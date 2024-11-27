Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal

Американське видання Wall Street Journal пояснює як невеликі країни Європи, які не мають великих збройних сил і запасів озброєнь, вирішили допомогти Україні, фінансуючи виробництво зброї безпосередньо в Україні. "Данська модель", за якою йде фінансування, скорочує витрати, затримки і корупцію, кажуть спонсори.

Хоча європейські союзники України намагаються виробити достатньо зброї для військових зусиль Києва, вони наразі запроваджують новий метод: дають українцям гроші, щоб вони самі це робили, пише Wall Street Journal.

За її словами, згідно з новим підходом європейці фінансують українські державні контракти з українськими виробниками зброї, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, на виробництво обладнання для збройних сил країни, в тому числі ракет дальнього радіусу дії і безпілотників, здатних завдати удару по території росії. Київ вказує своїм союзникам, з якими компаніями працювати і яке озброєння купувати, а європейці самостійно перевіряють виробників, перш ніж погоджуватися на угоди.

Україна, як і раніше, покладатиметься на західних союзників у питанні передових озброєнь, таких як ракети-перехоплювачі Patriot. Але європейські урядовці кажуть, що новий підхід дозволить Києву купувати зброю швидше і в більшій кількості, ніж чекати, поки європейська зброя буде вироблена. Україна може це зробити, оскільки її оборонна промисловість працює набагато нижче своєї виробничої потужності. За деякими оцінками, на 30% від свого потенціалу – через недостатнє фінансування, наголошує WSJ.

Прихильники такого підходу стверджують, що українські оборонні компанії здатні виробляти багато систем швидше і дешевше, ніж західні постачальники. Українські фірми також пристосовують обладнання до постійно мінливих потреб фронту, зміцнюючи свою оборонну промисловість на майбутнє.

Як зазначає WSJ, система, що отримала назву "данська модель" після того, як Копенгаген розробив цей підхід разом з Україною на початку цього року, привертає все більше уваги і зацікавленості з боку інших країн. За словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, Норвегія, Швеція і Литва надали гроші, а інші країни висловили зацікавленість. Німеччина вже застосували подібну модель, а Нідерланди паралельно укладають контракти безпосередньо з українськими компаніями.

Данія розробила свій підхід тому, що вона, як і багато союзників, вже передала Києву майже всю наявну в неї зброю, кажуть офіційні особи. До цієї групи також належать Нідерланди, Швеція, Норвегія та країни Балтії. Ця модель є частиною більш широких зусиль країн Північної Європи і Балтії, спрямованих на консолідацію співпраці для підтримки України. Вона виникла після того, як Франція, Німеччина та інші великі країни не змогли об'єднати континент навколо узгодженого плану, і в той час, коли Європа готується до приходу адміністрації Трампа, яка може зменшити участь США на континенті.

Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відзначив данську модель минулого тижня. Він сказав, що вона дозволяє Україні виробляти артилерію, ракети, безпілотники дальнього радіусу дії та гаубиці. "Це дозволяє нам об'єднати інші країни навколо інвестицій у виробництво зброї в Україні", – зазначив він.

Як зауважує WSJ, фінансування поки що обмежене. Данія забезпечила близько 650 мільйонів євро, або 680 мільйонів доларів, з яких понад 400 мільйонів доларів надійшли від конфіскованих відсотків від російських фінансових активів, заморожених в Європі. Копенгаген має намір надати ці кошти до кінця року.

При цьому, за словами американського видання, Данія надала понад 180 мільйонів доларів з власних коштів, Норвегія – понад 42 мільйони доларів, а Швеція, яка минулого тижня оголосила про фінансування безпілотників і ракет дальнього радіусу дії, – понад 20 мільйонів доларів.

Поульсен сподівається, що наступного року через цю систему буде спрямовано щонайменше 1,4 мільярда доларів.

"Це приклад того, як можна забезпечити більш швидке постачання, одночасно зміцнюючи власне виробництво зброї в Україні і, зрештою, зробити її менш залежною від пожертв", – заявив в інтерв’ю WSJ Поульсен.

Видання нагадує, що минулого місяця Зеленський заявив, що інвестиції дозволили Україні виробляти майже 20 гаубиць "Богдана" щомісяця, тоді як у грудні минулого року Україна виробила лише шість.

"Торік ми зіткнулися з реальністю, що технічні можливості українського військово-промислового комплексу значно перевищують фінансові можливості українського бюджету", – зазначив Владислав Бельбас, генеральний директор "Української бронетехніки", яка отримала субпідряд на виробництво деталей для гаубиці "Богдана".

WSJ наголошує, що данський підхід завойовує прихильників, оскільки інтегрований аудит і нагляд обмежують потенційну корупцію у сфері закупівель озброєнь – проблему, яка дошкуляє оборонним зусиллям України. Копенгаген перевіряє одержувачів перед тим, як виділити кошти, а аташе з питань оборони данського посольства стежить за тим, щоб компанії виконували свої зобов'язання відповідно до домовленостей. Поки що жодна компанія не провалила аудит.

Такий підхід може також зменшити тиск на союзників, які змушені вилучати озброєння з власних арсеналів. "Якщо ви збільшите потенціал в Україні, тоді нам самим доведеться надавати менше зброї і ми зможемо знову нарощувати свій потенціал", – сказав голландський адмірал Роб Бауер, який очолює комітет воєначальників Організації Північноатлантичного Договору.

"За допомогою данської моделі ми можемо гарантувати, що пожертвувані кошти підуть на виробництво озброєнь, яких Україна потребує найбільше. Українські побажання і українські потреби на полі бою можна буде легше задовольнити", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Україна має добре розвинений потенціал виробництва озброєнь і розробляє технології для задоволення своїх потреб, зокрема, для безпілотників, швидше, ніж іноземні компанії, вважає старший науковий співробітник програми "росія і Євразія" Фонду Карнегі Ерік К'ярамелла.

Він зазначив, що "Україна була серцем радянської оборонно-промислової бази, тому має багато ноу-хау, коли справа доходить до виробництва складних систем". За його словами, підтримка української оборонної промисловості дозволяє Заходу допомогти забезпечити довгострокову самодостатність України.

Багато виробників зброї кажуть, що вони могли б збільшити потужності, якби мали більше виробничих контрактів, але вони опинилися в умовах воєнного часу. Уряд заборонив експорт озброєнь, і військові є єдиним клієнтом сектору, але мають обмежені ресурси. Цього року на закупівлю озброєнь буде витрачено 6 мільярдів доларів, заявив раніше цього року міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Як наголошує WSJ, данська модель має на меті вирішити цю проблему.

"Єдине, що змушує компанію виробляти більше, – це наявність контракту", – зазначив посланник чеського уряду з питань відновлення УкраїниТ омаш Копецни. Він очолює чеську ініціативу з постачання боєприпасів, в рамках якої цього року в Україну буде поставлено близько 500 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм. За його словами, Данія, Нідерланди і Чехія тісно співпрацюють у роботі над тим, щоб найбільш ефективно надати Україні зброю, якої вона потребує. "Данці та голландці дуже креативні", – відзначив він.

Прихильники такого підходу кажуть, що він також усуває участь урядових структур, які можуть сповільнювати постачання зброї і збільшувати її вартість.

Видання нагадує, що минулого тижня в Данії відбувся перший саміт нового формату за участю України та 12 європейських країн: п'яти скандинавських, трьох балтійських, Великої Британії, Нідерландів, Німеччини та Польщі. Більшість західних донорів України уникають прямого фінансування її оборонних компаній через побоювання фінансових зловживань, корупції або через те, що донори хочуть, щоб платежі спрямовувалися їхнім власним виробникам озброєнь. Данія, Нідерланди та їхні сусіди-однодумці або не мають великої оборонної промисловості, або не бачать перспективи швидко задіяти вітчизняні фірми, щоб допомогти Києву.

Данія оплачує свої контракти через український уряд, але взаємодіє безпосередньо з компаніями. Нідерланди надсилають платежі безпосередньо українським компаніям через голландські закони, згідно з даними Міністерства оборони.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що його країна приєднується до данської ініціативи з початковим внеском у понад 10 мільйонів доларів і має намір зробити більше.

"Це один з найефективніших способів спрямувати гроші в Україну", – сказав Кащюнас. За його словами, протитанковий ракетний комплекс "Стугна" українського виробництва вдесятеро дешевший за американський протитанковий ракетний комплекс Javelin і доступний у більшій кількості.

За його словами, Литва також розглядає можливість придбання ударних безпілотників українського виробництва для своїх збройних сил. Після відвідин українських виробників зброї Кащюнас сказав, що він був вражений їхньою здатністю працювати, незважаючи на російські атаки.

Джерело: Wall Street Journal