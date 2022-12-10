Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон опублікував свою колонку у впливовій американській газеті Wall Street Journal, в якій закликав Захід бути сміливішим та надати Україні необхідну зброю для війни з росією і не боятися ніякої ескалації з боку кремля. Втім є в цій колонці і не зовсім зрозуміла теза про те, що українцям потрібно допомогти відкинути росіян до "кордонів 24 лютого". А як тоді міжнародно визнані українські кордони, її територіальна цілісність?

Мені байдуже, скільки разів мені доведеться це повторювати: війна в Україні може закінчитися лише поразкою володимира путіна. російські війська мають бути відкинуті на де-факто кордон 24 лютого. Ні Володимир Зеленський, ні український народ не можуть допустити іншого результату після того, що їм довелося пережити, після того, що вони пережили. Угода "територія в обмін на мир" не може бути укладена, навіть якщо пан путін запропонує її, і навіть якщо йому можна буде довіряти, чого не можна сказати про нього.

Оскільки війна може закінчитися лише в один спосіб, питання полягає в тому, як швидко ми дійдемо до неминучого завершення. В інтересах усіх, включно з росією, щоб завіса над авантюрою путіна опустилася якомога швидше. Не в 2025, не в 2024, а в 2023 році.

Світ не може далі спостерігати, як українців тероризують ракетами та безпілотниками. Це моральна мерзота, що мільйони людей залишаються ніч за ніч без тепла, світла чи води, не кажучи вже про безперервні та невибіркові вбивства цивільних осіб. І чим довше путін продовжуватиме свої безглузді атаки, тим довше триватиме і глобальна економічна криза.

Існує серйозна небезпека самозаспокоєння щодо наслідків зволікання. Для всіх, хто залежить від поставок російського газу, ця зима буде дуже важкою, хоча завдяки колосальним організаційним зусиллям зі зберігання запасів газу ми її переживемо. Більшою проблемою буде наступна зима-2023-24, коли ці запаси будуть вичерпані і їх буде складніше поповнити. Нещодавно введені в експлуатацію термінали зрідженого газу ще не встигнуть запрацювати. Деякі європейські країни поспішають будувати більше офшорних вітрових потужностей, але вони також не будуть готові; і ми, звичайно, не матимемо більше цивільних ядерних реакторів. Невже ми дійсно будемо чекати і дозволимо цьому дрейфувати, доки путін не відновить частину своїх важелів впливу?

Настав час терміново розглянути, що ще може зробити Захід, щоб допомогти українцям досягти своїх військових цілей, або, принаймні, вигнати росіян з усіх територій, захоплених цього року. Це єдина правдоподібна основа, на якій можна розпочати розмову про майбутнє. Українці мають доблесть, необхідну для досягнення успіху. Вони її продемонстрували. Їм просто потрібне озброєння.

Американський внесок вже був величезним - щонайменше 17 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги. Велика Британія виділила близько 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Інші країни активізували свою допомогу. Я знаю, що ці витрати є болючими в часи фінансових обмежень, але час - це гроші, і чим довше це триватиме, тим більше ми всі будемо платити за військову підтримку.

Тож давайте розділимо тягар і прискоримо розв'язку. По-перше, давайте надамо українцям допомогу, якої вони потребують від повітряних атак. Києву потрібні безпілотні літальні апарати для виявлення місць запуску безпілотників і ракет, а також зенітні ракети для їх знищення. У безпілотників такі ж двигуни, як у скутерів Vespa, тому літаки, які їх збиватимуть, не повинні бути швидкими. Як сказав мені один українець, "підійшли б і "Спітфайри". Ми більше не виробляємо "Спітфайри" у Великій Британії, але багато країн мають літаки, які могли б виконати цю роботу.

За повідомленнями, путін почав встановлювати звичайні боєголовки на ядерні крилаті ракети, що може свідчити про те, що у нього закінчуються безпілотники і ракети. Це лише припущення, але ми не можемо дозволити собі чекати, щоб це з'ясувати. Як нещодавно сказав мені колишній радник з національної безпеки США Г.Р. МакМастер, українці повинні мати можливість витягти стріли, але вони також повинні мати можливість витягти і стрільця. Їм потрібні системи більшої дальності, такі як ATACMS, які дозволять їм націлюватися на пускові установки, і їм потрібні броньовані автомобілі і танки, щоб швидко повернутися на позиції.

Я знаю стомлюючий контраргумент, що нарощування поставок в Україну може призвести до ескалації. Ми не наважуємося ризикувати, щоб не "роздратувати російського ведмедя". На щастя, після майже року цього огидного конфлікту ми бачимо, що це повна нісенітниця.

путін знає, що він не може застосувати ядерну зброю або іншу зброю масового знищення. Він знає про наслідки. Правда полягає в тому, що він єдиний, хто боїться ескалації. Не загроза з боку НАТО "спровокувала" його на вторгнення. Десятиліття млявості та нерішучості Заходу щодо статусу України підштовхнули задираку до помилки. Захід спокутував цю невдачу приголомшливим проявом згуртованості та єдності, починаючи з лютого. Ми повинні бути сильнішими і сміливішими.

Ця справа рухається лише в один бік. Заради всього світу, давайте допоможемо цим хоробрим українцям закінчити роботу, і чим швидше, тим краще.

Пан Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії у 2019-22 роках.

Джерело: Wall Street Journal