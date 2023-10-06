Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен

Марк Тіссен – співробітник American Enterprise Institute та колишній спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого стверджує, що політика Байдена щодо кордону з Мексикою шкодить допомозі України, оскільки багато республіканців стурбовані масовим напливом нелегальних мігрантів, число яких значно зросло після повномасштабного вторгнення росії до України. У колонці для Washington Post він розповідає, як можна виправити політику "дірявого кордону" Байдена, щоб республіканці були прихильнішими до збільшення допомоги України.

"Це стало постійним рефреном антиукраїнських правих: президент Байден більше дбає про безпеку кордонів України, ніж про наші власні", – пояснює проблеми допомоги Україні через політичну боротьбу в США Марк Тіссен у колонці для Washington Post.

Проблема, на його думку, в тому, що вони не помиляються.

"Байден спричинив найгіршу кризу на кордоні в американській історії. У 2021 фінансовому році чиновники повідомили про понад 1,7 мільйони порушень на південному кордоні, що було рекордом... до 2022 фінансового року, коли цей показник зріс до понад 2,378 мільйони. Дані за 2023 фінансовий рік щойно надійшли, і рекорд знову побито – проникнення кордону сягнуло 2,388 мільйони випадків", – констатує автор.

З вересня 2021 року при спробі перетнути кордон було заарештовано щонайменше 260 мігрантів, які перебувають у терористичному списку, тоді як понад 1,5 мільйони відомих "втікачів" – мігрантів, які, як відомо, ухилялися від наших прикордонників, – прослизнули в країну. І лише торік понад 106 000 американців померли від передозування, багато з них – від смертельного фентанілу, що потрапив через кордон. Це, на думку Тіссена, еквівалентно авіакатастрофі кожного дня.

Ситуація, на його погляд, настільки жахлива, що навіть демократи закликають Байдена до відставки, в тому числі губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул, яка заявила: "Ми хочемо, щоб був ліміт на тих, хто може перетинати кордон. Зараз він занадто відкритий. Люди з усього світу пробираються через нього, бо їм потрібен притулок".

"Це криза вибору. Сьогодні діють ті ж самі закони, що й тоді, коли президенти Дональд Трамп і Барак Обама охороняли кордон. Згадаймо, як ліві висміювали Обаму як "головного депортера" за те, що він відправив додому рекордні 3 мільйони нелегальних мігрантів. За Байдена кількість депортацій різко скоротилася, і він впустив до США понад 2 мільйони мігрантів. Під час президентства Обами кількість судових переслідувань за нелегальний в'їзд і нелегальний повторний в'їзд досягла рекордного на той час рівня. За Байдена вони впали до рекордно низького рівня. Якби Байден захотів, він міг би забезпечити дотримання законів, як це робив Обама. Але він вирішив цього не робити", – наголошує Марк Тіссен.

Цей вибір, зауважує експерт, зараз має хвильові ефекти по всьому Атлантичному океану. Оскільки кордон виходить з-під контролю, підтримка України з боку Республіканської партії зменшується. Минулого тижня 117 республіканців Палати представників проголосували проти додаткового законопроєкту про допомогу Україні – це більше половини учасників конференції Республіканської партії. З них 51 змінив свою позицію з липня, коли дві третини республіканців Палати представників проголосували проти поправки республіканця Метта Гейтца (штат Флорида), яка забороняла надавати Києву допомогу в сфері безпеки. Минулого тижня республіканці в Сенаті відмовилися включити фінансування України в резолюцію про продовження роботи уряду.

Марк Тіссен пропонує прояснити, чому це хибний вибір. Він наголошує, що Америка – наддержава. "Ми можемо захистити наші кордони, а також лідирувати на світовій арені. Але нездатність Байдена зробити перше підживлює сили як націоналізму, так і ізоляціонізму на правому фланзі, надаючи їм набої для аргументації проти подальшого лідерства США в підтримці України", – вказує автор.

Саме тому сенатор Ліндсі О. Грем, один зі найпалкіших прихильників України в Конгресі, каже, що республіканці в Сенаті поєднають законодавство про надання Києву військової допомоги у розмірі 60-70 мільярдів доларів – достатньої для проходження наступного бойового сезону – зі значними зусиллями з убезпечення кордону. "Я думаю, що демократи підтримують серйозну реформу прикордонної безпеки. Але ми повинні прив'язати її до України, – сказав Грем в ефірі програми "Обличчям до нації" в неділю. – Ключ до фінансування України – це вирішення проблеми дірявого кордону... Моїм колегам-демократам раджу серйозно поставитися до безпеки кордонів".

Перед своїм відстороненням спікер Палати представників Кевін Маккарті висловився на підтримку такого підходу. "Я за те, щоб Україна мала зброю, яка їй потрібна, – заявив він у неділю. – Але рішуче підтримую те, що кордон [на півдні США] має бути захищений в першу чергу. Отже, ми повинні знайти спосіб, у який можемо забезпечити і те, і інше". Залишається з'ясувати, чи буде його наступник так само відданий поєднанню допомоги Україні з безпекою кордонів, і чи не спробує невелика меншість республіканців, які змусили Маккарті піти у відставку, заблокувати це рішення.

"Але, зрештою, проблема безпеки кордону не на Капітолійському пагорбі, а в Білому домі. Навіть якщо Конгрес схвалить виділення додаткових коштів на охорону кордону, це нічого не змінить, якщо Байден не забезпечить виконання закону. У нього є ресурси і повноваження, які йому зараз потрібні. Він просто відмовляється їх використовувати. І поки він це робить, кордон продовжуватиме виходити з-під контролю, а Україна за це розплачуватиметься. Якщо президент справді дбає про допомогу Україні, то найкраще, що він може зробити для Києва, – це убезпечити наш південний кордон", – наголошує Марк Тіссен.

P.S. Заради справедливості варто зазначити, пише автор, що вчора стало відомо, що адміністрація Байдена ухвалила рішення про будівництво нової секції стіни на кордоні з Мексикою. Правда, йдеться про кошти виділені на це ще адміністрацією Трампа. Наразі Білий дім і досі дотримується думки, що будівництво стіни не є рішенням проблеми нелегальної міграції.

P.P.S. "З огляду на те, як різко підскочило число нелегальних мігрантів до США у 2022-2023 роках, а також подібне скачкоподібне зростання мігрантів до Італії та Іспанії, є підозра, що рука кремля вміло "збирає та направляє" цих мігрантів для посилення тиску на Захід", – завершує колонку Марк Тіссен.