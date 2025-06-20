Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News

Директорку Національної розвідки США Тулсі Ґаббард, яка активно просуває кремлівські наративи, намагаються усунути від рішень стосовно Ірану. Американська NBC News пише, що вона розлютила Трампа і адміністрацію своїм відео про ядерну війну і заявами про те, що "розпалювачі" прагнуть ядерної війни. Нарешті.

Директорка Національної розвідки Тулсі Ґаббард – відвертий критик минулих військових інтервенцій США за кордоном, схоже, втратила прихильність президента Дональда Трампа, який розглядає можливість військових дій проти Ірану. Про це повідомляє американський телеканал NBC News, посилаючись на інформацію кількох високопоставлених чиновників адміністрації.

Союзники Ґаббард наполягають, що, хоча в Білому домі й існує певна напруга, частина негативної реакції громадськості є перебільшеною, і жоден з опитаних NBC News не очікує, що вона покине адміністрацію через політику президента щодо Ірану, навіть якщо це включатиме пряму участь США.

Телеканал нагадує, що політично небезпечна позиція Ґаббард стала загальновідомою цього тижня, коли Трамп відкинув її березневі свідчення перед Конгресом. Тоді вона заявила, що розвідувальне співтовариство США не вірить, що Іран створює ядерну зброю – коментар, який суперечить нещодавній публічній заяві Трампа про загрозу, яку становить потенційна ядерна програма Ірану.

"Мені байдуже, що вона сказала. Я думаю, що вони були дуже близькі до того, щоб мати таку зброю", – сказав Трамп журналістам у вівторок на борту літака Air Force One.

Співрозмовник NBC News зазначив, що думка розвідувального співтовариства США не змінилася з часу свідчень Ґаббард у березні. Але відкрите спростування президентом висловлювань своєї директорки національної розвідки одразу ж викликало питання про те, чи не виключена вона тепер з процесу прийняття рішень. Принаймні з цієї сфери.

NBC News зауважує, що це також відображає розкол, який публічно проявляється в коаліції Трампа MAGA, де деякі прихильники виступають за підтримку Ізраїлю в будь-яких військових діях проти Ірану, а інші кажуть, що втручання суперечить філософії "Америка перш за все". Критика Трампом участі США в минулих конфліктах і його передвиборча обіцянка бути "миротворцем" привернула незвичайних союзників, таких як колишня конгресменка від Демократичної партії Ґаббард.

За інформацією NBC News, кілька високопоставлених чиновників адміністрації заявили, що Ґаббард була відсторонена від внутрішніх обговорень адміністрації щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Навіть двоє її союзників, які спілкувалися з NBC News, визнали, що її репутація постраждала, коли вона опублікувала відео 10 червня після поїздки до Хіросіми в Японії, яке роздратувало команду Білого дому.

Ґаббард не взяла участі у зустрічі високопосадовців 8 червня в Кемп-Девіді, де обговорювали напруженість між Ізраїлем та Іраном, що викликало нові питання щодо її статусу в адміністрації. Представник Білого дому повідомив NBC News, що Ґаббард не була присутня лише тому, що мала взяти участь у запланованих навчаннях як член Національної гвардії.

Попередні позиції Ґаббард щодо Ірану, а також її нещодавні коментарі та реакція Трампа на них поставили високопосадовців адміністрації в скрутне становище. Ґаббард, здається, суперечить позиції адміністрації, але не настільки, щоб вони відчували необхідність відмовитися від неї.

"Тулсі – ветеран, патріот, віддана прихильниця президента Трампа і важлива частина коаліції, яку він створив у 2024 році, – заявив у вівторок віцепрезидент Джей Ді Венс. – Вона є важливим членом нашої команди з національної безпеки, і ми вдячні їй за її невтомну працю, спрямовану на захист Америки від зовнішніх загроз".

Проте, як зауважує NBC News, інші республіканці розкритикували її нещодавні коментарі щодо Ірану. "Їй, очевидно, потрібно змінити ліки", – заявив в інтерв’ю минулого тижня сенатор Джон Кеннеді, республіканець від штату Луїзіана.

Ґаббард давно використовує свою публічну платформу, щоб виступити проти військових дій США в іранському питанні, і працює за лаштунками, намагаючись знайти дипломатичне рішення, заявили двоє представників адміністрації. В одному випадку Ґаббард намагалася заручитися допомогою європейських союзників, які мають канали комунікації з Тегераном, сказав один із чиновників. Це часом суперечить публічним коментарям Трампа про відкриту боротьбу між Ізраїлем та Іраном, яка, як він сам визнав, може вимагати втручання США.

"Можливо, я це зроблю. Можливо, я цього не зроблю. Ніхто не знає, що я збираюся робити", – сказав Трамп журналістам у середу.

Союзники Ґаббард, які спілкувалися з NBC News, визнають, що її відео не було добре сприйняте чиновниками Білого дому, але зазначають, що повідомлення про розбіжності між нею і Трампом з цього питання були перебільшені.

"Я теж про це чув. Але я не думаю, що це дійшло до самого президента. Мені сказали, що питання "вирішено", – зазначив співрозмовник телеканалу. Він знехтував будь-якими припущеннями, що вона піде у відставку через публічне засудження Трампа або через те, що США безпосередньо втрутилися в конфлікт між Іраном та Ізраїлем. "Інтернет-твердження, що вона піде у відставку, якщо президент вирішить вжити прямих заходів щодо Ірану, є неправдивими", – сказав він.

Втім відео широко поширилося серед співробітників Білого дому, і багато хто задавався питанням, чому вона зайняла таку публічну позицію в умовах ескалації напруженості і готовності Трампа до подальшого втручання. "Я думаю, що в цілому вона у нормальному становищі, – сказав один з республіканців, знайомий з позицією адміністрації. – У таких ситуаціях люди з більш традиційними республіканськими та неоконсервативними поглядами скористаються нагодою, щоб мінімізувати її вплив".

NBC News нагадує, що як конгресменка-демократка, кандидатка в президенти та прихильниця кампанії Трампа 2024 року, Ґаббард позиціонувала себе як затяту противницю того, що вона вважає помилковими військовими втручаннями США за кордоном, зокрема війнами в Іраку та Афганістані, а також допомоги США повстанцям у Лівії та Сирії.

Під час минулорічної виборчої кампанії Ґаббард звинуватила адміністрацію Байдена в тому, що вона "наблизила США до межі ядерної війни, як ніколи раніше". Під час першого терміну Трампа на посаді Ґаббард різко критикувала його політику щодо Ірану та рішення вивести США з ядерної угоди 2015 року, яка накладала обмеження на ядерну діяльність Тегерана в обмін на пом'якшення санкцій.

Якщо Трамп вирішить наказати військові удари по Ірану на тлі розмов Ізраїлю про те, що військовий тиск може призвести до падіння режиму в Тегерані, Ґаббард опиниться в незручному політичному становищі. Вона пообіцяла забезпечити, щоб Америка більше не брала участі у війнах з метою "зміни режиму".

Те, що Ґаббард була тепло прийнята в політичну базу Трампа MAGA під час останніх президентських виборів, на той час розглядалося як вливання ідеологічного різноманіття. Представник адміністрації Трампа визнав, що неортодоксальні погляди, які зробили її бажаним доповненням до руху MAGA, тепер роблять її аутсайдером в адміністрації, яка, здається, об'єднується навколо політики, протилежної цим поглядам. "Якщо ви берете чихуахуа, не дивуйтеся, що у вас є чихуахуа", – сказав цей представник.

Джерело: NBC News