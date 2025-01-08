Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі

Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних сил (RUSI) Тім Вілласі-Вілсі, який 27 років перебував на дипломатичній службі Великої Британії в Африці, Латинській Америці, Азії та Європі ставить слушні запитання: а що ж станеться, коли буде укладено угоду з путіним, через один, три, п’ять років? путін, швидше за все, відновить воєнні дії проти України, але що робитиме Європа в цей час? Однією з головних відмінностей від 1938 року є те, що Велика Британія більше не є військовою потугою, констатує експерт.

Спокусливо порівняти ці два роки – 2025 та 1938. Будь-яка угода, яку Трамп укладе з путіним, може мати схожі риси з Мюнхенською: земля в обмін на тимчасовий мир. Захід вже послабив свою переговорну позицію, знявши з порядку денного питання про негайне членство України в НАТО. Що ж станеться, якщо путін відновить свій наступ через рік, три або п'ять років?

На конференції в лондонському Chathem House в грудні учасники постійно поверталися до думки, що Європа переживає момент 1938 року. В одному сенсі це може бути слушним порівнянням. Коли британський прем'єр-міністр Невілл Чемберлен полетів до Мюнхена у вересні того року і продав частину Чехословаччини в обмін на "мир у наш час", був момент, коли велика частина Європи повірила, що їй вдасться уникнути війни з Німеччиною. Ця ілюзія тривала лише шість місяців.

Будь-яка угода у 2025 році між путіним і Дональдом Трампом, ймовірно, матиме схожі характеристики: земля в обмін на тимчасовий мир. Але амбіції путіна не зміняться, хоча йому може знадобитися три або більше років, щоб його армія відновилася, перш ніж він знову вирушить на захід.

Схоже, на Заході склався ледачий консенсус, заснований більше на надії, ніж на серйозному аналізі, щодо того, що путін погодиться припинити подальше вторгнення в Україну. Незважаючи на масові жертви і втрату величезної кількості техніки (а також на зворотний розвиток подій у Сирії), він, можливо, віддасть перевагу продовженню війни. За останні кілька місяців росіяни поступово просуваються на Донбасі, і масштаби української проблеми з людськими ресурсами стають дедалі очевиднішими. Україна потребує миру (або хоча б паузи) набагато більше, ніж росія. Президент Володимир Зеленський перебуває під більшим внутрішньополітичним тиском, ніж путін.

Насправді, найбільшим мотивом для путіна погодитися на перемир'я або паузу було б дати Трампу результат, про який він міг би протрубити вдома як про успіх. Після періоду відносного миру путін цілком може розрахувати, що Трамп буде ще більш неохоче втручатися, коли війна почнеться знову (а вона, безсумнівно, почнеться).

У Трампа погана репутація миротворця. Його Дохійська угода з талібами (за спиною афганського уряду) була такою ж бездарною дипломатією, як і будь-яка інша в історії, а його переговори з Північною Кореєю навіть не наблизилися до денуклеаризаційної угоди.

Вже виникла асиметрія в переговорних позиціях щодо будь-яких можливих переговорів з путіним. Ще до початку переговорів країни НАТО знімають свої вимоги зі столу переговорів. Отже, вже широко визнано, що путін може утримати Крим де-факто, якщо не де-юре. Сприймається як належне, що Україні доведеться відійти з Курської дуги. І цілком очевидно, що Україна не отримає членства в НАТО. Джо Байден дав це зрозуміти з самого початку, і Трамп, ймовірно, дотримуватиметься тієї ж думки. Угорщина і Словаччина (і, можливо, Австрія) також чинитимуть опір будь-якій такій ідеї.

У приватних розмовах британські дипломати визнають, що путін навряд чи погодиться на судові процеси над воєнними злочинами чи репарації. Отже, всупереч основним принципам дипломатії, Захід піде на переговори з мінімалістичними вимогами. путін, швидше за все, висуватиме максималістські позиції; наприклад, він, швидше за все, вимагатиме всі чотири області Донбасу в повному обсязі. Він захоче зберегти контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Він вимагатиме, щоб країни НАТО не розміщували війська в Україні та щоб інтереси росії у сфері безпеки були враховані.

Отже, з чим залишиться Україна? Після Будапештського меморандуму 1994 року Україні варто було б відмовитися від будь-яких "запевнень" чи навіть "гарантій". Висловлювалися припущення, що США можуть запропонувати розмістити європейські війська вздовж українсько-російського кордону, щоб вони діяли як "розтяжка". Але протяжність кордону перевищує 1200 миль, і це потребувало б величезної кількості військ у той час, коли Великій Британії важко навіть утримувати свій контингент в Естонії. Більше того, Києву можна пробачити запитання, що робитимуть європейські країни, якщо росія перетне нову лінію припинення вогню. Чи відкриють німецькі, французькі чи британські війська вогонь у відповідь, чи просто не висовуватимуться, як миротворчі сили ООН у Лівані?

Однією з головних відмінностей від 1938 року є те, що Велика Британія більше не є військовою потугою. За часів колишнього міністра оборони Бена Воллеса Британія надала Україні значну частину свого озброєння, але не змогла провести ревізію у себе вдома. Високопоставлений чиновник НАТО нещодавно сказав мені, що Велика Британія зараз вважається одним з найслабших військових контрибуторів НАТО. Польща і Фінляндія зараз є двома найбільш вражаючими військовими потугами, що протистоять росії, які вміло підтримуються країнами Балтії і Швецією (остання з яких також зробила значні кроки на шляху до внутрішньої стійкості). Франція все ще зберігає певний серйозний потенціал, але військова експансія Німеччини, обіцяна канцлером Олафом Шольцем, непомітно випарувалася.

Це теж можна порівняти з 1938 роком, але з однією серйозною відмінністю. Саме в бюджеті 1934 року Британія вирішила подвоїти чисельність своїх військово-повітряних сил з 42 до 84 ескадрилій. Це рішення, відоме під назвою "План А", потім через певні проміжки часу доповнювалось новими планами розширення, аж до "Плану М" наприкінці 1938 року. Усі дивуються, коли дізнаються, що канцлером казначейства, який схвалив "План А", був не хто інший, як Невілл Чемберлен. Отже, великий політичний умиротворитель 1938 року був тією самою людиною, яка сприяла тому, що Королівські військово-повітряні сили були готові до перемоги над Люфтваффе в 1940 році.

Ще одна схожість з 1938 роком полягає в тому, що нова адміністрація Трампа не хоче воювати в Європі або за Європу. Дійсно, Європа буде задоволена, якщо їй вдасться утримати США в НАТО, і вже мала б надіслати Трампу повідомлення про те, що тепер вона візьме на себе основний фінансовий тягар війни.

Однак Європа, схоже, щиро не бажає йти на внутрішні економічні жертви заради захисту України. Це відчайдушно недалекоглядно. Якби російські війська порушили лінію припинення вогню або просто продовжували просуватися в напрямку Одеси, Молдови, Дніпра та Києва, що б тоді робила Європа?

Звісно, найкращим результатом була б добре узгоджена мирна угода. росія зазнала величезних втрат і не стала б розгортати північнокорейські війська, якби не була у відчаї. Захід міг би укласти жорстку угоду, якби надсилав жорсткі сигнали шляхом переозброєння. Замість цього відбувається протилежне. Джон Хілі щойно скоротив чисельність Королівського військово-морського флоту напередодні стратегічного оборонного огляду, який буде далеким від "Плану А" Невілла Чемберлена.

Джерело: RUSI