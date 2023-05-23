Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман

Відомий дослідник війни та історик Лоуренс Фрідман аналізує останні ракетні атаки росії по Україні. Він переконаний, що вчасно надані Україні засоби протиповітряної оборони дозволили відбити інтенсивні атаки росіян, хоч і на межі можливостей. На його думку, ці атаки не мають військових цілей, а покликані залякати та нанести шкоди цивільній інфраструктурі. Єдина можлива військова мета таких атак – хіба що спорожнити боєзапас української ППО напередодні контрнаступу, щоб виснажити можливості ППО прикривати підрозділи на фронті.

В останніх коментарях щодо російсько-української війни домінують чотири питання. По-перше, коли почнеться український контрнаступ? Президент Зеленський закликав запастися терпінням, оскільки він чекає на нові поставки зброї зі Заходу. Його нещодавні візити до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії дали вражаючі обіцянки щодо майбутнього обладнання та боєприпасів, а також свідчать про те, що українці готуються до наступу, який може бути не коротким і різким, а затяжним.

По-друге, коли закінчиться тривала битва за Бахмут? росіяни торують собі шлях до остаточного захоплення міста, вулиця за вулицею. Що саме будуть робити найманці "Вагнера" з цим повністю зруйнованим містом, поки що не зрозуміло, оскільки російські регулярні частини відступили на більш захищені ("вигідні", як вони кажуть) позиції, а українські війська просуваються по флангах. Євгєній Прігожин, який піднімає прапор "Вагнера" над безлюдними руїнами Бахмута, але не має куди наступати, можливо, не має такого історичного значення, як Наполеон і його армія, що застрягли в порожній і спаленій москві у 1812 році, але вони обидва демонструють, як очевидні військові перемоги можуть виявитися дорогими, безглуздими і, врешті-решт, контрпродуктивними.

По-третє, що задумав Прігожин? Його недоброзичливі відеопросторікування не лише загострюють суперечки з Міністерством оборони росії про те, хто винен у невдачах у Бахмуті та навколо нього і в загибелі його солдатів, але і, схоже, наближають ватажка вагнерівців до того, щоб кинути виклик путіну. Чи це суто справа рук Прігожина, або ж це свідчить про ширші суперечки серед російської еліти щодо перебігу війни та спроможності керівництва? Безумовно, це не дуже добре виглядає з точки зору єдності командування.

Четверте питання, на якому зосереджена ця публікація, – чи може українська протиповітряна оборона впоратися з російською повітряною силою, в тому числі з ракетними ударами і ударами з безпілотників?

Отримання засобів протиповітряної оборони. росія має чисельну і якісну перевагу в повітрі

Головними пріоритетами Зеленського в його прагненні отримати більше озброєнь були протиповітряна оборона та сучасні літаки. Це відображає його стурбованість постійними обстрілами українських міст і необхідністю запобігти зриву майбутніх військових операцій через атаки на передові сили та їхнє постачання.

Структура проблеми залишається досить стабільною з перших днів вторгнення, коли російські Військово-космічні сили (ВКС) не змогли знищити українську мережу протиповітряної оборони або вивести з ладу її Військово-повітряні сили. росія має чисельну і якісну перевагу в повітряних боях з українською авіацією. Українські літаки ще радянського виробництва, так само як і додаткові літаки, які Україна зараз отримує з Польщі та Словаччини. Це контрастує з доступом України до чудового сучасного озброєння для наземних операцій. І пояснює постійне прагнення отримати F-16. Як і з кожним кроком у процесі постачання зброї, є підозра, що врешті-решт F-16 потраплять до України. Зараз США, здається, не заперечують проти того, щоб союзники (швидше за все, Нідерланди) надали ці літаки, але це станеться через кілька місяців після першого запиту – і потреби в них.

Вплив ВКС обмежений українською протиповітряною обороною. Це призводить до обережності, коли йдеться про надання безпосередньої повітряної підтримки сухопутним військам. (Про нинішню кампанію ВКС у статті Джастіна Бронка з RUSI). Набагато менше проблем у росіян виникло з використанням ракет і безпілотників, а також літаків для нанесення ударів по цілях по всій території України. Це не було зроблено з достатньою послідовністю і ефективністю, щоб докорінно змінити українську стратегічну позицію, але це, безсумнівно, завдало реальної шкоди, болю і стресу.

Донедавна ці удари були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури, з особливою метою порушити постачання електроенергії. Провал цієї кампанії і неминучий контрнаступ українських військ призвів до зміни пріоритетів на користь заходів, які могли б зірвати цей наступ, перешкоджаючи постачанню або відволікаючи увагу керівництва.

Вони також шукали шляхи покращення своїх можливостей. Одним із видів зброї, яка останнім часом набуває все більшої популярності, є планерна бомба середньої дальності з крилами і навігаційною системою для збільшення дальності польоту і підвищення точності. Її можна запускати з літаків на відстані 70 км поза зоною досяжності систем протиповітряної оборони. Ці бомби не дуже ефективні проти цілей, що рухаються, але можуть знищувати більш статичні позиції. Деякі з них були використані з цією метою у Бахмуті, знищуючи житлові будинки, які, на думку росіян, були зайняті українськими військами. Крім того, у той час як росіяни витрачають запаси своїх точних балістичних ракет наземного базування "Іскандер" і крилатих ракет "Калібр", ці ракети все ж продовжують вироблятися, а з Ірану прибуває велика кількість "Шахедів".

Що є мішенню? Рідше – залякування, частіше – важливі цілі

Конкретні причини багатьох нещодавніх нападів менш зрозумілі. Деякі з них можуть просто відображати залякування, як, наприклад, напад у ніч проведення Євробачення, коли було атаковано Тернопіль, рідне місто українських конкурсантів. Інші мають більш очевидну мету. 13 травня відео потужного вибуху поблизу міста Хмельницький на заході України стало вірусним. Українські джерела визнали, що деякі безпілотники пролетіли і спричинили вибух. Вони натякнули, що це може бути серйозно, хоча говорили лише про "критичну інфраструктуру". Місцевий мер повідомив, що "пошкоджено навчальні заклади, медичні установи, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові будівлі та приватні будинки". Це сталося значною мірою через вибухову хвилю.

росія не лише стверджувала, що це склад боєприпасів, який містить величезні запаси нещодавно переданого західного обладнання, але й заохочувала думку, яку незабаром поширили проросійські блогери, що це були снаряди зі збідненим ураном. Коли в березні минулого року Велика Британія оголосила, що відправить снаряди зі збідненим ураном разом із танками "Челленджер", путін заявив, що буде "змушений відреагувати". Після нещодавньої атаки один з акаунтів у Twitter – Russians with Attitude – використав майже класичне формулювання: "дослухайтеся до чуток... круто, якщо це правда".

За цим послідувала заява про те, що стався сплеск місцевого рівня радіації з попередженнями про вроджені дефекти та ракові захворювання в майбутньому.

Що ж сталося насправді? Одне з пояснень полягає в тому, що це був склад боєприпасів радянських часів, який не мав великої цінності в даний час. Звідси і потужний вибух. Це не виключає можливості того, що там також могли зберігатися боєприпаси, необхідні для нинішньої війни. Трохи менше ніж за два тижні до цього на сході України було завдано удару по аналогічному складу боєприпасів. Це був відомий хімічний завод у Павлограді, залучений до роботи над ракетами, але також зберігав ракетні двигуни від старих МБР та старі міни. Під час останньої атаки знищення снарядів зі збідненим ураном не призвело до витоку радіації. Якщо ці снаряди і становлять небезпеку, то через свою хімічну токсичність, а не радіацію. "Радіоактивний сплеск", який нібито стався в результаті, з'явився до того, як об'єкт був атакований, і навіть не був таким високим.

Виклик протиповітряній обороні. "Шахеди", "Кинджали", та як з ними справлялися

Певний ажіотаж викликали докази вразливості російської авіації, коли 15 травня над Брянською областю росії, приблизно за 30 миль від кордону з Україною, було знищено щонайменше два, а можливо, і три російські гелікоптери, а також бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35. Всі члени екіпажу загинули. Це викликало багато спекуляцій щодо того, як це було зроблено – чи це була катастрофічна помилка російської протиповітряної оборони, чи якийсь хитрий український спосіб атаки поблизу кордону з використанням системи, встановленої на транспортному засобі? Українці наполягають на тому, що це був їхній власний удар. Отже, це може сказати нам дещо про стрибкоподібність російської оборони, але не дуже багато про якість української.

Сумнозвісні документи Пентагону, що просочилися на початку цього року, підкреслили обмеженість української протиповітряної оборони: повідомлялося, що в України скоро закінчаться ракети для систем радянської епохи (які мають непогані показники протидії російським крилатим ракетам). 9 березня відбулася масштабна атака на десять українських міст із застосуванням понад 80 ракет, що призвела до руйнування інфраструктури та жертв, яку Зеленський назвав "важкою ніччю". Це додало нагальності його прагненню посилити оборону.

З того часу ситуація покращилась. На додаток до німецьких батарей IRIS-T, які, як повідомляється, мають високий рівень перехоплення, та американської системи NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), мобільної системи, що може бути використана для захисту об'єктів високої вартості, Україна отримала у квітні дві батареї системи протиповітряної оборони Patriot, одну зі США, а іншу – з Німеччини.

Це було особливо важливо, оскільки існувала одна російська ракета, проти якої, як виявилося, в українців не було жодного захисту. Балістична ракета повітряного базування "Кинджал" вперше привернула до себе увагу в березні 2018 року, коли путін похвалився п'ятьма новими великими програмами ядерних озброєнь – його "суперзброї". Чотири з них були системами великої дальності (понад 5000 км). "Кинджал", який надійшов на озброєння у 2017 році, має меншу дальність. Це модифікована версія балістичних ракет наземного базування "Іскандер", які були основою російських атак. Ракета "Кинджал" призначена для запуску з літака, який рухається на надзвуковій швидкості, у такий спосіб збільшуючи власну швидкість ракети. Залежно від носія, вона має дальність польоту до 2 000 км і може маневрувати на траєкторії. Хоча її регулярно описують у ЗМІ як "гіперзвукову", насправді вона нічим не відрізняється від більшості балістичних ракет, які досягають гіперзвукової швидкості (понад 5 Махів) у певний момент польоту. Поєднання швидкості, нестабільної траєкторії польоту і високої маневреності, однак, означає, що цю ракету важко перехопити.

Вперше вони були використані у війні проти України в середині березня минулого року, коли було завдано удару по складу зброї на заході України, а потім по складу пального. Потенційна смертоносність цієї зброї була підкреслена в коментарі президента США Джо Байдена, який зазначив, що росіяни використали "свою гіперзвукову ракету, тому що це єдине, чим вони можуть пробитися з абсолютною впевненістю", додавши:

"Як ви всі знаєте, це зброя наслідків, але з такою ж боєголовкою, як і будь-яка інша запущена ракета. Це не має великої різниці, окрім того, що її майже неможливо зупинити. Існує причина, чому вони її використовують".

"У той час як "Іскандери" регулярно використовувалися в російських ударах по Україні, "Кинджали" використовувалися рідко. У травні 2022 року відбулася одна атака, під час якої три з них були спрямовані проти Одеси. Один із них, як повідомляється, був використаний у масованій атаці із застосуванням 55 ракет і 24 безпілотників "Шахед" 26 січня цього року, яка стала однією з наймасштабніших у російській кампанії з виведення з ладу української електроенергетичної інфраструктури. У великій атаці 9 березня було задіяно шість "Кинджалів", жоден з яких не був перехоплений. Представник Військово-повітряних сил висловив жаль, що вони "не мали можливості протистояти цій зброї".

"Патріот" (радар із фазованою антенною решіткою для перехоплення цілі) вперше привернув до себе увагу під час війни у Перській затоці 1991 року, коли він зі скромним успіхом був використаний проти іракських ракет "Скад". Уявлення про ефективність було підсилене тим, що ракети "Скад" мали тенденцію розпадатися в середині польоту. З того часу "Патріот" був значно модернізований. Система складається з потужного радара, станції управління, електрогенератора, пускових установок і транспортних засобів підтримки. Він може використовувати три типи ракет, з яких лише одна, Missile Segment Enhancement (MSE), потенційно здатна знищити "Кинджал". Після того, як вона була розміщена на позиції, велике питання полягало в тому, чи будуть українські оператори достатньо ознайомлені з системою, щоб отримати від неї максимальну користь і впоратися з "Кинджалом".

Перше випробування відбулося рано-вранці 4 травня, коли українці заявили, що "Кинджал", випущений з винищувача MіГ-31 по Києву, був уражений системою "Патріот". Пізніше це підтвердив і Пентагон. За цим послідував ще один великий наліт на українську столицю 16 травня, в якому система "Патріот", можливо, була однією з намічених цілей. Це була комплексна атака, спрямована на те, щоб придушити оборону Києва, з ракетами, що надходили з різних напрямків, запущеними з моря і повітря протягом короткого періоду часу. Окрім шести "Кинджалів", з кораблів у Чорному морі було випущено дев'ять крилатих ракет "Калібр", три "Іскандери", а також шість безпілотників "Шахед" і три безпілотники "Орлан". Голова Київської військової адміністрації Сергій Попко охарактеризував атаку як "виняткову за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу". Незабаром українські військові заявили про повний успіх: всі 18 ракет були знищені. Єдині пошкодження були спричинені уламками, що впали.

росіяни відповіли на українські заяви своїми, наполягаючи на тому, що система "Патріот" була знищена. Деякі проросійські блогери (більш помітні в Twitter у ці дні) стверджували, що підтвердили це на основі відеозаписів ранішніх бойових зіткнень. На практиці, через розпорошеність складових частин системи, було малоймовірно, що росіяни змогли б вивести з ладу всю систему. Пізніше того ж вечора, однак, з'явилася певна підтримка з боку американських ЗМІ, які повідомили, що один з елементів системи пошкоджено, хоча було незрозуміло, чи це відносно незначне пошкодження, яке можна полагодити, а не заміняти цілий елемент системи. Наступного дня надійшли заспокійливі повідомлення про те, що пошкодження дійсно було незначним і сталося внаслідок падіння уламків. Американські офіційні особи підтвердили, що ЗРК залишається в робочому стані.

За цією атакою послідувала ще одна вранці 18 травня, але вже без участі "Кинджалів". Знову ж таки, українська сторона повідомила про великий успіх: було збито 29 з 30 ракет, а також два іранських ударних безпілотники "Шахед" і два розвідувальних безпілотники, причому основну шкоду знову ж таки завдали уламки, що впали. Це призвело до загибелі однієї людини в Одесі.

Відсіч. Побоювання щодо "втоми від України" наразі не мають підстав

Оскільки російський наземний наступ застопорився, а їхня армія виходить на позиції, щоб впоратися з очікуваними українськими атаками, напади на міста і селища тепер є основним варіантом для росії, коли мова йде про війну в Україні.

Важливо відзначити, що це зіткнення, доля яких вирішується на лезі ножа. Здатність українських захисників протистояти таким інтенсивним і складним атакам вражає. Але варто було б лише одній із систем вийти з ладу в критичний момент або захисникам, незважаючи на всі їхні зусилля, не впоратися з величезною кількістю об'єктів, що атакують, як результат міг би виглядати по-іншому.

Важливо також зазначити, що на додаток до цих обстрілів з великої відстані, які потрапляють у заголовки газет, артилерійські та авіаційні удари постійно наносяться по населених пунктах, розташованих поблизу лінії фронту, що призводить до регулярних руйнувань і жертв серед цивільного населення. Київський Центр оборонних досліджень щодня повідомляє про ці атаки. Так, за даними ЦДАКР за 18 травня, в Мирівській громаді "значних пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, 11 приватних садиб, господарська будівля, пасіка, два транспортні засоби, шість газопроводів, сім ліній електропередач, поштове відділення, два заклади культури, дитячий садок, поліклініка, сільськогосподарське підприємство та магазин".

У Донецькій області щонайменше 19 населених пунктів зазнали обстрілів із застосуванням зенітно-ракетних комплексів С-300, реактивних систем залпового вогню БМ-30 "Град" та артилерії, що призвело до "пошкодження двадцяти житлових будинків, будівлі підприємства, палацу культури, радіолокаційного обладнання, двох залізничних колій, гаража, двох господарських споруд, будівлі залізничного переїзду, дві лінії електропередач, трансформаторної підстанції, двох газопроводів, двох цехів залізничного депо Укрзалізниці.

І так далі.

Як зазначив Тімоті Снайдер у потужному матеріалі на своєму сайті, коментуючи нещодавні атаки:

"Це обурення серед обурень, терористична атака серед інших терористичних атак. У цій жахливій війні росія претендує на право тероризувати українське населення. Вона атакує Київ та інші міста не тому, що прагне знищити військові об'єкти, а тому, що хоче вбивати і калічити цивільних, або руйнувати інфраструктуру, щоб цивільні замерзали і голодували".

"Певну військову логіку можна знайти. Навіть якщо ракети будуть збиті, українці все одно витратять дорогоцінні ресурси протиповітряної оборони, які потім можуть виявитися недоступними для підтримки фронтових сил. Але мета полягає в тому, щоб завдати шкоди, покарати і, якщо пощастить, перешкодити планам українського наступу".

Хоча багато нових зобов'язань, отриманих Зеленським під час його нещодавньої поїздки до Європи, спрямовані на підтримку наземних операцій, були також обіцянки надати більше зенітних ракет від Великої Британії і, що дуже важливо – прозвучала обіцянка від Німеччини надати більше систем протиповітряної оборони IRIS-T. Сам розмір нового німецького пакету допомоги (2,7 мільярда доларів), порівняно з минулорічними млявими зусиллями, вражає, демонструючи, що побоювання щодо "втоми від України" поки що не мають під собою підстав. Багато інших країн надають системи протиповітряної оборони серед іншого обладнання. Латвія передає весь свій запас переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) "Стінгер". Але це може тривалим процесом, і є побоювання щодо здатності прихильників України знайти додаткові системи і боєприпаси, які допоможуть їй перехопити і утримати ініціативу в найближчі місяці.

Наразі Україна покращила можливості ураження російських цілей далеко в тилу від лінії фронту за допомогою британських крилатих ракет Storm Shadow і, в певний момент, французького аналогу (SCALP-EG). Вона продемонструвала неабияку винахідливість у розробці власних безпілотників, а її спецпідрозділи, можливо, співпрацюють з партизанами, що спричиняють дезорганізацію на окупованих територіях. Отже, Україна не позбавлена засобів реагування. Однак вона не повинна відповідати жорстокості й нищенню російської кампанії. Найкращою відповіддю є використання цих можливостей, що розвиваються, для послаблення російського військового потенціалу і, за допомогою своїх сухопутних сил, відкидання російських військ якнайдалі назад.

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