольц був радий припинити ізоляцію путіна і нічого не просив натомість. Венс, Габбард, Сакс та інші віддають частини України, відмовляючись при цьому від членства в НАТО для України, і знову ж таки нічого не просять у путіна.

Це або найдурніша форма переговорів з усіх можливих (Шольц), або навмисне намагання послабити Україну і посилити росію під виглядом переговорів (Ви знаєте хто).

Просто дивно, скільки інтелектуальної сили путін знову демонструє над політиками в країнах НАТО. Його армія воює, але його рефлексивний контроль знову працює понаднормово, допомагаючи йому на шкоду Україні.

Три групи призначенців Трампа. Чорна мітка нового президента

Здається, що з дискусій Дональда Трампа випливають три типи можливих кандидатів на посади в уряді – двоє з них отримають посади в уряді, а один – точно ні.

Ті, хто не має шансів отримати посаду в уряді, зрозумілі – це послідовні та сильні друзі України; ті, хто намагався підтримувати Україну протягом останніх майже трьох років. Сам Трамп дав це зрозуміти, коли одним із перших кроків минулого тижня публічно оголосив, що Майк Помпео та Ніккі Гейлі не будуть працювати в його уряді на жодній посаді.

Інакше кажучи, послідовна і відкрита підтримка України, схоже, є автоматичною "чорною міткою" у боротьбі за місце в уряді. Дійсно, неможливо знайти кандидата в члени Кабінету Міністрів, який би нещодавно відкрито виступав за продовження допомоги Україні або навіть за членство України в НАТО.

Отже, якщо відкинути цю групу, є дві інші групи, які отримують роботу. Перша – це ті, хто відмовився від України. Це ті, хто підтримував Україну, іноді дуже сильно, на початку повномасштабного вторгнення, але відтоді різко перейшов на антиукраїнську позицію Трампа...

Це такі люди, як Марко Рубіо, Еліза Стефанік, Майк Хегсет, Майк Волтц тощо. Я чув, як деякі люди кажуть, що вони проукраїнські. Набагато точніше сказати, що вони були за Україну. Ось один із прикладів того, як змінилися їхні цитати.

Стефанік, наприклад, останнім часом досить різко змінила свою позицію щодо цього питання. Коли відбулося повномасштабне вторгнення, вона була однією з найбільших критиків путіна і найбільших друзів України, звинувачуючи росіян у геноциді і заявляючи, що Україна повинна вступити в НАТО. Однак останнім часом вона стала "трампісткою" стосовно України, відмовляючись підтримувати членство в НАТО, коли її про це просять, або навіть продовжувати допомогу.

І мені шкода говорити, що до цієї групи, що обертається, входить Майк Волтц (майбутній радник з питань національної безпеки). Деякі проукраїнські голоси, здається, покладають надії на Волтца. Все, що я можу сказати, це те, що чим ближче було до виборів, тим більше Волтц займав позицію, близьку до позиції Трампа щодо України. Ось один репортаж про його поведінку під час передвиборчої кампанії.

Але під час одного з заходів минулого місяця Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.

"Чи це в інтересах Америки, чи ми збираємося витрачати час, скарби, ресурси, які нам зараз дуже потрібні в Тихоокеанському регіоні?" – запитав Волтц.

Цікаво, що ця група, яка намагалася інстинктивно приєднатися до Трампа, вже давно перепозиціонується проти України. Вони розуміють, що думає і відчуває Трамп.

Але найсумніше те, що це насправді найкраща група для України, коли йдеться про тих, хто отримує роботу в адміністрації. Остання група – це лобісти, які протягом тривалого часу активно виступають проти України. До цієї групи належать такі люди, як Тулсі Ґаббард, Метт Геєтц і Роберт Кеннеді, які нападали на Україну, НАТО, американську допомогу Україні ще до повномасштабного вторгнення, і відтоді залишаються на тому ж самому шляху. Цього тижня я навів кілька прикладів Габбард і Ґейтца, коли запитав, чи потрібно Європі починати готуватися до адміністрації Трампа, яка буде ближчою до путіна, ніж до демократичних держав Європи.

Однак реальна влада в цій групі – це не Кабінет міністрів чи офіційні кандидати на посади. Справжня сила полягає в тому, що до неї входять люди, які мають великий вплив в оточенні особисто Трампа, такі як Дон-молодший, Венс та Ілон Маск. Дон-молодший цього тижня був особливо красномовним, коли опублікував в Instagram відео, в якому висміював Зеленського, заявивши, що український президент незабаром "втратить своє утримання " .

Отже, є дві групи голосів, які оточують Трампа і які пропонуються для його нового уряду. Є ті, хто був проукраїнським, але за останні кілька років відмовився від цієї позиції, і є фракція, яка завжди була жорстоко антиукраїнською. Ключові фігури продемонстрували здатність відмовитися від твердої позиції, якщо це відповідає їхнім особистим інтересам, а агресивно налаштована антиукраїнська група відчуває себе сильнішою і контролює ситуацію.

Загалом це не виглядає багатообіцяюче. Можливо, все зміниться, коли Трамп прийде до влади, і ця мінлива людина врешті-решт займе проукраїнську позицію. Однак майже напевно цього не станеться, бо він чутиме поради від людей, які його оточують, і в його уряді, де позиція України (а я б сказав, що позиція національних інтересів США) буде рішуче оскаржуватися.

росія матиме проблеми у другій половині 2025 року. Але чи хоче Європа, щоб Україна перемогла?

Два дні тому в Foreign Policy була опублікована дуже цікава стаття, в якій фактично зроблена спроба проаналізувати майбутній розвиток російської економіки на основі даних, які є під рукою. Її написали український професор економіки Олександр Мертенс та мій колега з Університету Сент-Ендрюса, доктор Марк Девор.

Також дані були зібрані Олександром Загороднюком, який є справжнім перспективним дослідником і письменником.Я опублікував у Твіттері безкоштовне посилання на статтю.

Я не буду повторювати статтю (будь ласка, прочитайте її), але в ній є ряд моментів, які я б хотів підкреслити тут, і які йдуть врозріз з основним наративом, що з'являється в пресі про великого російського бегемота. росія все ще виробляє значно менше, ніж втрачає, її економіка стала настільки залежною від витрат на оборону, що важко уявити, що ще вона може зробити, вона фактично залежить від важливих зовнішніх джерел (північнокорейських снарядів), які не можуть вічно постачатися в таких величезних кількостях.

Інакше кажучи, якби Україні допомогли і продовжили боротьбу за сильної підтримки її партнерів, росія мала б реальні проблеми менш ніж за рік. Проблема в тому, що Україні можуть не допомогти її партнери, і це може призвести до більших українських втрат, які справді вдарять по слабкому місцю України (кількість навчених і ефективних солдатів – ми з Миколою обговорюємо це в подкасті).

Отже, Україна може виграти цю війну, але не самотужки. росія залишається слабкою економічною потугою, яка не може значно розширити виробництво. Вибір, який стоїть перед нами, і який, я боюся, буде ставати все більш європейським, полягає в тому, чи хочемо ми, щоб Україна перемогла?

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