Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast

Колумніст Девід Роткопф у колонці для The Daily Beast переконує, що Камала Гарріс не могла зробити кращого вибору на пост віцепрезидента, який би так разюче демонстрував прірву між "республіканськими" клоунами і солідними державними діячами від демократів у передвиборчій гонці. Український читач, який пам’ятає результати президентських виборів-2019, втім, може сприйняти це твердження доволі скептично.

Правдиве робітниче коріння, солідний губернатор, викладач, тренер, військовий послужний список, він навіть розмовляє китайською мандаринською мовою: Волз є своєрідним кандидатом на отримання швейцарського армійського ножа. Він робить все це. Так змальовує кандидата у віцепрезиденти Девід Роткопф у The Daily Beast.

Автор наголошує: Камала Гарріс зробила свій вибір. Вона обрала губернатора Міннесоти Тіма Волза своїм напарником і тим самим не лише визначила умови президентських виборів 2024 року, але й поставила в глухий кут легіони експертів, як вважає Роткопф, які досі не розуміють, що таке вибори, навіть через 250 років після того, як США стали демократичною державою.

Більше того, – зауважує автор, – Гарріс не лише зробила найкращий вибір з-поміж чудових варіантів, хто балотуватиметься і, зрештою, працюватиме разом з нею, вона зробила це впевнено і з силою. Вона обрала кандидата не для того, щоб заспокоїти критиків, а для того, щоб ще більше активізувати широку національну коаліцію, яка вишикувалася на підтримку її бачення Америки.

Створення зв’язку Гарріс-Волз чітко вказує на вибір, який постане перед американцями в листопаді цього року. Він представляє двох кар'єрних державних службовців проти чоловіків, які присвятили своє життя насамперед служінню собі. Роткопф нагадує, що як Трамп, так і Венс мають найменший досвід державної роботи з поміж кандидатів в президенти та віцепрезиденти США. Натомість, Гарріс служила суспільству на кожній посаді, яку вона займала протягом останніх 34 років, так само як і Волз.

Гарріс і Волз пропонують позитивне бачення майбутнього і своєрідну оптимістичну енергію, яка нагадує і часто перевершує енергію Барака Обами, Рональда Рейгана і Джона Ф. Кеннеді. Джерела в таборі Гарріса зазначають, що Волз, як ніхто з інших кандидатів, що розглядалися на посаду віцепрезидента, пройшов "перевірку флюїдами".

Він добре ладнав з Гарріс, що, мабуть, є найбільш важливим фактором у такому процесі перевірки – і вловив у ній ту життєрадісність, радість і навіть гумор, які піднесли кампанію Гарріс до сьогодні, – пише Девід Роткопф. Волз – веселий хлопець, про що свідчать незліченні кліпи в соціальних мережах і його виступи, і, що особливо важливо, він – той, хто взяв коментар Гарріс і перетворив його на ефективний меседж кампанії, коли справедливо назвав Трампа і Венса "дивними".

Інакше кажучи, обравши Волза, Гарріс зробила ці вибори чітким вибором між "Братами Смармами" (відомі коміки – iPress), двома найхитрішими, найбрехливішими кандидатами з найекстремальнішим і найзбоченішим послужним списком в американській політиці (один з них змінює ім'я та особистість частіше, ніж ваш середньостатистичний мафіозі у програмі захисту свідків, а інший – засуджений злочинець і визнаний ґвалтівником), і двома справжніми, нормальними, симпатичними американськими людьми, – зазначає автор.

Девід Роткопф вважає, що не варто недооцінювати цей факт. Він не з'явиться в тоннах похмурих політичних коментарів, але вибори – це про те, як кандидати змушують вас почуватися, а не про вашу аргументовану реакцію на їхню політику. І в цьому випадку одне послання змусить людей почуватися добре, а інше – задіє їхній гнів, гіркоту і найтемніші, найненависніші імпульси, які в них є. І це не перебільшення, переконує автор.

Хоча кампанія Трампа вже намагалася зобразити Волза як "небезпечного ліберального екстреміста", Роткопф з іронією бажає їм удачі з цим меседжем. Волз є найвищим за рангом відставним солдатом, який коли-небудь служив у Конгресі США. Він прослужив майже чверть століття в Національній гвардії США.

Він був найстаршим членом Комітету у справах ветеранів у Палаті представників і зробив для ветеранів набагато більше, ніж Трамп за весь час свого президентства. Він мисливець і любитель активного відпочинку. Він був футбольним тренером, який привів свою команду до чемпіонату штату, і він був одним з найбільш недооцінених, але життєво важливих типів американського героя: вчителем.

"Ти збираєшся сказати фермерам, що розумієш їх краще, ніж Волз, Дон? Це те, чого ти навчився в клубі "4-H" у Форест Хіллз у Квінсі?" – Девід Роткопф

Протягом усієї своєї кар'єри він керував у мейнстрімі, і його погляди набагато більше збігаються з більшістю американців у питаннях захисту репродуктивної свободи до захисту виборчих прав, надання дешевої медичної допомоги, забезпечення харчуванням нужденних дітей у школах, захисту клімату, запровадження законів про зброю, що ґрунтуються на здоровому глузді, – ніж погляди фашистськи налаштованих екстремістів, що ненавидять демократію, які є у списку Республіканської партії.

Протягом кількох годин після оголошення про висунення Волза Республіканська партія намагалася припустити, що він був обраний для того, щоб заспокоїти критиків проізраїльської позиції губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро. Проблема в тому, що послужний список Волза має яскраво виражену проізраїльську спрямованість, і що останнім часом Шапіро виступав з набагато сильнішою критикою Беньяміна Нетаньягу, ніж Волз.

Волз вже має підтримку багатьох єврейських груп і єврейських лідерів. Крім того, звичайно, послужний список Гарріс щодо права Ізраїлю на самозахист і прагнення до довгострокового миру і стабільності на Близькому Сході значно перевершує послужний список Трампа. Так, він гуманний і збалансований і визнає права невинних людей по обидва боки конфлікту, але це те, що робить порядність – риса, невідома і ніколи не бачена у Трампа.

Після вибору Волза експерти різних поглядів до смерті намагалися проаналізувати його (вона обрала хорошого хлопця, який виявився найкращим для цієї роботи... хіба це важко зрозуміти?), і, роблячи це, зауважує Роткопф, вони виявили, що їхнє рабське служіння загальноприйнятій мудрості настільки ж сильне, як і їхнє нехтування історичними фактами.

Девід Роткопф наводить приклад: дехто вважає, що "очевидним" вибором для Гарріс був Шапіро, оскільки він був губернатором критично важливого штату "блакитної стіни". Але віцепрезидентів майже ніколи не обирають, в першу чергу, для того, щоб забезпечити голоси виборців їхніх рідних штатів. Якщо поглянути на більш ніж 30-річну історію, то, мабуть, єдиним, хто відповідає цьому опису, є Тім Кейн з Вірджинії. Всі інші були або з штатів, які вже були прихильними до кандидата в президента, або вони були електорально незначущими. Девід Роткопф спеціально це все дослідив.

Інакше кажучи, – наголошує Роткопф, – Гарріс залишилася вірною собі і духу своєї кар'єри на державній службі, адміністрації Байдена-Гарріс та її новонародженої, але вже потужної кампанії. Вона обрала людину з чудовим послужним списком, яка, як і вона сама, сподобається переважній більшості американців, людину, яка буде зіркою на мітингах, у ЗМІ та під час дебатів, і, що найважливіше, людину, яка стане чудовим віцепрезидентом.

Водночас, вважає Девід Роткопф, вона не змогла б зробити вибір, який би зробив відмінності між демократичною і республіканською командами більш чіткими, та показав би демократів у кращому порівняльному світлі перед глибокою загрозою, яку становлять Трамп, Венс, "Проєкт 2025" і рух MAGA.

"Волз багато в чому є тією Камалою Гарріс, яка була потрібна Джо Байдену в списку. Ті самі вібрації. Та ж основа. Легальне робітниче коріння. Солідний управлінський досвід. На додачу до викладання, коучингу, військового послужного списку..., чорт забирай, він навіть трохи розмовляє мандаринським діалектом китайської мови... він свого роду кандидат на отримання швейцарського армійського ножа – можна ставити галочки у всіх графах", – підкреслює Роткопф.

На думку автора, наразі Гарріс демонструє вражаючу гру: від обставин, пов'язаних з оголошенням її кандидатури, до швидкого об'єднання партії та безпрецедентної мобілізації волонтерів і донорів. Вона чітко сформулювала свою платформу захисту свобод і розширення можливостей Америки та американців задля кращого майбутнього, а також вражаюче провела передвиборчу кампанію на сьогодні. Так само, вибір Волза є бездоганним і, схоже, забезпечить демократам національний з'їзд у Чикаго з потужним імпульсом і перемогою в листопаді, яка чітко проглядається, – завершує колонку Девід Роткопф.

Джерело: The Daily Beast