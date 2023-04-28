Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу

Замість традиційного тижневого огляду ситуації на війні позаштатний експерт американського Hudson Institute Джан Касапоглу вирішив проаналізувати потенційний український контрнаступ, а саме – які сили можуть бути застосовані, скільки танків та бронетехніки можна використати і – найголовніше – як українська сторона все ж може досягнути успіху без переваги в повітрі, оскільки Захід і США, зокрема, боялися передати Україні F-16.

Чому Україна повинна провести контрнаступ? Треба докорінно змінити політичну і військову динаміку конфлікту

Україні необхідно провести успішний контрнаступ з двох причин.

По-перше, Україна не може функціонувати як суверенна держава з такою розчленованою територією, якою вона є зараз. На сьогодні близько 20 відсотків української території перебуває під російською окупацією. До успішного просування України на Харківщині на півночі та Херсона на західному березі Дніпра восени 2022 року росія контролювала 27 відсотків її території. Нинішня географія окупації завдає шкоди українській економіці. москві вдалося повністю захопити Азовське море, відрізавши Україну від ключових портів Бердянська та Маріуполя, які є життєво важливими для торговельного потенціалу країни. Тим часом ракети "Калібр" російського Чорноморського флоту та блукаючі боєприпаси "Шахед-131" і "Шахед-136" іранського виробництва продовжують безперервно обстрілювати Одесу.

Основна територіальна проблема обертається навколо Криму. З моменту незаконної анексії півострова у 2014 році Чорноморський флот росії став загрозою морській безпеці в регіоні. Армада поводиться так, ніби Чорне море є частиною російської федерації, безоглядно загрожуючи комерційному судноплавству в цьому регіоні. За даними Міжнародної морської організації, на початку російської агресії на борту 94 суден в українських портах застрягли близько 2 000 моряків. Наразі блокада Чорноморського флоту вбиває українську економіку.

Якщо Україна поверне собі Крим, російський Чорноморський флот не матиме іншого вибору, окрім як перенести свій основний порт базування до Новоросійська, що за 200 миль на схід. У такому випадку російські Повітряно-космічні сили і російські сухопутні війська не зможуть використовувати стратегічний півострів.

По-друге, Захід не може вічно постачати її армію. Оборонно-промислові потужності та арсенали країн НАТО, які різко скоротилися після закінчення Холодної війни, вже перенапружені. Програма військової допомоги на підтримку України виснажила запаси багатьох важливих боєприпасів, як-от артилерійські снаряди калібру 155 мм і протитанкові керовані ракети. Європейські арсенали й оборонна промисловість зазнають більших труднощів, ніж їхні американські колеги.

Незважаючи на невдале вторгнення росії, статус-кво є неприйнятним. Україна повинна спробувати докорінно змінити політичну і військову динаміку конфлікту.

Як би мав виглядати український успіх? Окупація має стати неможливою для росіян

Сучасна війна – це не відеогра. Навіть за найсприятливіших обставин не варто очікувати, що українські військові знищать кожне російське бойове з'єднання. Але не варто помилятися: політичною метою контрнаступу, як твердо заявив сам президент Володимир Зеленський, є відновлення територіальної єдності України. Кордони 1991 року залишаються єдиною прийнятною правовою основою в цій парадигмі.

Але війни ведуть солдати, а угоди укладають дипломати. Навіть якщо вона проведе успішний контрнаступ, який забезпечить повернення великих ділянок землі, Україна може закріпити повернення своїх окупованих територій лише дипломатичним шляхом. Існує дві передумови для досягнення цієї дипломатичної перемоги. По-перше, після успішного контрнаступу Україна повинна вести переговори з позиції сили. По-друге, навіть якщо українські танки не будуть їздити вулицями Криму, окупація має стати неможливою для росіян. москві не потрібно залишати іншого вибору, окрім як припинити окупацію і покинути півострів. Лише задовольнивши ці передумови, Київ може сподіватися на тривалу перемогу.

Чи впорається Київ з викликами комбінованої маневреної війни? Перші 24 години будуть ключовими

Географія майбутнього наступу буде простою: Україні доведеться перерізати сухопутне сполучення росії з Кримом, щоб ізолювати окупований півострів. Лише тоді Київ зможе поставити російську військову присутність там в зону досяжності своїх систем озброєнь.

Перші 24 години будуть ключовими. Як тільки українська операція розпочнеться, російське командування намагатиметься визначити головний напрямок удару та можливі ділянки прориву і спрямувати туди свої резерви. Тому Україна, швидше за все, вдасться до спроб приховування та обману, ініціювавши кілька наступальних дій на сході та півдні, щоб тримати ворога у здогадках.

Початкова фаза плану бойових дій вимагатиме проникнення більш ніж на сто кілометрів вглиб по осі через Мелітополь, Бердянськ і Маріуполь. На деяких рубежах вздовж Дніпра наступ вимагатиме форсування річки, що є одним із найскладніших завдань під час ведення бойових дій.

На цьому виклики для Києва не закінчуються. Розвіддані з відкритих джерел свідчать, що росіяни готувалися до цього контрнаступу. Ешелонована оборона російських військових посилена укріпленими позиціями, дзотами, танковими загородженнями "зуби дракона", окопами та мінними полями. Таким чином, українські інженерні підрозділи повинні будуть швидко прокладати шлях для маневрених формувань на складній місцевості. На момент написання цього звіту на Україну обрушився сильний дощ. Поки земля залишається багнистою, шансів на механізований прорив у російську оборону немає.

Чи достатньо ефективні українські ударні сили для виконання поставлених завдань? Україна має один із найцікавіших арсеналів основних бойових танків у світі

Україна вже тривалий час нарощує свої зусилля з формування збройних сил. У той час як деякі ЗМІ повідомляють про створення восьми бригад чисельністю 40 000 військовослужбовців для штурму російської оборони, інші публікації натякають на наявність у розпорядженні Києва до десятка нових бригад. Ці нові бойові формування були спеціально розроблені для майбутнього контрнаступу. Бойове розгортання цих нових бригад означатиме, що контрнаступ неминучий.

Тим часом загартовані в боях українські підрозділи, такі як 93-тя механізована бригада і 80-та повітряно-десантна бригада, утримують позиції в Бахмуті ціною великих людських і матеріальних втрат, щоб виграти час для контрнаступу. Тим не менш, нові бойові формування не будуть прориватися на російську лінію оборони поодинці. Ветерани українських підрозділів, як-от 4-а бронетанкова бригада і 25-а десантно-штурмова бригада, також отримують західні основні бойові танки. Цілком ймовірно, що Україна завдаватиме ударів по російських позиціях поєднанням старих і нових військ.

Головна концепція операцій (CONOPS), що формує український наступ, ймовірно, буде зосереджена на маневреній війні загальновійськових сил.

Україна має один із найцікавіших арсеналів основних бойових танків у світі, зі справжнім міксом моделей. На момент написання цієї статті українські військові отримали понад 50 основних бойових танків Leopard 2A4 і Leopard 2A6 німецького виробництва від щонайменше шести країн-членів НАТО. Деякі джерела повідомляють, що з додатковими поставками Leopard 2A6 ця кількість зросте до 71 варіанту Leopard 2. Отже, Україна матиме на озброєнні парк основних бойових танків Leopard 2A4/A6 розміром з танковий полк.

Велика Британія також передала Києву 14 танків Challenger 2, які зараз знаходяться в повній бойовій готовності. Хоча загалом така їхня кількість можуть скласти танкову роту, ці платформи також постачаються з критично важливим активом: снарядами зі збідненим ураном. Щільність збідненого урану робить його здатним пробивати броню у порівнянні з іншими танковими снарядами.

Хоча Сполучені Штати залишаються відданими зобов'язанням щодо передачі 31 танка M1A1 Abrams, ці поставки ще не розпочалися. Міністерство оборони США оголосило, що передача розпочнеться восени 2023 року, але на момент написання цього звіту Вашингтон прискорив цей процес. Зараз українські екіпажі розпочинають 10-тижневі навчання в Німеччині, які дозволять ЗСУ експлуатувати ці танки не раніше кінця літа 2023 року. Якщо Київ не вирішить відкласти контрнаступ на кілька місяців, вони не відіграватимуть жодної ролі в майбутній битві. Залишається невідомим, наскільки ефективно українські екіпажі зможуть керувати західними машинами, які є продуктом зовсім іншої філософії проєктування, ніж радянсько-російські основні бойові танки, до яких звикли українські війська.

На додаток до західних танків, українські військові використовуватимуть широкий спектр радянсько-російських основних бойових танків (переважно похідних від Т-72), що складаються з власного арсеналу, танків, наданих колишніми членами Східного блоку НАТО, і тих, які Україна захопила у російських бойових формувань, що вторглися на її територію. Серед цих засобів ведення наземних бойових дій заслуговує на увагу танк PT-91, наданий Польщею. Заснований на базовому Т-72М1, PT-91 має більш потужний двигун і трансмісію, покращену систему управління вогнем і стабілізатор, більш ефективну оптику, вдосконалену систему автоматичного заряджання і реактивну броню Erawa польського виробництва. Розвіддані з відкритих джерел свідчать про те, що Україна отримала велику кількість танків PT-91 з Польщі, за останніми даними, до 60 одиниць. Це два танкові батальйони.

Головною перевагою України є те, що росіяни останнім часом зазнали значних втрат танків, як це було детально описано у попередній оцінці цього звіту. Втративши щонайменше 2 000 основних бойових танків з початку путінської кампанії вторгнення, російські військові зараз відправляють в гарячу зону старі реліквії, як-от Т-62 і Т-55, без значної модернізації.

Хоча від майбутніх дій не варто очікувати битв рівня Роммеля проти Монтгомері, у танковій війні Україна матиме перевагу.

Іншими ключовими аспектами української здатності до маневрених бойових дій будуть бойові машини піхоти (БМП) і захищені від мін і засідок машини (MRAP). БМП, які поєднують вогневу міць легкого танка з піхотною мобільністю бронетранспортера, будуть критично важливою ланкою між основними бойовими танками і механізованою піхотою. Україна вже отримала близько 320 БМП і отримає ще близько 340. Збройні сили України будуть експлуатувати 109 БМП Bradley, наданих США, і 40 БМП Marder, наданих німецьким урядом. Чехія, Німеччина та Польща надіслали понад 200 похідних та ліцензійних копій БМП-1. Велика кількість бронетранспортерів, таких як американські M113A3, збільшить цей потенціал БМП.

Зважаючи на те, що російська оборона сильно замінована, MRAP також відіграватимуть важливу роль у наступі. Британські Mastiff і Wolfhound, американські 1224 MaxxPro, турецькі Kirpi (Hedgehog) і австралійські Bushmaster MRAP поповнили український арсенал на сотні одиниць.

Чому артилерія є ключем до українського успіху? Ключову роль мали б відіграти касетні боєприпаси DPICM

Хоча більшість західних військових оцінок зосереджуються на важкій бронетехніці при аналізі переваги України в маневреній війні, артилерія залишається незамінною для перемоги. Українська артилерія повинна завдати вогневого удару по російській обороні, щоб уможливити механізований прорив.

У російських публікаціях звертається увага на кілька причин успіхів української артилерії. Наведення артилерії за допомогою безпілотників, сучасні засоби зв'язку, краща дальність дії західних систем і високоточні боєприпаси, як-от Excalibur, перетворюють українську артилерію на грізного звіра. Українським військовим доведеться подвоїти всі ці переваги, щоб перемогти.

Тим часом українська зброя – знаменитий HIMARS, його "двоюрідний брат" М-270 і нещодавно поставлені турецькі TRLG-230 – повинні рішуче вражати важливі цілі в російському тилу – вузли управління, склади боєприпасів і ключові об'єкти, щоб паралізувати супротивника.

Одним із невиконаних пунктів списку побажань в умовах наближення контрнаступу є касетні боєприпаси подвійного призначення, або касетні боєприпаси DPICM. Якби Україна отримала ці спеціальні артилерійські боєприпаси, вони відіграли б ключову роль у боротьбі.

Ця зброя являє собою артилерійський снаряд калібру 155 мм, який розпилює 88 гранат з осколково-фугасним ефектом, зі спеціальним бронебійним варіантом, здатним знищувати броньовані платформи супротивника. Оскільки DPICM покриває більшу площу, ніж традиційні осколково-фугасні артилерійські снаряди, він зменшує кількість снарядів, необхідних у будь-якому артилерійському залпі для досягнення такого ж руйнівного результату. В умовах, коли російські лінії оборони пропонують мало користі, DPICM дали б Києву ефективний спосіб прориву через зруйновані або дезорганізовані російські оборонні позиції. Українські офіційні особи вимагають від США надання касетних боєприпасів DPICM. Не зрозуміло, чи схильні американські посадовці надати ці боєприпаси, які потенційно можуть змінити правила гри.

У якому стані перебувають Військово-повітряні сили України? Україна майже не має можливості досягти навіть локальної переваги в повітрі для захисту своїх наземних сил

Українські Збройні сили зіткнуться з проблемою переваги в повітрі під час атаки на російські позиції. За останні десятиліття майже жодна сухопутна армія, незалежно від того, як завзято вона воює, не досягала перемоги за відсутності переваги в повітрі над напрямком наступу. Мабуть, найбільш сенсаційним проявом цього залізного правила сучасної війни є "Дорога смерті", шосе 80, що з'єднує Ірак і Кувейт під час Першої війни у Перській затоці. 1991 року авіаудари коаліції на чолі зі США знищили довгу колону іракської бронетехніки вздовж цього маршруту. Кошмарний сценарій для України полягає в тому, що її незахищені колони важкої бронетехніки будуть знищені російськими Повітряно-космічними силами (ВКС) ще до того, як досягнуть своїх цілей. Український контрнаступ зіткнеться із загрозами з боку ВКС як на малих, так і на великих висотах.

На малих висотах російські штурмовики та гелікоптери надаватимуть безпосередню повітряну підтримку (ППО) дружнім лініям оборони, намагаючись атакувати українські механізовані бойові з'єднання. Оцінка нещодавньої активності російської штурмової авіації натякає на те, що Україні доведеться подолати. Протягом останніх кількох місяців російські штурмовики Су-25, а також гвинтокрили Мі-28 "Хавок", Ка-52 "Алігатор" і Мі-24/35 здійснювали залпи ракет. Під час нещодавніх вильотів також було помічено, що штурмовики застосовували протитанкові ракети. Оцінка бойових втрат свідчить про те, що протитанкові ракети ефективні проти транспортних засобів і рухомих цілей, тоді як ракетні удари створюють пригнічуючий ефект для концентрації військ і техніки. Оскільки українська бронетехніка накопичується і перекидається на російські лінії оборони, широкомасштабна акція створить вигідні можливості для таких російських атак.

На рівні невеликих підрозділів українські військові можуть протистояти цій загрозі за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів. У багатьох інцидентах доблесть ПЗРК Збройних сил України, особливо зі Stinger американського виробництва, довела свою ефективність проти російських літаків, які літають на менших швидкостях і менших висотах.

Широкомасштабний контрнаступ, однак, ставить інший виклик. При прориві російських ліній у блискавичному темпі загальновійськовим маневреним підрозділам – українським механізованим і бронетанковим бригадам – знадобиться те, що військова спільнота, яка полюбляє абревіатури, називає M-SHORAD, або маневрена протиповітряна оборона ближнього радіусу дії. Коротко кажучи, M-SHORAD означає інтеграцію зенітних гармат, зенітної артилерії і ракет у високомобільні колісні й гусеничні бойові платформи, які супроводжують головні маневрені підрозділи.

Що стосується можливостей M-SHORAD, то українські військові отримали 12 СЗРК Avenger, оснащених ракетами Stinger, і 37 зенітно-ракетних комплексів Gepard, оснащених спареними 35-мм зенітними гарматами. Польща, ймовірно, поставила в Україну невідому кількість ZSU-23-4 Shilka. Це варта уваги система радянського виробництва, яка може перевершити свою вагу, особливо в асиметричних умовах. Її гармати мають високу скорострільність і ефективні проти літаків, що летять на малій висоті, а також проти легко захищених наземних цілей. Останній польський модернізований варіант, ZSU-23-4 Biala, оснащений традиційною базовою версією ZSU-23-4 Shilka ракетами Grom, покращеними боєприпасами для 23-мм зенітної артилерії і цифровими системами цілевказівки. Україна також має мобільні засоби протиповітряної оборони, такі як "Стріла-10" і "ОСА".

Однак найбільші виклики для України постануть на великих висотах. Тут не існує швидкого вирішення проблеми. Основу повітряного стримування українських ВПС складають літаки Су-27 і МіГ-29. У якісному і кількісному відношенні цей скромний арсенал не може конкурувати з повітряними можливостями ВКС.

російські літаки Су-35С і Су-30СМ регулярно здійснюють бойове повітряне патрулювання на висоті від 20 000 до 26 000 футів. Відповідно, радіолокаційні станції N035 "Ірбіс-Е" і N110M "Барс-М", встановлені на цих платформах, забезпечують їм явну сенсорну перевагу, потужні можливості пошуку і знищення, стійкість до радіоелектронної боротьби і більшу дальність ураження порівняно з українськими винищувачами. Ракети класу "повітря-повітря" Р-77-1 російських літаків мають більшу ефективну дальність польоту, ніж українські ракети Р-27Р/ЕР, що надає ВКС перевагу в бойових діях за межами візуальної досяжності. Смертоносна комбінація багатошарової російської ППО і перевага ВКС у винищувальній авіації змушує українських пілотів літати короткими інтервалами на малих висотах, використовуючи перешкоди і маскування на місцевості для того, щоб уникнути виявлення. Більше того, російські літаки Су-35С і Су-30СМ, а також тактичні бомбардувальники Су-34 мають на озброєнні капсули радіоелектронної боротьби Л-175 "Хібіни", які довели свою ефективність у виведенні з ладу датчиків і бортових засобів зв'язку українських ВПС.

Зважаючи на це, Україна майже не має можливості досягти навіть локальної переваги в повітрі для захисту своїх наземних сил. Саме тому українські ВПС агітують на своєму офіційному акаунті в Twitter за отримання літаків F-16. Але навіть якщо адміністрація Байдена вирішить розпочати програму постачання F-16 для Києва сьогодні, вона не зможе підготувати пілотів вчасно до майбутнього контрнаступу.

Чи може Україна перемогти, не досягнувши переваги в повітрі? Так, якщо вдасться спроєктувати багатошарову зенітно-ракетну парасольку

І все ж таки, бойові плани розробляються з оптимізмом. Україна може шукати натхнення у військовій історії, починаючи з війни Судного дня 1973 року і перших кроків єгипетської армії на Синайському півострові.

У тому конфлікті Каїр не міг розгорнути військово-повітряні сили на рівні з ізраїльськими. Тому він вирішив зіграти на своїх сильних сторонах і поставив скромнішу мету: контролювати повітряний простір над зоною наземних операцій. Для цього були потрібні лише зенітні ракети і зенітна артилерія, якими він володів у достатній кількості. Каїр також розробив свій бойовий план таким чином, щоб дозволити своїм воїнам просуватися вперед, не отримуючи значного подальшого підкріплення.

Київ повинен поставити перед собою подібну мету. Якщо йому вдасться спроєктувати багатошарову зенітно-ракетну парасольку, що прикриває його наземні штурмові сили, і синхронізувати її з обмеженою активністю винищувальної авіації, то бліц-атака може досягти своїх військових цілей. Щоб досягти успіху в такому ризикованому бойовому плані, він повинен замаскувати свої приготування і застати супротивника зненацька. Це гра з високими ставками, але на даному етапі конфлікту Київ повинен піти на неї.

Джерело: Hudson Institute