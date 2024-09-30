Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев

Британський журналіст та письменник Пітер Померанцев у The Guardian розповідає як спрут російської пропаганди та впливу поширюється у світі. Він пропонує як з цим боротися, не обов’язково використовуючи російські методи. Відкриті дані та демократія дозволяють викривати агентів росії та партнерів в таємних операціях. Зосередившись на своїх сильних сторонах і об'єднавши інформацію, Захід може зруйнувати російську військову машину, але не можна втрачати час, - пише Пітер Померанцев.

росія є "мафіозною державою", яка намагається перетворитися на "мафіозну імперію", заявив в ООН міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі, підкресливши подвійну природу політичної моделі путіна. З одного боку, росія уособлює щось дуже старе – світ задиристих імперій, які вторгаються в менші країни, захоплюють їхні ресурси і навіюють їхнім народам думку про свою неповноцінність. Але це також і щось дуже нове, що використовує корупцію, злочинні мережі, вбивства і технологічно керовані психологічні операції для підриву відкритих суспільств. І якщо демократії не діятимуть, щоб зупинити її, цю згубну модель наслідуватимуть по всьому світу.

Україна щодня чинить опір старому, зомбованому імперіалізму на полі бою, і демократії повинні озброїти Україну і нас самих, щоб належним чином стримувати росію. Але як нам боротися з більш сучасними інструментами політичної війни, в яких росія є першопрохідцем? Вони стають все більш поширеними. Глобалізація мала б зробити нас усіх настільки інтегрованими, що це зменшило б ризик війн. Натомість, вільний потік інформації, грошей і людей через кордони також зробив підривну діяльність легшою, ніж будь-коли. На конференції Лейбористської партії Ламмі зазначив, що демократії повинні працювати разом, щоб зупинити росію: "Викриваючи її агентів, розбудовуючи спільні можливості і працюючи з глобальним півднем, щоб протистояти путінській брехні".

Ми, безумовно, стаємо кращими в частині викриття. Цього місяця Велика Британія, США і Канада виявили, що RT – це більше, ніж просто державне ЗМІ, яке поширює конспірологічні теорії; воно співпрацює з російською розвідкою і службами безпеки, а також причетне до відмивання грошей, кібер-"інцидентів" проти канадської інфраструктури і збору коштів на озброєння. Оскільки обвинувальний акт зосереджується на явній злочинності, а не на юридично непрозорих ідеях, таких як "дезінформація", міністерства юстиції можуть вжити конкретних заходів, щоб зруйнувати всю систему операцій.

Але такі юридичні дії – лише один з елементів того, що має зробити "об'єднана спроможність". Аудиторія, на яку були спрямовані російські таємні операції, все ще сприйнятлива до меседжів Кремля. Відеоролики Tenet Media, компанії Maga-media, де росіяни таємно платили популярним ютуберам по 100 000 доларів за відео, щоб очорнити Україну, сягнули 16 мільйонів переглядів. Їхні власники стверджують, що не знали, хто їм платив, а їхній аудиторії, схоже, байдуже. росія експлуатує аудиторію по всьому світу, граючи на історично резонансних антизахідних, антиколоніальних настроях в Африці і діючи як, за словами Ламмі, "ватажок нового фашизму", який просуває расизм в Європі. У Молдові вона витрачає 100 мільйонів доларів на підрив цьогорічних виборів і референдуму про вступ до ЄС, підкидаючи фальшивих кандидатів, щоб заплутати виборців і поширюючи страхи, що вступ до ЄС призведе до війни. Всі ці наративи від правих до лівих, які грають на страху, працюють.

Демократіям також потрібно буде комунікувати краще, ніж росіянам. Це означає, що потрібно разом вирішувати, на яких питаннях зосередитися, кому і як.

Візьмемо Одесу. росія постійно запускає ракети по місту, а також веде пропаганду, щоб підірвати її суверенітет. Як показує дослідницький проєкт "Деколонізація Одеси" (до якого я долучився), росія роками просуває фільми і телешоу, карти і промови, які повторюють приналежність Одеси до "русского міра". Мета – послабити зв'язок між Одесою та Україною, і таким чином полегшити російське поглинання в очах світу.

Узгоджені зусилля, спрямовані на протидію, повинні спочатку визначити, з якими важливими аудиторіями потрібно взаємодіяти і як з ними говорити.

Тим, хто менше турбується про суверенітет України, а більше про ціни на продукти харчування, потрібно пояснити, що Одеса є центром зернового коридору, який забезпечує постачання у світ, особливо на Близький Схід і в Африку, допомагаючи тримати під контролем ціни на продукти харчування в США. Якщо росія захопить Одесу, вона зможе шантажувати світ і контролювати ціни. Чи справді ми хочемо, щоб такий гангстер, як путін, маніпулював потоками зерна за власним бажанням?

Потім потрібно вирішити, хто має донести це повідомлення. Що кожен союзник може зробити більше у себе вдома? Яка країна в коаліції може найкраще достукатися до конкретної глобальної аудиторії? Вам потрібно буде залучити державних діячів, нинішніх і колишніх, і діячів культури, які резонують з цією аудиторією; організовувати культурні заходи, виступати в церквах і беруть участь у телевізійних шоу – при цьому кожна країна повинна використовувати свої сильні сторони. Мета – забезпечити те, що професор Нік Калл з Університету Південної Каліфорнії називає "репутаційною безпекою": гарантувати, що образ місця є достатньо відомим, щоб допомогти протистояти агресії. Нам не потрібно застосовувати ту ж тактику, що й росіяни. Там, де вони створюють ферми тролів, ми можемо проводити міські збори онлайн. Але потрібно зосередитись і масштабуватись.

Але спільні спроможності також мають бути більше про національні держави, які координують стратегічну комунікацію. Нам потрібно набагато інтенсивніше руйнувати російську військову машину. І держави – не єдині важливі актори.

Одне з найбільших відкриттів цієї війни – це те, як незалежні дослідники, вивчаючи митні документи та інші відкриті дані, можуть складати карти мереж і, на відміну від спецслужб, оприлюднювати докази. Візьміть хоча б Раду економічної безпеки України, невелику команду дослідників у Києві, яка змогла показати Конгресу США, як росія купує верстати з числовим програмним керуванням – складні механізми, що виробляють зброю. Картування ланцюгів постачання є першим кроком до ефективних дій, спрямованих на послаблення російської військової машини – не лише нечесних компаній, які допомагають переміщувати обладнання до росії, але й походження унікальних запчастин, сировини, гірничодобувного обладнання, яке видобуває ці матеріали, мастильних матеріалів, що використовуються, тощо. Це величезна робота, але дослідники відкритих джерел можуть скласти карту напрочуд швидко.

З мапування випливають вразливі місця – де критичні російські ланцюги постачання особливо вразливі до підриву? А з вразливостей випливають варіанти підривних дій. Учасники антикорупційних кампаній можуть викривати недоброчесних гравців у засобах масової інформації. Маючи правильні дані, компанії можуть припинити співпрацю з сумнівними посередниками. США та європейські держави можуть запровадити більш оперативні санкції. Україна може діяти більш прямолінійно.

Джерело: The Guardian