Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена

Тоді як у росії визрівав заколот "вагнерівців", українські сили повернулися до роботи, яку вміють робити якнайкраще – знищувати логістику та забезпечення російських військ. Попри те, що важко визначити справжню причину та мотивацію бунту Прігожина, можна з певністю сказати, що путін, домовившись із ватажком "Вагнера", зараз хоча й виграв у короткостроковій перспективі, але вже програв – у довгостроковій. Чому – читайте в перекладі традиційного тижневого огляду війни від знаного історика та дослідника війни Філліпса О'Брайена.

Заколот Прігожина та слабкість путіна

Так що ж, чорт забирай, сталося в росії? Певною мірою справжню мотивацію заколоту вагнерівської сили Євгєнія Прігожина було і буде важко розгадати (і можна сказати, що сам Прігожин мав кілька мотивацій, тому, зіткнувшись із перспективою катастрофічного успіху, у нього не витримали нерви). Безумовно, вважає експерт, це було ознакою великої нестабільності та слабкості серця російської держави, або, як казали українці, прикладом того, як кремлівська змія пожирає власний хвіст.

Можливо, щоб спробувати зрозуміти, що це було – найкраще почати з того, що ми знаємо, а потім спробувати розібратися з важливими невідомими.

Що ми знаємо? Ми знаємо, що 24 червня Прігожин заявив, що російські вояки здійснили напад на військову базу "Вагнера" (це дуже схоже на привід) і вбили військовослужбовців ПВК. І у відповідь у нього не було іншої альтернативи, окрім як підняти зброю проти російського командування (Шойгу і Гєрасімова). Це не було названо переворотом проти путіна, а лише спробою "Вагнера" захиститися від військових. Дійсно, в ретроспективі це більше схоже на заколот озброєної частини російської держави, яка намагалася заявити про свою владу. Ймовірно, це не була свідома спроба повалити державу (хоча все могло піти цим шляхом, оскільки заколот був дуже ефективним). Тому наразі я віддаю перевагу визначенню "заколот", а не "переворот".

Після оголошення заколоту події розвивалися дуже швидко. Схоже, що Прігожин/"Вагнер" заздалегідь готувався до якогось воєнізованого повстання. Тому він зміг реалізувати свій план напрочуд швидко. Лише за кілька годин (менше ніж за добу) два найбільш стратегічно важливих для російської війни проти України міста (Ростов і Воронеж) опинилися під контролем ПВК. Оскільки ці міста є одними з найважливіших у контролі за переміщенням військових вантажів в окуповану Україну, вони мали б бути захищені російською державою. Однак "Вагнеру", схоже, вдалося захопити їх без особливого організованого опору.

Тоді "вагнерівці" вирушили до москви. Знову ж таки, вони, вочевидь, запаслися значною кількістю ресурсів, щоб так швидко податися в путь. Це свідчить про логістичне планування, якого російській армії постійно бракувало під час цієї війни.

Колона просувалася дуже швидко. путін, який оголосив Прігожина злочинцем у своєму гнівному ранковому зверненні і закликав заарештувати свого колишнього сомельє, здавалося, був безсилий зупинити його. Подейкують, що проти "Вагнера" було здійснено кілька повітряних атак. Але, якщо вірити повідомленням, це призвело до набагато більших втрат російських гелікоптерів (до п'яти), ніж транспортних засобів ПВК (одна вантажівка). Здавалося, що справи йдуть катастрофічно погано для путінської держави, що війська розгортаються навколо самої москви, оскільки було враження, що "Вагнер" дістанеться туди за відносно короткий час. На той момент це мало всі ознаки справжньої спроби державного перевороту.

Як я вже казав, такі швидкі та вражаючі події дають підстави вважати, що "Вагнер" уже мав добре розроблений план військового повстання, накопичив обладнання та проаналізував слабкі місця в російській армії та державі, які він міг би використати.

Примітка: За останні кілька годин джерела спецслужб США кілька разів заявляли, що "Вагнер" давно планував подібну операцію. Про це писали і New York Times, і CNN.

Чого ми не знаємо?

Однак тут усе стає дійсно дивним і трохи заплутаним – і ставить під сумнів мету заколоту. Коли колона наближалася до москви, було оголошено, що Прігожин і путін уклали угоду (за посередництва білоруського лідера олександра лукашенка). Здавалося, що колона миттєво розвернулася і попрямувала назад на базу. У Ростові війська "Вагнера" зібралися та поїхали, а до кінця вечора стало відомо, що Прігожин прямує "у заслання" до білорусі. Це був доволі дивовижний поворот подій за дуже короткий проміжок часу – і виникає питання, чому Прігожин так вчинив?

Можливо, він насправді досяг надто великого успіху протягом дня і був на межі загрози для всієї російської держави – катастрофічного успіху, так би мовити. Якби він справді хотів захистити свою позицію перед військовими, принизити Шойгу та Гєрасімова, захистити свої гроші та владу, то його головним завданням було б отримати визнання/увагу путіна, щоб не зруйнувати всю архітектуру російської держави.

Зіткнувшись із реальністю того, що відбувається, він пішов на поспішну угоду, щоб врятувати себе (тимчасово) і захистити свої гроші та сім'ю. Ми не знаємо, чи врятував він свою ПВК – невідомо, скільки найманців поїде з ним до білорусі, а скільки з них тепер будуть змушені укласти контракти з зсрф. Ми також не знаємо, що станеться зі Шойгу та Гєрасімовим. Якщо вони залишаться на своїх посадах, а Прігожин застрягне в білорусі, здається, що він пішов на угоду, щоб врятувати власну шкуру. Однак важко уявити, що ця угода протримається довго, особливо якщо ватажок втрачає контроль над "Вагнером".

Отже, те, що могло бути демонстрацією сили Прігожина, щоб захистити "Вагнер" і себе, в кінцевому підсумку загрожувало всій російській державі. І врешті-решт було укладено поспішну угоду, контури якої ще треба опрацювати. Однак ані Прігожину, ані путіну, мабуть, не списться спокійно цими днями.

Звичайно, найважливіше, що ми знаємо, це те, що повстання продемонструвало глибоку слабкість путінської держави. Зіткнувшись зі збройним заколотом у деяких найбільш стратегічно важливих районах росії та походом на саму столицю, російський уряд не поспішав реагувати і навіть не квапився застосовувати насильство, щоб спробувати врятувати себе. Здавалося, що навколо було занадто мало військових сил (переважна більшість російської армії знаходиться в Україні), командування повільно реагувало, і, що ще більш проблематично, можливо, самі військові командири не хотіли ризикувати своїми силами заради держави, коли здавалося, що результат був сумнівним.

Зрештою, путіну довелося пощадити призвідника державного заколоту проти своїх військових, очолюваного людиною (Прігожиним), яку того ранку назвали злочинцем. Водночас ця угода, схоже, гламуризує "Вагнер" для деяких росіян, які вчора ввечері вийшли привітати вояків ПВК.

Для диктатури, побудованої на ідеї беззаперечної влади, це було надзвичайним приниженням. І важко уявити, що джин сумнівів коли-небудь буде загнаний назад у пляшку. Отже, якщо Прігожин міг програти в короткостроковій перспективі, то путін, швидше за все, програє в довгостроковій.

Українці повертаються до того, що вміють найкраще

Минулого тижня війна в Україні продовжилася у своїй методичній манері, але з'явилися важливі ознаки того, що український контрнаступ перейшов у фазу виснаження, зробивши знищення російської військової логістики однією з (якщо не головною) своєю метою на даний момент. Починаючи з минулих вихідних, з'явилася низка повідомлень про те, що Україна завдає ударів по великих складах, які раніше були поза межами ефективної дальності дії ракетних комплексів HIMARS. Приблизно в цей же час минулого тижня з'явилися повідомлення про атаки на Рикове.

Відтоді з'являється все більше повідомлень – і, схоже, що Україна робить усе можливе, щоб перешкодити потоку військових поставок російським військам, які захищаються від контрнаступу.

Можливо, найцікавішою атакою минулого тижня (яка дійсно продемонструвала українські можливості) стала атака на Чонгарський міст, одну з життєво важливих доріг, що з'єднує Крим із материком.

Ця атака була дуже добре зафіксована на відео, і ви можете побачити, як українські ракети (Storm Shadow, надані Великою Британією) влучили в міст із точністю до міліметра. Відео варто переглянути. Як для людини, яка вивчала питання точності у Другій світовій війні на початку своєї кар'єри, все ще дивно бачити, як працюють системи за наших днів (принаймні, сучасні системи НАТО).

Якщо повернутися до війни, то одні з найбільших успіхів українці досягли тоді, коли зосередилися на логістичних атаках. Від зупинки російського наступу на Київ до примусу російських військ до відходу із західного берега Дніпра в Херсонській області – українські логістичні атаки були передвісниками успіху. Цим Україна також демонструє, як розгортається кампанія.

Можливо, з початку червня українці пішли на прямі атаки російських позицій, щоб побачити, з яким опором вони зіткнуться. Через кілька днів стало зрозуміло, що лінії росіян не прорвуться. ЗСУ досягли успіхів, але не змогли прорватися (прориви на цій війні даються дуже важко). Розуміючи, що швидко згорнути російську лінію не вдасться, не бажаючи витрачати власні сили і обравши більш продуману стратегію, українці взяли за основу агресивне виснаження російського бойового потенціалу. Я писав про це в The Atlantic у статті, опублікованій учора.

Як довго це триватиме? Напевно, ще деякий час. Україна нікуди не поспішає. Літо тільки починається, переважну більшість українських ударних сил ще ніхто не бачив, і Україна інтегрує нові системи дальнього радіусу дії, як Storm Shadow. Єдине справжнє нетерпіння демонструють репортери та преса, які чомусь очікують швидких результатів і надмірно реагують, коли перемога приходить не одразу. Україна показала здатність пристосовуватися до того, з чим зіткнулася на полі бою. А зараз методично послаблює російську логістику (та інші цілі) і дає собі найкращі шанси на серйозні перемоги десь цього літа.

Шанси мати справжній успіх все ще залишаються на їхньому боці.