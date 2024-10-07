Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледару – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла з оглядом подій на фронті російсько-української війни. Купер написав вступ до цього тижневика, в якому знов із сарказмом аналізує допомогу США та ЄС Україні. Дональд Гілл розповідає в деталях про ситуацію на Курському фронті, а також як завершилася оборона Вугледара та що сталося з 72-ю бригадою.

Вступ Тома Купер: Перший "тижневик" у цьому місяці і... що ж, ми все ще не маємо нічого "кращого", щоб розповісти вам, окрім мого оновлення триденної давнини. За винятком того, що зараз вже точно відомо: Байден, розчарований запеклим українським опором, насамперед проти Пуддінга і його орд, а також моделювання результату цієї війни його Тріо Фантастікус – де-факто "викинув рушник": Україні більше не варто очікувати додаткової допомоги від США, поки Байден перебуває в Білому домі. Тобто до 20-21 січня 2025 року.

А це означає, що тепер Україна має зрозуміти, як вона збирається прожити принаймні наступні чотири місяці, майже повністю самотужки, і якщо це не буде значно довше, у випадку перемоги Трампа, а не Гарріс. У такому випадку Україні не варто очікувати від США взагалі нічого протягом наступних 4,5 років.

Ось вам і "колиска демократії" та її "захист свободи, процвітання і прав людини".

Інакше кажучи: другий рік поспіль США кидають Україну напризволяще якраз перед початком зимової кампанії.

А ЄС..? По-перше, "ЄС" існує насамперед на папері: на практиці це економічний, але аж ніяк не політичний, союз 27 різних держав, кожна з яких переслідує абсолютно різні інтереси. Дякую за запитання. І один з першочергових інтересів більшості членів ЄС – не надто втручатися "в цю колотнечу в Україні". Мовляв, це не наша справа: не ми її розв'язали (максимум – "це ті вояки з НАТО"), це не зовсім наша спеціалізація, і у нас є важливіші справи. Де більшість з нас, "громадян ЄС", насправді не мають чіткого уявлення, що це за "важливіші справи", але це неважливо: ми завжди можемо поскаржитися на нелегальних іммігрантів, сотні інших речей, подивитися відео з котами в соціальних мережах або Лігу чемпіонів по телевізору. Не можу сказати, що у нас все так погано, тут, у "Садовій Європі". Тільки не робіть нічого, щоб розбудити нас від цієї летаргії, і не турбуйте нас війнами, будь ласка: ми відверто мирні люди. Якщо тільки мова не йде про Ізраїль, звісно: тоді наші політики і ЗМІ не перестають повторювати, як важливо підтримувати Ізраїль у боротьбі з ордами кровожерливих терористів з Близького Сходу.

...і дивуються, чому останні поводяться, як у середньовіччі, де Ізраїль робить все можливе, щоб розбомбити їх до кам'яного віку...

Інакше кажучи: другий рік поспіль Україну кидає ЄС якраз перед початком зимової кампанії.

...sic transit Gloria mundi...

Що ж, як би я не пишався і не був глибоко закоханий у нашу олігархію, політиків та ЗМІ, і міг би продовжувати вихваляти їх ще кілька років, вибачте: мушу перервати цей вступ і передати вас Дональду Гіллу.

Курська область загалом... російські авіаудари по українських позиціях залишаються інтенсивними. Звісно, це російська, а не українська територія, незалежно від того, б'ють вони по підрозділах ЗСУ чи ні. Але проблема в тому, що рішення просто не видно, що ЗСУ перебувають під сильним тиском і зазнають втрат, і що ніхто не працює над пошуком рішення для російських планерних бомб.

Коли йдеться про військові науки, це, мабуть, найзручніше ігнорувати питання в цій війні.

На місцях пріоритетом зараз є відбиття безперервних російських контратак на флангах контрольованого Україною "виступу". Як видно з доданих карт, очевидно, що росіяни намагаються примусити українців відступити за допомогою кліщової атаки.

Курська область – Західний сектор. Стан російських понтонних мостів у районі Глушково втрачає своє значення, адже росіяни контролюють дорогу від Корєнєво до Глушково. Проте, вони все ще там, і українці продовжують їх атакувати. Тому росіяни затопили сім з восьми мостів, які мають бути в строю: це дещо ускладнює їх знищення.

У повітрі українські БПЛА, тобто їхні пілоти, зайняті полюванням на російські БПЛА.

Ендрю Перпетуа визначив геолокацію 17 російських розвідувальних безпілотників, які були перехоплені вздовж кордону.

На схід від нього росія все ще продовжує наступати і повільно відтісняє Україну за допомогою піхотних атак та артилерії. Точне проходження "лінії фронту" (якщо вона дійсно існує) не зовсім зрозуміле, але протягом останнього тижня вона мала б переміститися з (приблизно) лінії Обухівка-Бяхово-Внезапне-Троїцьке до (приблизно) лінії Любимівка-Дарино, десь так:

Курська область – Північний сектор. Територіальних змін не спостерігалося, але на лінії фронту все ще було багато перестрілок. Україна просувалася на північ до Сафонівки, в той же час російська техніка з'явилася на схід від Крем'яного, де була знищена 41-ю бригадою.

У цьому секторі також було перехоплено багато російських розвідувальних безпілотників.

Курська область – Східний сектор. На лінії фронту мало що змінилося, за винятком того, що росія тепер атакує Плехово за допомогою важкої артилерії.

Північна Харківщина. У Вовчанську росія спробувала захопити агрегатний завод. Враховуючи труднощі з постачанням гарнізону, це було настільки ж несподівано, наскільки і непродуманою операцією. Вони атакували 3 танками, 17 МТЛБ і близько 100 піхотинців ВДВ. Вони втратили один танк і 16 МТЛБ, а піхоту вистежували безпілотники. На цьому п'ятихвилинному відео видно, як деякі машини і піхота були уражені безпілотниками, що скидають боєприпаси. Один росіянин тримає на голові термоковдру. Це, ймовірно, спрацювало б, якби він був нерухомим серед уламків, але рух легко помітний.

Українці змогли відвоювати територію в північно-східній частині міста.

З російського боку кордону безпілотник уразив радар "Небо".

Західна Луганщина. Від Піщаного до Андріївки росія змогла досягти подальшого просування. Цього тижня вони використовували переважно піхоту замість великої кількості бронетехніки. Поза тим, російську техніку поблизу Піщаного продовжують знищувати.

3-я штурмова бригада знищує 240-мм міномет. Під Сватовим підбили російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М2. 12-хвилинне відео про життя на передовій у 3-й штурмовій бригаді: ротація на передову, лікування поранення ноги, використання мінометів та безвідкатних гвинтівок для обстрілу російських позицій, обстріли з мінометів та безпілотників та ротація з передової.

92-га десантно-штурмова бригада щомісяця знешкоджує тисячу одиниць боєприпасів, що не розірвалися, і переробляє вибухонебезпечний матеріал на боєприпаси для безпілотників.

Терни. росія змогла захопити решту Невського.

Солдат, який йде полем, наражається на ворожий вогонь. Солдат, який перетинає поле на мотоциклі, так само наражається на небезпеку, але він може перетнути його швидше і звести до мінімуму час перебування під ворожим вогнем. Але російські мотоциклісти все ще повільніші за безпілотники.

60-та бригада підбила російський танк за допомогою безпілотника, і за початковими даними, він був знищений.

Сіверськ. 54-та бригада спостерігає, як дві штурмові групи по п'ять чоловік проходять кілька кілометрів і заходять на лінію своїх окопів. Командир української роти висилає резервне відділення, щоб атакувати їх, але командир батальйону наказує йому зачекати і дозволити безпілотникам зробити свою роботу. росіяни збираються атакувати бункер, коли дрони починають скидати боєприпаси. Потім на росіян полюють протягом певного періоду часу, і кілька з них отримують поранення і гинуть. російська евакуаційна команда з двох осіб пробирається до поранених, але їх вбивають першими. російський штурм відбито без жодного пострілу з гвинтівок. 14-хвилинне цензуроване відео з англійськими субтитрами знаходиться тут.

Бахмут. 30-та бригада демонструє, що безпілотник "Дракон" не лише спалює рослинність, але й при температурі 2000 градусів за Цельсієм спалює танки. Цілком ймовірно, що колись росія розробить власну версію безпілотника "Дракон".

Незважаючи на встановлені різні глушилки та РЕБ, один з путінських пропагандистів і ще один росіянин були уражені безпілотником.

Безпілотник С-70 "Охотник", призначений для роботи з Су-57, був збитий російським перехоплювачем (Су-30 або Су-35) поблизу Костянтинівки. Наслідки на землі.

Торецьк. У Торецьку точаться запеклі бої, як видно тут: росіяни штурмують центр міста, а на південній стороні шахту. Іншим прикладом запеклих боїв є ситуація, коли Україна штурмує будівлю, контрольовану росією, але вирішує не зачищати її кімнату за кімнатою. Знесення також може бути ефективним. Ще кілька сцен бойових дій.

12-а бригада "Азов" використовувала легкі ПТРК, касетні артилерійські снаряди та безпілотники для знищення російської техніки.

російські джерела повідомляють, що українські ракети влучили в полігон в окупованому Донецьку. Загинули 20 солдатів, шестеро з яких були північнокорейцями, які спостерігали за навчаннями. Ще троє північнокорейців отримали поранення. Минулого року кілька північнокорейських інженерних військ увійшли в Україну для роботи на будівельних об'єктах.

Покровськ. росія повільно наступає на Селидове і вони зайняли добре збудоване підземне укриття. Якби наземні укріплення були побудовані так само добре і правильно розміщені, це ускладнило б життя росіянам.

На Авдіївському залізничному та бетонному заводах росіяни зосередили штаб 2-ї загальновійськової армії, 27-ї мотострілецької дивізії та 35-ї мотострілецької бригади. Ця ціль коштувала двох крилатих ракет Storm Shadow/SCALP та одного удару з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Мадяр розповідає про відео-компіляцію знищення російської техніки.

З жовтня 2023 року Україна втратила понад 369 одиниць техніки, а росія – понад 1830 одиниць техніки в районі Авдіївки/Покровська.

росія знову вбила українських полонених, цього разу на Покровському напрямку. Вбивство 16 військовослужбовців є найбільшим відомим випадком страти. Це реальне відео. Україні відомо про 93 військовополонених, які були страчені з 2022 року. Це 37-хвилинне документальне відео про справи та розслідування страчених українських полонених. Ті українці, які вижили після здачі в полон, часто стикаються з тортурами, голодом і сексуальним насильством. Щонайменше 177 з них померли, перебуваючи в російському полоні, але ця цифра майже напевно вища. 3 600 українських військовополонених були обміняні. Точна кількість українських військовополонених невідома, але вважається, що вона обчислюється тисячами. Кожен день, проведений у в'язниці, наближає їх до смерті.

Макіївка. У 79-й бригаді повідомляють, що росія надіслала 19 бронемашин, шість з яких втратила, а також понад 40 бійців вбитими та пораненими. Відео прекрасне.

Вугледар. За кілька днів до падіння Вугледара командира 72-ї бригади перевели "з метою підвищення на посаді та передачі бойового досвіду". Він прийняв командування в серпні 2022 року, і коли його підрозділ був повністю укомплектований артилерійськими боєприпасами, ПТРК і мінами, вони змогли відбити всі російські атаки. Коли росіянам вдавалося досягти невеликих успіхів, бригада контратакувала, щоб відновити лінію фронту.

За останні дев'ять місяців Генштаб-У залишив бригаду без особового складу і боєприпасів, що призвело до того, що вона не змогла утримувати і відновлювати свої позиції на передовій. Зрештою, росія змогла частково оточити Вугледар і замінувати дороги, що ведуть до нього, реактивною артилерією. За останні 2-3 дні Україна втратила дві БМП, два танки та кілька вантажівок.

Наявні повідомлення свідчать, що бригада так і не отримала наказу про відхід, незважаючи на те, як часто вона його вимагала, а один з них повідомляє, що вона отримала наказ 2 жовтня, коли вже самостійно відходила. Саме в цей час їхнього командира перевели з метою підвищення на посаді. Новий командир очолював один з батальйонів 72-ї бригади, але ніколи не керував бригадою. Тепер йому довелося керувати відходом.

Нагадаємо, що відхід під тиском противника є однією з найскладніших військових операцій. Бригада планувала відхід, але поки чекала на наказ, який або не надійшов, або надійшов занадто пізно, росіяни змогли зайняти частину запланованого маршруту відходу. Їм довелося імпровізувати новий план посеред хаосу. Однією з головних проблем була доля приблизно 40 солдатів, які були занадто поранені, щоб йти, оскільки транспорт більше не міг дістатися до міста. Інші залишилися, щоб прикрити відступ основної частини військ. Невідомо, скільки з цих останніх кількох солдатів змогли втекти, скільки було вбито під час бою і чи були вони вбиті після того, як здалися, але російські соціальні мережі тим часом облетіли фотографії їхніх тіл... та інших залишків. Поки що рано говорити про всі подробиці, але поки що повідомлялося лише про двох українських полонених: вони обидва лежали поранені в підвалі.

Лише після падіння Вугледара Генштаб-У схаменувся і відправив п'ять батальйонів на укріплення лінії фронту. Два з них були самостійними батальйонами, а три були виділені з існуючої бригади. Підкріплення необхідне, але зараз завдання полягає в тому, щоб встановити ефективне командування і контроль над цими підрозділами. Вони повинні мати чітко визначені сектори, які їм доручено захищати, і вони повинні координувати свої дії з підрозділами ліворуч і праворуч, щоб переконатися, що територія на їхніх флангах прикрита обома підрозділами. Зазвичай ворог визначає кордон між двома підрозділами і атакує саме там через додаткові труднощі в координації. Коли росіяни прорвалися під Соледаром, українські підкріплення були перекинуті безсистемно, без ефективного командування і контролю, і українські підрозділи були змушені відступати в плутанині, поки порядок не був відновлений.

Це те, що довелося пережити солдатам 72-ї бригади під час боїв у Вугледарі та відступу з нього. Один з багатьох російських прапорів, піднятих у Вугледарі.

Бої тривають. За 1500 метрів на захід від шахти №3 дві російські БМП покинуті та знищені. За 1500 метрів на північний захід від Вугледара українська БМП переконує російський екіпаж покинути свою БМП і її захоплюють. російський наземний безпілотник був знищений українським повітряним безпілотником.

Це 25-хвилинне відео річної давнини, яке містить інтерв'ю з солдатами 72-ї як у місті, так і в польових умовах. Однією з ознак хорошого підрозділу є те, наскільки серйозно вони проводять оборонні операції. Рік тому вони мали артилерійську підтримку, яка могла вразити ціль через 3-4 хвилини після того, як їм було надано завдання на вогневу підтримку, що дозволяло тримати росіян поза зоною досяжності гвинтівок протягом тижнів. Але на позначці 11:20 ви бачите доглянуті окопи з верхньою підтримкою для маскувальних сіток. Невдовзі ви бачите добре підготовлений бункер з оглядовими щілинами та верхнім укриттям всього за 650 метрів від ворожих позицій. О 18:30 командир роти повідомив журналісту, що вони займають цю позицію вже рік. Репортер був вражений, що вони все ще копають нові бліндажі. Командир відповів, що вони постійно копають: "Нам потрібно зміцнюватися. Це наша безпека".

Це ознака хорошого підрозділу з відмінним керівництвом.

Вони пересуваються в різні місця, і кожна з оборонних позицій є добре підготовленою. Звісно, щоб створити такі добре облаштовані позиції, їм доводиться перебувати в цих місцях досить довго, але ці добре облаштовані позиції допомагають їм залишатися в цих місцях досить тривалий час. Навіть важкий кулемет накривають поліетиленовим пакетом, який легко знімається, щоб зберегти його чистим, коли він не використовується. Така увага навіть до дрібниць збільшує їхню бойову міць.

Розповідали дві історії, в яких вони були здивовані, коли росіяни непомітно підійшли до їхніх позицій, і коли російські сапери деякий час непомітно знімали міни перед їхніми позиціями. Несподіванки трапляються, і спостереження може припинитися, але обидва ці випадки є значними невдачами, які показують, що навіть хороші підрозділи повинні бути постійно на сторожі і постійно вдосконалюватися.

Після завершення літнього наступу українських військ рік тому, росія розпочала власні наступальні операції. 72-га бригада відповідала за 30 кілометрів фронту. У листопаді росія атакувала на північ від Микільського, але не здобула жодної території, хоча і втратила 12 одиниць бронетехніки. До 11 лютого 2024 року 72-га контратакувала і відкинула росіян назад навколо Микільського. Далі на північ росіяни просувалися в напрямку Новомихайлівки, зазнаючи величезних втрат, і почали наступати на захід від Солодкого, на лівому фланзі 72-ї.

Перша тріщина в обороні 72-ї сталася в середині травня, коли росіяни просунулися на кілометр. Вони вже робили це раніше на цій ділянці, але були відкинуті контратакою. Цього разу контратаки не було. Лінії були досить стабільними до середини червня, коли росія почала повільне просування через їхній лівий фланг.

Щоразу, коли вони досягають будь-якого успіху, росіяни негайно закріплюють його і продовжують атакувати. Вони проводили великі штурми, які призводили до великих втрат, але: вони змогли просунутися вперед. Саме в цей час українська армія повинна була замінити ослаблену і зношену 72-гу бригаду. Вони цього не зробили, тому російський наступ продовжився.

Швидкість російського наступу зростала, і після тижнів обстрілів росіяни почали наступати на правому фланзі 72-ї та на оборонних позиціях 58-ї бригади. Шахта №1 та Водяне падають. У цей момент Вугледар неможливо врятувати без рішучої контратаки, але: нові підрозділи не були підтягнуті, і 72-а робила все, що могла – суть якої полягала в тому, щоб просто протриматися.

російські обстріли не були чимось новим у цьому секторі, але зараз їхня інтенсивність зростає. Вони знають, що 72-а бригада відступає, і хочуть її вибити. 58-й бригаді також важко зупинити російський наступ, а просування росіян у секторі 72-ї бригади загрожує правому флангу 79-ї бригади далі на північ.

За останні два роки кілька російських бригад під Вугледаром були розбиті, відновлені і знову розбиті. Нові бригади, що прибували на ротацію, зазнавали тієї ж долі. Зрештою, Україна не могла або не хотіла забезпечити 72-гу бригаду людьми та боєприпасами, необхідними для ефективної оборони. Бійці 72-ї бригади продовжували воювати, поки їхні можливості не зменшилися, і їх залишилося менше чверті.

Співробітник штабу одного з батальйонів 72-ї бригади розповів про їхню ситуацію. Вона була подібною до інших бригад в інших місцях. Вони воювали два роки без відпочинку, у них закінчувався особовий склад, на заміну приходили переважно люди, старші 50 років, ненавчені, і вони мали час навчити їх лише протягом тижня. Два роки тому у них було багато артилерії, і вони могли стріляти за потреби. Зараз вони майже не мають артилерійської підтримки. росіяни використовували артилерію для дистанційного мінування доріг, якими вони підвозили припаси і заміну.

Він розповів, що кожні три місяці вони отримували 25 ненавчених замін, і що їхній батальйон з 350 осіб скоротився до 30. Сюди входили механіки, водії та інший допоміжний персонал, який використовувався як піхота. Це означає, що вони втрачали в середньому 21 солдата на місяць і отримували 8 на заміну. Я припускаю, що спочатку втрати були меншими, але з часом вони зростали, оскільки ветеранів замінювали ненавчені солдати, артилерійська підтримка ставала дедалі слабшою, а людей для виконання однієї і тієї ж роботи ставало все менше і менше.

Втрати 21 вбитого і пораненого на місяць не є великими, а чисті втрати 13 солдатів на місяць ще менші. Але за 24 місяці такі втрати зменшили чисельність підрозділу до менш ніж 10% від його штатної чисельності, що значно знизило його бойову міць. І це лише один з трьох батальйонів бригади. Вся бригада починалася з близько 2000 чоловік. Зараз у ній може залишитися 500 чоловік.

Він також розповів, що для утримання 2-3-кілометрової лінії оборони у них було 14-18 осіб. Цей діапазон чисельності означає, що кожна людина повинна була самостійно утримувати 100-200 метрів оборони. Повертаючись до Бахмута, ми чули від солдатів, що щільність лінії фронту була один солдат на 100 метрів. За наявності достатньої кількості ресурсів, на 100 метрів має бути 5-10 солдатів. Ви можете собі уявити, що якщо тільки один солдат охороняє футбольне поле, то йому буде важко зупинити 3-4 російських солдатів, які перетинають поле. Ще важче було б зупинити десять російських солдатів, які перевозяться в бронетранспортері.

Ви також можете зрозуміти, чому 72-га не мала б резерву чи можливостей для контратаки. Перші 16 місяців вони не лише захищали свою територію, але й проводили обмежені контратаки, щоб відновити свої оборонні позиції, коли їх відтісняли. Це подовжувало стабільність лінії фронту. Але в останні вісім місяців у них не було ресурсів для ведення ефективної оборони, яка включає в себе здатність контратакувати. Інші підрозділи говорили, що коли у них достатньо людей, вони контратакують. Коли їх немає, вони просто сидять на своїх оборонних позиціях, поки їх не витіснять з них.

З часом, втрачаючи особовий склад, вони втрачали здатність контратакувати. У лютому і березні вони ще мали таку здатність, але в травні її вже не було. До середини червня росіяни почали повільне і впевнене просування ціною великих втрат в особовому складі і техніці, але в серпні швидкість наступу збільшилася.

Жодну з цих проблем 72-га бригада не могла вирішити. Їм було наказано утримувати лінію фронту, і вони робили це в міру своїх можливостей, через що загинуло чимало росіян. Забезпечення життєдіяльності є важливою частиною бойових дій, і це відповідальність вищого керівництва.

Я припускаю, що 72-га поінформувала своє керівництво про свої кадрові проблеми. Солдат 72-ї сказав, що якби в липні або серпні їх замінила компетентна бригада, то Вугледар все ще був би в українських руках. Цього, звісно, не сталося.

Людські ресурси – це складна ситуація для України за будь-яких обставин, а демографічна ситуація – це проблема, яка переслідує країну з моменту здобуття незалежності. Але є деякі рішення, які вони можуть контролювати. Зеленський кілька разів говорив, що вони сформували бригади, які не мають обладнання. Мене дивує, навіщо створювати бригади без прикриття артилерії, мінометів, техніки та іншого обладнання, коли є бригади, які вже існують і яким катастрофічно не вистачає особового складу.

Чому, сформувавши ці бригади, передові бригади мають відправляти на нульову лінію тиловий, артилерійський та інший допоміжний персонал як піхоту, коли їх не готували як піхоту, в той час як у цих не оснащених бригадах сидить особовий склад, який, ймовірно, весь цей час готувався як піхота?

І чому, коли кожні три місяці надсилають 25 замін, вони прибувають ненавченими? Як після 32 місяців повномасштабної війни не існує національного стандарту щодо мінімальних базових бойових навичок?

Всі ці питання підпадають під категорію забезпечення життєдіяльності, що є оперативним імперативом для будь-якої армії. Зважаючи на ці недоліки української сторони, росія досі спромоглася лише на повільне просування, незважаючи на свою чисельну перевагу в особовому складі та техніці. Це свідчить про те, що російський рівень бойових можливостей набагато нижчий як на тактичному, так і на оперативному рівнях.

Багато деталей відомо лише українському керівництву, і цілком можливо, що воно має обґрунтовану відповідь на деякі або всі питання, які можуть виникнути у стороннього спостерігача. Співвідношення російських і українських втрат під Вугледаром за останній рік є дуже сприятливим для України і неприйнятним для росії, але кожна армія, яка коли-небудь воювала, може покращити свої показники. Україні необхідно усунути недоліки, які вона може контролювати, щоб ще більше підвищити свою бойову міць.

Запоріжжя. Стало відомо, що в окупованому Мелітополі троє росіян тероризували місцеве населення. Під час поїздки на автомобілі вони були вбиті партизанами, які встановили міни. Це не перший напад партизанів у Мелітополі. У січні було вбито чотирьох росіян. У грудні отруїлися 24 росіянина. У листопаді загинули шестеро росіян, троє від вибуху бомби, двоє міліціонерів були застрелені в потилицю, а співробітник ФСБ був убитий снайпером. Співробітник ФСБ і поліцейські розслідували партизанську діяльність. Україна стверджує, що до червня 2022 року під Мелітополем було вбито понад 100 росіян.

Херсонщина. За допомогою розвідувального безпілотника Shark Україна стежить за парою пускових установок до тих пір, поки вони не зупиняться, а потім завдає удару з РСЗВ по кожній з них. Потім виявляється і знищується система РЕБ Торн-МДМ. Ця система виявляє і визначає місцезнаходження електронних сигналів.

росія продовжує полювати на мирних жителів навколо Херсона.

Джерело: частина 1, частина 2, частина 3 та частина 4